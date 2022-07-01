台灣基進黨主席陳奕齊駁「冷凍」傳聞，秀陳柏惟對話訊息：「感謝師父的栽培」
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陳奕齊表示，選舉中母雞跟小雞關係，主要是指城市首長，「柏惟不是所謂母雞，是夥伴成員」，基進作為小黨在台灣生存，不能用民進黨母雞帶小雞的邏輯看待。
前立委陳柏惟昨（30）日在臉書宣布自起退出台灣基進，並傳出將替民進黨台中市長候選人蔡其昌擔任競選總部發言人。今台灣基進黨主席陳奕齊在提名記者會受訪時表示，陳柏惟是台灣基進重要的夥伴，陳柏惟從罷免到現在經歷很多、承擔龐大壓力，他認為累了就休息沒關係，並反駁「被黨中央冷凍」傳聞，秀出陳柏惟傳給他的「對不起，謝謝」訊息。
陳奕齊：陳柏惟累了
台灣基進本來就安排好在今天舉辦全台地方議會提名的記者會，不過黨內曾經唯一的民選公職、前立委陳柏惟卻在幾個月傳聞不斷後，於昨天傍晚宣布正式退黨；無疑對台灣基進2022的選情投下一顆震撼彈。
陳奕齊坦言，陳柏惟離開有影響，但他相信是一時的，陳柏惟從政治素人，到在台灣基進舞台發光發熱，罷免事件傷了陳柏惟很重，過程中國民黨、家族地方惡勢力不斷打擊柏惟跟基進，柏惟倒下了，基進也受傷了。
陳奕齊說明，差不多在提名記者會3、4天前，前兩人在高雄友人家裡吃鹹酥雞、喝酒聊天，陳柏惟和陳奕齊說「主席我真的好累」；陳奕齊則表示，台灣基進不是英雄主義，如果夥伴累了，就在一旁休息，夥伴會自動補位；他也強調，每個夥伴的離開，都感到惋惜，幾天前聊天時，「在場大家眼淚都掉了下來」。
陳奕齊也說，從2018年陳柏惟在高雄戰韓國瑜，結果跌倒了，在那之後沒有多久，又上街頭進行抗中保台，2020年，陳柏惟自動請纓到台中中二選區參選，將台灣民主給撐起來，對抗顏家，也奇蹟式的打敗他們。2021年經過報復性罷免後，又有民進黨林靜儀的補選，然後他謝票時又從宣傳車上摔傷，緊接著台灣基進又投入了全國公投的宣傳；這一連串過程他知道陳柏惟真的累了，「真的承受太多。」
陳奕齊強調，台灣基進就是一群平凡的素人，帶著嚮往希望台灣人民可以鞏固民主日常，至於陳柏惟在台灣基進2022縣市議會選舉提名記者會前一晚宣布退黨，時機點是否有點敏感？陳奕齊則表示，雙方已經在提名記者會前幾天就談過，而且陳柏惟很早就透露他感到疲累。
駁「不合」「被冷凍」傳聞
陳柏惟自己的退黨聲明中，表示自己「眷戀觀眾的歡呼，沒上場還想指點比賽」，對比外傳黨中央「冷凍」陳柏惟，不重視他的意見，提名台中也未找陳柏惟討論等等。對此陳奕齊澄清，這是誤傳、流言蜚語，陳柏惟原本是台中黨部，後來從宣傳車跌下來，休息一陣子，所以當時由秘書長代理他的黨職，陳奕齊野強調，陳柏惟是決策會議小組的成員之一，這個小組有提案就會開會，只是現在跑選舉沒有時間每週召開。
對於日前媒體報導陳柏惟因為被民進黨議員參選人「合掛看板」引發黨中央不滿而雙方出現裂痕一事，陳奕齊今天也解釋，民進黨在進行黨內初選時，很多人跟陳柏惟「討人情」，造成陳柏惟陷入民進黨的派系鬥爭裡，即便當時他們也有發文給民進黨，希望能夠約束，但這種也只能道德約束。
對於今天「小雞」參選人亮相，「母雞」陳柏惟卻已跟基進分手？陳奕齊表示，選舉中母雞跟小雞關係，主要是指城市首長，「柏惟不是所謂母雞，是夥伴成員」，基進作為小黨在台灣生存，不能用民進黨母雞帶小雞的邏輯看待，就是平凡的素人參政，大家攜手一起前進。
陳奕齊也強調，政治應該是以政黨價值為中心，不應該是個人主義表現；台灣政治是攸關每個人生活大小事，但網紅成為政治評論家，這是不好的現象，這是庸俗化主流，台灣基進不會跟隨，如果這樣，就給現有政黨去玩就好。秘書長王興煥也在稍早時強調，台灣基進候選人的特質是「能夠團隊合作、重視團隊紀律」且不追求英雄主義的。
黨中央高層的這些言論，似乎也彰顯了台灣基進已經無法再和陳柏惟這樣作風極具個人特色，政治能量和光環幾乎都「比黨還大」的政治人物繼續合作。
陳奕齊表示，黨員的低潮、來來去去，都是人之常情，未來造勢活動，邀請陳合體合照都不是問題，機會還是有的。最後也在現場對媒體秀出他跟陳柏惟臉書的訊息對話，陳說「感謝師父的栽培，對於過去所有的事情，我想跟你說一聲對不起，謝謝。」陳奕齊則回應，「有朝一日，再次聚首」並放上擁抱貼圖，表示雙方算「和平分開」。
而從陳柏惟到台中就開始擔任執行長的李雨蓁則表示，對於陳柏惟的離開非常捨不得，在這10年中，見過很多朋友暫時告別，只要基進理念還在，這些夥伴就會跟著基進打拚，如果大家初衷相同，還在同個位置上，「等你休息夠了，我永遠都會在基進點一盞燈，等每一個想跟基進奮戰的夥伴回來。」
陳柏惟下一步？
昨天晚上更有媒體報導指出陳柏惟退黨後可能會加入民進黨台中市長候選人蔡其昌的團隊，擔任競選總部發言人。陳柏惟從立法院時期，到後來的罷免和補選，就和民進黨密切合作來往；不過陳柏惟本人則表示他目前不打算加入民進黨。
媒體人黃揚明在臉書PO文指出，陳柏惟有意退黨早在今年4月就有風聲傳出，他是近年來本土陣營罕見的口才、論述能力都不錯，又很親民的政治明星，即使被罷免也依舊是本土陣營政論節目的常客，「退黨的問題一直都不是出在陳柏惟身上。」
黃揚明認為，陳柏惟是台灣基進創黨以來的首位公職人員，在本土陣營的明星光環早已超越全黨，黨部卻不願意讓他主導政黨，也沒有提供提名機會，進一步觀察可見，陳在被罷免後的這半年來，與民進黨的互動較多，如果沒有意外，應該很快就會再次以本土陣營的角色在台中政壇嶄露頭角，而且年底議員選戰，台中、高雄「陳家軍」的表現都是他未來參戰的參考指標，「所以不用擔心陳柏惟的未來，他在政壇可搶手了。」
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核稿編輯：翁世航
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