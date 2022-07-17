直銷洗腦常見七大說服技巧：希望我過去的「無知」，能帶給你一些幫助

文：FAHAHA｜翁順法

很多人一聽到對方是做直銷的，就避之唯恐不及，深怕自己受騙。

其實，直銷不過是一種商業模式。收入模式有兩種：「零售賺價差」及「拓展通路賺佣金」。

真的有問題的不是直銷，是老鼠會，兩者看似很像，其實卻有天壤之別。老鼠會完全透過會員加入賺取佣金，通常沒有產品或服務，或是以非常不合理的價格賣出產品，比如說：一支筆5,000元。

雖是如此，直銷公司想要長期穩定的存活，仍然必須要有好的產品或服務支撐。也就是要該項產品或服務真的有發展性，加入的會員才能穩定賺到錢。

前面說過，（多層次）直銷的收入來自於「產品」和「佣金」，因此直銷人找到越多下線加入，每個月的被動收入就越高。

這也是大家會對（多層次）直銷感到反感的原因。有些直銷人員為了透過他人成為會員來賺取佣金，會一直鼓吹加入，造成他人困擾。甚至因為朋友加入直銷組織後，就從此分道揚鑣。

這篇文章，並不是要批評（多層次）直銷。就如前面說的，直銷不過是一個商業模式，商業模式不會有問題，有問題的是居心不良的人。

這篇文章主要是想透過我的親身經歷和心理學知識，分析直銷人常用的說服技巧（話術），以及我們要如何判斷一個人可不可信。

學習說服技巧，不僅是用來改變他人，也是一種避免被洗腦、呼攏的心智防身術。

希望過去「無知」所付出的代價，能帶給你一些幫助。

一、我的親身經歷

在我24年多的生命中，遇過兩次印象較深刻的直銷經驗。一次是腦袋空空面對直銷專家的洗腦，一次則是裝滿說服的知識去迎戰話術。

第一次，我花了六萬元，不聽家人勸阻，並在一個月後後悔；第二次，我站在觀察者的高度，審視他們的說服技巧，還反直銷回去（因為我有點生氣，感覺浪費一堆時間）。

這兩次對我來說，都是很棒的學習。讓我後續面對類似的場景時，有更強的免疫力，來應對說服者的論點。

後來，我對於「說服」這件事相當感興趣，讀了不少相關書籍，回頭看這些「高端說服者」使用的說服技巧，更是如雷灌頂。

結合心理學、行為科學知識和親身的經歷，我歸納整理出了幾種直銷常見的說服技巧。

如果你足夠敏銳，就會發現這些技巧還可以運用在許多地方，包含商業、生活、職場…。不過，這篇文章就讓我們先專注在直銷上吧。

二、直銷常見說服技巧分析

以下技巧前六項有「順序性」，提供大家參考。

1. 要你相信他們是成功人士

他們會強調自己的穿著、代步工具、飾品，讓自己像個成功人士，至少看起來要像，這樣叫你加入才會有說服力嘛。

他們也可能在演講或對談中告訴你，自己曾經受邀到哪演講、出過幾本書，並放出與名人網紅的合照，想要彰顯自己的身份地位。

這些事情我建議大家立刻上網查詢是否屬實。過去演講的內容是什麼？出書是自費出版還是有出版社？和名人網紅合照是在什麼場合？

如果當下無法查詢，就保持觀望態度，不要輕易相信。

2. 精算財務的現況或問題

他們會告訴你，按照現況繼續發展下去，你無法在未來實現自己的夢想。

這招之所以有用，是因為會參與他們的演講，或是直銷對談的人，通常是對賺錢有興趣的人。（除非你是被騙去聽的）

他們會這樣說：「我們算一下，如果以你現在的薪水將來買得起房嗎？」「娶妻生子以我的經驗大概要花xx萬，這樣會大大影響你的生活品質啊！」

透過這個方式，讓你對於他所提出的問題更加重視。

3. 透過肢體行為的認同，讓你逐漸被影響

這是運用心理學的「一致性」。

我們會希望自己的「想法和行為」有一致性，否則就容易產生「認知失調」的情形。

常見的做法，可能會先問幾個讓你「說yes」或「點頭」的問題，如：「大家想不想變有錢」、「愛不愛自己的家人」、「你應該是個為未來著想的人吧」…然後再逐漸導入問題主軸。

也有一種作法，是讓全部的人一起說：「我想變的更聰明」「我想變的更有錢」…

總之，只要營造出這樣的氛圍，你就會因為行為影響想法，進入更可能被說服的狀態，對他的要求說「好」。

4. 使用者見證：自己或他人

他們說這樣說：「加入我們，可以獲得XXXX。」「什麼？你不相信！？」

「其實也合理，因為我第一次接觸到我也不相信；上一次同樣在這個場地聽我說的人也不相信，但你知道他現在已經賺到XXXX了嗎？」

接著，他會拿出照片、收入、影片佐證，讓他的話看起來更加的可信。

有時候他還會找出和你身份比較接近的人當例子，排除你對「可行性」的質疑。比如說：「你是護理師吧？我之前也幫助過很多護理師賺到錢，有急診的、也有ICU的。」

這些「真實」的故事具備十足的說服力。

5. 提高執行效益、降低執行難度

還是猶豫不決嗎？這早就在他們的預料之中。

他們會先給甜頭，告訴你做這件事的效益有多大。接著，最重要的，透過拆解需付出的成本，讓你覺得很輕易就做得到。

為什麼要這樣做？因為說服別人改變最難的一點，是「損失厭惡」。人在做出改變的當下，不會先去想到在未來會獲得什麼，而是會先擔心現在要失去什麼。

比如，加入會員或體驗的費用是六萬元，感覺滿貴的對吧？他首先會告訴你某個會員在加入幾個月後，就把六萬元賺回來了；如果你還是擔心，他就會說：「六萬塊不過是每天省一杯飲料，一年就做得到。」

6. 叫你快做決定，甚至情緒勒索

現在，你已經快被他說服了。信用卡從皮夾拿了出來，又收回去。