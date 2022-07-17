直銷洗腦常見七大說服技巧：希望我過去的「無知」，能帶給你一些幫助
我們想讓你知道的是
我們大腦的思考其實很容易受到環境的暗示和影響，只是我們不容易察覺。而善於洞悉人性的說服專家，會營造一個讓你容易「say yes」的環境，來達成說服的目的。這些都是有研究證實的。
很多人一聽到對方是做直銷的，就避之唯恐不及，深怕自己受騙。
其實，直銷不過是一種商業模式。收入模式有兩種：「零售賺價差」及「拓展通路賺佣金」。
真的有問題的不是直銷，是老鼠會，兩者看似很像，其實卻有天壤之別。老鼠會完全透過會員加入賺取佣金，通常沒有產品或服務，或是以非常不合理的價格賣出產品，比如說：一支筆5,000元。
雖是如此，直銷公司想要長期穩定的存活，仍然必須要有好的產品或服務支撐。也就是要該項產品或服務真的有發展性，加入的會員才能穩定賺到錢。
前面說過，（多層次）直銷的收入來自於「產品」和「佣金」，因此直銷人找到越多下線加入，每個月的被動收入就越高。
這也是大家會對（多層次）直銷感到反感的原因。有些直銷人員為了透過他人成為會員來賺取佣金，會一直鼓吹加入，造成他人困擾。甚至因為朋友加入直銷組織後，就從此分道揚鑣。
這篇文章，並不是要批評（多層次）直銷。就如前面說的，直銷不過是一個商業模式，商業模式不會有問題，有問題的是居心不良的人。
這篇文章主要是想透過我的親身經歷和心理學知識，分析直銷人常用的說服技巧（話術），以及我們要如何判斷一個人可不可信。
學習說服技巧，不僅是用來改變他人，也是一種避免被洗腦、呼攏的心智防身術。
希望過去「無知」所付出的代價，能帶給你一些幫助。
一、我的親身經歷
在我24年多的生命中，遇過兩次印象較深刻的直銷經驗。一次是腦袋空空面對直銷專家的洗腦，一次則是裝滿說服的知識去迎戰話術。
第一次，我花了六萬元，不聽家人勸阻，並在一個月後後悔；第二次，我站在觀察者的高度，審視他們的說服技巧，還反直銷回去（因為我有點生氣，感覺浪費一堆時間）。
這兩次對我來說，都是很棒的學習。讓我後續面對類似的場景時，有更強的免疫力，來應對說服者的論點。
後來，我對於「說服」這件事相當感興趣，讀了不少相關書籍，回頭看這些「高端說服者」使用的說服技巧，更是如雷灌頂。
結合心理學、行為科學知識和親身的經歷，我歸納整理出了幾種直銷常見的說服技巧。
如果你足夠敏銳，就會發現這些技巧還可以運用在許多地方，包含商業、生活、職場…。不過，這篇文章就讓我們先專注在直銷上吧。
二、直銷常見說服技巧分析
以下技巧前六項有「順序性」，提供大家參考。
1. 要你相信他們是成功人士
他們會強調自己的穿著、代步工具、飾品，讓自己像個成功人士，至少看起來要像，這樣叫你加入才會有說服力嘛。
他們也可能在演講或對談中告訴你，自己曾經受邀到哪演講、出過幾本書，並放出與名人網紅的合照，想要彰顯自己的身份地位。
這些事情我建議大家立刻上網查詢是否屬實。過去演講的內容是什麼？出書是自費出版還是有出版社？和名人網紅合照是在什麼場合？
如果當下無法查詢，就保持觀望態度，不要輕易相信。
2. 精算財務的現況或問題
