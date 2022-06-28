對《紅樓夢》研究（又稱「紅學」）有認識的人，相信都聽過周汝昌的大名，很可能還看過他的著作。紅學學者中，周汝昌的地位可算數一數二，而我也是由於慕名才找他的《紅樓小講》來讀。既稱「小講」，這自然是一部小書，只可窺周氏紅學研究成果之一斑；雖然我不同意周汝昌對《紅樓夢》後四十回的蔑視，也吃不消他在這本小書裏流露的權威氣焰，但在讀過他較有份量的著作如《紅樓夢新證》之前，我絕不會輕率評價他的紅學研究。

然而，讀到《紅樓小講》的第十五講時，我看見一段極為離譜的文字，令我對周汝昌作為學者的印象差到不得了。這是第十五講副編的最後一段，他將（他認為是）曹雪芹在《紅樓夢》裏運用的巧妙數字與莎士比亞的十四行詩比較：

圖片來源：《紅樓小講》／圖片由作者提供

問題是，周汝昌在這裏斬釘截鐵說「已是舉世皆知」的事，不但不是舉世皆知，而且根本不是事實！更糟的是，這是極其容易查證的——莎士比亞的十四行詩共一百五十四首，有標準的次序，只要找來第一至第十四首，順序取各首的第一行排列成十四行，便可立即見到那不是英式十四行詩的格式，而且意思也不通，根本不成詩（第二行也是如此）。

一位有intellectual integrity的學者，不會只在自己的研究範圍內有求真的精神，而談到其他資料時便馬馬虎虎、道聽塗說。周汝昌那個關於莎士比亞十四行詩的說法那麼奇特有趣，他不是應該先查證嗎？況且那不過是舉手之勞的查證，他卻懶得去做；就算不查證，至少也應該指出這個說法的來源（「被研者發現」指的研者是誰？）。周汝昌那麼理所當然地說是「舉世皆知」，只問讀者一句「信與不信？」，那是學者應有的行徑和態度嗎？

關於這個莎士比亞十四行詩的說法，我在網上查過，找不到任何資料，而周汝昌卻說「舉世皆知」，可謂離奇；還有，我也找不到任何就這個說法對周汝昌的批評，那同樣是離奇。我因此才寫出這篇短文。

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本文獲授權轉載，原文可見於作者網頁。

責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin