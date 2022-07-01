陳柏惟退黨隔天，台灣基進提名24位議員參選全台9縣市：要當專業政治監工
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台灣基進的參選人有幾個重要的共同特質，包括堅定的台灣意識、公平正義的願景以及都能夠團隊作戰，有團隊紀律，而非個人的英雄主義。
台灣基進今（1）日早上在台北台大校友會館舉辦記者會，由黨主席陳奕齊帶領全台9縣市的24位議員參選人，共同宣示投入2022的九合一選舉，「國家安全」、「民主深化」、「社會公平」為核心，改變台灣的地方政治。
陳奕齊：台灣基進會是專業的政治監工
陳奕齊在記者會上，為全國議員參選人一一送上「監工服」、「監工帽」，宣示這支專業的監工隊伍，已經準備好入陣全台議會積極監工，從地方的根基開始，砌上最堅實、穩固的台灣磚；陳奕齊表示，台灣基進一直以本土治理為目標而努力，近幾年台灣在本土政黨的執政之下，政策已經轉向台灣本位思考，但除此之外，更需要「忠誠於台灣的反對黨」，才有可能完成台灣民主的鞏固。因此，台灣基進一向努力成為台派的第二隻腳，和以台灣為主體思考的友黨們，一起撐起「台灣民主屋頂」。
陳奕齊說，除了追求本土治理，施政品質也必須同步提升。台灣基進將透過專業政治監工，讓本土治理達到更好的品質，將年輕新興政黨對城市、對台灣的期許和理念落實在生活中。也因此，台灣基進在2018年「讓政治可及，讓城市可親」的基礎上，於2022年進一步提出「咱的台灣，基進監工」。
台灣基進秘書長王興煥則表示，民主的實踐是為了鞏固共同體的安全，讓地方自治打破人際關係、私人利益、家族派系的框架，進化為公民意識的政治集結。2022年的縣市議員選舉，台灣基進將以「國家安全」、「民主深化」、「社會公平」為核心。
王興煥發表致詞時一度情緒激動，台灣基進的參選人有幾個重要的共同特質，包括堅定的台灣意識、公平正義的願景以及都能夠團隊作戰，有團隊紀律，而非個人的英雄主義。從2018年台灣基進經歷過的數次選戰中，台灣基進始終堅持會保護台灣的國家主權，對於中國的滲透將「寸土不讓」。
本次提名的人選包括：
- 屏東縣第1選區陳秋豪
- 高雄市第3選區劉航遠
- 高雄市第4選區陳子瑜
- 高雄市第5選區張婷婷
- 高雄市第7選區張博洋
- 高雄市第9選區李雨蓁
- 高雄市第10選區黃敬雅
- 高雄市第11選區楊佩樺
- 台南市第2選區黃建昌
- 台南市第6選區王明彥
- 台南市第7選區吳依潔
- 台南市第9選區陳嘉伶
- 台南市第10選區李宗霖
- 嘉義市第1選區翁渙瑤
- 嘉義市第2選區洪瑋庭
- 台中市第4選區陳若庭
- 台中市第8選區楊欣怡
- 台中市第12選區林宜蓁
- 台中市第14選區徐煊博
- 桃園市第1選區藍士博
- 宜蘭縣第1選區陳漢澤
- 宜蘭縣第6選區林意評
- 新北市第2選區董俊宏
- 台北市第2選區吳欣岱
候選人中，有不少人都是首次參選的政治素人，也有不少人是2018年後的「再次參選」；其中特別值得注意的包括罷韓四君子中的張博洋參選三民區，這兩年來擔任陳柏惟辦公室執行長、第二次挑戰鳳山區的李雨蓁，也是第二次參選的藍士博這次要挑戰桃園市；另外還有外科醫師吳欣岱，成為台灣基進在台北市的唯一參選人。
張博洋表示，從政和罷韓本來不在他的人生規劃當中，但自己對台灣基層有非常素樸的認同與關懷，進而想要改變台灣的政治。他說，台灣人民的政治認同不應該被外來政治勢力汙染，也不該被地方勢力或家族把持，這就是台灣基進的初衷，希望台灣基進可以在市議會成為無法忽視的年輕新世代力量。
李雨蓁說，2018年台灣基進初聲試啼在高雄力戰韓流，到2019年自己到台中跟陳柏惟一起對抗顏家，這一路以來有許多戰役，台灣基進身在其中，或許會跌倒，但自己與團隊會站起來，拍拍屁股繼續往前走。她說，自己將帶著更豐富的經驗繼續衝，希望台灣人給這個平凡年輕，且非常有毅力的台灣基進一個機會，讓台灣基進進到地方市議會，為民主政治、社會議題、主權貢獻自己的力量。
台灣基進在2018年時首次提名12人參選地方議員，結果全軍覆沒，但不少地方都是落選頭。2020年陳柏惟選上台中第二選區立委，是台灣基進史上唯一一位進入國會的黨公職，後來陳遭到罷免；2022年台灣基進「加倍提名」24人再次挑戰，在政治光環及能量極大的陳柏惟退黨後，能否在各區殺出一條路將為各界注目。
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核稿編輯：翁世航
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當個人化服務成為剛性需求 品牌如何利用CRM優化後疫情時代的商業模式
我們想讓你知道的是
隨著數位時代演變，個人化服務漸受各方企業重視，本文以數位CRM系統所衍生之各項服務為例，說明PChome如何將「MarTech」運用在個人化服務中，以及其所扮演的各種關鍵性角色。
