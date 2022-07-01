陳柏惟退黨隔天，台灣基進提名24位議員參選全台9縣市：要當專業政治監工

台灣基進今（1）日早上在台北台大校友會館舉辦記者會，由黨主席陳奕齊帶領全台9縣市的24位議員參選人，共同宣示投入2022的九合一選舉，「國家安全」、「民主深化」、「社會公平」為核心，改變台灣的地方政治。

陳奕齊：台灣基進會是專業的政治監工

陳奕齊在記者會上，為全國議員參選人一一送上「監工服」、「監工帽」，宣示這支專業的監工隊伍，已經準備好入陣全台議會積極監工，從地方的根基開始，砌上最堅實、穩固的台灣磚；陳奕齊表示，台灣基進一直以本土治理為目標而努力，近幾年台灣在本土政黨的執政之下，政策已經轉向台灣本位思考，但除此之外，更需要「忠誠於台灣的反對黨」，才有可能完成台灣民主的鞏固。因此，台灣基進一向努力成為台派的第二隻腳，和以台灣為主體思考的友黨們，一起撐起「台灣民主屋頂」。

陳奕齊說，除了追求本土治理，施政品質也必須同步提升。台灣基進將透過專業政治監工，讓本土治理達到更好的品質，將年輕新興政黨對城市、對台灣的期許和理念落實在生活中。也因此，台灣基進在2018年「讓政治可及，讓城市可親」的基礎上，於2022年進一步提出「咱的台灣，基進監工」。

台灣基進秘書長王興煥則表示，民主的實踐是為了鞏固共同體的安全，讓地方自治打破人際關係、私人利益、家族派系的框架，進化為公民意識的政治集結。2022年的縣市議員選舉，台灣基進將以「國家安全」、「民主深化」、「社會公平」為核心。

王興煥發表致詞時一度情緒激動，台灣基進的參選人有幾個重要的共同特質，包括堅定的台灣意識、公平正義的願景以及都能夠團隊作戰，有團隊紀律，而非個人的英雄主義。從2018年台灣基進經歷過的數次選戰中，台灣基進始終堅持會保護台灣的國家主權，對於中國的滲透將「寸土不讓」。

本次提名的人選包括：

屏東縣第1選區陳秋豪

高雄市第3選區劉航遠

高雄市第4選區陳子瑜

高雄市第5選區張婷婷

高雄市第7選區張博洋

高雄市第9選區李雨蓁

高雄市第10選區黃敬雅

高雄市第11選區楊佩樺

台南市第2選區黃建昌

台南市第6選區王明彥

台南市第7選區吳依潔

台南市第9選區陳嘉伶

台南市第10選區李宗霖

嘉義市第1選區翁渙瑤

嘉義市第2選區洪瑋庭

台中市第4選區陳若庭

台中市第8選區楊欣怡

台中市第12選區林宜蓁

台中市第14選區徐煊博

桃園市第1選區藍士博

宜蘭縣第1選區陳漢澤

宜蘭縣第6選區林意評

新北市第2選區董俊宏

台北市第2選區吳欣岱

候選人中，有不少人都是首次參選的政治素人，也有不少人是2018年後的「再次參選」；其中特別值得注意的包括罷韓四君子中的張博洋參選三民區，這兩年來擔任陳柏惟辦公室執行長、第二次挑戰鳳山區的李雨蓁，也是第二次參選的藍士博這次要挑戰桃園市；另外還有外科醫師吳欣岱，成為台灣基進在台北市的唯一參選人。

張博洋表示，從政和罷韓本來不在他的人生規劃當中，但自己對台灣基層有非常素樸的認同與關懷，進而想要改變台灣的政治。他說，台灣人民的政治認同不應該被外來政治勢力汙染，也不該被地方勢力或家族把持，這就是台灣基進的初衷，希望台灣基進可以在市議會成為無法忽視的年輕新世代力量。

李雨蓁說，2018年台灣基進初聲試啼在高雄力戰韓流，到2019年自己到台中跟陳柏惟一起對抗顏家，這一路以來有許多戰役，台灣基進身在其中，或許會跌倒，但自己與團隊會站起來，拍拍屁股繼續往前走。她說，自己將帶著更豐富的經驗繼續衝，希望台灣人給這個平凡年輕，且非常有毅力的台灣基進一個機會，讓台灣基進進到地方市議會，為民主政治、社會議題、主權貢獻自己的力量。

台灣基進在2018年時首次提名12人參選地方議員，結果全軍覆沒，但不少地方都是落選頭。2020年陳柏惟選上台中第二選區立委，是台灣基進史上唯一一位進入國會的黨公職，後來陳遭到罷免；2022年台灣基進「加倍提名」24人再次挑戰，在政治光環及能量極大的陳柏惟退黨後，能否在各區殺出一條路將為各界注目。

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核稿編輯：翁世航