2022/06/28,
運動

超越勝負的感動：新人測試會出現史上第二高齡，「酷龍」曾華偉見昔日同窗力拼職棒夢動容

超越勝負的感動：新人測試會出現史上第二高齡，「酷龍」曾華偉見昔日同窗力拼職棒夢動容
鄭承嘉是中職史上第2位餘40歲參加測試會的球員｜Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

鄭承嘉以45歲高齡再度挑戰職棒之舉令曾華偉動容，也讓他憶起於年輕時期在興農牛擔任練習生一波三折的棒球路。並欣慰的說：「年輕的我們都是築夢踏實，現在出了社會的鄭承嘉反而是『踏實』築夢。」

中華職業棒球大聯盟「2022中華職棒新人球員測試會」於6月27日上午在天母棒球場舉行。此次測試會吸引眾多棒球好手投入，總計153人通過測試審核且完成報名，當日現場實際報到者為150人。其中有一名年紀最長的選手是來自科技業的45歲鄭承嘉，他也是繼2004年藝人澎恰恰（當時48歲）後，第二位以超過40歲高齡報名測試會的選手。

新人測試會史上第二高齡：45歲科技業主管圓職棒夢

鄭承嘉在測試會中敲出帶有2分打點的1壘安打、選到3次保送，總計測試4打席全都上壘，上壘率百分百。

鄭承嘉在三級棒球時期，就讀過興穀國小少棒隊、三重國中青少棒隊以及東海中學青棒隊（棒球名校穀保家商前身）。他與前興農牛「酷龍」曾華偉是國、高中同學，和統一獅隊二軍體能教練高政華則是高中同窗。

大學畢業後，鄭承嘉曾到台灣大聯盟當過培訓球員、中職和信鯨隊練習生；目前是效力於Basenefit業餘球隊，並擔任科技業主管一職。

談到為何想報名中職測試會的原因，鄭承嘉表示，報名參加測試會主要是挑戰自己，希望重溫打球的熱情也希望給女兒一個榜樣，用身教及言教讓女兒看到爸爸不斷在挑戰自我。也藉此讓大家知道離開球場之後不一定只能做教練。

鄭承嘉受《中央社》採訪時提及本來也想要打職棒但沒有機會，因此他認為報名測試會是一項人生的清單，想要嘗試看看。

另外，鄭承嘉表示，這些年來都是打高爾夫，直到確定要參加測試會後才重拾球棒，外加做重量與有氧訓練。

見昔日同窗再度挑戰職棒，前興農牛「酷龍」曾華偉動容

前中職興農牛選手「酷龍」曾華偉向《關鍵評論網》表示，鄭承嘉是他昔日的國、高中同學，性格成熟內斂且常默默認真「過頭」。心思縝密的鄭承嘉，同時也是一位很好的外野手跟打擊者，對於自身球技要求很高。

曾華偉也謙虛的說：「以前在高中時期，我和高政華的加強訓練都沒有鄭承嘉來得還多，常常都還需要向他請教。」

鄭承嘉以45歲高齡再度挑戰職棒之舉令曾華偉動容，也讓他憶起於年輕時期在興農牛擔任練習生一波三折的棒球路，並欣慰的說：「年輕的我們都是築夢踏實，現在出了社會的鄭承嘉反而是『踏實』築夢。」

曾華偉從職棒退役後，卸下球員身分期盼依然能為台灣棒球付出，因此目前在屏東紅尾成棒隊擔任教練，持續用自身經驗與知識，流著汗與淚水用心的教育每一位選手。

而曾華偉也鼓勵甲二或業餘球員要「踏實築夢」，不要一窩蜂的去參加選秀。而是要先找出自己優勢，試著找尋適合自己的訓練場所，請教專業教練來擬定自身的訓練模式與定位，勇敢追夢。

95600778_1339725902887558_23994124752346
Photo Credit：酷龍 曾華偉
前中華職棒興農牛隊、外號「酷龍」的職棒選手曾華偉

中職選秀、新人測試會有何不同？報名須符合哪種條件？

欲參加「中華職棒選秀」者，需持有聯盟或聯盟所屬球團推薦函。另外，爆米花棒球聯盟、全國成棒甲組春季聯賽、大專棒球聯賽公開組一級個人獎項前三名得主，以及在2017年（含）後曾入選成棒國家代表隊或青棒國手，皆也可直接參加選秀。

