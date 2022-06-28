二十大臨近中國嚴控網路：要求業者嚴格檢查使用者真實身份、學術平台「知網」再遭網安審查

中共二十大臨近，為維護意識形態與國家安全，中國國家互聯網信息辦公室（中國國家網信辦）宣布，自今（2022）年8月1日起，要求中國境內各網路平台業者嚴格核實使用者的真實身份，並檢驗使用者在申請帳號時提供的資訊是否正確。

中國網路使用者達10.32億，網路普及率達73.0%

中國互聯網絡信息中心（CNNIC）在《中國互聯網絡發展狀況統計報告》中顯示，截至2021年12月，中國網路使用者規模達10.32億，較2020年12月成長4296萬，網路普及率達73.0%。

但報告中也提到，其中濫用帳號傳播假訊息、實施網路暴力之情事時常發生，中國當局認為，該行為危害到國家安全和社會公共利益，也侵犯公民、法人和其他組織的合法權益。

中國國家網信辦有關負責人指出，中國網路使用者多，且使用者在使用帳號的過程中，帳號資訊是動態變化的，若帳號資訊缺乏有效核驗機制，違法和不良資訊容易被傳播，對網路生態造成不良影響。中國國家網信辦並以此為由頒布《互聯網用戶帳號信息管理規定》，聲稱目的在於化解國家安全風險，維護網路空間良好生態。

政策對網路平台、使用者提出哪些規範？

《互聯網用戶帳號信息管理規定》政策中，明確規定「網路資訊服務提供者」應當依照法律、行政法規和國家相關規定，制定出公開網路使用者帳號管理規則與平台公約，明確告知使用者帳號資訊註冊、使用和管理相關權利義務，並與使用者簽訂服務協議。

同時，網路資訊服務提供者應在帳號資訊頁面，展示「合理範圍內」的網路使用者帳號協定位置歸屬地資訊（即公布IP所在位置），便於「公眾為公共利益實施監督」；也應對使用者進行真實身分資訊認證，並核驗使用者在註冊時提交的資訊，以及使用中擬變更的帳號資訊。

另外，為了避免一些使用者利用帳號混淆視聽、誤導公眾，破壞網路傳播秩序，針對「網路使用者」部分，新規限制其在註冊帳號資訊時，不得違反《網絡信息內容生態治理規定》第六條、第七條規定，不得假冒、仿冒、捏造政黨、黨政軍機關、企事業單位、人民團體和社會組織的名稱、標識等禁止性等規定。

知網疑似掌握「關鍵領域數據」遭網路安全審查

「知網」作為中國最大學術期刊平台，在今年5月，才因涉及壟斷行為被市場監管總局立案調查，時隔不到幾個月，中國國家網信辦網絡安全審查辦公室依《國家安全法》、《網絡安全法》、《數據安全法》，並按《網絡安全審查辦法》，約談知網（北京）技術有限公司負責人，宣布對知網啟動網路安全審查。

據悉，知網掌握著大量個人資訊和涉及國防、工業、電信、交通運輸、自然資源、衛生健康、金融等重點行業領域重要數據，以及中國重大項目、重要科技成果及關鍵技術動態等敏感消息，才遭到中國當局審查。

Photo Credit： 中國知網 中國知網官方網站

根據《自由亞洲電台》報導，前微博審核員劉力朋認為，這次安全審查至少會對查找研究中國監控網絡的論文構成限制，「之前在知網上可以查到很多論文，從智慧城市大規模監控，到GFW網絡審查。以後查不到了挺可惜的」。 他強調，這種審查其實就意味著要下線這些所謂包含敏感信息的論文。

另一名來自上海的青年黎冰則分析，知網被查真正的原因，並非如新聞所言掌握了敏感信息，而是類似裁判文書網、天眼查等同類型公開信息的查詢平台，可以讓普通民眾了解到政府曾經做過的，現在正在做，以及未來還會做的「欲蓋彌彰」的一些侵害公民個人權益，權錢交易和學術腐敗的事情。

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責任編輯：藍妮蒨

核稿編輯：楊士範