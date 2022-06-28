俄飛彈攻擊烏克蘭購物商場至少16死，澤倫斯基：俄羅斯已成為全球最大恐怖組織

（中央社）俄羅斯昨（27）日對烏克蘭中部城市克列緬丘格（Kremenchuk）一家購物商場發動飛彈攻擊，造成16人死亡。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）稱這是歐洲最「明目張膽的恐怖行動」，俄羅斯已成為全球最大的恐怖組織。

烏克蘭東部昨天也發生另兩起攻擊，總共造成至少12名平民死亡，官員指控莫斯科刻意鎖定平民發動襲擊。

法新社報導，澤倫斯基昨天傍晚在傳訊應用程式Telegram發表影片表示：「俄羅斯今天對克列緬丘格購物中心發動的攻擊，是歐洲史上最明目張膽的恐怖行動。」

「一個平靜的城鎮、普通的購物中心，裡頭有婦女、小孩與平凡百姓。」

根據烏克蘭總統府官網，澤倫斯基說：「今天早上，我懇請美國認定俄羅斯是資助恐怖主義的國家。相關決議案已獲得美國參議院委員會批准，且國務院可以採納這項法律決定。這項決定顯然是必要的，必須獲得整個民主世界支持。」

澤倫斯基說：「截至今天，俄羅斯已對烏克蘭動用近2800枚不同的巡弋飛彈。擊中我們城市的空襲炸彈與多管火箭發射系統（MLRS）已多到無法估算，在戰爭開打的頭4個月就數以十萬計。這就是恐怖行動。」

他說：「俄羅斯已成為全球最大的恐怖組織。這是一個事實。這必須是法律事實。全世界的每個人必須了解，購買或運送俄羅斯石油，與俄羅斯銀行保持往來，向俄羅斯繳納稅金與關稅，就是向恐怖分子資助金錢。」

烏克蘭國家緊急救難服務處（State Emergency Service）官員今天凌晨說，俄羅斯以飛彈攻擊克列緬丘格一座購物商場，死亡人數增至16人，另有59人受傷。

他說：「目前為止，我們知道有16人死亡、59人受傷，有25人住院。資訊還在持續更新中。」

稍早，烏克蘭國防部表示，克列緬丘格攻擊事件是刻意選在購物中心最忙碌的時刻，以造成最多平民死亡。

這場攻擊已招致聯合國與全球領袖譴責。

烏克蘭昨天也發生其他攻擊，盧漢斯克州（Lugansk）州長蓋戴（Sergiy Gaiday）說，烏克蘭東部利西昌斯克（Lysychansk）遭遇俄羅斯火箭攻擊，至少有8名平民出外取水時死亡。

哈爾科夫州（Kharkiv）州長西涅古波夫（Oleg Synegubov）說，哈爾科夫遭遇攻擊造成4人死亡，另有19人受傷，包括4名孩童。他在Telegram發布聲明說：「敵軍刻意讓一般民眾感到驚恐不安。」

俄飛彈襲烏克蘭購物中心釀死傷，土耳其籲立即止戰

俄羅斯飛彈27日擊中烏克蘭一間購物中心，造成死傷。土耳其外交部呼籲立即結束俄烏戰事，並優先考量外交解決方案。

俄羅斯飛彈27日擊中烏克蘭中部城市克列緬丘格一間人潮擁擠的購物中心，當地州長指出，飛彈攻擊造成至少16人死亡，59人受傷，傷亡人數可能會攀升。俄國2月24日軍事入侵烏克蘭以前，工業城市克列緬丘格曾有21萬7000人口，是烏國最大煉油廠所在地。

與烏克蘭、俄羅斯都交好的土耳其，同日晚間發布聲明對飛彈攻擊造成的生命損傷表示悲痛。

土耳其外交部指出，近期這類針對基輔等城市平民住地的攻擊，再次顯示烏克蘭戰爭的殘酷，及迫切需要永久和平。「我們再次強烈呼籲立即停止這場毀滅性的戰爭，並優先考慮外交解決方案。」

土耳其與烏克蘭、俄羅斯經貿連結深。自開戰以來，土耳其以調停者自居，戰略地位提升。總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）採取平衡外交，雖未加入西方國家經濟制裁俄羅斯，但應烏克蘭要求，關閉俄艦進入黑海的通道及土耳其領空，禁止若干自敘利亞起飛的俄國軍機飛越。

土耳其國防工業署長狄米爾（Ismail Demir）近日受訪指出，土耳其必須謹慎看待是否援助烏克蘭更多武器，引發烏克蘭官員質疑，土耳其在俄烏戰爭初期採取具體措施挺烏克蘭後，立場是否正逐漸向俄國傾斜。

艾爾多安5月出手阻擋瑞典及芬蘭加入北大西洋公約組織（NATO）後，土耳其與西方國家也更見裂痕。前烏克蘭總理外交政策顧問赫柏（Yevgeniya Gaber）22日投書華府智庫大西洋理事會（Atlantic Council）指出，土耳其改善與西方關係的橋樑「正在崩塌」。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航