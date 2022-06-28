環球晶宣布在德州興建全美最大12吋晶圓廠，若參眾兩院「晶片法案」沒過，將轉進韓國設廠

台灣矽晶圓大廠環球晶27日宣布，將於美國德州謝爾曼市（Sherman）興建全新12吋矽晶圓廠，該廠為全美最大，也是全球數一數二的大型廠房，而這座廠房是環球晶今年千億新台幣擴產計畫的一部分，預計2025量產，滿足台積電、英特爾等大客戶的需求，並串起當地供應鏈，發揮聚潛在效益。

環球晶收購德商世創失利，轉向耗資千億美國蓋晶圓廠

環球晶為了完善半導體材料布局並擴大晶圓材料影響力，最初計劃是收購同業德國企業世創（Siltronic）100％股權，若當時收購成功，總市占率26.7％，環球晶將晉升全球矽晶圓2哥。

未料，該收購案破局因為地緣政治破局，環球晶於去年第4季認列15.6億元終止交易費，導致單季每股純益降至4.87億元，環球晶開始轉向自建矽晶圓產能投資計畫。

昨日，環球晶宣布將於美國德州謝爾曼市興建全新12吋矽晶圓廠 ，此處亦為美國子公司GlobiTech的所在地，而這座新廠是環球晶圓今年2月6日公布的台幣千億擴產計畫的一部分。

環球晶強調，隨格羅方德（GlobalFoundries）、英特爾（Intel）、三星（Samsung）、德州儀器（Texas Instruments）和台積電（TSMC）等國際級大廠紛紛宣布在美國的擴產計畫，美國對於優質的上游材料矽晶圓的需求也將大幅成長。

20年來美國首座12吋新矽晶圓，2025產能開出

由於先進的12吋矽晶圓的生產基地目前幾乎全部位於亞洲，使得美國半導體產業高度仰賴進口矽晶圓。這項擴廠計畫將打造美國本土暌違20多年的首座12吋新矽晶圓廠，並彌補半導體供應鏈的關鍵缺口。

這座12吋矽晶圓廠產能預計於2025年開出，將可解決導致半導體危機的晶圓短缺問題。

全新廠房將依客戶長約需求數量分階段建設，設備亦陸續進駐，待所有工程竣工後，完整廠房面積將達320萬平方英尺，最高產能可達每月120萬片12吋晶圓。與相同性質的12吋晶圓廠不僅是全美最大、同為世界數一數二的大型廠房之一。

環球晶 在地供應可有效降低長途運 輸的環境成本，亦減輕地緣政治及總體經濟的變動影響，環球晶在地供應鏈遍布全球，包含：台灣、日本、中國、美國和義大利等地。

美國商務部長：美國正值半導體生產的成敗時刻

環球晶前身是中美矽晶的半導體事業處。母集團中美晶成立於1981年，旗下有太陽能電池及模組產線，還有跨足下游發電系統業務，成為國內垂直整合最完整的公司之一。

目前，環球晶為台灣半導體產業最大、全球第3大、非日商第一大的3吋至12吋專業晶圓材料供應商，擁有完整的晶圓生產線，由長晶、切磨、浸蝕、擴散、拋光、磊晶等製程。

環球晶圓董事長暨執行長徐秀蘭強調：「隨全球晶片短缺和地緣政治隱憂持續⋯⋯此時機建設先進節點、當代最創新的12吋矽晶圓工廠來增加半導體供應鏈的韌性。透過當地生產、就近供應，從而在當前全球 ESG 浪潮中顯著減少碳足跡，環球晶圓與客戶雙方皆將因此受益。」

環球晶產品應用已跨越電源管理元件、車用功率元件、資訊通訊元件、MEMS 元件等領域，預計再將擴大產品的供應能力。

環球晶

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo） 也表示：「環球晶圓的聲明對於重建國內（美國）半導體供應鏈、加強我們的經濟和國家安全以及創造美國製造業就業機會至關重要」。

他還強調，目前美國正處於擴大國內半導體生產的成敗時刻，半導體公司需要在秋季之前做出投資決定，以滿足對晶片的鉅量成長需求。

美國「晶片法案」卡關，環球晶建廠仍有變數

不過，這項投資案仍有變數，根據《華爾街日報》披露，設廠計畫需要美國的「晶片法案」（CHIPS Act）的補助金，但法案細節仍卡在聯邦參眾兩院中爭執不下；環球晶圓總經理英格蘭（Mark England）回應，如果「晶片法案」沒通過，公司將轉到成本低很多的韓國設廠。

報導引述最高級別共和黨成員Roger Wicker表示，雖然希望能取得重大進展（晶片法案），但我們不應該為了滿足最後期限的要求而倉促推動，這些最後期限的設定帶有武斷性及政治動機。該法案中，也包括共和黨人反對的貿易、氣候變化和人權政策。

雷蒙多再次重申，環球晶圓選擇美國，是相信美國國會將在未來幾週內通過兩黨創新法案。該法案將顯示美國對國內半導體的強大產能的承諾，並為整體供應鏈中的眾多公司提供他們在此處進行投資所需的信心。

創意（GUC）半導體設計業內人士也告訴我們，法案通過是遲早的事，目前半導體供應鏈前往美國設廠幾乎是定案，不過是否每家廠商都由能獲得補助，以及補助幅度為何，必須要再評估觀察。

目前，前往美國的台灣廠商，包含台積電、環球晶等，還有半導體洗劑的李長榮化工、半導體氣體台特化、三福氣體等；以及製程材料的永光化學，最後是建廠工程廠商的帆宣、漢唐等。業內人士預計此波建廠風潮，能帶給環球晶更多效益。

業內人士也強調，半導體在未來就是必需品。美中貿易戰的下一個戰場就是「科技戰」，從5G、電動車到再生能源和低軌衛星，通通都需要半導體，如同是美國商務部不斷強調的一樣：這危及國家安全，尤其又在烏俄戰事下幾乎成為共識，意味在如此國際格局下，美方打造本土半導體供應是勢在必行。

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核稿編輯：翁世航