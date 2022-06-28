未來大人物評審團名單出爐，主席鄭麗君：成為「近未來人才」，看眼睛所看不見的重要事物
我們想讓你知道的是
對於未來大人物，他們的期待是未來需要的人才？挺身而出的change maker？還是如《捍衛戰士》不被傳統框架的勇敢做自己？如果你還在尋找心目中未來大人物的模樣，評審們推薦了書單和電影，也許將為你帶來一些啟發...
不囉嗦，行動吧！2022年未來大人物徵選中，歡迎你報名或推薦35歲以下、正在改變社會的年輕人。年度主題「Shot Up！」，隱含著諧音Shut up！不囉唆、做就對了的無懼精神，勇於作自己的「未來大人物」。
2022未來大人物評審團
2022年未來大人物評審團網羅各領域深具行動魄力的人物，現任青平台基金會董事長、前文化部長鄭麗君擔任評審團主席，深深勉勵，期許年輕人，能夠洞察趨勢、懷抱願景，走出自己的實踐道路，為自己及時代做決定。她更具體表示，這樣的「近未來人才」應該具備三種特質：有全觀社會視野、具備「利他」精神、有願景領導的前瞻思維。
鄭麗君：未來大人物，能夠看見眼睛所看不見的重要事物
民間代表評審則有文化評論人、《數位時代》雜誌創刊總編輯詹偉雄，以及台北流行音樂中心首任董事長黃韻玲。小玲老師表示：「『未來大人物』不僅要為自己的熱情與創造提出新洞見，更要能勇敢的面對任何困難並從中學習，因為這些困難是來幫助自己成長的。」
長期關注社會脈動、山岳文化的詹偉雄也分享，期盼年輕人能「不輟地探險；作一個分分秒秒的冒險者。」
詹偉雄：未來大人物就該有著「膽大包天之卓而不群」的模樣。
挺身而出成為改變者
評審團更有歷屆未來大人物：2020年未來大人物、One-Forty 創辦人陳凱翔，以及2015年未來大人物、社團法人臺灣童心創意行動協會執行長許芯瑋。同為走在勇於改變道路上的兩人都懷抱開心與熱情加入評審團，陳凱翔認為：「但就算發現世界總是不完美，永遠都會有一個選擇在那裡，那就是讓自己行動。可以覺察到眼前一個人的困難或需求，看見背後仍有千千萬萬個相似的人在那裡，然後決定做些什麼，去發起倡議，去設計服務，去串連資源，去深入研究。最後仍會發現，我們不一定能真的改變世界，但在行動的過程中，會學會思考，練習謙卑，透過新的視角來看待問題，讓自己成為一個更成熟的人，也是一個更喜歡的自己。」
許芯瑋則分享著，成功的定義由自己而定，未來大人物就該有「想挺身而出成為他想變成的改變」的特質。
許芯瑋：Be the change you wish to see in the world.
關鍵評論網媒體集團的兩位評審，資訊圖表組主編林亦甫以及Taketla拿票趣平台負責人林恒生，他們期望透過「未來大人物」徵選活動，能看到更多年輕人挺身加入，林亦甫說：「 期望大家能深切地認識自己，面對自己的優點與缺點、擅長與笨拙、自信與脆弱。接著對想追尋完成的目標，能有深刻的經歷、感受或瞭解，幫助在過程中常保初衷。」
林恒生：不要問為何沒有人做這個，先承認你就是「沒有人」
展開眼界，在浩瀚世界持續勇敢前進的電影與書單
如何貼近自己心目中未來大人物模樣？我們邀請評審團不藏私推薦，透過賞析電影和圖書，進化為「近未來人才」。
賞析片單：
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黃韻玲：《教父三部曲》、北野武導演《四海兄弟》、《捍衛戰士》兩集
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許芯瑋：聖嚴法師紀錄片 《本來面目》、紀錄片《布芮尼·布朗：召喚勇氣》、《水星計畫：13 女傑》
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林亦甫：《最後的演講》蘭迪．波許（Randy Frederick Pausch）
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林恒生：紀錄片《RBG：不恐龍大法官》、牧有太導演《山田孝之的痛苦與榮耀》、華天灝 導演《不老騎士－歐兜邁環台日記》
賞析書籍：
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鄭麗君：《正義論》(約翰．羅爾斯John Rawls）、《成功的反思》（邁可．桑德爾Michael J. Sandel）、《槍炮、病菌與鋼鐵：人類社會的命運》（賈德．戴蒙Jared Diamond）
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黃韻玲：《激流與倒影》（林懷民）、《臺灣音樂百科辭書》（陳郁秀總策畫）、《未來還沒被書寫：搖滾樂及其所創造的》（張鐵志）
