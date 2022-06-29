總結林鄭時代：從基本法到國安法的「二次回歸」，象徵港英時期「精英治港」路線全面失敗

林鄭時代的終結

4月4日，香港特首林鄭月娥宣佈不連任，就這樣，林鄭在香港的五年管治終於告一段落。從97回歸開始到林鄭任期結束，香港的「五十年不變」剛好過了一半，等於「上半場」結束。林鄭上任於「基本法年代」，落幕於「《國安法》年代」，其下台也意味著香港一個時代的終結。

有意思的是，在香港回歸後的上半場，居然沒有一個特首能完成完整的兩任（十年）任期。董建華在第二任中途下台。就任期而言，第二個特首曾蔭權倒是唯一「善終」的一個：他從董建華下台後中途上任，再連任完成第二任（於是沒有資格再競選連任）。然而，他在離任後卻是最不得善終的一個，因貪污而被判入獄（「公職人員行為失當罪」，在服刑後才上訴得直，最終撤銷定罪和判刑）。接下來的梁振英和林鄭都只有一任。

更有甚者，這四個特首上任之初，都不乏相當正面的期待，但下台之時，卻全部一片負面。

董建華下台時，有「香港第一才子」之稱的作家寫的《下台吧，董建華》成為名篇：「董建華，你就是最根本的災難，香港人真的不需要你。」曾蔭權下台時，個個叫他「貪曾」。梁振英下台時，香港人都說「ABC」（Anyone But CY）。到了現在林鄭下台，更是幾乎「萬人唾罵」，就差作文比賽看誰罵得更痛快罷了。

林鄭在2017年帶著777票上台時，其實得到香港很多人的認同。無疑，在林鄭與「薯片叔叔」曾俊華之爭中，民主派和部分商界支持的曾俊華更得人心，港人中還一度掀起「我要曾俊華」的「曾俊華現象」。但撇開政治抹黑的選舉因素，即便對民主派和商界等「反對派」而言，林鄭並非不可接受的人選。當然最重要的原因還是前任梁振英實在太不得人心，誰都比梁振英好。

林鄭政務官出身，而且「年年考第一」，完全符合香港傳統的管治精英的形象。林鄭上台後也一度刻意和反對派搞好關係（比如在民主黨周年黨慶中捐款等），也注意在公開場合保持和中聯辦的距離，增加教育界的撥款（有討好民主派大本營的政治考量）。香港一時出現矛盾和緩的跡象。

儘管林鄭與反對派有短暫的蜜月，但很快就因為委任的律政司鄭若驊涉嫌僭建事件及推進「一地兩檢」（在紅磡高鐵站撥出一塊地讓深圳海關工作）等問題而陷入低谷。但香港當時處於雨傘運動後和港獨被打壓之際的無力感，絕大多數民間團體和社會運動陷於沉寂，當時誰也沒想到，在梁振英這個ABC之後，又來一次ABC（Anyone But Carrie，Carrie是林鄭的英文名）。

此後發生三件大事徹底葬送了林鄭，也葬送了香港。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

2019年的逃犯條例事件

直到現在也沒有明確答案，為什麼林鄭一定要修改逃犯條例。中國的說法是香港自己提出的修改條例，中央支持香港政府。香港政府的說法是要補上法律的「漏洞」，讓香港可以向中國「其他地方」引渡逃犯，特別是可把涉嫌在台灣殺害香港女友的香港人陳同佳引渡到台灣受審。

然而，要處理陳同佳的個案，實在有太多的方法。比如，用以往行之有效的警務合作，用一次性的特別程序，甚至修改域外法權（可以讓香港管轄發生在海外的香港人針對香港人的嚴重罪行）等。

香港法律上的這個所謂「漏洞」其實是當年區隔中港法域的特別設計，基於對中國司法系統的不信任，讓香港人不會被送到中國受審。政壇人士和上層精英當然都知道厲害關係，反對派議員一開始就劇烈反對；建制派議員也有不少同情；就連親中的大商家也反對（比如富豪劉鑾雄就申請禁制令）。或許背後有另有別情。

總而言之，在提出修改之初，林鄭想到了在立法會將會有很大阻力，但由於建制派有人數優勢，大可強行闖關。過去幾年的社會活動低潮令林鄭相信，這不過是「一地兩檢」法案過關的重演。沒料到，民主派在立法會中抗議極為激烈，用盡了程序和非程序的一切手法。建制派議員也有不少「暗助」一臂之力。結果法案遲遲不能審核。

這個過程中，事件迅速發酵，到了5月底，香港社會廣泛「WeConnect」，似乎把過去幾年被壓抑的力量一下子迸發出來。6月9日百萬人大遊行，已經響起嚴峻的信號，但林鄭還堅持6月12日法案在立法會闖關。六一二暴力鎮壓宣告「逃犯條例運動事件」的開始。之後整個香港就不一樣了。

逃犯條例事件中，林鄭固然為民主派所憎恨，但在建制派也非常不滿。建制派陣營中的「梁粉」（梁振英支持者）向來就不滿林鄭，不在話下。

《國安法》與「完善」選舉制度

逃犯條例事件後，中國在2020年7月1日在香港開始實施《國安法》。

《國安法》除了規定「四大罪行」（分裂國家、顛覆國家政權、恐怖活動、勾結外國或境外勢力危害國家安全）之外，還在立法、執法、教育、宣傳輿論等方面規定了香港「維護國家安全」的義務，包羅萬有。

《國安法》還創建了「維護國家安全委員會」，由中央派出「國家安全事務顧問」指導工作。實際操作上，由中聯辦主任兼任顧問，從此中聯辦這個在香港回歸之初還刻意減少對香港事務干預的機構，就正式成為香港的太上皇，中聯辦主任成為香港「市委書記」。

就這樣，《國安法》取代了《基本法》，成為香港事實上最高的法律。香港從「基本法時代」進入了「國安法時代」，也進入「二次回歸」進程。

本來《國安法》已足以保障「愛國者治港」。然而，中國認為「安全不絕對就是絕對不安全」。於是以疫情為由，推遲2020年9月立法會選舉。到了2021年，再修改《基本法》附件一、二，即全面改寫了香港特首選舉和立法會議員選舉的遊戲規則，設下重重門檻，徹底封殺了民主派的參選之路。經過47人初選案、兩個六四案、《蘋果日報》案等大案件，更把民主派的主要頭面人物幾乎一網打盡。自此，民主派全面潰散，不是在移民逃亡，就在大牢中候審，就在保釋中。