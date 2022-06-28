民團批台灣蘋果新聞新買家合夥人陸資背景濃厚，潘杰賢聲明：百分之百無中資
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歐經民連研究員歐栩韶指出，蘋果日報擁有輿論影響力，而潘杰賢的上海合夥人張鐘予是中國AI人工智慧大數據投資、中國文化大外宣文化事業與中國軍武企業的投資推手，中國黨政軍可透過張鐘予對潘杰賢施加影響力，「我們認為足以斷定潘杰賢不適合經營台灣媒體。」買家潘杰賢則發布新聞稿聲明，強調每一間公司都是100%個人投資，從未接受外來投資。
17LIVE共同創辦人潘杰賢，其台灣公司「新海環球」擬收購台灣蘋果新聞網。不過民間團體經民連指出該公司登記資本額僅3萬台幣，懷疑幕後資金籌措主導者為潘杰賢的上海合夥人張鐘予，張鐘予本人與中國黨政軍關係密切，經民連質疑蘋果若出售會引發國安疑慮。潘杰賢今（28）日發布新聞稿，強調每一間公司都是100%個人投資，從未接受外來投資。
潘杰賢上海合夥人與中國黨政軍關係密切
經民連指出，「新海環球」公司登記資本額僅3萬，顯然需要另行籌資。調查發現，潘杰賢歷來的事業，無論是約會網站Paktor的融資、收購17直播平台或買下台灣區塊鏈公司Dapp Pocktet，其資金籌措主導者均指向同一人，即潘杰賢名下的「龍丞資本（Turn Capital）」上海合夥人張鐘予，張不只在中國AI投資圈大名鼎鼎，其擔任合夥人的中國私募基金「領中資本（Lantern Capital）」更與中國黨政軍關係密切。
經民連今日早上召開記者會，向經濟部和投審會喊話，要以「中資有無重大影響力」來判斷買方是否為中資。經民連智庫召集人賴中強表示，張鐘予的「領中資本」參與了中國的軍工企業，包含中天引控、中天控股。
歐經民連研究員歐栩韶指出，蘋果日報擁有輿論影響力、長達21年橫跨三任總統的資料庫機密，以及每日數百萬會員的流量與數位足跡，都是中國對台統戰滲透亟欲取得的利器。
歐栩韶表示，張鐘予是中國AI人工智慧大數據投資、中國文化大外宣文化事業與中國軍武企業的投資推手，中國黨政軍可透過張鐘予對潘杰賢施加影響力，「我們認為足以斷定潘杰賢不適合經營台灣媒體。」
據調查，張鐘予在AI投資圈大名鼎鼎、與中國當局關係良好，不僅時常被邀請到人工智能大會擔任全球創新評審，2018年受邀出席由中國科技部、教育部等部會舉辦的中國創新創業大賽。
不過經民連在昨（27）日發布記者會通知後，發現一夜之間，「領中資本」的官網竟刪除張鐘予，以及上述兩家軍用品公司相關資訊。賴中強指出，對方把網站資訊刪除的行為已經說明了「這見不得光」。
潘杰賢首發聲明，強調百分之百無中資
回應質疑，潘杰賢發表聲明，強調自己「百分百無中資，百分百愛台灣」。潘杰賢表示，用共同創辦的拍拖公司Paktor與17LIVE的獲利成立投資公司，「本著愛台灣的心，將創業賺到的錢再度投入幫助台灣企業」。無論是投資多家台灣新創的「龍丞資本」、或是擬收購台蘋的「新海環球有限公司」，「每一家公司都是100%由我個人持有，都是由我100%個人投資，從未接受任何外來投資。」
他也澄清了外界指出收購和「領中資本」張鐘予的關係。潘杰賢和張鐘予結識於2014年，張當時擔任「祥峰投資」經理，潘杰賢成立的拍拖公司受到祥峰投資等公司等重要投資人投資。潘杰賢後來在2021年成立龍丞資本，挖角張鐘予成為龍丞資本的不佔股合夥人，2021張再轉任龍丞資本旗下區塊鏈新創Coinomo執行長。
他強調，「張女士職涯歷程始終是高階經理人身份，並非神秘金主，未投入任何資金，也未參與本案。」
