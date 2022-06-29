大馬能發展IC產業嗎？SKYECHIP創辦人鄺瑞強：美中科技冷戰是機遇

在上一篇文章《為何馬來西亞半導體產業相當重要？一切要從50年前落腳檳城的「八武士」談起》，闡述了馬來西亞半導體產業的發展。接下來，本文將透過對馬來西亞半導體產業協會（MSIA）代表、SKYECHIP執行長鄺瑞強的訪談，來進一步了解馬來西亞半導體產業的現況與發展前景。

半導體產業鏈可分為前端（上游）的IC（積體電路）設計，中端（中游）的IC製造，以及後端（下游）的IC封裝測試，而馬來西亞半導體產業強項在於後端。

前文提到，自「八武士」在1972年投資馬來西亞半導體產業以來，催生了本土的半導體產業公司，有的公司已壯大並在馬來西亞股票交易所（BURSA）掛牌上市。例如，外包封測服務廠（OSAT）Inari Amertron、MPI、Gtronics和Unisem，還有半導體設備和服務供應商（ATE）的ViTrox、Pentamaster、Greatech、Mi Technovation和Frontken等。

中端的IC製造方面，除了有英特爾（Intel）、英飛凌（Infenion）、德國X-Fab 等數家跨國企業的晶圓製造廠外，本土的有SilTerra。馬來西亞國家主權基金「國庫控股」（Khazanah Nasional）支持的DNeX集團握有SilTerra的六成股權，而鴻海子公司BIH在去年6月透過取得DNeX集團約5.03%股權，間接投資了SilTerra的8吋晶圓廠。那前端的馬來西亞本土IC設計公司呢？根據馬來西亞投資發展局的介紹，有SyMMiD和MyMs兩家IC設計公司，前者屬於馬來西亞和法國合資公司，後者為本土公司，主要是設計馬來西亞國民身分證的晶片。

還有一家IC設計公司，就是本文受訪人鄺瑞強在2019年創辦的SKYECHIP，是馬來西亞少數本土IC設計公司，主要提供矽智財（IP）的服務。鄺瑞強表示，儘管馬來西亞半導體產業強項在封測，但不代表國內缺乏IC設計的專業人才，只是人才都集中在跨國公司裡。

跨國公司催生了本土IC設計人才

在半導體產業打滾30多年的鄺瑞強，1986年從馬來西亞科技大學畢業後，就進入英特爾的檳城公司工作20多年。大約在1990年，鄺瑞強在美國、日本間斷斷續續待了9年左右，當時正是英特爾（馬來西亞）開始發展IC設計部門的時候，而他也是第一個到美國學習相關技術的員工。

鄺瑞強提到，英特爾的檳城公司之所以成立IC設計部門，背後的推手正是現任馬來西亞半導體產業協會主席王壽苔（Wong Siew Hai）。也是馬來西亞半導體產業協會理事的鄺瑞強，相當敬佩王壽苔的先見之明，透過跨國公司培訓了本土的IC設計人才，才讓他有機會成立SKYECHIP。「我接手馬來西亞Intel的IC設計中心時，大概用了15年時間，規模就從100人擴增到1500人」鄺瑞強說。

後來鄺瑞強被邀請到Altera公司擔任研發副總裁，一直到該公司在2015被老東家英特爾收購。接著鄺瑞強加入博通（Broadcom），待了2年半，最終在2019年在檳城成立SKYECHIP。鄺瑞強談到，雖然馬來西亞在全球半導體產業鏈的位置，在後端封裝測試環節中是不可獲缺的角色，但不意味著這裡沒有IC設計的能力。

根據SKYECHIP官網介紹，該公司致力於為人工智慧和高性能計算提供先進的IP和IC設計解決方案，而團隊成員是由一批曾在英特爾、Altera、博通、Spansion、摩托羅拉等跨國公司平均工作經驗超過15年的IC設計工程師所創立的。如今SKYECHIP是馬來西亞少數的本土IC設計公司，其合作夥伴還包括台積電、三星、美光、日月光等國際級半導體公司。

鄺瑞強指出，馬來西亞大部分IC設計人才都在跨國公司，只有一兩家本土IC設計外包服務的公司，這些公司僅專長於一兩項技能，主要是承接跨國公司IC設計部門的外包項目，提供人力在較後端的環節上合作，扮演輔助的角色。

Photo Credit：關鍵評論網/杜晉軒 SKYECHIP創辦人鄺瑞強與聯合創始人鄭誌學

美中科技冷戰下的契機

SKYECHIP在2019年創辦之時，正值美中貿易戰帶來的科技冷戰，美國尋求半導體產業鏈與中國脫鉤，封殺了華為、中芯等中國重要的科技公司，此國際政治變局也讓鄺瑞強意識到創業的機會。

時間回到2019年，時任首相馬哈迪同馬來西亞數位媒體發展機構（MDEC）訪問中國時，中國高官詢問MDEC的營運長，馬來西亞半導體產業除了封裝測試，是否還有其它強項？MDEC的營運長則稱馬來西亞也有IC設計能力，但人才都在跨國公司內上班，因此該名中國高官便稱如今是「黃金時代」，因為中國想在半導體技術更自立，擺脫對每個技術依賴，想跟馬來西亞有進一步合作。

鄺瑞強表示，在以上機緣巧合下，MDEC希望他成為拓荒者，而MDEC也安排了他去北京交流，才意識到儘管中國有很大的意願發展前端的IC設計，但產業自身整體技術並不高。因此鄺瑞強認為，過去30年馬來西亞累積了許多IC設計「功力」，而且人才素質不輸矽谷工程師，他認為馬來西亞與其一直幫跨國公司打工，不如從過去所學，發展自身的本土IC設計公司，以爭取龐大的中國市場，同時也是讓馬來西亞在全球半導體產業的位置，從下游的封測躍升至上游的IC設計。