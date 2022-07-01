《海洋保育法》卡關的同時，海洋生物正在凋零——政府何時才能兌現立法承諾？
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臺灣部分區域雖已劃設海洋保護區，但卻面臨著劃設面積過小、未充分考量生態連接性的問題，海洋保育工作也零星散落在各法規，因此許多劃設為海洋保護區的地方，但仍隨處可見棄置漁具、漁網，使海洋生物面臨被纏繞致死的景象。
文：楊晏婷（綠色和平媒體與推廣主任）
受新冠疫情影響，越來越多人意識到與大自然共存的重要性，在不能出國的日子裡，各國人民逐漸走往鄰近家鄉的山海美景。響應今年聯合國的世界海洋日主題「振興：為海洋的集體行動」，即是希望喚起人類對海洋的重視，但是四面環海的台灣，迄今卻仍未有《海洋保育法》！
對此，綠色和平於今年5月底啟動為期兩個月的公共政策網路參與平台計畫，將十大《海洋保育法》訴求公開於政府建置的平台上，並串聯多個海洋友善店家、民間團體共同舉辦講座及體驗課程，各式活動邀集知名海洋文學作家、律師以及海洋工作者等，期望讓民眾有感於《海洋保育法》的重要性與急迫性，至平台附議，加入這場捍衛我們台灣海洋的保育戰。
台灣的海洋出了什麼問題？
台灣憑藉優越的地理位置和多樣的海洋環境，孕育出豐富的生物多樣性，並獲「福爾摩沙」的美名。然而在長期的漁業消耗與人為開發等破壞下，台灣目前面臨著生態棲地破壞、漁種數量下降、過度捕撈等危機，數據在在顯示海洋健康已大不如前。
根據一篇回顧144個海洋保護區的研究成果顯示，劃設達30%的海洋保護區不僅能改善生態多樣性與生物量，亦能增加其周遭的漁業產量和獲益。因此，全球均努力推動海洋保護區（Marine Protected Areas，MPAs）的劃設，以降低人為干擾達到自然生態的恢復，進而保護生態棲地內的所有生物。
然而，設立海洋保護區仍需有良好的管理範例，才能達到原本設立的目標與成效。台灣部分區域雖已劃設海洋保護區，然而實際上卻面臨著劃設面積過小、未充分考量生態連接性，保護區範圍僅占全台可管理海域面積的8.17％，除了未能達成《愛知目標》的10%，更遠遠不及國際趨勢於2030年前成立30%海洋保護區的目標。
此外，台灣目前的海洋保育工作零星散落在各法規，如《野生動物保育法》、《漁業法》等，加上主管機關權責不清，令責任難以歸咎，多頭馬車之窘境導致最基本的《海洋保育法》至今都無法通過。以屏東車城水產動植物繁殖保育區為例，即便此區劃設為海洋保護區，但仍隨處可見的棄置漁具、漁網，使海洋生物面臨被纏繞致死的景象。
現場見證海洋保護區一片荒蕪的淨海之旅
去年綠色和平於世界清潔日在海洋保護區，同時也是基隆市水產動植物保育區海域淨海，總計清出422公斤海底垃圾。而現場最令人震驚的莫過於本應是復育生態的海洋保護區，呈現出來卻是滿滿的廢棄漁網和塑膠垃圾，其中又以漁具、寶特瓶等佔多數。
此結果，正揭露出政府空劃設保護區，卻欠缺完整法規而未能積極管理。因此綠色和平起而行動，號召全民關注已經荒蕪的海洋生態，同時串聯多家民團共同推進《海洋保育法》立法，在《海洋保育法》框架下，讓海洋保護區發揮它應有的功能。
《海洋保育法》肩負著整合整體海洋保育目標，並為本於生態系統的保護政策，法案通過將能緩解目前權責劃分不清的困境，有效建立海洋保育工作協調機制。當全球齊喊「2030年保護至少30%海洋」，以及越來越多調查報告指出，海洋與氣候息息相關，健康的海洋有助於減緩氣候變遷時，台灣應盡速通過法案，實踐永續海洋的目標。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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AWS台灣雲端高峰會8月10日登場：實體活動盛大回歸，技術開發到產業趨勢兩日全掌握
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