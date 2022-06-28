約旦阿卡巴港有毒氯氣外洩爆炸，至少13死251傷，當局呼籲民眾緊閉窗戶

《衛報》、《中央社》報導，約旦濱臨紅海的阿卡巴港（Aqaba port），於週一（當地時間27日）發生儲存槽爆炸、有毒氣體外洩的重大意外，目前已知至少造成13人死亡，並有251人因此受傷。當局透過電視台呼籲民眾將窗戶緊閉，待在室內不要外出。

這起事件的起因，是當地作業員嘗試將一個裝滿25公噸氯氣的儲存槽吊起時，疑似因鋼纜突然斷裂，使得儲存槽直接墜地爆炸。根據約旦國家電視台的影像，儲存槽猛烈撞擊到船隻甲板後瞬間釋放出黃色氯氣，爆炸威力強到碼頭上一輛卡車倒退嚕，現場工人急忙奔離。

🚨 Ten people died and hundreds were injured in a toxic gas leak from a storage tank in Jordan's Aqaba port, state TV reported on Monday. pic.twitter.com/mUs1IR8tu5 — Arabzies (@arabzies) June 27, 2022

約旦政府危機處理機構聲明指出，「今天下午3時15分，一個存放氯氣的儲槽墜落並發生爆炸，導致這種物質在阿卡巴港四溢。」

該港口營運公司的前任負責人Mohammed al-Mubaidin受訪時表示，現場氣體相當濃厚且不易移除，並可能受到風勢影響擴散程度。

氯被廣泛使用於消毒劑和淨水劑的製造，然而一旦吸入人體，氯氣便會轉變為鹽酸並導致身體內部灼傷。

根據國家環境毒物研究中心，暴露到低濃度的氯氣可引起鼻子、喉嚨和眼睛的刺激；吸入較高濃度的氯氣時可能導致呼吸速率的改變、咳嗽和破壞肺部。

《半島電視台》、《CNN》報導，當地民防服務組織表示，專門處理有害物質的專業團隊已在處理這次的外洩意外，並派出飛機協助緊急疏散。據國家電視台報導，約旦總理卡索尼（Bisher al-Khasawneh）已前往當地一家醫院進行慰問，部分傷者正在那裡接受治療。卡索尼也宣布成立由內政部長主持的調查團隊，希望找出此次意外的發生原因。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航