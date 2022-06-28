二十大臨近中國嚴控網路：要求業者嚴格檢查使用者真實身份、學術平台「知網」再遭網安審查

我們想讓你知道的是
中國下令網路資訊服務提供者應在帳號資訊頁面，展示「合理範圍內」的網路用戶帳號協定位置歸屬地資訊（即公布IP所在位置），便於「公眾為公共利益實施監督」。
中共二十大臨近，為維護意識形態與國家安全，中國國家互聯網信息辦公室（中國國家網信辦）宣布，自今（2022）年8月1日起，要求中國境內各網路平台業者嚴格核實使用者的真實身份，並檢驗使用者在申請帳號時提供的資訊是否正確。
中國網路使用者達10.32億，網路普及率達73.0%
中國互聯網絡信息中心（CNNIC）在《中國互聯網絡發展狀況統計報告》中顯示，截至2021年12月，中國網路使用者規模達10.32億，較2020年12月成長4296萬，網路普及率達73.0%。
但報告中也提到，其中濫用帳號傳播假訊息、實施網路暴力之情事時常發生，中國當局認為，該行為危害到國家安全和社會公共利益，也侵犯公民、法人和其他組織的合法權益。
中國國家網信辦有關負責人指出，中國網路使用者多，且使用者在使用帳號的過程中，帳號資訊是動態變化的，若帳號資訊缺乏有效核驗機制，違法和不良資訊容易被傳播，對網路生態造成不良影響。中國國家網信辦並以此為由頒布《互聯網用戶帳號信息管理規定》，聲稱目的在於化解國家安全風險，維護網路空間良好生態。
政策對網路平台、使用者提出哪些規範？
《互聯網用戶帳號信息管理規定》政策中，明確規定「網路資訊服務提供者」應當依照法律、行政法規和國家相關規定，制定出公開網路使用者帳號管理規則與平台公約，明確告知使用者帳號資訊註冊、使用和管理相關權利義務，並與使用者簽訂服務協議。
同時，網路資訊服務提供者應在帳號資訊頁面，展示「合理範圍內」的網路使用者帳號協定位置歸屬地資訊（即公布IP所在位置），便於「公眾為公共利益實施監督」；也應對使用者進行真實身分資訊認證，並核驗使用者在註冊時提交的資訊，以及使用中擬變更的帳號資訊。
另外，為了避免一些使用者利用帳號混淆視聽、誤導公眾，破壞網路傳播秩序，針對「網路使用者」部分，新規限制其在註冊帳號資訊時，不得違反《網絡信息內容生態治理規定》第六條、第七條規定，不得假冒、仿冒、捏造政黨、黨政軍機關、企事業單位、人民團體和社會組織的名稱、標識等禁止性等規定。
知網疑似掌握「關鍵領域數據」遭網路安全審查
「知網」作為中國最大學術期刊平台，在今年5月，才因涉及壟斷行為被市場監管總局立案調查，時隔不到幾個月，中國國家網信辦網絡安全審查辦公室依《國家安全法》、《網絡安全法》、《數據安全法》，並按《網絡安全審查辦法》，約談知網（北京）技術有限公司負責人，宣布對知網啟動網路安全審查。
據悉，知網掌握著大量個人資訊和涉及國防、工業、電信、交通運輸、自然資源、衛生健康、金融等重點行業領域重要數據，以及中國重大項目、重要科技成果及關鍵技術動態等敏感消息，才遭到中國當局審查。
根據《自由亞洲電台》報導，前微博審核員劉力朋認為，這次安全審查至少會對查找研究中國監控網絡的論文構成限制，「之前在知網上可以查到很多論文，從智慧城市大規模監控，到GFW網絡審查。以後查不到了挺可惜的」。 他強調，這種審查其實就意味著要下線這些所謂包含敏感信息的論文。
