超越勝負的感動：新人測試會出現史上第二高齡，「酷龍」曾華偉見昔日同窗力拼職棒夢動容
我們想讓你知道的是
鄭承嘉以45歲高齡再度挑戰職棒之舉令曾華偉動容，也讓他憶起於年輕時期在興農牛擔任練習生一波三折的棒球路。並欣慰的說：「年輕的我們都是築夢踏實，現在出了社會的鄭承嘉反而是『踏實』築夢。」
中華職業棒球大聯盟「2022中華職棒新人球員測試會」於6月27日上午在天母棒球場舉行。此次測試會吸引眾多棒球好手投入，總計153人通過測試審核且完成報名，當日現場實際報到者為150人。其中有一名年紀最長的選手是來自科技業的45歲鄭承嘉，他也是繼2004年藝人澎恰恰（當時48歲）後，第二位以超過40歲高齡報名測試會的選手。
新人測試會史上第二高齡：45歲科技業主管圓職棒夢
鄭承嘉在測試會中敲出帶有2分打點的1壘安打、選到3次保送，總計測試4打席全都上壘，上壘率百分百。
鄭承嘉在三級棒球時期，就讀過興穀國小少棒隊、三重國中青少棒隊以及東海中學青棒隊（棒球名校穀保家商前身）。他與前興農牛「酷龍」曾華偉是國、高中同學，和統一獅隊二軍體能教練高政華則是高中同窗。
大學畢業後，鄭承嘉曾到台灣大聯盟當過培訓球員、中職和信鯨隊練習生；目前是效力於Basenefit業餘球隊，並擔任科技業主管一職。
談到為何想報名中職測試會的原因，鄭承嘉表示，報名參加測試會主要是挑戰自己，希望重溫打球的熱情也希望給女兒一個榜樣，用身教及言教讓女兒看到爸爸不斷在挑戰自我。也藉此讓大家知道離開球場之後不一定只能做教練。
鄭承嘉受《中央社》採訪時提及本來也想要打職棒但沒有機會，因此他認為報名測試會是一項人生的清單，想要嘗試看看。
另外，鄭承嘉表示，這些年來都是打高爾夫，直到確定要參加測試會後才重拾球棒，外加做重量與有氧訓練。
見昔日同窗再度挑戰職棒，前興農牛「酷龍」曾華偉動容
前中職興農牛選手「酷龍」曾華偉向《關鍵評論網》表示，鄭承嘉是他昔日的國、高中同學，性格成熟內斂且常默默認真「過頭」。心思縝密的鄭承嘉，同時也是一位很好的外野手跟打擊者，對於自身球技要求很高。
曾華偉也謙虛的說：「以前在高中時期，我和高政華的加強訓練都沒有鄭承嘉來得還多，常常都還需要向他請教。」
鄭承嘉以45歲高齡再度挑戰職棒之舉令曾華偉動容，也讓他憶起於年輕時期在興農牛擔任練習生一波三折的棒球路，並欣慰的說：「年輕的我們都是築夢踏實，現在出了社會的鄭承嘉反而是『踏實』築夢。」
曾華偉從職棒退役後，卸下球員身分期盼依然能為台灣棒球付出，因此目前在屏東紅尾成棒隊擔任教練，持續用自身經驗與知識，流著汗與淚水用心的教育每一位選手。
而曾華偉也鼓勵甲二或業餘球員要「踏實築夢」，不要一窩蜂的去參加選秀。而是要先找出自己優勢，試著找尋適合自己的訓練場所，請教專業教練來擬定自身的訓練模式與定位，勇敢追夢。
中職選秀、新人測試會有何不同？報名須符合哪種條件？
欲參加「中華職棒選秀」者，需持有聯盟或聯盟所屬球團推薦函。另外，爆米花棒球聯盟、全國成棒甲組春季聯賽、大專棒球聯賽公開組一級個人獎項前三名得主，以及在2017年（含）後曾入選成棒國家代表隊或青棒國手，皆也可直接參加選秀。
而「中華職棒新人測試會」則是給予想進入中職但尚不具參加資格的球員另一個管道。測試會通常於每年的中華職棒選秀會之前進行，報名者需具有青棒以上棒球經歷，於各球團所派出參與測試會的教練面前進行投球、野手、守備與速度測試，若成績表現獲得其一球團的推薦，即可參加中華職棒選秀會。
延伸閱讀
- 為什麼我們沒有佐佐木朗希？台灣雖然自詡棒球為國球，但背後的「驅力」卻遠遠不及
- 《逆轉的王牌：官大元》：穿上代表王牌投手的18號，我的表現卻糟糕得令教練頭痛
- 《野球．人生Ⅱ：職棒教頭列傳》：郭泰源有八大投球心法，那他身為總教練的心法是？
- 「萬人迷」王光輝：中職史上第一位打擊王，老象迷心中的不動四棒
