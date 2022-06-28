鴻海劉揚偉拜會佐科威，預計投資印尼新首都新台幣1兆，打造電動巴士系統與物聯網智慧城市
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鴻海在印尼的投資案，被外界視為發展本土電動車供應鏈的重要一步，目前正在考慮在印尼新首都努山塔拉（Nusantara）打造電動巴士系統和物聯網智慧城市，此舉將支援當地340億美元的建設專案，並取得當地政府的大力支持。
鴻海正積極地闢建下一個黃金產業——電動車。董事長劉揚偉拜會印尼總統佐科威（Jokowi），首次就電動車進行協商，預計將支援當地的340億美元（新台幣1兆元）建設專案，聚焦電動巴士系統和物聯網（IoT）智慧城市，替旗下電動車供應鏈開闢新市場。
鴻海鎖定印尼電池原料、廣大市場
其實，早在今（2022）年1月，鴻海已經對外宣布與印尼投資部、印尼電池公司（IBC）、Indika能源公司、Gogoro簽署合作備忘錄，聚焦電池及電動車相關產業鏈，開發永續新能源生態鏈，首先鎖定磷酸鋰鐵（LFP）與固態電池，並以發展當地的新能源平台為目標。
當時鴻海強調，與Gogoro、IBC、Indika以互利合作為核心，共同探索廣泛的投資領域，包括電池芯、電池模組、電池包、四輪電動車與二輪電動車產業的生態鏈開發。也包含如能源存儲系統（Energy Storage Systems, ESS）、電池交換站和電池回收。
本次，和鴻海的合作計畫被外界視為印尼發展本土電動車供應鏈的重要一步，同時也補足了鴻海供應鏈上關鍵的一塊拼圖。
根據《彭博社》報導，鴻海正在考慮在印尼新首都努山塔拉（Nusantara）打造電動巴士系統和物聯網智慧城市，此舉將支援當地340億美元的建設專案。預計打開當地市場，也鞏固電池原料供應。
目前印尼國內生產毛額（GDP）達到1.06兆億美元，為東協最大經濟體，全球第16大經濟體，此外，印尼人口2.7億，國內市場龐大消費力強，全國平均年齡只約30歲，人口紅利極大。
在資源方面，印尼擁有豐富的原油、天然氣、橡膠與原木等工業原料；就礦產而言，印尼是全球最重要的煤、金、錫及鎳礦的產地。
由於礦產豐富，印尼政府正積極推動電動車及電池產業，其中關鍵原物料鎳礦存量高達2100萬噸，約占世界鎳存量25%，因此未來5年加強推動鎳礦下游產業，例如生產鎳鐵、鋰電池等。
例如具有官方色彩的IBC，近期積極和鴻海進行合作外，也與中國、日本、韓國及美國企業關係密切，預計洽談合資及共同發展該產業，目標為在2035年前生產400萬輛電動汽車及1000萬輛電動機車。
鴻海電車佈局：電池原料、研發、整車到半導體一手抓
盤點近3年鴻海在電動車產業的規劃：台灣方面，鴻海和裕隆、三地集團合作主攻電動巴士生態系，以及中碳、榮碳、碩禾、明基材料等台廠研發電池芯；
在中國，聯手Gogoro推出「換換」電池交換系統；歐洲則是與全球第四大車廠Stellantis合作，在半導體設計領域建立夥伴關係，設計一系列特殊車用晶片。
然後泰國方面，鴻海攜手泰國國家石油（PTT），建立新的電動車製造工廠；沙烏地阿拉伯則是計劃建造一座多用途工廠，生產微晶片、電動汽車零組件和顯示器等其他電子產品；
接著是墨西哥地區以沖壓件、塑料件率，還有電池背蓋等汽車零組件為主；最後美國，鴻海和當地Lordstown、Fisker製造自家或他廠品牌電動車。
鴻海為了不再上演前一陣子的「車用晶片荒」，也正積極布局半導體領域，集團在半導體採購金額規模也持續增加。根據《中央社》報導指出，鴻海半導體年採購額已經超過600億美元（新台幣1.78兆元），占全球半導體採購市場規模比重逾10%。
報導還稱，鴻海旗下工業富聯攜手中國北京智路資產管理等投資私募基金晟豐（廣州）產業投資合夥企業，工業富聯投資額度人民幣22.2億元，持股比例66.65%，相關合夥企業已收購4座半導體封測廠。
鴻海董事長劉揚偉日前強調，2025年全球電動車市場規模達6000多億美元不變，鴻海會以取得5%市占為目標，在電動車約新台幣1兆元的營收中，會有超過一半來自整車業務貢獻；另外，軟體、零組件滲透率預計可達10%，並預計2025年將獲得綜效。
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核稿編輯：翁世航
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