環球晶宣布在德州興建全美最大12吋晶圓廠，若參眾兩院「晶片法案」沒過，將轉進韓國設廠
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晶片已經成為了下一個科技戰的關鍵零組件，而其材料矽晶圓也跟著水漲船高，台灣矽晶圓大廠環球晶昨（27）日宣布，將於美國德州謝爾曼市（Sherman）興建全新12吋矽晶圓廠，該廠為全美最大，也是全球數一數二的大型廠房。
台灣矽晶圓大廠環球晶27日宣布，將於美國德州謝爾曼市（Sherman）興建全新12吋矽晶圓廠，該廠為全美最大，也是全球數一數二的大型廠房，而這座廠房是環球晶今年千億新台幣擴產計畫的一部分，預計2025量產，滿足台積電、英特爾等大客戶的需求，並串起當地供應鏈，發揮聚潛在效益。
環球晶收購德商世創失利，轉向耗資千億美國蓋晶圓廠
環球晶為了完善半導體材料布局並擴大晶圓材料影響力，最初計劃是收購同業德國企業世創（Siltronic）100％股權，若當時收購成功，總市占率26.7％，環球晶將晉升全球矽晶圓2哥。
未料，該收購案破局因為地緣政治破局，環球晶於去年第4季認列15.6億元終止交易費，導致單季每股純益降至4.87億元，環球晶開始轉向自建矽晶圓產能投資計畫。
昨日，環球晶宣布將於美國德州謝爾曼市興建全新12吋矽晶圓廠 ，此處亦為美國子公司GlobiTech的所在地，而這座新廠是環球晶圓今年2月6日公布的台幣千億擴產計畫的一部分。
環球晶強調，隨格羅方德（GlobalFoundries）、英特爾（Intel）、三星（Samsung）、德州儀器（Texas Instruments）和台積電（TSMC）等國際級大廠紛紛宣布在美國的擴產計畫，美國對於優質的上游材料矽晶圓的需求也將大幅成長。
20年來美國首座12吋新矽晶圓，2025產能開出
由於先進的12吋矽晶圓的生產基地目前幾乎全部位於亞洲，使得美國半導體產業高度仰賴進口矽晶圓。這項擴廠計畫將打造美國本土暌違20多年的首座12吋新矽晶圓廠，並彌補半導體供應鏈的關鍵缺口。
這座12吋矽晶圓廠產能預計於2025年開出，將可解決導致半導體危機的晶圓短缺問題。
全新廠房將依客戶長約需求數量分階段建設，設備亦陸續進駐，待所有工程竣工後，完整廠房面積將達320萬平方英尺，最高產能可達每月120萬片12吋晶圓。與相同性質的12吋晶圓廠不僅是全美最大、同為世界數一數二的大型廠房之一。
美國商務部長：美國正值半導體生產的成敗時刻
環球晶前身是中美矽晶的半導體事業處。母集團中美晶成立於1981年，旗下有太陽能電池及模組產線，還有跨足下游發電系統業務，成為國內垂直整合最完整的公司之一。
目前，環球晶為台灣半導體產業最大、全球第3大、非日商第一大的3吋至12吋專業晶圓材料供應商，擁有完整的晶圓生產線，由長晶、切磨、浸蝕、擴散、拋光、磊晶等製程。
環球晶圓董事長暨執行長徐秀蘭強調：「隨全球晶片短缺和地緣政治隱憂持續⋯⋯此時機建設先進節點、當代最創新的12吋矽晶圓工廠來增加半導體供應鏈的韌性。透過當地生產、就近供應，從而在當前全球 ESG 浪潮中顯著減少碳足跡，環球晶圓與客戶雙方皆將因此受益。」
環球晶產品應用已跨越電源管理元件、車用功率元件、資訊通訊元件、MEMS 元件等領域，預計再將擴大產品的供應能力。
美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo） 也表示：「環球晶圓的聲明對於重建國內（美國）半導體供應鏈、加強我們的經濟和國家安全以及創造美國製造業就業機會至關重要」。
他還強調，目前美國正處於擴大國內半導體生產的成敗時刻，半導體公司需要在秋季之前做出投資決定，以滿足對晶片的鉅量成長需求。
美國「晶片法案」卡關，環球晶建廠仍有變數
不過，這項投資案仍有變數，根據《華爾街日報》披露，設廠計畫需要美國的「晶片法案」（CHIPS Act）的補助金，但法案細節仍卡在聯邦參眾兩院中爭執不下；環球晶圓總經理英格蘭（Mark England）回應，如果「晶片法案」沒通過，公司將轉到成本低很多的韓國設廠。
報導引述最高級別共和黨成員Roger Wicker表示，雖然希望能取得重大進展（晶片法案），但我們不應該為了滿足最後期限的要求而倉促推動，這些最後期限的設定帶有武斷性及政治動機。該法案中，也包括共和黨人反對的貿易、氣候變化和人權政策。
雷蒙多再次重申，環球晶圓選擇美國，是相信美國國會將在未來幾週內通過兩黨創新法案。該法案將顯示美國對國內半導體的強大產能的承諾，並為整體供應鏈中的眾多公司提供他們在此處進行投資所需的信心。
