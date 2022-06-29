台灣同志收養面臨「小孩、配偶二選一」困境，法律的模糊連收出養機構都無所適從

文：張欣瑜、周永捷（《中央社》記者）

「你要跟爸爸說什麼？」、「母親節快樂！」這是台灣首對收養小孩的同志伴侶圍圍，在母親節當天和女兒肉肉的對話。圍圍和配偶喵喵倆人，既是收養女兒肉肉的「爸爸」，也是「媽媽」，而這一句「母親節快樂」得來不易，也令人動容。

立夏剛過的五月天，悶熱的南台灣偶爾吹起涼爽的風。人口數居高雄之冠的鳳山區，新舊並陳的街道巷弄內飄著康乃馨的淡淡花香。愛的回憶佈滿了這個家的每一處牆面，圍圍喵喵和寶貝女兒肉肉，童言童語地說了一整天的話。看似和一般尋常家庭無異的一家人，這樣再簡單不過的天倫之樂，可是他們爭取多年才得來的幸福。

Photo Credit: 中央社 台灣同志伴侶圍圍、喵喵收養的女兒肉肉手拿康乃馨。

同志想有小孩 人工生殖代價高

耐心和孩子溝通，圍圍喵喵都是教育工作者。1980年前後出生的他們，成長在台灣傳統家庭。圍圍喵喵大學在一起至今16年，在同志還不被主流社會廣泛接納時，他們就決定攜手相伴，討論未來要不要有小孩。

當初想要養育小孩，圍圍原本考慮人工生殖，但龐大的費用讓他和喵喵卻步。

圍圍說，雖然知道可能的方式包括人工生殖，後來一問，當時大概要花300萬，但現在600萬、800萬則是基本價，「我們那時候就算，如果我們當老師，如果是300萬、350萬有可能嗎？我們那時候年薪不到60萬，兩個人加起來要不吃不喝3、４年，就覺得不太可能」。

Photo Credit: 中央社 台灣同志伴侶圍圍（左）及喵喵分享收養小孩的過程。

幾個街區之外，在職場認識、愛情長跑超過10年的兩個媽媽怡如和怡伶，正張羅著兒子陽陽的早餐，肉排櫛瓜在油鍋裡滋滋作響，香味從廚房飄散到整間屋子。

怡伶回想：「那時候有個關鍵就是我們知道男同志如果要走代孕的話，最少是600萬，我想怎麼賺得到600萬，不太可能；但女同志只要60萬，十分之一好像有機會，我們就想試試看。」後來她們進行人工生殖的計畫，但結果不順利，於是改變方向，朝收養邁進。

除去了人工生殖的選項，兩對同志伴侶走上了收養之路，由圍圍和怡如向收出養機構提出申請。

收養小孩 同志伴侶得一次又一次「再出櫃」

「心中有所期待，小孩很活潑很好動都沒有關係，會覺得是一個非常有生命力的人。」回想當初起心動念要收養小孩，怡如仍難掩興奮心情。

那時同婚立法還爭論不休，她們不敢多想「未來有一天在台灣，同志可以結婚、甚至有可能像異性夫妻一樣，共同收養小孩」。沒有法律的認可，同志要迎接孩子回家，心裡必須先自我認同、克服出櫃這一關。

比起一般同志伴侶，收養小孩的同志伴侶會更辛苦，他們的人生將面臨一次又一次不斷的「再出櫃」。同志伴侶光是要向外界解釋自己的性向和選擇已經夠辛苦了，現在他們還得為了小孩向外界一次又一次地說明／出櫃（親友同事、小孩就讀學校、小孩同儕團體、母姐會）。對收養小孩的同志家庭而言，這是一門要修行的功課，大人和小孩都得一起學習、成長。

Photo Credit: 中央社 台灣同志伴侶怡如（前方戴眼鏡者）和怡伶（後）及收養小孩陽陽。

勵馨基金會台北分事務所主任陳玉楨分析，這也是收出養媒合機構的社工比較想要了解的地方，同志朋友自己怎麼思考自己的同志身分，怎麼面對他的家庭或他的社群，不管是在職場或在他的人際關係裡。

兒福聯盟北區社工處主任李芳玲認為，其實家人把這件事談開了，以後會更名正言順地接納他們（同志伴侶）的孩子。「雖然我們不會強迫他們一定要做這件事，可是在討論的過程當中會知道要養一個小孩，在現今台灣社會裡，當兩人都要上班時，沒有家人的支持，（照顧小孩）真的蠻困難」。

為了讓收養的小孩正大光明進到她們的世界，同婚還沒合法時，怡如和怡伶就舉辦了一場派對般的婚禮儀式，向400位親朋好友大方宣告她們將攜手共組家庭。

怡伶形容向父親出櫃是人生最艱難的一刻，不敢奢望父親會出現在她的婚禮，並陪她走上紅毯，一起被祝福。

怡如則說：「邀請家裡的人來，我們的生活圈、我的學生、我的家長，其實我們會希望在小孩來家裡之前，我們是安頓好、準備好的，我們可以公開我們的身分，至少我們生活圈周遭的人是知道的，不用遮遮掩掩，或者是把小孩藏起來。」

同志收養法律卡關 小孩、配偶二選一

2019年5月17日那一天，天空下著大雨，立院外彩虹旗幟飄揚，台灣寫下歷史，通過俗稱同婚專法的《司法院釋字第748號解釋施行法》，成為亞洲第一個同婚合法的國家。現場超過4萬名的支持者相擁而泣。然而同婚專法排除了同性配偶共同收養的權利，還在等待收養判決的同志伴侶心情五味雜陳。

同婚專法讓同志可以辦理結婚登記，但受限法律規定，同志在收養子女時，也可能面臨小孩、配偶二選一的困境。由於民法規定夫妻必須共同收養子女，且同婚專法不允許同志配偶共同收養無血緣關係的小孩，導致想領養子女的同志配偶只得先離婚，才能由一方收養。但即使完成收養了，伴侶與孩子在法律上只是陌生人的關係。

這樣的困境，圍圍喵喵和怡如怡伶這兩對同志家長感觸特別深。

怡如說：「（專法通過）大家都很開心，可是對我們來講，就會是一個不上不下的消息， 因為專法一旦過後，那我們勢必只能走單身，就是不能結婚，因為一旦結婚了，就不能共同收養小孩。」

喵喵也說：「同婚專法通過，社工突然對我們結婚有意見。在748法模糊狀況之下，他們擔心，如果我們結婚，會影響到我們收出養的親權轉移的程序。」

法律的模糊，就連收出養機構都無所適從。

李芳玲無奈說：「那就變成我們好像反而要一直阻擋人家不能結婚，在那（同婚合法）之後，我們甚至會接到有人打電話，同志朋友打電話問，『如果我們先離婚，那你們可不可以接受我們的申請』？」