他指出台灣是他的家，雖然出生於新加坡，在台灣創業時成為了台灣女婿、並已是兩個台灣孩子的父親，去（2021）年還在母校芝加哥大學設立了一個專為台灣、新加坡設立的MBA獎學金。
潘杰賢表示，很樂意對於誤會作澄清，並向社會大眾進一步的說明。「此次收購台蘋的過程，我一直百分百配合政府法規，並持續向主管機關說明，完整提供資料供主管機關審查。未來，也將持續維護台蘋之獨立自主性，以照顧員工生計為依歸。」
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責任編輯：陳禹蓁
核稿編輯：楊士範
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep2：走進戰火下的創傷現場，救援行動如何重新牽起人際間的珍貴聯繫？
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep2聚焦於戰爭中最大受害者──砲火下流離失所的人民，節目透過影像與聲音，帶領觀眾凝視全球戰爭中流離失所的人們，認識世界展望會長達數十年的難民人道救援經驗。
由李漢威、蔡尚樺聯手主持的直播節目《國際大風吹｜行動講堂》第2集已於6月14日首度播出，本次特別邀請華人紀實攝影師張雍、台灣世界展望會會長李紹齡對談，帶領觀眾凝視戰爭中流離失所的人們，聆聽相遇與別離的故事，也讓觀眾認識世界展望會長達數十年的難民人道救援經驗，以及他們對於每場救援行動專業審慎的態度。這些因你我支持而促成的救援行動，都是為了重新牽起人際間被鋼鐵與火藥所摧毀的繫帶，世界展望會的工作人員則背負著託付與使命親臨現場，陪伴人們度過戰火下的煎熬苦難。
「我們不只看到《月球背面的逃難場景》，還聽到月球背面的哭聲，所以世界展望會從來沒有選擇，只有無條件的接納與支持。」
數據解析：你我未曾意識到的「月球背面」
俄烏戰爭打響至今已逾三個多月，因戰事被迫離家的難民人數也急速攀升。根據聯合國難民署統計，截至5月29日已經有超過680萬人自烏克蘭境內出逃至波蘭、匈牙利、羅馬尼亞等鄰近歐洲國家，國際移民組織（IOM）的一項研究也預估有將近800萬人在烏克蘭境內流離失所，總計相當於將近四分之一的烏克蘭國民因為無情戰事淪為難民。
你可能不知道的是，當烏克蘭戰事成為網路熱搜的同時，歐洲大陸遙遠的另一端也存在一群面臨相同困境的人們。根據聯合國難民署的統計數據，截至2020年底全球共有8240萬人被迫流離失所，受俄烏戰爭影響產生的難民僅占全球難民總數的18%。這意味著全球戰火不只存在於烏克蘭與俄羅斯之間，當我們揭開數據，就會發現其中還包括敘利亞內戰、阿富汗戰爭，以及中東或非洲部分地區長久性的區域武裝衝突。而更令人不忍的是，在8240萬流離失所的難民中，兒童人數占比竟高達42%，這些本與戰火紛爭最不相干的族群，卻需要承受這一切悲劇性的後果，甚至改變了他或她的一生。
走入真實現場：救援最前線的世界展望會事工
「在普遍國際的人道救援中，有一種描述是『戰爭已經逐漸敘利亞化』。」國際戰火衝突的時間拉長，不只剝奪以千萬計的孩子們在正常生活環境下溫飽、健康成長的權利，複雜的環境更讓兒童拐騙及販賣、女性保護問題隨之而來。
這些數字不只意味者數百萬家庭的不幸遭遇，更是戰爭對社會關係的撕裂創口；只有當我們直視數字時才會猛然驚覺，原來世界比想像的更加不平靜。特別來賓張雍也感慨道，這些數字正是驅使他走入現場的動機之一，他想要與人們面對面的互動，相處、攀談、接觸……藉此豐滿個體生命的輪廓，讓人真正為人，不再只是數據中的千百萬分之一。而就在奔走無數逃難前線，體會萬千生離死別後的某天清晨，他一如往常地在路上慢跑，突然瞥見有隻毛毛蟲正緩慢地在路上爬行，於是他停下來，小心翼翼地將其安置路旁，又跑了幾步以後，他猛然發現道路上竟然還有好幾十隻毛毛蟲。但因為能力實在有限，無法將所有毛毛蟲一一安置，最終，他只好繞道而行。