他們會告訴你，按照現況繼續發展下去，你無法在未來實現自己的夢想。
這招之所以有用，是因為會參與他們的演講，或是直銷對談的人，通常是對賺錢有興趣的人。（除非你是被騙去聽的）
他們會這樣說：「我們算一下，如果以你現在的薪水將來買得起房嗎？」「娶妻生子以我的經驗大概要花xx萬，這樣會大大影響你的生活品質啊！」
透過這個方式，讓你對於他所提出的問題更加重視。
3. 透過肢體行為的認同，讓你逐漸被影響
這是運用心理學的「一致性」。
我們會希望自己的「想法和行為」有一致性，否則就容易產生「認知失調」的情形。
常見的做法，可能會先問幾個讓你「說yes」或「點頭」的問題，如：「大家想不想變有錢」、「愛不愛自己的家人」、「你應該是個為未來著想的人吧」…然後再逐漸導入問題主軸。
也有一種作法，是讓全部的人一起說：「我想變的更聰明」「我想變的更有錢」…
總之，只要營造出這樣的氛圍，你就會因為行為影響想法，進入更可能被說服的狀態，對他的要求說「好」。
4. 使用者見證：自己或他人
他們說這樣說：「加入我們，可以獲得XXXX。」「什麼？你不相信！？」
「其實也合理，因為我第一次接觸到我也不相信；上一次同樣在這個場地聽我說的人也不相信，但你知道他現在已經賺到XXXX了嗎？」
接著，他會拿出照片、收入、影片佐證，讓他的話看起來更加的可信。
有時候他還會找出和你身份比較接近的人當例子，排除你對「可行性」的質疑。比如說：「你是護理師吧？我之前也幫助過很多護理師賺到錢，有急診的、也有ICU的。」
這些「真實」的故事具備十足的說服力。
5. 提高執行效益、降低執行難度
還是猶豫不決嗎？這早就在他們的預料之中。
他們會先給甜頭，告訴你做這件事的效益有多大。接著，最重要的，透過拆解需付出的成本，讓你覺得很輕易就做得到。
為什麼要這樣做？因為說服別人改變最難的一點，是「損失厭惡」。人在做出改變的當下，不會先去想到在未來會獲得什麼，而是會先擔心現在要失去什麼。
比如，加入會員或體驗的費用是六萬元，感覺滿貴的對吧？他首先會告訴你某個會員在加入幾個月後，就把六萬元賺回來了；如果你還是擔心，他就會說：「六萬塊不過是每天省一杯飲料，一年就做得到。」
6. 叫你快做決定，甚至情緒勒索
現在，你已經快被他說服了。信用卡從皮夾拿了出來，又收回去。
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夏日限定！以香草入菜徘徊舌尖，友善地球的開胃美食
我們想讓你知道的是
今年夏天，全家和社會企業芙彤園（Blueseeds）合作，使用台灣在地、以自然農法生產的香草，特製而成四款聯名夏季開胃美食，讓你在自己家旁邊就能幫地球還有小農一個忙，美味、環保、公益一次滿足。
近年友善地球的意識抬頭，我們越來越在乎那些跟我們息息相關的日常用品，在安全無毒之餘，是不是也能夠為地球的永續發展盡一份心力。換句話說，對食安或環保議題的討論和實踐，已經從「消費者可以安心使用」，提升至「降低生產過程中對環境的傷害」的層次。這樣進步的地球居民意識，除了歸功於我們對環境資訊的敏感度和接受度大幅提高之外，也多虧了許多富有使命感的企業，願意加入協助地球永續發展的行動。
100%零污染香草， 來自好山好水的台東
芙彤園成立的第一天起，就為了環保、自然、無毒而持續努力。
