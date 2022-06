未來大人物評審團名單出爐，主席鄭麗君：成為「近未來人才」，看眼睛所看不見的重要事物

不囉嗦,行動吧!2022年未來大人物徵選中,歡迎你報名或推薦35歲以下、正在改變社會的年輕人。年度主題「Shot Up!」,隱含著諧音Shut up!不囉唆、做就對了的無懼精神,勇於作自己的「未來大人物」。

2022年未來大人物評審團網羅各領域深具行動魄力的人物,現任青平台基金會董事長、前文化部長鄭麗君擔任評審團主席,深深勉勵,期許年輕人,能夠洞察趨勢、懷抱願景,走出自己的實踐道路,為自己及時代做決定。她更具體表示,這樣的「近未來人才」應該具備三種特質:有全觀社會視野、具備「利他」精神、有願景領導的前瞻思維。

民間代表評審則有文化評論人、《數位時代》雜誌創刊總編輯詹偉雄,以及台北流行音樂中心首任董事長黃韻玲。小玲老師表示:「『未來大人物』不僅要為自己的熱情與創造提出新洞見,更要能勇敢的面對任何困難並從中學習,因為這些困難是來幫助自己成長的。」

長期關注社會脈動、山岳文化的詹偉雄也分享,期盼年輕人能「不輟地探險;作一個分分秒秒的冒險者。」

評審團更有歷屆未來大人物:2020年未來大人物、One-Forty 創辦人陳凱翔,以及2015年未來大人物、社團法人臺灣童心創意行動協會執行長許芯瑋。同為走在勇於改變道路上的兩人都懷抱開心與熱情加入評審團,陳凱翔認為:「但就算發現世界總是不完美,永遠都會有一個選擇在那裡,那就是讓自己行動。可以覺察到眼前一個人的困難或需求,看見背後仍有千千萬萬個相似的人在那裡,然後決定做些什麼,去發起倡議,去設計服務,去串連資源,去深入研究。最後仍會發現,我們不一定能真的改變世界,但在行動的過程中,會學會思考,練習謙卑,透過新的視角來看待問題,讓自己成為一個更成熟的人,也是一個更喜歡的自己。」

許芯瑋則分享著,成功的定義由自己而定,未來大人物就該有「想挺身而出成為他想變成的改變」的特質。

許芯瑋:Be the change you wish to see in the world.