【國際大風吹】又來了！北韓頻頻試射飛彈、威脅核試，為什麼朝鮮核問題像是無限迴圈？
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顛覆傳統的「川金會」雖然一度帶來和解希望，但各方對於「朝鮮半島無核化」的定義分歧，導致核心矛盾無法化解。現任美韓領導人採取鷹派立場，強化武裝威懾力量，更讓情勢緊繃。
今年上半年全世界的目光焦點，一直集中在俄烏戰爭，但你可能沒注意到，朝鮮半島的局勢其實越來越緊張了。北韓從年初以來，就不斷進行飛彈試射，截至6月初，已經發射了31枚飛彈。北韓的年度最高紀錄是2019年，全年試射了25枚，而今年才過不到一半就創下新高。
不只如此，美韓官員也警告，根據各種跡象研判，北韓已經做好準備，隨時可以進行下一次核子試爆。
可能有些人還記得，才不過三、四年前，前美國總統川普跟北韓領導人金正恩，破天荒舉行高峰會，看起來私交好到不行。怎麼北韓這兩年又開始射飛彈了呢？這一集就來看看，這幾年美日韓跟北韓的關係發生了什麼轉變？朝鮮核問題的癥結在哪裡，為什麼很難解決？
川金會如煙火，希望破滅後和平依然難求
2018年6月12號，川普跟金正恩在新加坡見面、握手，準備展開正式峰會。這是史上第一次在任的美國跟北韓最高領導人面對面對話，打破了幾十年來，白宮不肯承認平壤政權正當性的慣例。雖然有人覺得實在太亂來了，但也有人認為，20幾年解決不了的朝鮮半島核問題，說不定就得顛覆傳統才能取得突破。
隔年2月，兩人在越南河內舉行第二次峰會；同一年6月，又突然決定在南北韓交界的非軍事區第三度碰頭。
我很期待見到他，我們的關係發展很好，我想我們了解彼此，我相信他懂我，我也許也懂他，有的時候，這可以帶來很好的成果。
——前美國總統 川普
川普自認為兩人已經培養出一定的默契，有希望化解前面幾位總統都解決不了的北韓僵局，甚至值得一座諾貝爾和平獎。部分韓國民眾也對和平統一充滿期待。
然而，事情並沒有這麼順利。就在川金第三次峰會前，已經停止試射飛彈長達一年多的北韓，再次展開試射。到了川金會後，也因為不滿美國和韓國聯合軍演等等理由，加快飛彈試射的頻率，甚至包含第一次試驗從水下發射的潛射洲際彈道飛彈。
到了隔年2020，北韓的行動越來越激烈，一度全面切斷跟韓國的聯繫管道，還炸毀兩韓聯絡辦公室。
這一切不只讓川普的面子掛不住，更讓前韓國總統文在寅非常難堪。溫和派的文在寅，一直想建立跟北韓的互信基礎，從推動兩韓體育交流、促成川金會，到第一次在韓國國防白皮書上避免以「敵人」或「威脅」等字眼形容北韓，可說不斷忍讓、釋出善意。到了2021年底更聲稱，跟美國、中國、北韓原則上達成共識，即將宣布韓戰正式結束。
然而，在各國互不妥協的情況下，最終文在寅在2022年中做完五年任期下台，坦承終戰宣言無法在任內完成。
美韓新政府硬起來，擴大「延伸威懾」
從2021年以來，儘管出現乾旱所引發的糧食危機，加上COVID-19疫情爆發，北韓仍然不斷試射，飛彈技術也出現突破。今年3月，成功試射洲際彈道飛彈，理論上射程可以覆蓋整個美國。
北韓堅守擁兵自重、擁核自重這條傳統路線的同時，美國和韓國在新政府上台之後，對北韓的態度卻出現180度大轉變。接替川普上台的拜登，並不想跟金正恩套交情，而取代文在寅的新韓國總統尹錫悅，立場更是強硬，曾經揚言如果北韓有動武的企圖，不排除先發制人。
拜登5月底展開任內第一次亞洲行程，拜訪日韓兩國，重新確認這兩個重要軍事盟友的關係。隨後，在川普時期為了向北韓示好而一度取消的美韓軍演，不但恢復正常，而且還擴大舉行。為了表達抗議，北韓在拜登訪問和軍演期間，分別試射一枚彈道飛彈和八枚短程飛彈，而美韓也不甘示弱，先後發射同樣數量的飛彈回敬。
兩國官員的聲明中，多次強調要強化「延伸威懾」策略，警告北韓不要挑起緊張情勢。
很簡單，美國承諾提供延伸威懾，這份承諾將會包含如我們剛剛討論的，重啟延伸威懾工作小組。
美國國務卿 布林肯
延伸威懾聽起來有點難懂。但是用最白話文的講法，就是「小弟不用擔心，有老大我罩著，一定沒人敢動你」。實務上來說，就是美國承諾用自身的核武來保護沒有核武的盟國。如果敵人動用核武攻擊這些盟國，就一定會遭到美國反擊，最後同歸於盡。這樣一來，敵人肯定不敢輕舉妄動。
也因此，延伸威懾也被稱為「核保護傘」。這是美國從冷戰時期以來就對日本、韓國、澳洲等軍事盟友提供的承諾。如果再加上北約成員國，目前共有30國被納入這把大傘底下。
今年以來，隨著俄烏戰爭爆發，亞洲各國也開始思考，會不會今日烏克蘭，明日就是東亞。畢竟印太地區除了俄羅斯以外，還有中國、北韓、印度、巴基斯坦，都是核武國家。美國也因此積極與日韓協商討論，該如何強化延伸威懾政策。
讓我重申，我們對保衛日本的承諾堅定不移，包括延伸威懾的承諾，會使用所有傳統與核子能力。
美國國防部長 奧斯汀
日本大學國際關係學部教授松本佐保分析，日本首相岸田文雄，來自曾經遭到原子彈轟炸的廣島，但面對俄國、中國、北韓三個核武國家的環伺，如果繼續堅持日本二戰後的所謂「非核三原則」，也就是不持有、不生產、不引進核武，恐怕是不切實際。尤其是俄國一度用核武威脅歐美，更讓岸田有必要強化跟美國的同盟關係。
根據6月份的民調，有八成日本民眾都同意，要不要開放美國將核武部署在日本境內，是可以討論的。
「朝鮮半島無核化」定義不同，各方難妥協
話又說回來，為什麼感覺朝鮮半島核問題，始終無解？好像永遠有這麼一個循環：北韓發動挑釁、國際社會介入制裁跟談判、雙方取得共識給予有條件援助，但最終北韓卻單方面毀約，然後又開始下一次的挑釁。
法國國際戰略事務研究所助理研究員裴宏杜娃表示，從小布希以來的每一任美國總統，都把「全面、可驗證、不可逆轉的無核化」，當成最終目標，或者有時會叫做朝鮮半島無核化。而金正恩跟川普第一次見面會後，兩人發表的共同聲明上，北韓也同意要朝所謂朝鮮半島全面無核化邁進。
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