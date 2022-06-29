「被消失」的油旺公園：市建局今次又奪走幾多社區資源？
我們想讓你知道的是
「口袋公園」對社區有價值及可塑，一旦消失或令區內居民，尤其長者無處可去。
市建局稱要改善油旺休憩用地將負19公頃變為正8公頃的同時，我們卻發現最少12個原有休憩處／公園在市建局最新的油旺重建中「消失」，總計接近1.79公頃。如果油旺失去這些休憩空間，將會令附近的居民連「唞唞氣」的空間都無埋。
如果研究員唔細心睇，相信很難發現藍圖中有12個公園的消失。透過現時Google Maps衛星圖同官方油旺研究小冊子內 「休憩空間框架」入面的「現有及已規劃的休憩空間」概念圖，逐個配對現有油旺的休憩處／公園位置及空間佈局，這12個「被消失」公園的位置皆被油旺重建中的數個特色規劃項目覆蓋，可分為三類：
4個位於油旺重建「發展節點」選址範圍內：
- 文昌街公園(鄰近八文樓)，身處於「西九龍門戶綜合發展節點」範圍
- 文昌街休憩花園(鄰近八文樓)，身處於「西九龍門戶綜合發展節點」範圍
- 水渠道休憩處，身處於「水渠公園發展節點」範圍
- 地士道街休憩花園，身處於「旺角西 - 旺角街市更新活化發展節點」範圍
4個位於油旺重建「微型公園系統」範圍內：
- 廣東道／豉油街休憩處
- 新填地街休憩處
- 咸美頓街休憩花園
- 砵蘭街休憩花園
4個位於擬訂的「整合街區」範圍：
- 塘尾道／通州街休憩處
- 彌敦道／界限街休憩處
- 荔枝角道／大南街休憩處
- 荔枝角道／廣東道花園
除了面積達1公頃的文昌街公園，大部分「被消失」的休憩處／公園屬於街頭上的「口袋公園」。佔地較小、旺中帶靜、部分的位置較為隱密、散落市區四周等公園特徵，正正方便附近的居民落樓「唞唞氣」的社區功能。思匯曾經就全港休憩用地進行調查[註]，發現「小型遊樂場及休憩處」屬於最多人前往的休憩用地類型之一，並最受60歲及以上的長者歡迎（按油旺小冊子統計，於2028年油旺範圍內65歲以上人口組別將佔全部年齡組別的最大比例），這些用地位於可步行範圍內亦是因素之一。結果正正反映這類型的「口袋公園」對社區有價值及可塑，一旦消失或令區內居民，尤其長者無處可去。
參考市建局的油旺研究小冊子，除了鄰近八文樓的文昌街公園，市建局並無交代過會將整走現有的休憩空間。這些公園「消失」得如此隱匿，究竟市建局是一時「睇漏眼畫漏」，抑或是市建局新的「偷公園」策略，打算靜雞雞博人睇唔到，「偷走」社區資源？
事實上，規劃署預料提高油旺研究範圍內的發展密度後，將會造成公共空間不足，但竟然提出以油尖旺區的整體面積計算（即將西九文化區的面積計算在內），而市建局在油旺研究的構想圖亦預告會出現天台化的休憩空間，突顯追求面積增長只為盲目「湊數」。
即使市建局稱會重建後油旺的休憩用地會提升至正數，但經過日後重建的改造、整合及吞併後，這些原有的休憩處／公園的空間佈局、位置以及形態很可能會出現重大的質變，抹殺這些中小型社區公園的可塑性之餘，最後所提供的新公園仍未必能夠迎合社區的真正需要。
（文章獲授權轉載，題目由編輯稍為修改，原文可見於此。）
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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin
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鑲嵌110顆水晶比翼鳥見證璀璨愛情 陶李夫妻首推晶生相伴金高 每一口都傳情
