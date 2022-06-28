德州邊境卡車上發現46具遺體，當地警方：疑為非法移民，高溫悶熱致死
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美國德州一輛貨櫃卡車內被發現46具遺體。當局稱，這些受害者是因為悶熱而死。這起悲劇可能是近年美墨邊境最致命的人口走私事件之一，目前當地警方了公佈那些細節？
文：德國之聲中文網（路透社、美聯社、紐約時報）
美國德州政府週一（6月27日）表示，德州聖安東尼奧郊區一輛貨櫃卡車內和周圍被發現至少有46具遺體，據信是從墨西哥進入美國的移民，該事件「似乎是美國最嚴重的移民死亡事件之一」。當地消防局在新聞發佈會上表示，包括兒童在內，至少有16名倖存者已被送往當地醫院，有中暑和明顯脫水症狀。
綜合美媒報導，美國國土安全部正與地方、聯邦和州當局合作調查移民的死亡情況。聖安東尼奧市消防局長表示，他們是因為悶熱而死。
墨西哥外交部長埃布拉德（Marcelo Ebrard）通過推特表示，卡車上的移民窒息是「德克薩斯州的悲劇」，並稱當地領事館正在趕往現場，但受害者的國籍尚未得到確認。
聖安東尼奧市警長麥克馬納斯（William McManus）則表示，該案已有3人遭到拘留，但目前還不清楚他們是否與人口販運有絕對關係。
麥克馬納斯說，當地時間27日晚上近6時，當地一名市政工作人員在事發現場聽見呼救聲音，隨後警方趕到時發現車外有一具屍體，車門則呈打開狀態，車內並沒有發現水。
一名不願具名的官員向美聯社透露，貨櫃車內的人被認為是在南德克薩斯州企圖偷渡的非法移民。
近年最慘的移民悲劇之一
20世紀90年代初，在美國對聖地亞哥和德克薩斯州邊境執法激增的情況下，大卡車成為一種盛行的偷渡方式，這兩個地方當時也是非法越境的最繁忙通道。2001年美國發生恐怖襲擊後，過境難度大增，移民被迫得穿過更危險的地形，並為此付出數千美元的代價，甚至犧牲生命。在酷熱的天氣裡，一路向北的偷渡路上很可能不幸因悶熱等原因死亡。
德州貨櫃車發現46具遺體，可能是近幾十年來數千名試圖從墨西哥穿越美國邊境而死亡的人中，最致命的悲劇。
2017年，10名移民在被困在一輛停在聖安東尼奧一家沃爾瑪超市的卡車內死亡；更早在2003年，19名移民被發現在聖安東尼奧東南的一輛悶熱卡車裡。
當局：悶死在卡車內
聖安東尼奧當局表示，這些遺體的死因確認為悶熱而死。根據《紐約時報》報導，聖安東尼奧距離墨西哥邊境約160英里（250公里），27日當地的氣溫飆升至華氏103度（攝氏39.4度）的高位。
炎熱的氣候對於卡車內的過境移民構成了嚴重威脅，特別是當溫度在車輛內嚴重攀升時，更容易中暑、脫水和死亡。
聖安東尼奧今（2022）年夏季正經歷極端高溫。6月，由於熱浪席捲美國南部和西部，聖安東尼奧地區迄今已連續17天達到華氏100度高溫。根據美國國家氣象局的數據，德州中南部大部分地區也記錄到有史以來最熱的5月。
非法移民問題再受關注
聖安東尼奧市市長羅恩尼倫伯格（Ron Nirenberg）表示，他的辦公室正努力為仍在醫院治療的16人提供醫療服務。他說：「我們現在的重點是盡力為他們提供援助，這無異於一場可怕的人類悲劇。」
路透社指出，近幾個月來，美墨邊境的移民越境人數創下新高，引發了對美國總統拜登（Joe Biden）的移民政策的批評。
共和黨籍的德州州長阿博特（Greg Abbott）將移民問題作為其競選連任活動的核心議題，他在事發後將這起死亡事件歸咎於拜登。他在推特上寫道：「這是他致命的開放邊境政策造成的結果，展示了他（拜登）拒絕執法的致命後果。」
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：楊士範
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當個人化服務成為剛性需求 品牌如何利用CRM優化後疫情時代的商業模式
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隨著數位時代演變，個人化服務漸受各方企業重視，本文以數位CRM系統所衍生之各項服務為例，說明PChome如何將「MarTech」運用在個人化服務中，以及其所扮演的各種關鍵性角色。
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以人為出發點：CRM成為科技化行銷的主要策略
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