創意（GUC）半導體設計業內人士也告訴我們，法案通過是遲早的事，目前半導體供應鏈前往美國設廠幾乎是定案，不過是否每家廠商都由能獲得補助，以及補助幅度為何，必須要再評估觀察。
目前，前往美國的台灣廠商，包含台積電、環球晶等，還有半導體洗劑的李長榮化工、半導體氣體台特化、三福氣體等；以及製程材料的永光化學，最後是建廠工程廠商的帆宣、漢唐等。業內人士預計此波建廠風潮，能帶給環球晶更多效益。
業內人士也強調，半導體在未來就是必需品。美中貿易戰的下一個戰場就是「科技戰」，從5G、電動車到再生能源和低軌衛星，通通都需要半導體，如同是美國商務部不斷強調的一樣：這危及國家安全，尤其又在烏俄戰事下幾乎成為共識，意味在如此國際格局下，美方打造本土半導體供應是勢在必行。
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核稿編輯：翁世航
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鑲嵌110顆水晶比翼鳥見證璀璨愛情 陶李夫妻首推晶生相伴金高 每一口都傳情
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黑松金酒融合東西方愛情意象，結合窖藏3年陳年高梁的愛情風味，打造宛如藝術品般，臻至璀璨的愛情信物──晶生相伴金門高粱酒。
在天願作比翼鳥，愛情之美在於兩人同心相愛、一同翱翔。當象徵愛情的比翼鳥翩然降落在香陳的金門高粱上，有如用愛情釀出香醇濃烈的酒，淬鍊出獨一無二的「晶生相伴」。陶晶瑩和李李仁歷經時光的磨練，堅定相伴一生的信念，婚姻也如比翼鳥般，互相扶持、不離不棄，一起朝向幸福的天空翱翔，兩人最愛的精心時刻，是每晚在星空下依偎對飲，並在璀璨中找到愛情的真諦。
融合中西方愛情意象，刻出情比金堅的璀璨，讓每一口都傳情
當東方比翼鳥與施華洛世奇元素水晶相互融合，經典結合時尚，比翼雙飛且堅定不渝的信念，臻至為最極致的浪漫宣言。首支以比翼鳥作為設計理念，象徵「比翼雙飛、互相扶持」美好愛情的「晶生相伴」金門高粱酒嫣然誕生。比翼鳥依偎在心形酒瓶上深情相吻，在精湛工藝的設計下，比翼鳥還會旋轉舞動，展現力與美的平衡，用誓約與承諾打造最璀璨的愛情信物。純金包覆的比翼鳥，象徵情比金堅的感情，鑲嵌110顆施華洛世奇元素水晶，耀眼奪目。在品嚐酒香之時見證中西方浪漫的愛情，讓每一口都傳情。
愛情如同比翼鳥，共同面對風雨一起向前
有演藝圈模範生夫妻之稱的陶晶瑩與李李仁，結婚至今17年，談起愛情觀，陶晶瑩說，「不管什麼樣的風雨，我們互相扶持，就算是大自然渺小的一對，但有人陪伴就有無比的力量可以對抗。」最美好的愛情像比翼鳥一般，遇到挑戰或困難時互相幫助，也時常依偎在一起。在天願作比翼鳥，這句話，可以說是美麗愛情的最佳詮釋。李李仁則補充說，「就是互相扶持，互相分擔責任，朝著同一個方向前進。」晶生相伴金門高粱的比翼雙飛，與陶晶瑩、李李仁對於愛情的定義不謀而合，除此之外，陶晶瑩更大讚晶生相伴不僅是一瓶愛情釀出來的酒，更是一個璀璨精緻的裝置藝術品。
平凡生活中的不平凡，都在一杯酒的時光中
陶晶瑩和李李仁經營17年的婚姻祕訣，有一套專屬於他們的獨特方法。陶晶瑩說，「兩人維繫感情的方式，就是享受日常的聊天談心，訴說生活瑣事，話題一般都是小孩及狗兒，這是夫妻倆目前共同的樂趣，雖然日子平實恬淡，卻很幸福！」兩人很重視彼此的交流互動，身為丈夫的李李仁，一定會記得每年重要節日總不忘送花或禮物表達愛意，以維持感情的新鮮度。他說，「婚姻裡會相互分擔責任，所以愈走愈開心，愈走愈自在。」除了日常對話，兩人也會每天對飲一杯，李李仁更深情表示，「找到一個可以對飲的伴侶，是最浪漫的事。」陶晶瑩有默契的回應「如果一杯不能解決，那喝兩杯。」兩人一起享受窖藏3年陳高的愛情風味，今生相伴，不離不棄。
與心共舞，承載著愛與晶粹的承諾，限量收藏「晶生」唯一
晶生相伴金門高粱酒的心形瓶身設計，猶如鑽石的晶亮璀璨，承載著愛與晶粹的承諾。坑道窖藏3年陳高，前味散發清新的蜜香，中味綿甜醇和，尾韻則帶醇厚陳香，口感豐富，充分詮釋愛情的多樣風味。值得一提的是，「晶生相伴」特別挑於象徵我愛你的520當日進行首批灌裝，全台限量2萬瓶，戀人除了可共飲愛情釀的酒外，更可以將此份經典藝術品加以收藏，晶生相伴推出NFT特殊收藏版，限量只有10份，NFT作品為實體酒瓶的3D圖像，將之完美呈現；一次同時收藏比翼雙飛心形酒瓶與NFT藝術品，將不朽的愛情永久保存、「晶生」唯一相伴。
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