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詹偉雄：《阿拉斯加之死》（Jon Krakauer）、《輝耀之山》（Peter Boardman）、《賈伯斯傳》（Walter Isaacson）
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許芯瑋：《你要如何衡量你的人生？：哈佛商學院最重要的一堂課》(克雷頓．克里斯汀生)、《設計的心理學：人性化的產品設計如何改變世界》(3版)（Donald A. Norman）
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陳凱翔：《恆久卓越的修煉》（Jim Collins ）、《成功的反思》（Michael Sandel ）
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林亦甫：《最後的演講》（蘭迪．波許Randy Frederick Pausch）
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林恒生：《2100科技大未來》(加來道雄)、《如果台灣的四周是海洋》(郝明義)、《來談談那些痛苦的事吧》(森岡毅)
2022未來大人物推薦、報名
未來大人物不是典型的成功故事，是面對這個不完美的世界、捲起袖子讓改變發生的進行式。
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提名時間：即日起至7月17日 23:59止
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評審審查： 7月下旬起 至 9月中
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年度名單公布： 10月上旬
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發表會與主題論壇： 11月12、13日(六、日)
責任編輯：江怡蘋
核稿編輯：王銘岳
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圖解智慧國家四大關鍵科技，從不同角度帶你了解台灣的科技應用實力
我們想讓你知道的是
大家都知道台灣有座半導體護國神山，也聽過許多媒體對台灣科技實力的盛讚，但台灣的科技實力到底強不強？我們從四個面向帶你看台灣作為「智慧國家」到底有什麼實力！
大家都知道台灣有座半導體護國神山，也聽過許多媒體對台灣科技實力的盛讚，但台灣的科技實力到底強不強？自己說不如讓國際單位做的調查更客觀顯示。瑞士洛桑管理學院（IMD）每年9月公布的世界數位競爭力（World Digital Competitiveness Ranking）評比，最近一次報告2021年台灣在全球64個主要國家及經濟體當中排名第8，獲得歷年來最佳名次。
而且值得關注的是，支持數位競爭力的核心要素之一，也就是「科技」競爭力。IMD評比報告揭露台灣拿下全球第2的佳績，從2018年的第11名年排名持續上升，顯見台灣無愧於科技強國之名。
|科技小百科：
瑞士洛桑管理學院（IMD）是一個長期研究國家與企業競爭力，在國際上具盛名及公信力的評比機構，並自1989年起發布「世界競爭力年報」World Competitiveness Yearbook，其評比報告與調查結果更是各國政府擬定相關政策之參考。IMD每年會定期公布兩份競爭力評比報告，其一是「世界競爭力年報」，每年在6月公布，2022年台灣在63個受評比國家中排名全球第7名。另一份報告為「世界數位競爭力評比」World Digital Competitiveness Ranking，每年在9月底公布，本篇文章引用的資料為這兩份研究。
也因為科技與國家發展息息相關，有哪些技術是台灣不為人知的優勢？或是未來產業可大力投資布局的領域？我們找出其中四大項與智慧國家最有關的科技，展現台灣具備強勁的科技能量，或許你已經受惠，也或許你能從其中找到發展的機會。
關鍵科技一、融合海陸空領域的多維通訊
隨著國家管理範圍逐漸擴大，通訊範圍多元且彼此關聯，相關科技如低軌衛星、5G通訊、海底電纜等，形成環環相扣的多維通訊聯網。
仔細洞察2021年的IMD報告，台灣在「行動寬頻的用戶比例」這項指標，拿下全球第1的傲人成績。顯見台灣在通訊基礎建設的投資及普及率，是走在全球領先位置。
尤其5G/6G關聯科技更是未來多維通訊的具舉足輕重的地位，原因是5G衍生的價值鏈相當廣泛，舉凡從晶片、模組、終端、邊緣、系統、到應用服務，可形成完整生態圈。為了強健台灣5G專網的自主技術與供應鏈，從2018年先後成立5G產業發展聯盟、5G垂直應用聯盟、以及5G Open Networking平台，逐漸形成5G國家隊。