我們想讓你知道的是
黑松金酒融合東西方愛情意象，結合窖藏3年陳年高梁的愛情風味，打造宛如藝術品般，臻至璀璨的愛情信物──晶生相伴金門高粱酒。
在天願作比翼鳥，愛情之美在於兩人同心相愛、一同翱翔。當象徵愛情的比翼鳥翩然降落在香陳的金門高粱上，有如用愛情釀出香醇濃烈的酒，淬鍊出獨一無二的「晶生相伴」。陶晶瑩和李李仁歷經時光的磨練，堅定相伴一生的信念，婚姻也如比翼鳥般，互相扶持、不離不棄，一起朝向幸福的天空翱翔，兩人最愛的精心時刻，是每晚在星空下依偎對飲，並在璀璨中找到愛情的真諦。
融合中西方愛情意象，刻出情比金堅的璀璨，讓每一口都傳情
當東方比翼鳥與施華洛世奇元素水晶相互融合，經典結合時尚，比翼雙飛且堅定不渝的信念，臻至為最極致的浪漫宣言。首支以比翼鳥作為設計理念，象徵「比翼雙飛、互相扶持」美好愛情的「晶生相伴」金門高粱酒嫣然誕生。比翼鳥依偎在心形酒瓶上深情相吻，在精湛工藝的設計下，比翼鳥還會旋轉舞動，展現力與美的平衡，用誓約與承諾打造最璀璨的愛情信物。純金包覆的比翼鳥，象徵情比金堅的感情，鑲嵌110顆施華洛世奇元素水晶，耀眼奪目。在品嚐酒香之時見證中西方浪漫的愛情，讓每一口都傳情。
愛情如同比翼鳥，共同面對風雨一起向前
有演藝圈模範生夫妻之稱的陶晶瑩與李李仁，結婚至今17年，談起愛情觀，陶晶瑩說，「不管什麼樣的風雨，我們互相扶持，就算是大自然渺小的一對，但有人陪伴就有無比的力量可以對抗。」最美好的愛情像比翼鳥一般，遇到挑戰或困難時互相幫助，也時常依偎在一起。在天願作比翼鳥，這句話，可以說是美麗愛情的最佳詮釋。李李仁則補充說，「就是互相扶持，互相分擔責任，朝著同一個方向前進。」晶生相伴金門高粱的比翼雙飛，與陶晶瑩、李李仁對於愛情的定義不謀而合，除此之外，陶晶瑩更大讚晶生相伴不僅是一瓶愛情釀出來的酒，更是一個璀璨精緻的裝置藝術品。
平凡生活中的不平凡，都在一杯酒的時光中
陶晶瑩和李李仁經營17年的婚姻祕訣，有一套專屬於他們的獨特方法。陶晶瑩說，「兩人維繫感情的方式，就是享受日常的聊天談心，訴說生活瑣事，話題一般都是小孩及狗兒，這是夫妻倆目前共同的樂趣，雖然日子平實恬淡，卻很幸福！」兩人很重視彼此的交流互動，身為丈夫的李李仁，一定會記得每年重要節日總不忘送花或禮物表達愛意，以維持感情的新鮮度。他說，「婚姻裡會相互分擔責任，所以愈走愈開心，愈走愈自在。」除了日常對話，兩人也會每天對飲一杯，李李仁更深情表示，「找到一個可以對飲的伴侶，是最浪漫的事。」陶晶瑩有默契的回應「如果一杯不能解決，那喝兩杯。」兩人一起享受窖藏3年陳高的愛情風味，今生相伴，不離不棄。
與心共舞，承載著愛與晶粹的承諾，限量收藏「晶生」唯一
晶生相伴金門高粱酒的心形瓶身設計，猶如鑽石的晶亮璀璨，承載著愛與晶粹的承諾。坑道窖藏3年陳高，前味散發清新的蜜香，中味綿甜醇和，尾韻則帶醇厚陳香，口感豐富，充分詮釋愛情的多樣風味。值得一提的是，「晶生相伴」特別挑於象徵我愛你的520當日進行首批灌裝，全台限量2萬瓶，戀人除了可共飲愛情釀的酒外，更可以將此份經典藝術品加以收藏，晶生相伴推出NFT特殊收藏版，限量只有10份，NFT作品為實體酒瓶的3D圖像，將之完美呈現；一次同時收藏比翼雙飛心形酒瓶與NFT藝術品，將不朽的愛情永久保存、「晶生」唯一相伴。
「56度晶生相伴金門高粱酒」全台限量2萬瓶（含現貨及預購），6月15日起於全台地區酒類專賣店及金酒在台指定直營門市現貨販售；預購資訊請洽金酒在台直營門市（至6月30日止）。每組建議售價7,800元（實際庫存及售價依各通路為主）詳細購買資訊依「58度金門高粱酒Facebook官方粉絲團」公告為準。
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