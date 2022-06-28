超越勝負的感動：新人測試會出現史上第二高齡，「酷龍」曾華偉見昔日同窗力拼職棒夢動容

中華職業棒球大聯盟「2022中華職棒新人球員測試會」於6月27日上午在天母棒球場舉行。此次測試會吸引眾多棒球好手投入，總計153人通過測試審核且完成報名，當日現場實際報到者為150人。其中有一名年紀最長的選手是來自科技業的45歲鄭承嘉，他也是繼2004年藝人澎恰恰（當時48歲）後，第二位以超過40歲高齡報名測試會的選手。

新人測試會史上第二高齡：45歲科技業主管圓職棒夢

鄭承嘉在測試會中敲出帶有2分打點的1壘安打、選到3次保送，總計測試4打席全都上壘，上壘率百分百。

鄭承嘉在三級棒球時期，就讀過興穀國小少棒隊、三重國中青少棒隊以及東海中學青棒隊（棒球名校穀保家商前身）。他與前興農牛「酷龍」曾華偉是國、高中同學，和統一獅隊二軍體能教練高政華則是高中同窗。

大學畢業後，鄭承嘉曾到台灣大聯盟當過培訓球員、中職和信鯨隊練習生；目前是效力於Basenefit業餘球隊，並擔任科技業主管一職。

談到為何想報名中職測試會的原因，鄭承嘉表示，報名參加測試會主要是挑戰自己，希望重溫打球的熱情也希望給女兒一個榜樣，用身教及言教讓女兒看到爸爸不斷在挑戰自我。也藉此讓大家知道離開球場之後不一定只能做教練。

鄭承嘉受《中央社》採訪時提及本來也想要打職棒但沒有機會，因此他認為報名測試會是一項人生的清單，想要嘗試看看。

另外，鄭承嘉表示，這些年來都是打高爾夫，直到確定要參加測試會後才重拾球棒，外加做重量與有氧訓練。

見昔日同窗再度挑戰職棒，前興農牛「酷龍」曾華偉動容

前中職興農牛選手「酷龍」曾華偉向《關鍵評論網》表示，鄭承嘉是他昔日的國、高中同學，性格成熟內斂且常默默認真「過頭」。心思縝密的鄭承嘉，同時也是一位很好的外野手跟打擊者，對於自身球技要求很高。

曾華偉也謙虛的說：「以前在高中時期，我和高政華的加強訓練都沒有鄭承嘉來得還多，常常都還需要向他請教。」

鄭承嘉以45歲高齡再度挑戰職棒之舉令曾華偉動容，也讓他憶起於年輕時期在興農牛擔任練習生一波三折的棒球路，並欣慰的說：「年輕的我們都是築夢踏實，現在出了社會的鄭承嘉反而是『踏實』築夢。」

曾華偉從職棒退役後，卸下球員身分期盼依然能為台灣棒球付出，因此目前在屏東紅尾成棒隊擔任教練，持續用自身經驗與知識，流著汗與淚水用心的教育每一位選手。

而曾華偉也鼓勵甲二或業餘球員要「踏實築夢」，不要一窩蜂的去參加選秀。而是要先找出自己優勢，試著找尋適合自己的訓練場所，請教專業教練來擬定自身的訓練模式與定位，勇敢追夢。

中職選秀、新人測試會有何不同？報名須符合哪種條件？

欲參加「中華職棒選秀」者，需持有聯盟或聯盟所屬球團推薦函。另外，爆米花棒球聯盟、全國成棒甲組春季聯賽、大專棒球聯賽公開組一級個人獎項前三名得主，以及在2017年（含）後曾入選成棒國家代表隊或青棒國手，皆也可直接參加選秀。

而「中華職棒新人測試會」則是給予想進入中職但尚不具參加資格的球員另一個管道。測試會通常於每年的中華職棒選秀會之前進行，報名者需具有青棒以上棒球經歷，於各球團所派出參與測試會的教練面前進行投球、野手、守備與速度測試，若成績表現獲得其一球團的推薦，即可參加中華職棒選秀會。

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責任編輯：藍妮蒨

核稿編輯：楊士範