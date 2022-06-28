未來大人物評審團名單出爐，主席鄭麗君：成為「近未來人才」，看眼睛所看不見的重要事物

不囉嗦，行動吧！2022年未來大人物徵選中，歡迎你報名或推薦35歲以下、正在改變社會的年輕人。年度主題「Shot Up！」，隱含著諧音Shut up！不囉唆、做就對了的無懼精神，勇於作自己的「未來大人物」。

2022未來大人物評審團

2022年未來大人物評審團網羅各領域深具行動魄力的人物，現任青平台基金會董事長、前文化部長鄭麗君擔任評審團主席，深深勉勵，期許年輕人，能夠洞察趨勢、懷抱願景，走出自己的實踐道路，為自己及時代做決定。她更具體表示，這樣的「近未來人才」應該具備三種特質：有全觀社會視野、具備「利他」精神、有願景領導的前瞻思維。

鄭麗君：未來大人物，能夠看見眼睛所看不見的重要事物

民間代表評審則有文化評論人、《數位時代》雜誌創刊總編輯詹偉雄，以及台北流行音樂中心首任董事長黃韻玲。小玲老師表示：「『未來大人物』不僅要為自己的熱情與創造提出新洞見，更要能勇敢的面對任何困難並從中學習，因為這些困難是來幫助自己成長的。」

長期關注社會脈動、山岳文化的詹偉雄也分享，期盼年輕人能「不輟地探險；作一個分分秒秒的冒險者。」

詹偉雄：未來大人物就該有著「膽大包天之卓而不群」的模樣。

挺身而出成為改變者

評審團更有歷屆未來大人物：2020年未來大人物、One-Forty 創辦人陳凱翔，以及2015年未來大人物、社團法人臺灣童心創意行動協會執行長許芯瑋。同為走在勇於改變道路上的兩人都懷抱開心與熱情加入評審團，陳凱翔認為：「但就算發現世界總是不完美，永遠都會有一個選擇在那裡，那就是讓自己行動。可以覺察到眼前一個人的困難或需求，看見背後仍有千千萬萬個相似的人在那裡，然後決定做些什麼，去發起倡議，去設計服務，去串連資源，去深入研究。最後仍會發現，我們不一定能真的改變世界，但在行動的過程中，會學會思考，練習謙卑，透過新的視角來看待問題，讓自己成為一個更成熟的人，也是一個更喜歡的自己。」

許芯瑋則分享著，成功的定義由自己而定，未來大人物就該有「想挺身而出成為他想變成的改變」的特質。

許芯瑋：Be the change you wish to see in the world.

關鍵評論網媒體集團的兩位評審，資訊圖表組主編林亦甫以及Taketla拿票趣平台負責人林恒生，他們期望透過「未來大人物」徵選活動，能看到更多年輕人挺身加入，林亦甫說：「 期望大家能深切地認識自己，面對自己的優點與缺點、擅長與笨拙、自信與脆弱。接著對想追尋完成的目標，能有深刻的經歷、感受或瞭解，幫助在過程中常保初衷。」

林恒生：不要問為何沒有人做這個，先承認你就是「沒有人」

Photo Credit - giloo

展開眼界，在浩瀚世界持續勇敢前進的電影與書單

如何貼近自己心目中未來大人物模樣？我們邀請評審團不藏私推薦，透過賞析電影和圖書，進化為「近未來人才」。

賞析片單：

賞析書籍：

鄭麗君：《正義論》(約翰．羅爾斯John Rawls）、《成功的反思》（邁可．桑德爾Michael J. Sandel）、《槍炮、病菌與鋼鐵：人類社會的命運》（賈德．戴蒙Jared Diamond）

黃韻玲：《激流與倒影》（林懷民）、《臺灣音樂百科辭書》（陳郁秀總策畫）、《未來還沒被書寫：搖滾樂及其所創造的》（張鐵志）

詹偉雄：《阿拉斯加之死》（Jon Krakauer）、《輝耀之山》（Peter Boardman）、《賈伯斯傳》（Walter Isaacson）

許芯瑋：《你要如何衡量你的人生？：哈佛商學院最重要的一堂課》(克雷頓．克里斯汀生)、《設計的心理學：人性化的產品設計如何改變世界》(3版)（Donald A. Norman）

陳凱翔：《恆久卓越的修煉》（Jim Collins ）、《成功的反思》（Michael Sandel ）

林亦甫：《最後的演講》（蘭迪．波許Randy Frederick Pausch）

林恒生：《2100科技大未來》(加來道雄)、《如果台灣的四周是海洋》(郝明義)、《來談談那些痛苦的事吧》(森岡毅)

2022未來大人物推薦、報名

未來大人物不是典型的成功故事，是面對這個不完美的世界、捲起袖子讓改變發生的進行式。

活動官網 ｜ 提名表單

提名時間：即日起至7月17日 23:59止

評審審查： 7月下旬起 至 9月中

年度名單公布： 10月上旬

發表會與主題論壇： 11月12、13日(六、日)

2022未來大人物徵件中>>

責任編輯：江怡蘋

核稿編輯：王銘岳