北約快速反應部隊從4萬擴增至30萬，馬德里峰會將定調俄國為「最重要和最直接的威脅」
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俄羅斯入侵烏克蘭戰爭正促使北約各國增加防務經費。北約秘書長史托騰伯格宣佈大規模擴增北約快速反應部隊，並給出一令人印象深刻的數字。
文：德國之聲中文網（德新社）
在俄羅斯侵烏戰爭背景下，北約決定成倍擴增其快速反應部隊，從目前的約4萬人增至30萬人以上。北約馬德里峰會前夕，秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）週一（6月27日）宣佈，將為此目的重組快速反應部隊。鑑於與俄羅斯關係緊張，數月來，該部隊已處於高度戒備狀態。
重組計劃屬於整個聯盟地區新部隊模式的一部分，意味著將有更多部隊進入高度戒備狀態。此外，部隊將調遣至特定地區。據此，德國部隊將可被確切納入計劃，在俄羅斯入侵時向立陶宛軍隊提供支持。
聯盟目前有30個成員國。史托騰伯格稱，保護東翼是聯盟的首要任務。他說，他預期，週二開幕的北約峰會將明確這一點：聯盟將俄羅斯視為「最重要和最直接的威脅」。他表示，因此，北約東翼成員國的現有多國戰鬥群應擴至旅級。目前，在立陶宛的戰鬥群規模為1600人。旅級規模部隊通常由3000至5000名士兵組成。
德國已宣佈願意指揮立陶宛作戰旅。在這個與俄羅斯飛地加里寧格勒接壤的國家，德國國防軍目前在現有北約戰鬥群中居領先地位，派駐有約1000名士兵。該戰鬥群現編入立陶宛「鐵狼」步兵旅。
30萬人以上規模的這支北約未來快速反應部隊，在和平時期分由各相關國家指揮，但在緊急情況下，可由北約駐歐洲部隊最高指揮官請求派遣。對該部隊還將為其部署準備預設固定時間。尚在磋商的是，某些部隊需具備在最多10天內被派遣的能力，其它部隊則能在30天或50天內被派遣。
緊急情況細節將在新區域防禦計劃中確定，該計劃明（2023）年完成。本週二，主要工業化民主國家領導人在德國埃爾茂峰會後數小時，北約馬德里峰會就將開幕。北約將在此次峰會上通過新戰略理念。現行理念制定於2010年。當時，聯盟尚希冀與俄羅斯的緊張關係時代已然結束，能和該國建起「真正的戰略夥伴關係」。
在這一理念中，也未提中國。這一點現將改變。史托騰伯格週一表示，新理念將首次提及中國、及其對北約的安全、利益和價值觀構成的挑戰。
此次峰會是否會因土耳其繼續拒絕同意與芬蘭和瑞典啟動加入北約的談判而蒙上陰影，目前仍不清楚。上月中旬，芬、瑞兩國正式申請加入北約，並希望能以被邀請入盟國家的身份出席馬德里峰會。然而，土耳其迄今阻撓接納程序，理由是，芬蘭和瑞典支持「恐怖組織」，如遭禁的庫德工人黨和敘利亞庫德民兵。——兩國均予否認。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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一圖看懂 Lenovo ThinkPad P14s Gen 3最強大的14吋行動工具站 在效能與行動之間取得平衡
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ThinkPad P14s Gen 3，採用第12代Intel Core i7處理器、內建NVIDIA RTX獨立顯示卡，機身更以永續材質打造，是集高性能、多功處理、耐用度…等眾多特色於一身的14吋行動工作站。
來自Lenovo P系列工作站的最新成員ThinkPad P14s Gen 3，採用第12代Intel Core i7處理器、內建NVIDIA RTXTM獨立顯示卡，擁有易於攜帶的纖薄身段，機身更以永續材質打造，隨時隨地均展現完美效能，為一款兼具輕薄、效能與環保的14吋行動工作站。
Lenovo ThinkPad P14s Gen 3輕巧高效14吋ISV認證行動工作站
身為專業領域的菁英份子，隨時隨地都面臨工作壓力，因此手邊所使用的工具，扮演著提高工作效率的關鍵角色。Lenovo P系列工作站為菁英階層最值得信賴的選擇，旗下所有產品皆擁有優異性能，同時兼具相當的耐用度，能夠在各種高壓環境長時間運作，適合各行各業專業人士；不僅如此，Lenovo P系列工作站皆通過ISV（Independent Software Vendor）獨立軟體供應商認證，當開啟各種生產力應用程式，都能提供絕佳的穩定性與相容性，讓Lenovo P系列工作站徹底發揮，為用戶達到更好的生產效率。