除了把5G領先國視為戰略目標，當創新技術落地，更能帶來龐大商機。根據工研院的預估，將5G的小基站、邊緣運算、網路虛擬化等關鍵產品、模組、元件加總起來，2025年的市場規模上看2,510億美元(約新台幣7.5兆元)，其他國家還在積極推動5G聯網建設，顯見相關商機仍有相當大發展空間。
關鍵科技二、新型態數位經濟與網路服務
邁向Web 3.0的交叉點，元宇宙被視為下一代網際網路的新機會，市調機構Gartner預測，2026年全世界將有25%的人口，每天至少有一小時投入元宇宙虛擬世界，進行工作、社交、教育、購物、娛樂等活動，並藉由虛擬貨幣、NFT進行數位資產的交易，虛擬經濟逐漸成形。
所謂元宇宙，需要以5G/6G高速網路為基礎，透過VR頭盔/眼鏡作為進入3D虛擬世界的載體，在元宇宙的各種互動體驗則需仰賴AI運算、雲端/邊緣儲存、區塊鏈等核心技術支援。人們在元宇宙內可以滿足從現實世界做不到的事情，形成穿梭虛擬、現實之間的生活體驗與商業模式。
近七成投入元宇宙相關應用的企業，認為元宇宙在未來5年一定會蓬勃發展，虛擬音樂會、虛擬時裝秀、媒體及產品聯名展示活動，將是元宇宙優先發生的商業體驗。
那麼台灣要投入元宇宙有何利基？解析元宇宙供應鏈版圖，主要可分為晶片、光電、通訊、AR/VR裝置、內容以及AI技術，台灣科技可從硬體方面，包含晶片、感測IC、光學零組件、伺服器等擅長領域切入。像是大家熟知的半導體大廠台積電，對於相關晶片的供應就至關重要，另外光電產業也有揚明光、玉晶光、中光電等企業，讓投影技術更精緻，再來連接元宇宙的通訊技術，也有聯亞來支援，而裝置軟硬體、AI技術則是有創意、世芯、智原等企業投入，最後想到AR/VR集大成者，就不能遺漏宏達電在這一塊的耕耘，同樣威盛電、佐臻、未來市(XRSPACE)等品牌也積極佈局，可見台灣已有完整的供應鏈，接下來有志於加入元宇宙的廠家，不妨從自身的專長去思考，相信不論是哪個領域的企業，都能有更多的創新、應用內容投入，完善整個元宇宙生態。
關鍵科技三、疫後時代興起的智慧型代理人
近年因疫情持續延燒，越來越多領域開始導入「智慧型代理人」，像是零售業者引進半自動化機器，協助人力處理訂單、點餐；又或是醫院使用機器人，藉由AI辨識功能分擔部分醫護工作。
所謂智慧型代理人，以它所知的知識範圍內，自主完成人類所給予的指令任務。智慧型代理人發展至今，能協助人類的廣度、深度越來越多，主要是受惠機器學習的技術更為先進，加上其他的自動規劃、互相協調等演算法的成熟，讓智慧型代理人成為下一波產業發展重點。
世界先進國家紛紛把AI納為國家產業重要發展策略，台灣從2018年就推出「台灣AI行動計畫」，全面啟動產業AI化。發展至今，AI應用已從測試階段逐步應用於各式產業，資策會統計發現，掌握AI技術的新創企業在台灣有300家，逐漸摸索出不同的商業策略與獲利模式。
尤其資通訊、醫療照護是台灣兩大擁有頂尖人才的雙軸產業，在疫情之下，就可以看到醫療＋科技所衍生的智慧型代理人應用。像是過去為了解決醫療量能不足，開發「5G智慧防疫機器人」，用來隔離病房消毒、運送餐盒及藥品物資，比傳統人力消毒方式有效節省50%時間，還能降低醫護人員感染風險，讓醫事工作更有效率。
關鍵科技四、資訊安全網保護每個人數位資產
我國面臨網路犯罪、駭客入侵政府、機關，甚至竊取個人資料事件持續增加，如何保護國民安心使用數位科技、保障財產安全將是未來重要方向。隨著AI普及所衍生的龐大資料量之隱私及資安問題，成為棘手的挑戰。從國際AI資安發展現況來看，歐盟在2021年提出人工智慧規則草案(Artificial Intelligence Act)，鼓勵值得信賴且道德的AI進行研發與應用。微軟更在今(2022)年禁止提供AI推測情緒技術，並制定「負責任AI標準第二版」、Google則停止AI機器人具有自我意識、能與人類溝通等爭議事件，這些做法也都反映美歐在立法之際，業者也在努力自行節制敏感AI技術。
AI資安，是挑戰也是機會。未來，台灣政府與企業也須密切關注美歐相關草案的立法動態，找出AI規範的共同點，以此界定使用AI產品與服務之要求；因此，AI資安不僅需透過科技來防禦，更需要治理與法規，降低AI所帶來的衝擊。
另外，針對5G資安議題，台灣有展開大型科技防禦策略，包含5G資安防護系統、跨機關資安聯防。5G資安防護系統致力確保業者使用的5G系統具備安全、可靠、信賴，與國內5G專網業者進行服務驗證，以強化國產5G系統的整體資安防護能力。跨機關資安聯防的目標放在建立政府與民間的資安聯防體系，藉由橫向整合跨部會，全面提供威脅情資，減少機關隱匿資安事件，降低事件誤報與漏報。
持續提升台灣的科技能量 打造全方位的智慧國家
台灣的科技能量持續提升，從2022年的IMD世界競爭力年報可發現，而且該報告還指出我國擁有高素質勞動力、經濟活力、企業治理能耐、高教育水準等優勢。上述四項與智慧國家高度關聯的新興科技，涵蓋「數位基盤、數位創新、數位包容」等元素，如何借助科技打造創新、包容的社會，在台灣強勁的科技應用產業鏈上，補強創新的能量，並延續發展優勢項目，將是台灣要持續努力的方向。
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