當這猶如寓言故事般的親身經歷與冰冷的統計數字相互對比，它給了我們更為震撼的啟示──除了網路媒體讓我們看到的景象外，還有更多我們看不見的地方，甚至是連攝影記者都難以進入的角落，裡頭還有更多的生命也如同烏克蘭的難民一樣急需救援，而僅靠我們一己之力能做的卻非常有限。面對遙遠且數量龐大的求助者，事實上是需要如同世界展望會這般更大、更有組織的團體，才能凝聚足夠的力量，給予急需救援的人們實質幫助。
例如今年的烏克蘭難民救援行動，除了協助安置順利出逃、在歐洲國家顛沛流離的難民以外，第一時間世界展望會也進入烏克蘭，給予前線無法逃出的人們最緊急的「物資救援」，包含水、糧食、燃料等；幾經輾轉後，部分烏克蘭人也在三月陸續回到故土，此時首當其衝的就是飲用水的處置，接著便是家園重建的漫漫長路。於是世界展望會也於同一時間向當地註冊進駐、開展地方資源網絡，協助難民重建家園，從最基礎的庇護所開始向外擴充，包括生活生計、孩童教育、婦女保護、家庭與心理治療等。
救援施行：世界展望會人道救援的執行策略
人道救援行動涵蓋甚廣，下至民生物資援助、上至個體關懷照護及社會系統建置，面對如此緊急又錯綜複雜的需求，世界展望會也嚴肅謹慎的對待，從前期評估到後期規劃都有完備的流程，系統性的把關所有環節，並於地方上累積更豐沛的區域網絡及行動量能，張開更多防護網，最後運用專業落實每份跨海祝福，建立關懷世界與孩子的正向循環。
一、漸進式評估與規劃
首先審視對象於生理、安全、社會等各方面需求的急迫性，擬定不同階段的救援行動。優先項目為「挽救生命」，例如供給糧食飲水補給、遞送生活物資等，滿足難民生理上的基礎需求；接下來則以「陪伴、關懷」為進階項目，例如提供基礎的庇護所收容，或是成立婦女兒童專責關懷中心、教育機構，旨在建置完整的安全及社會生態，給予難民最大的協助。
二、服務團隊在地化
世界展望會在工作執行時，總是會盡量組織在地的團隊，或與當地且具信譽的非政府組織共同完成，避免因各地不同的語言、文化、風俗民情而產生隔閡，也讓地方上資源及訊息網絡，能以最有效率的方式展開，如此一來才能使資源被誠信且有效的利用。
三、專業規劃與救援
世界展望會於任何行動前，都會制定明確清楚的工作方向，包含救援目標、執行策略、救援對象數量規模、工作細目等，且前往前線的事工們都必須經過特殊的訓練，學習判別危險及緊急因應措施，如此一來提供當地適切妥當的協助。
重新牽起聯繫：Kindness is a universal language.
除了世界展望會，世上仍有許多人以自身力量，志願投入人道救援的服務。就像來賓張雍在羅馬尼亞邊境認識的當地志工，他們在邊境發放三明治、飲水等物資給滿載烏克蘭難民的遊覽車，但因為羅馬尼亞與烏克蘭的語言並不相通，這讓張雍感到十分好奇：「在援助的過程中不會碰上溝通障礙嗎？」男子搖了搖頭，笑著回答道：「Kindness is a universal language.」。
雖然剛開始並不完全瞭解這句話背後的意義，但經過接著的幾次物資發放，張雍目睹了好幾次相同的畫面──當志工將三明治交到人們手上時，人們的淚水就從眼眶裡泛出。於是我們都懂了，那是某種難以言說的、人與人之間珍貴而無可取代的聯繫。
一起幫助孩子結束旅程，重返家園！飢餓三十救援專線：(02)8195-3005 即刻救援動起來
關於《國際大風吹｜行動講堂》
由《國際大風吹》李漢威、金鐘主持人蔡尚樺聯手主持，每集《國際大風吹｜行動講堂》直播節目將邀請重磅來賓，帶大家深入淺出、探討急需人們重視的國際議題，並呼籲各界付出實際行動，向需要幫助的人伸出援手，展開即刻救援。