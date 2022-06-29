綠色和平2022零售通路減塑評比：家樂福拔得頭籌，超市龍頭全聯排名退步最多
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目前台灣超市蔬果仍九成使用塑膠包裝，零售通路十大類品項一年至少產生36億件垃圾，但台灣超市、超商、量販店年營收達8500億，在疫情下更呈現逆勢成長，有充分資源可以投入行動，龍頭更能帶領消費市場轉變，
整理：劉庭莉（環境資訊中心記者）
綠色和平今（24日）公布2022零售通路企業減塑評比，家樂福、統一超商、全家便利商店進步，但超市龍頭全聯排名退步最多。綠色和平表示，目前台灣超市蔬果仍九成使用塑膠包裝，呼籲通路業者增加無包裝商品選項，以重複使用25%為目標，達到2025年塑膠減量50%。
家樂福拔得頭籌，超市龍頭全聯開減塑倒車
綠色和平今天公布2022台灣零售通路企業減塑評比追蹤報告，評比台灣八家超商、超市、量販通路企業減塑行動，在市占超過七成的企業（家樂福、統一超商、全家便利商店、全聯福利中心、好市多）中，家樂福獲得最高分45.9分，並在減塑政策、減量行動、倡議與創新三項表現排名第一，而市占龍頭全聯福利中心獲得20.1分，排名第六，上述三項表現最差。
評分標準分為「減塑政策」、「減量行動」、「倡議與創新」及「資訊透明」四大類，其中唯獨在「減塑政策」，全數還落於「表現差勁」，顯示八家企業回應「包裝減塑」提出的作法與承諾仍舊不足。
此外，八家企業至今仍沒有一間提出實質減量的目標，而是以「包裝輕量化」來回應「包裝減塑」。綠色和平指出，「包裝輕量化」儘管能減少單一產品的塑膠材料使用量，但包裝數量隨著銷量增加，無法達成實質減量，減量效益十分有限，亦產生更多不利、不易回收的包裝。零售企業應優先考慮淘汰包裝、重複使用包裝的商業模式，將資源投資於系統性的解決方案。
綠色和平專案主任張凱婷分析，此次評比同時帶來好消息與壞消息，好消息是家樂福、統一超商與全家便利商店，終於正視通路減塑的重要性；壞消息則是前兩次評比中，第一名的全聯福利中心明顯退步，「超市市占比最高的全聯，在其他零售同業紛紛投入減塑新措施時停滯不前，影響台灣減塑、減碳進程，儼然成為『塑膠福利中心』。」
綠色和平表示，根據今年5月進行的民調[註]顯示，有87.6%的受訪者最常去全聯消費。張凱婷強調，全聯應該以實際的行動回應台灣廣大消費者的擔憂，提供更永續的無塑購物環境。
張凱婷說明，全聯福利中心曾承諾2021年50%蔬果裸賣、設定減塑短中長期的目標策略、評估減化包裝包材設計、提供容器租用、設置洗潔精填充站或開發環保包裝技術等作法。但全聯福利中心也說，裸賣僅適用部分根莖類產品；並只在兩家分店內導入循環杯機台，其他計畫都沒有下文，在減塑政策、減量行動、倡議與創新範疇都維持低分，減塑表現逐漸探底。
與其他同業相比，張凱婷認為，全聯福利中心在北、中、南，擁有六座生鮮處理廠、三座物流廠、跟超過200位小農穩定合作，應可發揮供應鏈優勢、研擬規模化重複使用包裝的作法，設定積極的重複使用目標。
疫情下零售業者逆勢成長，環團籲：目標2025年減塑50%
綠色和平自2019年開始針對台灣八家關鍵零售業進行減塑調查，今年延續先前調查問題，並追蹤自上次評比發布以來的進展，資料彙整截止日期至今年6月10日。
綠色和平表示，隨著民眾支持與公民團體共同倡議下，零售通路在過去三年陸續盤查並揭露塑膠足跡、成立專案減塑小組、推動無塑示範區等作為，也讓家樂福、統一超商、全家便利商店三家通路，從前幾次的「表現差勁（0-39.9分）」等級成長到「須持續進步（40-69.9分）」等級。
張凱婷強調，零售通路十大類品項一年至少產生36億件垃圾，台灣超市、超商、量販店年營收達8500億，在疫情的影響之下更呈現逆勢成長，有充分的資源可以投入行動，龍頭更能帶領消費市場轉變，「零售業淘汰一次性塑膠，更是減少碳排放、響應氣候行動關鍵的一環。」
目前台灣超市蔬果仍九成使用塑膠包裝，綠色和平呼籲通路業者，增加無包裝商品選項、採行重複使用方案，提供消費者在購物時更無塑的選擇，並透過實質減量，取代現行的輕量化或替代材質策略，以重複使用25%為目標，達到2025年塑膠減量50%，減少塑膠包裝對大自然的禍害。
註釋
- 綠色和平委託上華市場研究顧問股份有限公司執行「商品包裝形式購買偏好與行為調查」，對象擴及全台北中南東四個地區20歲以上的台灣民眾，執行時間為今年5月12至17日，由網路調查方式進行，共完成1101份有效樣本。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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危機即轉機！後疫時代企業必修：6/30 AWSome Day線上雲端培訓日，免費報名中
我們想讓你知道的是
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疫情正大力促進數位轉型，而我們只能選擇跟上。
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