因為芙彤園看到了化學農藥與肥料，是如何剝削我們的土地，甚至形成環境荷爾蒙，對人體造成危害。這就是為什麼芙彤園願意用最古老、緩慢，但是可以與大地和平地共存共生的自然農法，和台東的在地小農合作栽植香草。這些天然、純淨、無污染的香草，製成精油之後可以加入最貼身的洗沐用品中，讓天然的力量來分解污垢，不只有效，對環境也不會有任何傷害。今年全家更進一步將芙彤園的天然香草入菜，香氣隨著美味一同安心下肚。
除了推廣自然農法之外，芙彤園也有一套公平的銷售系統，希望可以透過合理的經濟分配，協助農民加入建構土地復育的行列，讓農民願意以土地本身的條件為前提來適性栽種，就能緩慢但踏實的創造、恢復我們土地的多樣性；同時照顧土地及小農，讓環境能夠永續發展，這就是芙彤園持續努力的方向。
從此開始，用芙彤園香草妝點生活
對環境永續同樣有心的企業，還有就是你家的「全家」。
一直以來，全家相當積極的運用通路力量，不遺餘力展現社會價值，推動全台店舖化身綠色消費平台。今年和芙彤園攜手合作，以天然有機的左手香作為原料，共同開發了自有品牌的土地友善洗沐商品，包括「左手香甜橙精油洗髮露」、「左手香甜橙精油沐浴露」、「左手香甜橙精油洗手露」，以及「左手香甜橙精油旅行組」。這些洗沐商品都是全植物配方，完全不添加人工化學合成物、人工界面活性劑、防腐劑，能被大自然完全分解； 洗感清爽自然、不刺激，真正適合全家人使用。
不僅如此，除了洗沐產品之外，全家和芙彤園再加碼合作推出四款香草美食。用最簡單的食材，最自然的料理方法，創造出美味又沒有負擔，還有著迷人香氣的夏日輕食，跟大家一起對抗沒有食慾的炎熱夏天。四款香草美食包括每天都想來上一杯消消暑氣的「冰香蘭拿鐵」；午後有點饞又有點餓，適合忙裡偷閒品嚐的「薰衣草黑醋栗塔」和「百香果卡士達軟歐」；以及香味和份量都是恰到好處的「羅勒海鮮冷義大利麵」。嚴選芙彤園生產的萬壽菊、薰衣草和馬鬱蘭入菜，讓香草的清爽風味，與果香、乳酪香或海鮮滋味巧妙平衡，讓人迫不及待想試試看！
四款美食，四種夏天的迷人香氣
很多人每天早上都少不了的咖啡，在這次的聯名美食中當然不會缺席。冰香蘭拿鐵加入了號稱東南亞香料之王的香蘭葉，用清恬的香味強化了冰涼的氣息，一掃含奶咖啡免不了的厚重感。 香蘭葉特有的氣味，讓人喝一口就好像置身東南亞國家，無法出國旅遊的時候，就靠這杯咖啡解解癮頭吧！說到輕食，當然就是那些有點餓又有點饞的時候，最無法抗拒的小點心們。一塊水果塔、一片軟歐麵包，都是工作之餘、下午茶時間的最佳選擇。薰衣草黑醋栗塔和百香果卡士達軟歐，用水果作為基底，酸酸甜甜的氣氛已經太勾人，再加上萬壽菊的清爽甜香、薰衣草的恬靜悠香，一口咬下的瞬間，彷彿在安靜又涼爽的森林中，偷得浮生半日閒。
最後壓軸的是羅勒海鮮冷義大利麵，在這款十分適合夏日品嚐的冷義大利麵中，以羅勒青醬搭配蝦子、魷魚，以及香氣逼人的麝香葡萄白酒醋，時尚的大人感十足； 再添加帶有一股清香的馬鬱蘭入菜，是在忙碌緊湊的一天之後，最適合用來安撫自己的療癒美食。
7/13香草系列優惠起跑，讓土地的美好延續
迫不及待想讓來自台東的小農香草，陪你清爽地度過香氣迷人的夏天嗎？7月13日開始，除了可以在全家享用四款香草美食之外，還可以優惠價格購買左手香洗沐系列商品。你的每一次消費，都會用來支持公益捐贈計畫，響應《用飲食改變一個世代》活動，同步捐助賽德克族兒童永續食農教育計畫。現在就上官網，為自己安排一個不煩不悶的夏天吧！