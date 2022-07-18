事後藥的避孕機制與副作用介紹：哪三種情況可能導致成功率下降？

「我跟男朋友昨天不小心在沒有防護下，發生了性行為，這樣會懷孕嗎？」 「醫師，我只是來拿事後藥的，為什麼還要問這麼多問題？」

類似的問題在門診總如過江之鯽一般常見，因為生活中難保有不少意外，可以是保險套破裂、事前避孕藥忘記服用、又或者是一些非預期的性行為。對於尚未有生子打算的女性朋友來說，事後避孕藥是個必要的存在。

顧名思義，事後藥的功能是緊急避孕，英文名字就稱為Emergency contraception。幫助無數女性的事後避孕藥卻也一直背負著會傷身的惡名，但它真的有這麼十惡不赦嗎？今天就讓我們來一探究竟吧！

事後避孕藥的歷史沿革

先從歷史說起，事後藥在現代的成分主要是黃體素，但回到遙遠的1960年代，那時候的事後藥成分跟現在完全不同，是以女性雌激素為主。

後來漸漸演變到黃體素併用雌激素，緊接著在一個大型的研究之後，我們發現雌激素／黃體素併用的懷孕機率是3.2％ ; 而單用黃體素的懷孕機率是1.1％，所以在1990年代晚期，WHO宣布單用黃體素是為一個更好的選擇。

所以最後1.5毫克的黃體素（Levonorgestrel），成為了美國食品藥品監督管理局（FDA）認證的事後藥成分。

事後藥的避孕機制

知道了成分之後，我想大家一定更好奇為何事後藥可以避孕呢？

要能成功懷孕的前提，是卵子與精子能相遇；而要能成功排卵，我們女性會分泌一種叫做LH（黃體化激素）的物質，在此物質高濃度上升後，藏在濾泡裡面的卵子就會「咻~」地噴射出來（如下圖）。

Photo Credit: 大象醫師

但我們吃下事後藥，當中的高濃度黃體素會快速降低LH的濃度，讓潛在的排卵機率下降很多，於是乎成功避孕。

黃體素的副作用？

大家一定又在敲碗了，說好的傷身呢？所謂坊間的「傷身」，其實不過就是在聊副作用是否可以承受：

因為黃體素會影響胃部食物排空的效果，所以很常見的副作用就是噁心、嘔吐（Nausa/Vomiting）以及胃部不適（Upset stomach）。 如同影響胃部排空，它亦會影響腸胃蠕動，所以腹瀉（Diarrhea）也是常見副作用。 再者，黃體素會讓乳腺腫脹，所以有部分女性會感到乳房脹痛（Breast tenderness）的副作用。 一般女性在排卵前的濾泡期，體中的黃體素濃度幾乎都小於1.5豪微克／毫升，所以吃下的事後藥相較之下，是大於千倍的濃度，可能會造成月經不規則（Irregular menstruation）或內分泌失調（Hormone imbalance）等副作用，也就是女性常抱怨「亂經」。 對荷爾蒙過敏的例子不是沒有，但是非常少，如果服用後真的出現皮膚起紅疹、搔癢、呼吸困難、頭暈等狀況請立即就醫。

所以與其說傷身，不如說以避孕來說我們有更好的選擇，不論是保險套、事前口服避孕藥、甚至子宮內避孕器等，但大象並非鼓勵絕不能吃事後藥，因為凡事都有意外。我想表達的是「避孕不該全然倚靠事後藥」。

恐懼來自於無知，確認過副作用之後，心理好像踏實不少。不過在真正要服用之前，有幾點還是必須要先確認

在月經與月經之間不明陰道出血，尚未查明原因者，服用此藥會造成醫師判斷困難。 正在哺乳者，縱然事後藥只有0.1％會跑進乳汁中，影響不甚大，但CDC仍建議在服用藥物後24小時再行哺乳。 對於已經懷孕者，黃體素並不會造成什麼危害，但也沒有必要再服用緊急事後藥。 事後藥之代謝是由肝臟負責，所以肝功能不好者，請勿隨意服用此藥，請跟醫師及藥師諮詢後再考慮服用。 如果已知目前正在服用Tranexamic acid等類之止血藥者，為減少血栓之形成，請勿服用事後藥。 若是有服用抗癲癇藥，請跟醫師先做諮詢，因為抗癲癇藥跟事後藥同為肝臟代謝，抗癲癇藥可能導致事後藥物濃度不夠而致避孕效果下降。

哪些狀況導致成功率下降？

前面介紹過了原理及副作用，聽完之後好像讓人放心不少，感謝科技醫學的進步，避孕好像變成一樁易事。但是事後藥難道真的不會失敗嗎？

在以下的狀況下，服用此藥成功率降低。若月經延遲的話，請一定要驗孕：

排卵期左右三天性行為。為何可能失敗呢？ 因為事後藥是「壓制排卵」，所以若是「已經排卵」的狀況則此藥物無效。 性行為後超過三天才服藥，三天對於精卵結合已經綽綽有餘，所以若三天後吃藥，可能早已受精而導致藥物效果差。 美國FDA雖然有認證的藥物劑量，但BMI較高的女性，其體內藥物濃度可能會偏低，結果就是壓制排卵的能力不夠，仍可能排卵造成懷孕。

事後藥該如何使用？

看到這裡，我們也對事後藥有了大概的認識，但實務上的使用該怎麼吃呢？

總量1.5毫克的緊急事後藥，市面上分為一錠裝的與兩錠裝的。

一錠裝：建議性行為後72小時內服用

二錠裝：第一錠一樣於性行為後72小時內服用，第二錠再接續於12－24小時內服用

若都有正確按照時間服用，則避孕成功機率高達89％。

事後藥還有第二代？

我們前面提及的1.5毫克黃體素，全部都屬於第一代事後藥的範疇。隨著科技的進步，有另外一款不同成分的事後藥在美國2010年上市，裡面的成分是黃體素受體調節劑（Selective progesterone receptor modulator）。

第二代的事後藥，有以下兩大功能：

壓抑晚期濾泡發展，導致無法排卵 使子宮內膜無法增厚，致受精卵無法著床

總而言之，原理一樣是延遲排卵，只是他延遲的效力更強大。我們稱其為「第二代事後藥」。其使用方式如下：

在性行為後120小時內可服用第二代事後藥一顆

若可於72小時內服用則避孕成功機率更高，達98％

Photo Credit: 大象醫師

最後，大象我自己也知道很多藥局其實都有自己販售此藥物，但此藥物其實是為處方藥，需要醫師的處方簽才可以拿藥。當然大部分人吃了可能都沒什麼事，但為了自身的安全，還是先找醫師諮詢比較安全喔！

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參考資料

Centers for Disease Control, Ministry of Health and Welfare

Hale TW Medications and Mothers Milk

Jatlaoui, Tara C. Riley H,. Curtis KM 2016 Contraception ,2016;93（2）: 93 – 112Safety data for levonorgestrel, ulipristal acetate and Yuzpe regimens for emergency contraception

Ulipristal acetate, a progesterone receptor modulator for emergency contraception

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航