另一名來自上海的青年黎冰則分析，知網被查真正的原因，並非如新聞所言掌握了敏感信息，而是類似裁判文書網、天眼查等同類型公開信息的查詢平台，可以讓普通民眾了解到政府曾經做過的，現在正在做，以及未來還會做的「欲蓋彌彰」的一些侵害公民個人權益，權錢交易和學術腐敗的事情。
延伸閱讀
- 記錄上海封城短片《四月之聲》遭中國官方封禁，網友瘋傳不讓影片「被清零」
- 無煙硝的跨國戰爭：威權國家對內網路審查、對外散布假訊息，台灣如何面對資訊攻擊？
- 最後一個西方主流社群平台LinkedIn撤離中國，指「中國當局要求遵守的規定更多」
- 微信上的中國：每年「被消失」的一萬則帖文都在說什麼？
【加入關鍵評論網成員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入成員！
責任編輯：藍妮蒨
核稿編輯：楊士範
Tags：
新創盛會線上回歸，技術、經驗、創投全都包！7月15日AWS Startup Day現正報名中
我們想讓你知道的是
AWS Startup Day 即將於 7 月 15 日重磅回歸，此次不只聚焦新創趨勢與數位應用，更聯合 AWS 創投新創媒合會，提供參與者豐富的資源，所有與新創生態系相關的夥伴都不容錯過。
隨著Web3.0去中心化的趨勢開展與現在進行式的產業數位轉型浪潮，雲端技術早已成為許多早期新創發展產品或服務的關鍵金鑰，甚至為其奠定高速發展的穩健根基。而台灣雲端服務供應龍頭 AWS（亞馬遜網路服務公司）更自Web2.0時代開始就從未缺席，始終在技術新知、應用實務等方方面面致力支持新創，其中最具代表性的免費論壇活動──AWS Startup Day也將於今年7月15日重磅回歸，在線上和參與者相會！
今年度AWS Startup Day持續聚焦新創趨勢與數位應用，精心規劃八場新創專題演說，非常適合長期關注新創生態系統的相關人士，或是正要起步、成長的新創夥伴報名參加。
五大特色議程安排，給你滿滿新創觀點與技術乾貨
「新創如何運用雲端科技打出一手好牌，投注資源延續未來業務？」這是今年AWS Startup Day欲探討的核心議題之一。為解答雲端科技之於新創企業的珍貴價值，AWS以「國際市場」、「創投趨勢」、「多元創業」、「雲端技術」、「焦點產業」等五大特色精心規劃講座內容，完整收錄新創趨勢脈動、雲端技術實務、佈局策略觀點與創投媒合等新創事業歷程的重要節點。為此，AWS不只力邀Web3.0、電商、串流、B2B解決方案等不同領域的新創合作夥伴，分享選擇AWS開展新創事業的策略考量，更毫不藏私地解析雲端技術如何快速又穩定的開拓事業。
無論新創還是育成，想要洞見機會就不能錯過AWS Startup Day
任何產業或技術的發展，不單要前人的引領，也需要後繼者無窮盡的創新思維與打破框架的勇氣，缺乏其中一個環節，生態系都無法平衡永續。所以無論是天使創投、孵化器，還是剛起步或處於早期新創的企業，只要你身為新創生態系統中的一份子，渴望尋求創意突破或開展新興業務，AWS Startup Day都是你絕對不能錯過的最佳活動。
尋找下一個新創獨角獸──同場加映AWS年度創投新創媒合會
本次AWS Startup Day除新創及創投相關講座外，AWS更直接邀請多家國際及台灣知名創投公司，與AWS Startup Day同場舉辦今年度唯一的線上「新創創投媒合會」，欲透過串聯本地深具潛力的新創與創投，幫助台灣新創企業獲得更豐富的資源，孕育下一個獨角獸。
根據AWS釋出的消息，媒合會將以早期天使輪或Pre-A輪融資為主，重點關注AI/ML工具和平台、智能零售、MarTech、Web3.0、媒體和娛樂等產業，並以快速輪流的形式替新創獲得最大的曝光。