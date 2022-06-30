【影集】Disney+《歐比旺・肯諾比》：將星戰系列拍成家庭肥皂劇，就是對影史經典最大的褻瀆

（文中涉及劇情討論，請斟酌閱讀）

《星際大戰》系列影集《歐比王・肯諾比》於2022年5月27日在Disney+播出前兩集，此後每週播出一集，於2022年6月22日完結，共六集。

這是一部以絕地武士歐比王・肯諾比為主角的故事。時間背景設定於2005年的電影《星際大戰三部曲：西斯大帝的復仇》的10年後，1977年電影《星際大戰四部曲：曙光乍現》中事件發生的九年前。劇情描述歐比王・肯諾比逃亡至塔圖因，一邊監看路克・天行者的狀態。此時為了從帝國手中救出莉亞・歐嘉納，因此重新踏上征途。

這部影集上市之後，可說毀譽參半。由於Disney+的線上串流採取每周播映的模式，而非一次播畢，在作品尚未完結前，即受到各方評論。主要論點有兩大分歧：

大多數死忠星戰迷對《歐比王・肯諾比》的情節與詮釋方式，大為不滿，認為是與電影第七、八、九部曲，還有除《俠盜一號》之外，跟其他星戰延伸電影同樣「爛到極點」、「褻瀆經典」的作品。

但另一派則認為，導演黛博拉・周延續了她在執導《曼達洛人》（的部分）的成績，使《歐比王・肯諾比》成為一部具有「感人」、「娛樂性」的影集，並為之感動。

重要電影指數：IMDb網站上，《歐比王・肯諾比》的評分有7.2分（滿分10），顯示多數觀眾認為本劇相當成功。既然《歐比王・肯諾比》叫好者眾，為何星戰迷（特別是其中的老影迷）仍為之跳腳，這也跟全劇的誕生與思考有關。