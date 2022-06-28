杜特蒂執政六年逾6200人掃毒戰爭中身亡，新總統小馬可仕稱將不究責

（中央社）菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte，港譯「杜特爾特」）在掃毒戰爭中不時煽動暴力、下令警察射殺嫌犯，造成數千人喪命。不過，分析家表示，他30日卸任後，不太可能因此面臨指控。

杜特蒂大力掃毒的招牌政策飽受譴責，也引發針對危害人類罪的國際調查。

但77歲的杜特蒂快速解決犯罪問題讓他在菲律賓人氣不墜，政治上也依舊舉足輕重。

分析家說，上月的選舉結果更鞏固了杜特蒂不會在卸任後遭起訴的保障。

前總統馬可仕（Ferdinand Marcos，港譯「馬科斯」）獨子小馬可仕（Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr.，港譯「小馬科斯」）在與杜特蒂之女薩拉（Sara）結成強大聯盟後贏得總統大位，薩拉當選副總統。

小馬可仕支持杜特蒂的掃毒戰爭，並表示他的政府不會配合國際刑事法院（ICC）調查。

PSA菲律賓諮詢公司（PSA Philippines Consultancy）商業情報總監懷亞特（Greg Wyatt）說：「這場選舉基本上定了調，未來6年，不會出現針對杜特蒂在掃毒戰扮演角色的認真調查。」

杜特蒂告訴警察，如果在緝捕毒品嫌犯時面臨生命危險，可以一律殺無赦。他為掃毒辯護，稱此舉可挽救家庭，還可讓菲律賓免於淪為「毒品政治國家」。

政府數據顯示，2016年杜特蒂上台以來，已有6200多人死於警方的掃毒行動。人權團體表示，杜特蒂製造一種免於懲處的氛圍，並估計有數萬人遭警察、殺手和治安警察殺害，即使沒證據證明他們確有參與毒品活動。

只有3名警察因殺害1名毒品嫌犯而被定罪。

Photo Credit：Reuters/ 達志影像 人權份子於2018年8月在馬尼拉為杜特蒂發動的「掃毒戰爭」示威抗議。

在聯合國人權理事會（UN Human Rights Council）和國際刑事法院施壓之下，菲國政府檢討了大約300起導致死亡的打擊毒品行動。

司法部長格瓦拉（Menardo Guevarra）去年10月告訴法新社，其中有52起案件讓人對員警普遍宣稱自衛的主張產生懷疑。

代表受害者家屬的律師誓言6月30日之後會在菲律賓對杜特蒂採取法律行動，但他們坦言並不容易。

全國人民律師聯盟（National Union of Peoples' Lawyers）主席奧拉利亞（Edre Olalia）表示，在搖搖欲墜的司法系統中解決1個案件可能就得花上數年，且律師很難拿到警方持有的證據：「我們希望不大，但值得一試。」

杜特蒂批評者、繫獄中的參議員德利馬（Leila de Lima）則說，對杜特蒂提起訴訟的一大挑戰，將是他任命的監察使。

德利馬對法新社說：「他對現任監察使的影響力，即使在他卸任後仍會存在。監察使是唯一獲授權可就法外處決（EJK）對他提出指控的官員。」

人權觀察（Human Rights Watch）亞洲區研究員孔德（Carlos Conde）認為，國際刑事法院是許多家庭申張正義的最後希望。

國際刑事法院法官去年9月授權對菲律賓掃毒行動展開全面調查，稱這類似於對平民的非法和系統性攻擊。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範