這次Lenovo P系列工作站帶來全新產品Lenovo ThinkPad P14s Gen 3，承襲該系列多項優勢於一身，採用最新第12代Intel Core i7處理器，且拜搭載NVIDIA RTXTM獨立顯卡所賜，特別在電腦繪圖、建立3D模型…等作業有出色發揮；然而優異的硬體規格，不過是Lenovo P系列工作站的入門標配，這次Lenovo ThinkPad P14s Gen 3更強調輕薄機身與永續環保兩大訴求，將高性能輕巧行動工作站的使用體驗帶到新高度。
厚度17.9mm、重量1.24kg 輕薄機體也有強韌身段
在提高效能的同時兼顧攜帶性，這在設計上無疑充滿難度，然而輕薄機體、強韌身段對Lenovo P系列工作站來說，只是最基本的要求。這次Lenovo ThinkPad P14s Gen 3最不可思議的是，竟能將優異功能全部塞進厚度僅17.9mm、重量只有1.24kg的14吋機箱中，無論是徒手拿著、或放進公事包都「超無感」，讓使用者以最優雅之姿，隨時保有強大的工作效率，由此可見P系列旗下每一代產品都不斷在進化的決心。
儘管標榜輕薄好攜帶，Lenovo ThinkPad P14s Gen 3沒犧牲應有的耐用度，機身通過MIL-SPEC測試，包括12種軍規級標準與200多項嚴苛的品質測試，從北極荒野到沙漠塵暴、零重力環境到意外濺水掉落都沒問題，畢竟天有不測風雲，尤其在外趴趴走，總有不盡人意時候，Lenovo ThinkPad P14s Gen 3可靠的堅固機體，能確保在任何環境都能輕鬆搞定關鍵業務專案；此外，在纖薄機體中，配備全面的ThinkShield安全服務套件，提供進階資料加密、生物認證科技、螢幕隱私防護濾鏡讓用戶自訂安全保護功能，為用戶的資訊安全把關。
內建NVIDIA RTXTM獨立顯卡 帶來前所未有的極致性能
Lenovo ThinkPad P14s Gen 3最高搭載第12代Intel Core i7處理器（14核心、4.8GHz）、48GB 3200MHz記憶體，加上內建4GB VRAM的NVIDIA T550獨立顯示卡，無論是運算複雜的繪圖作業、或超吃記憶體的3D建置都游刃有餘。此外， Lenovo ThinkPad P14s Gen 3配備16:10比例的14吋FHD螢幕，搭配UHD X-Rite色彩校正功能，能以高亮度、更鮮明對比、更細膩的影像細節，忠實呈現用戶的專業工作內容。
然而，如果希望工作軟體運作順暢，是否通過ISV認證為一大關鍵。ISV指的是「Independent Software Vendor獨立軟體供應商認證」，簡單來講， Lenovo ThinkPad P14s Gen 3和搭載的專業生產力軟體間經過使用測試和認證，開啟使用應用程式都有令人滿意的穩定度與相容性，無論是用AutoCAD繪製幾何線條、SolidWorks分析複雜的機械輪廓草圖，或用Revit建立資訊量龐大的模型，都能達到最佳化的體驗，再加上NVIDIA RTXTM獨立顯卡加持，讓轉檔和匯出過程更順暢、穩定與省時，向過去卡卡的情形說掰掰！
使用永續材料 符合環保精神
Lenovo P系列工作站產品不斷精進，Lenovo也不忘體現對環境的關懷。Lenovo ThinkPad P14s Gen 3設計上秉持「永續發展」精神，筆電從外部材質到內部零組件，皆使用再生或可回收材料製成，包括喇叭音箱使用97%回收再利用原料（PCC）而製的再造塑膠、電池與變壓器採用再造塑膠製成，包裝更取自90% PCC或可持續發展叢林材料，機身則通過EPEAT 環保與ENERGY STAR 8能源之星標章，同時符合RoHS規範與TCO 9認證，每個環節皆體現永續精神，希望透過以身作則，為地球環保盡最大心力。
隨時隨地 以完美效能賦予工作效率
Lenovo P系列工作站從設計之初，便秉持超越業界標準的堅持態度，這次Lenovo ThinkPad P14s Gen 3集高性能、多功處理、耐用度…等眾多特色於一身，無論是學生、專業人士或教育工作者，只要擁有Lenovo ThinkPad P14s Gen 3，就能隨心所欲自由發揮，輕鬆提高工作與創作效率。