【加入關鍵評論網成員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入成員！
責任編輯：藍妮蒨
核稿編輯：楊士範
Tags：
企業上雲不必膽戰心驚！杜絕駭客攻擊、全面自動防護，鎖定6/29 AWS Security Web Day
我們想讓你知道的是
架構全面健檢、探索客戶信任的營運之道，所有企業／個人雲端轉型所需要的資安解答，都能在6月29日登場的AWS Security Web Day資訊安全線上研討會獲得解答。
時至今日，網路攻擊時時刻刻在發生。尤其企業在網路環境上提供服務的每一秒鐘，也許都有駭客想要探測企業主機，試圖找到弱點進行攻擊，以取得營業機密或個資，又或是讓企業成為其他目標的攻擊跳板。換言之，若萬一企業不幸被駭客鎖定，就等著終日提心吊膽。
然而，難道企業就一定要面臨這樣的危機，甚至坐以待斃？答案：當然不是。想要架構全面健檢、探索客戶信任的營運之道，所有企業／個人雲端轉型所需要的資安解答，都能在6月29日登場的AWS Security Web Day（資訊安全線上研討會）取得收穫。
掌握資安，由此展開！免費報名AWS Security Web Day
先上雲還是先顧資安？AWS讓企業一件不漏！
事實上，企業並不是數位轉型上雲後，才開始做資安；而是先有資安，才進一步將地端架構搬上雲端。須先釐清如此重要的順序基礎，確保雲端遷移過程一定要安全，才能談更多雲端轉型的成長策略；否則，若只關注資料上雲，但忽略了資安基礎，那麼無論換了多少雲端服務平台，都仍是讓企業暴露在不必要的風險之中。
為保障企業資訊安全，為企業客戶堅守資安防線，全球雲端服務供應商龍頭AWS建議，在資料遷移的過程即導入資安觀念與應用；例如AWS鼓勵企業客戶檢視系統架構或權限配置，確保上雲之後符合最小權限原則，讓無權限者不能任意讀取資料。
資安如同建築的地基結構，是保證企業安穩經營的重中之重。如果企業／個人對雲端轉型的資安課題有興趣，或是希望全盤巡視企業資安、自我健檢，卻又不知如何著手，那麼即將於6月29日登場的AWS Security Web Day（資訊安全線上研討會）絕對是不可錯過的活動。
掌握資安，由此展開！免費報名AWS Security Web Day
AWS Security Web Day，為企業雲端轉型、資安升級
企業雲端轉型該怎麼面對資安問題？關於轉型路上會遇到的資安挑戰與迷思，AWS Security Web Day研討會中，專業講師與企業經驗談都將一一為您指點迷津。
在研討會中，也會以AWS產品作為示範解析，探索資安解決方案。AWS服務產品和關聯供應鏈都經過審查，且是業界公認足夠安全、可用於高度機密的工作環境。
只要掌握AWS全面的資安服務與功能，提升滿足核心安全性與合規性要求的能力，不但能提供企業所需的控制權，更能塑造一個最安全的雲端運算環境來開展業務。另外，AWS也可讓企業的安全任務全面自動化，將主要重心回歸至業務擴展與創新，使用多少就負擔多少費用，讓每一筆成本都高效運用。
AWS Security Web Day 好禮不斷！參加即有機會獲得 $300 AWS Credits
精彩議程將包含：從 AWS 角度看 zero-trust 架構設計、如何在 SaaS 多租戶環境中實現資源獨立性及安全性、在 Kubernetes 環境中實現容器安全性、使用雲原生技術做威脅偵測與自動響應、AWS Security 相關服務免費方案簡介....等等，本次活動也邀請成功企業分享企業資安痛點以及解決方案。
活動當天將進行 100 元外送美食券有獎徵答，同時 AWS 也提供 $300美金 AWS Credits 申請機會給參加者，來協助大家實現第一個上雲計畫！
探索資安，即刻報名AWS Security Web Day：