而「中華職棒新人測試會」則是給予想進入中職但尚不具參加資格的球員另一個管道。測試會通常於每年的中華職棒選秀會之前進行，報名者需具有青棒以上棒球經歷，於各球團所派出參與測試會的教練面前進行投球、野手、守備與速度測試，若成績表現獲得其一球團的推薦，即可參加中華職棒選秀會。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網成員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入成員！

責任編輯：藍妮蒨
核稿編輯：楊士範


猜你喜歡

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。
2022/06/01,
科技

企業上雲不必膽戰心驚！杜絕駭客攻擊、全面自動防護，鎖定6/29 AWS Security Web Day

企業上雲不必膽戰心驚！杜絕駭客攻擊、全面自動防護，鎖定6/29 AWS Security Web Day

我們想讓你知道的是

架構全面健檢、探索客戶信任的營運之道，所有企業／個人雲端轉型所需要的資安解答，都能在6月29日登場的AWS Security Web Day資訊安全線上研討會獲得解答。

時至今日，網路攻擊時時刻刻在發生。尤其企業在網路環境上提供服務的每一秒鐘，也許都有駭客想要探測企業主機，試圖找到弱點進行攻擊，以取得營業機密或個資，又或是讓企業成為其他目標的攻擊跳板。換言之，若萬一企業不幸被駭客鎖定，就等著終日提心吊膽。

然而，難道企業就一定要面臨這樣的危機，甚至坐以待斃？答案：當然不是。想要架構全面健檢、探索客戶信任的營運之道，所有企業／個人雲端轉型所需要的資安解答，都能在6月29日登場的AWS Security Web Day（資訊安全線上研討會）取得收穫。

掌握資安，由此展開！免費報名AWS Security Web Day

先上雲還是先顧資安？AWS讓企業一件不漏！

事實上，企業並不是數位轉型上雲後，才開始做資安；而是先有資安，才進一步將地端架構搬上雲端。須先釐清如此重要的順序基礎，確保雲端遷移過程一定要安全，才能談更多雲端轉型的成長策略；否則，若只關注資料上雲，但忽略了資安基礎，那麼無論換了多少雲端服務平台，都仍是讓企業暴露在不必要的風險之中。

為保障企業資訊安全，為企業客戶堅守資安防線，全球雲端服務供應商龍頭AWS建議，在資料遷移的過程即導入資安觀念與應用；例如AWS鼓勵企業客戶檢視系統架構或權限配置，確保上雲之後符合最小權限原則，讓無權限者不能任意讀取資料。

資安如同建築的地基結構，是保證企業安穩經營的重中之重。如果企業／個人對雲端轉型的資安課題有興趣，或是希望全盤巡視企業資安、自我健檢，卻又不知如何著手，那麼即將於6月29日登場的AWS Security Web Day（資訊安全線上研討會）絕對是不可錯過的活動。

掌握資安，由此展開！免費報名AWS Security Web Day

AWS Security Web Day，為企業雲端轉型、資安升級

企業雲端轉型該怎麼面對資安問題？關於轉型路上會遇到的資安挑戰與迷思，AWS Security Web Day研討會中，專業講師與企業經驗談都將一一為您指點迷津。

在研討會中，也會以AWS產品作為示範解析，探索資安解決方案。AWS服務產品和關聯供應鏈都經過審查，且是業界公認足夠安全、可用於高度機密的工作環境。

只要掌握AWS全面的資安服務與功能，提升滿足核心安全性與合規性要求的能力，不但能提供企業所需的控制權，更能塑造一個最安全的雲端運算環境來開展業務。另外，AWS也可讓企業的安全任務全面自動化，將主要重心回歸至業務擴展與創新，使用多少就負擔多少費用，讓每一筆成本都高效運用。

AWS Security Web Day 好禮不斷！參加即有機會獲得 $300 AWS Credits

精彩議程將包含：從 AWS 角度看 zero-trust 架構設計、如何在 SaaS 多租戶環境中實現資源獨立性及安全性、在 Kubernetes 環境中實現容器安全性、使用雲原生技術做威脅偵測與自動響應、AWS Security 相關服務免費方案簡介....等等，本次活動也邀請成功企業分享企業資安痛點以及解決方案。

活動當天將進行 100 元外送美食券有獎徵答，同時 AWS 也提供 $300美金 AWS Credits 申請機會給參加者，來協助大家實現第一個上雲計畫！

探索資安，即刻報名AWS Security Web Day：


猜你喜歡