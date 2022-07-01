中國有意打造「發展中國家版本」G7，但國際社會已逐漸看透「一帶一路」的詭計

「七大工業國集團」（G7）峰會正在德國南部舉辦，美國總統拜登（Joe Biden）宣布將籌措6000億美元，推動全球基礎建設投資計畫，協助發展中國家的基礎建設，同時也是要解決部分國家因為過度依賴中國一帶一路，所陷入的債務問題。

而在幾天前，美國與英國、日本、澳洲及紐西蘭宣布成立「藍色太平洋夥伴」（PBP），目標是要促進與太平洋島國的政經關係，其實真正目的是為了抗衡中國有意擴展在太平洋地區的影響力。

中國有意打造「發展中國家版本」的G7

就在G7峰會開始的不久前，中國也主辦了今年度的「金磚峰會」（BRIC），邀集俄羅斯、印度、巴西及南非等國的元首參與視訊會議，會中除了商討減貧、糧食安全等全球性問題之外，更討論到「金磚峰會」擴張的議題。「金磚Plus」將可能納入新成員，包括阿根廷與沙烏地阿拉伯等發展中國家加入，儼然成為一個發展中國家版本的G7。

這個架構能否抗衡已開發國家的G7，值得持續關注。

中國主導的「金磚論壇」雖然不是一個國際組織，但建立了各種非政府的交流機制，關注發展中國家共同關切的議題，採取務實合作的模式，來解決共同發展的難題。以今年為例，中國身為輪值主席國，邀集主要成員就減貧、糧食安全展開對話，這不僅是全球性議題，更是許多發展中國家高度關注的焦點，藉由可以操之在己的路徑，有別於已開發國家，又能削弱西方的壓制力道。

今年的「金磚峰會」能受到關注的主要原因，在於俄羅斯總統普亭也現身參加，成了俄羅斯面向世界的重要平台，這相對於西方國家對俄羅斯的孤立與制裁，「金磚峰會」的重要性大幅提升，也讓普亭提出的「國際儲備貨幣」概念，有了可以推動及落實的機會。

不同於過去金磚峰會流於口頭合作的形式，再加上成員國在經濟利益有共同點，金磚峰會的作用有別於過去，不可小覷。