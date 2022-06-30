【影集】Disney+《歐比旺・肯諾比》：將星戰系列拍成家庭肥皂劇，就是對影史經典最大的褻瀆
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星戰以宏大的故事，史詩的拍攝戰鬥場景烙印在老星戰迷心中，但《歐比王・肯諾比》作為外傳電影，以人性刻畫與角色衝突的方式來呈現，似乎是迪士尼為了符合串流TA，所對星戰系列作品的一個測試與調整。
（文中涉及劇情討論，請斟酌閱讀）
《星際大戰》系列影集《歐比王・肯諾比》於2022年5月27日在Disney+播出前兩集，此後每週播出一集，於2022年6月22日完結，共六集。
這是一部以絕地武士歐比王・肯諾比為主角的故事。時間背景設定於2005年的電影《星際大戰三部曲：西斯大帝的復仇》的10年後，1977年電影《星際大戰四部曲：曙光乍現》中事件發生的九年前。劇情描述歐比王・肯諾比逃亡至塔圖因，一邊監看路克・天行者的狀態。此時為了從帝國手中救出莉亞・歐嘉納，因此重新踏上征途。
這部影集上市之後，可說毀譽參半。由於Disney+的線上串流採取每周播映的模式，而非一次播畢，在作品尚未完結前，即受到各方評論。主要論點有兩大分歧：
大多數死忠星戰迷對《歐比王・肯諾比》的情節與詮釋方式，大為不滿，認為是與電影第七、八、九部曲，還有除《俠盜一號》之外，跟其他星戰延伸電影同樣「爛到極點」、「褻瀆經典」的作品。
但另一派則認為，導演黛博拉・周延續了她在執導《曼達洛人》（的部分）的成績，使《歐比王・肯諾比》成為一部具有「感人」、「娛樂性」的影集，並為之感動。
重要電影指數：IMDb網站上，《歐比王・肯諾比》的評分有7.2分（滿分10），顯示多數觀眾認為本劇相當成功。既然《歐比王・肯諾比》叫好者眾，為何星戰迷（特別是其中的老影迷）仍為之跳腳，這也跟全劇的誕生與思考有關。
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危機即轉機！後疫時代企業必修：6/30 AWSome Day線上雲端培訓日，免費報名中
我們想讓你知道的是
疫情正大力促進數位轉型，而我們只能選擇跟上。免費報名全球雲端服務供應龍頭AWS於6月30日下午舉辦的「AWSome Day線上雲端培訓日」，展開雲端之旅重要第一步。
台灣疫情升溫，每日確診人數已破萬人大關，愈來愈多民眾被匡列居家隔離，遠端工作、混合辦公模式成為企業不得不採取的措施。此時此刻，台灣才正要體驗過去兩年國外經歷過的「疫情現實」，這也意味著企業必須立刻採取行動進入雲端、展開數位轉型；而個人也必須提升雲端技能，以維持在疫情時代的競爭力。
為了幫助企業／個人能迅速具備數位轉型思維與基礎技能，雲端服務供應商龍頭AWS（亞馬遜網路服務公司）於6月30日下午舉辦「AWSome Day線上雲端培訓日」，開放任何想了解雲端服務與數位轉型的人士免費報名參加。
疫情正大力促進數位轉型，而我們只能選擇跟上。
企業上雲、數位轉型是必然趨勢
網路時代與經濟全球化，企業必須不斷創新與成長，才能在市場上保有生存空間與競爭力。而數位轉型的思維、善用雲端工具，是必然的趨勢。數位轉型是一趟漫長且無止盡的路，而且幾乎當代所有的企業（無論規模大小）都必須迎接這項考驗；「數位轉型」意味著善用科技工具，為每一項任務帶來最有彈性且高效率的結果。
對此，Amazon web services（亞馬遜網路服務公司）從很早開始便分享自身經驗與雲端服務技術，帶領全球包含輝瑞、Meta臉書及BMW等知名企業踏上數位轉型及創新之路，邁向穩定的成功。具體而言，AWS可以幫助企業做到至少這三件事：
- 花更少的時間來構建與管理IT基礎架構，使企業專注本業創新
- 將地端固定成本（資料中心、實體伺服器等）轉化變動費用，透過規模經濟大幅節省企業支出
- 提供高可用、高擴展具彈性的雲端服務與技術，因應企業各種業務需求
AWS雲端服務能為企業帶來最安全、節省的解決方案
對初探雲端世界或數位轉型剛起步的使用者來說，常見的迷思不外乎是「資安、費用」兩大項，對此，AWS也都給予真實且有效的回應。AWS作為全球數一數二的雲端供應服務商，資安等級不言而喻，AWS打造的核心基礎架構可滿足軍隊、全球銀行及其他高度機密組織的安全性需求。支援90項安全標準和合規認證，且儲存客戶資料的所有117項AWS服務均提供加密該資料的能力。
此外，AWS更不斷創新功能，確保資安維護無虞。而採用AWS的雲端服務，是依據實際雲端服務使用量採取實支實付，更能幫企業節省成本。AWS提供跨產業、跨規模、跨技術的雲端服務，無論是廣告行銷、金融服務、遊戲技術、媒體娛樂的產業需求，或是尋找分析和資料湖、機器學習、無伺服器運算、儲存等解決方案，都能在AWS找到解答，甚至進一步透過AWS獲得來自全球的資源與合作夥伴。
因此，無論是資訊主管、IT及技術經理、開發團隊、工程師，或是毫無背景但有志成為雲端技術服務的從業人員，甚至雲端小白，都能在6月30日AWSome Day線上雲端培訓日有所收穫，為自身企業需求開啟重要的第一步。
立即報名6月30日AWSome Day線上雲端培訓日，展開雲端之旅
總之，AWS雲端服務的強大功能與優勢，唯有親身體驗才知道。在AWS定期舉辦專為入門者打造的「AWSome Day雲端培訓日」中，將有原廠資深課程講師深入淺出地實作示範，一步步帶領大家了解雲端技術以及AWS服務，並且一一破解雲端議題相關的迷思。此外，報名活動並全程參與線上培訓者，還有多重好禮與抽獎機會（詳見下圖），歡迎對雲端世界有興趣的初心者報名參加。