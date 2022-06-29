「共存」無望，絕望出走的中國國民

數年前中國流行「內卷」，人們為了生計或上流盲目競爭、消耗自身。但去年「躺平」意識抬頭，在競爭上流無望下，人們期待付出最少，滿足基本需求。而在「清零」已持續兩年的今天，人們開始想盡辦法離開中國，「潤學」成為顯學。「潤」來自於英語Run的諧音，實際指的就是移民。

《Financial Times》報道指，3月時微信上「如何移民加拿大」的搜尋次數飆升近30倍；4月初搜尋移民相關字眼的次數，也升近4.5倍。有移民公司表示，它們收到非常多的來電和電郵查詢。

「潤學」彰顯普通中國國民日常面對的困難：每48或72小時要做檢測，取得「綠碼」通行。不少城市的市民恆常擔心被隔離、封控，與家人分離。而下滑的經濟，也令人們害怕，或面對失業。

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有說法指中國目前的統治正當性來自承繼80年代以來的經濟起飛，讓不少窮人脫貧，使商人致富。但專家指，當局堅持清零越久，政府與國民的「社會契約」將逐漸破碎，尤其是對於中上階級來說。

不少年輕人以留學途徑離開。《雪梨晨鋒報》指，去年中國留學生的人數，佔新南威爾斯州不同大學整體的87%，比例上按年增約10個百分點。

至於中產階級，《法新社》報道受訪者Andy Li表示，疫情下經濟停擺，但他仍需支付數百名員工的薪酬；在小孩線上學習期間，也要支付恆常的雙語學校高昂學費。這些都讓他受不了，也覺得小孩在中國浪費青春。

在北京，移民顧問Guo Shize說，自3月來他公司收到急劇增加的查詢，而上海客戶的查詢更有3倍之多。即使解除封城後，查詢人次仍是平常的兩倍以上。他說，「當這個念頭在人們心中萌生，它不會很快消失。」

關注「潤學」的Council on Foreign Relations研究院Kathy Huang說，今年陸續的封城，顯示經濟的考量無法戰勝政治決策，以及人們無力改變局面。她續指，「對社會菁英來說，移民在封城措施前已是可行和受歡迎的選項。但最近猛增的搜尋次數，告訴我們有更多人，很可能是中產階層，在封城措施後開始考慮這個選項。」

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不過，即使能負擔移民的費用，中國國民要離開國家仍要面對重重難關。而當局見勢已開始打壓移民相關討論，而網民也有對策——不說「移民」，說「跑」。

一名匿名受訪者向《Financial Times》表示，他2月時從廣州搭飛機往美國前，在中國境內便被檢查、詢問4小時。他被問及「出行的原因」和帶了多少資金。他說，有朋友把孩子送往紐約前，被中國當局拒批護照，官員稱「送孩子走不是離開中國的合理原因」。

一名女性受訪者向《法新社》透露，她成功「跑」往德國後，收到數十則想「跑」的人的求助。Emily（化名）則向該報指，她曾嘗試協助親戚取得護照前往歐洲工作，但護照申請被拒；「這就像小孩想去朋友家玩，但家長不給。」她透露，護照在國內已被黑市炒賣至3萬元人民幣。

另一名被拒離開國境的受訪者認為，防疫政策讓政府「控制和監察所有事」，「與其接受和適應這個制度，我們一定要到其他地方創造新生活」。

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責任編輯：Will

核稿編輯：Alvin