本土+4萬4379例、103例死亡：新增1名兒童MIS-C個案，50多萬劑Novavax疫苗月底到貨

中央流行疫情指揮中心今（28）日公布國內新增4萬4428例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為4萬4379例本土個案、49例境外移入、新增103例死亡；本土確診個案分布前五名地區依序為臺中市6397例、高雄市5816例、新北市5653例、臺南市4145例、桃園市3521例。

指揮中心發言人莊人祥表示，周二、周三都會比較高，因此數字要稍微綜合一下，但如果只看今天和6月21日的確診人數比較，降低了21％，每個禮拜確診數都降低大約8萬人的速度在進行。

死亡破百例，新增1例兒童MIS-C個案

指揮中心指出，新增103例本土病例死亡個案，為60例男性、43例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、97例具慢性病史、60例未接種3劑COVID-19疫苗。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，最年輕死亡的是一位30多歲男性，本身曾接種過3劑疫苗，有肝硬化、慢性腎病等多重慢性疾病，5月19日出現呼吸喘，隔天就醫PCR檢測陽性確診，因呼吸困難入住加護病房，當時有細菌性肺炎併呼吸衰竭插管，使用瑞德西韋等藥物，仍因肺炎共病關係於6月24日不幸死亡。

至於在特殊重症方面，羅一鈞表示，新增1例兒童多系統炎症徵候群（MIS-C），該名孩童無慢性病史，5月28日確診後續康復狀況良好，但在6月17日時，出現間歇性發燒、嘴唇變紅，並有紅疹與腹瀉等症狀，持續3天發燒裝框未改善，6月20日到急診抽血發現發炎指數與血栓因子異常升高，懷疑為MIS-C住院檢查，經心臟超音波檢查，發現輕微冠狀動脈擴大，住院後也出現結膜炎、血壓偏低、冒冷汗等症狀，使用免疫球蛋白、類固醇等治療後病況好轉，6月27日已經出院。

羅一鈞說，今日新增這1名兒童MIS-C個案，是累積15名MIS-C兒童個案中年紀最小的，另外，目前累計12歲以下兒童重症共70例。

Photo Credit:指揮中心

50多萬劑Novavax疫苗月底到貨，預計7/14提供民眾接種

有關Novavax疫苗，莊人祥透露，採購總量是200萬劑，預計先有50多萬劑在6月底到貨，由於Novavax疫是屬於新的疫苗，食藥署大約需要2個禮拜的封緘檢驗時間，所以應該是預計7月14日以後才有可能提供給民眾接種；至於接種的對象，莊人祥提到只要是年滿18歲以上民眾都可以施打。

另外，莊人祥表示，Novavax疫苗屬於「次蛋白疫苗」比BNT、莫德納這類「mRNA疫苗」副作用會來得低，對於連打一劑會憂心的民眾或長者來說，也許可試看看施打Novavax疫苗。

指揮中心：住宿式服務機構「過去一週增159人染疫亡」

指揮中心於每週二公布住宿式服務機構通報情形，羅一鈞指出，從今年1月1日統計至6月26日止，累計染疫工作人員數有1萬206人、住民有3萬8555位，其中3000多位有送醫，過去一週另新增159人死亡，從4月1日本土疫情開始累積已有913人死亡。

羅一鈞說明，目前送醫死亡所占死亡約2.4%左右，跟先前公布80多歲染疫致死率2.47%非常接近，先前說過機構染疫長者，平均死亡年齡多在80多歲年齡層，所以建議大家跟80多歲染疫年齡層做相比，不用全年齡層致死率去比較。

而在開立口服抗病毒藥物的投藥方面，羅一鈞表示，四大類住宿機構目前整體投藥率過去這週提升到93%，另外從4月中到5月是56%，整個6月初到6月中，一路從76%到85%，之後再到89%，最近這週提升到93%，所以看起來有一路往上提升的趨勢。

Photo Credit:指揮中心

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責任編輯：藍妮蒨

核稿編輯：楊士範