隨著iOS14的社群隱私權政策改變，以往透過數位廣告帶來的流量紅利已隨之消退，追蹤用戶使用習慣與興趣所帶來的轉換率更是逐漸降低，加上疫情影響，線上消費數量暴增，消費者比以往更重視個人化服務，因此「再」數位化浪潮襲來，「MarTech」（科技行銷）儼然已成為品牌數位轉型的重要工具，如何利用數位CRM（Customer Relationship Management）系統洞察消費者需求、立定行銷策略正是品牌所要面臨的一大挑戰。
以人為出發點：CRM成為科技化行銷的主要策略
過去大眾傳播式的集體宣傳在現在市場中已經逐漸無法滿足消費者需求，消費者越來越注重個人化的體驗。個人化體驗首先要獲得個人化的喜好，因此眾多品牌開始利用數位廣告、商務對話的方式獲取用戶的購物慾望清單，以及點數經濟刺激舊客回購，透過追蹤會員在網站上瀏覽、產生購買行為的行動軌跡，再搭配大數據分析，針對不同族群設計推播內容再加以溝通，以此提升服務品質並深度經營顧客關係。而數位CRM系統則扮演著科技化行銷的主要策略，不僅能協助整合會員數據，更善加運用客戶標籤，傳遞精準的資訊，與消費者互動，提升「獲客」與「活客」的能力，建立忠誠度立足數位市場。
建立會員分級制度 打造精準個人化服務
數位CRM是打造顧客回流最佳的工具，不過要讓用戶長期買單，客製化的溝通模式與打造會員分級制度才能有效提升用戶黏著度。例如誠品以書店起家，目前也朝向複合式商場邁進，旗下事業版圖橫跨書店、文具店、電影院、旅館，甚至連生鮮超商、酒窖都有經營，也開始新增許多小規模的社區店；在電商方面，除了自有的誠品線上網站，也在其他電商開設主題館增加接觸點。誠品正在打造自己的生態圈，並努力運用數位足跡進行CRM策略應用，如將會員分卡分級，並給予高等級的會員不一樣的特級制度，但同時也為有特定偏好的會員設立不同的制度，像是針對購書會員推出「讀書人徽章」分級制度，有藝文活動也會優先讓高等級的讀書人先報名。
而PChome旗下的時尚選貨電商MiTCH攜手GoSky建立會員點數系統，利用Messenger Chatbot的功能打造數位會員卡，以簽到集點、兑禮、限時任務等誘因與用戶深度互動，創造每日簽到率81%的佳績。透過這樣的忠誠度計畫，企業更能區別用戶的使用頻率與黏著度，進而建立會員分級制度並精準溝通資訊。另外零售品牌全聯也攜手Appier運用AI技術整合線上線下的會員資料，並利用貼標技術辨別消費者輪廓，分析出會員曾搜尋、瀏覽的軌跡來量身打造客製化的專屬推薦商品。
消費型態轉變 透過生態圈落實CRM掌握會員輪廓
生態圈和全通路是許多零售商和電商目前都在深度經營的策略，為的都是收集更多的數據創造更個人化的體驗。例如誠品的會員制度不只是針對所有會員，還因應會員的消費習慣推出不同的方式和獎勵，讓消費者感到差異化，進而提升品牌黏著度。
電商品牌PChome 24h購物過去利用到貨服務以及不囉唆的退貨機制，作為培養客戶忠誠度的關鍵。他們也藉由完整化金流系統，建立了自己的P幣生態圈，透過完整的通路和支付系統了解消費者的消費習慣，現在藉由數位CRM操作觀察到，對比2019-2020年到今年台灣疫情爆發後，全站消費活躍用戶從本來的25-54歲年齡層，擴增到18-24歲以及65歲以上，另外是熟齡女性用戶比起2019上半年有20%以上的成長，顯示出受疫情影響，整體消費型態的改變更是橫跨各世代族群。
懂得根據數據策略布局才是關鍵心法
針對消費需求的變化，PChome 24h購物進一步將四大主題會場結合時事及需求規劃選品，不論是居家上班上課所需的3C產品、或是照顧到想要培養居家儀式感之族群的電玩、書店、健身等品項，還有提前佈局宅家防疫被悶壞的心，規劃一系列夏季穿搭、防曬彩妝、露營用品等夏季出遊必備產品。
運用數位CRM進行策略行銷，有利於品牌活絡舊客以及帶動業績成長，如PChome 24h購物在22周年慶「狂樂收貨節」利用大數據撈出會員最感興趣的人氣品牌及集品類，進行每日換檔，抑或是看準低接觸外送商機，與foodpanda攜手推出在APP、網站購物消費滿$1即可獲得foodpanda新客5折券，串聯兩大平台資源，建立更大的用戶資料庫，為後疫時代帶來嶄新的商業模式。
除了推品策略，CRM也能有新玩法，PChome 24h購物22周年慶還推出「拉長音折扣賽」，串聯自有平台資源並結合IG濾鏡功能，在社群上與粉絲大玩挑戰任務，完成任務後透過IG Chatbot的行銷技術發送相對應的優惠折扣，而這樣透過開發互動濾鏡的遊戲方式不僅優化用戶的社群體驗，更透過CRM系統將用戶分級，依據達成任務的級距發送獎勵，成功觸動年輕族群，導入站內達成轉換。
Martech是許多企業、品牌在面對數位轉型時重要的行銷利器，其中CRM系統更是品牌與時俱進、端出更好的消費者服務所倚賴的重要工具，打造會員生態圈不僅能夠檢視會員服務的優劣並加以優化，建立會員忠誠度、使顧客不斷回購，更替平台帶入新契機的一大機會點。
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