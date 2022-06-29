「被消失」的油旺公園：市建局今次又奪走幾多社區資源？

市建局稱要改善油旺休憩用地將負19公頃變為正8公頃的同時，我們卻發現最少12個原有休憩處／公園在市建局最新的油旺重建中「消失」，總計接近1.79公頃。如果油旺失去這些休憩空間，將會令附近的居民連「唞唞氣」的空間都無埋。

如果研究員唔細心睇，相信很難發現藍圖中有12個公園的消失。透過現時Google Maps衛星圖同官方油旺研究小冊子內 「休憩空間框架」入面的「現有及已規劃的休憩空間」概念圖，逐個配對現有油旺的休憩處／公園位置及空間佈局，這12個「被消失」公園的位置皆被油旺重建中的數個特色規劃項目覆蓋，可分為三類：

4個位於油旺重建「發展節點」選址範圍內：

文昌街公園(鄰近八文樓)，身處於「西九龍門戶綜合發展節點」範圍

文昌街休憩花園(鄰近八文樓)，身處於「西九龍門戶綜合發展節點」範圍

水渠道休憩處，身處於「水渠公園發展節點」範圍

地士道街休憩花園，身處於「旺角西 - 旺角街市更新活化發展節點」範圍

4個位於油旺重建「微型公園系統」範圍內：

廣東道／豉油街休憩處

新填地街休憩處

咸美頓街休憩花園

砵蘭街休憩花園

4個位於擬訂的「整合街區」範圍：

塘尾道／通州街休憩處

彌敦道／界限街休憩處

荔枝角道／大南街休憩處

荔枝角道／廣東道花園

圖片由作者提供

除了面積達1公頃的文昌街公園，大部分「被消失」的休憩處／公園屬於街頭上的「口袋公園」。佔地較小、旺中帶靜、部分的位置較為隱密、散落市區四周等公園特徵，正正方便附近的居民落樓「唞唞氣」的社區功能。思匯曾經就全港休憩用地進行調查[註]，發現「小型遊樂場及休憩處」屬於最多人前往的休憩用地類型之一，並最受60歲及以上的長者歡迎（按油旺小冊子統計，於2028年油旺範圍內65歲以上人口組別將佔全部年齡組別的最大比例），這些用地位於可步行範圍內亦是因素之一。結果正正反映這類型的「口袋公園」對社區有價值及可塑，一旦消失或令區內居民，尤其長者無處可去。

參考市建局的油旺研究小冊子，除了鄰近八文樓的文昌街公園，市建局並無交代過會將整走現有的休憩空間。這些公園「消失」得如此隱匿，究竟市建局是一時「睇漏眼畫漏」，抑或是市建局新的「偷公園」策略，打算靜雞雞博人睇唔到，「偷走」社區資源？

事實上，規劃署預料提高油旺研究範圍內的發展密度後，將會造成公共空間不足，但竟然提出以油尖旺區的整體面積計算（即將西九文化區的面積計算在內），而市建局在油旺研究的構想圖亦預告會出現天台化的休憩空間，突顯追求面積增長只為盲目「湊數」。

即使市建局稱會重建後油旺的休憩用地會提升至正數，但經過日後重建的改造、整合及吞併後，這些原有的休憩處／公園的空間佈局、位置以及形態很可能會出現重大的質變，抹殺這些中小型社區公園的可塑性之餘，最後所提供的新公園仍未必能夠迎合社區的真正需要。

註：香港休憩用地公眾意見調查（10-2018，思匯）

（文章獲授權轉載，題目由編輯稍為修改，原文可見於此。）

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin