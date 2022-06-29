【影集】Netflix《乖乖聽話：邪教裡的禱告與服從》：每個女孩都是教會的商品，極端父權主義下的世襲奴隸制

（涉及劇情討論，請斟酌閱讀）

網飛於6月推出一部紀錄片，講述美國邪教「FLDS」的故事。

「FLDS」（Fundamentalist Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints）是摩門教會的極端旁支、支持多配偶制。由Rulon Jeffs於1986年以摩門教信仰的內容，創立此教派，教派又名：「基本教義派的耶穌基督後期聖徒教會」。Rulon Jeffs的目的是要恢復多年前被摩門教禁止的「一夫多妻制」。

他出身摩門教家庭，父親即秘密奉行「一夫多妻制」，同時與多名女性結婚。而Rulon Jeffs在92歲去世時，據稱有65名妻子與65名子女。2002年，教派就由兒子沃倫・傑夫斯（Warren Jeffs）繼承管理。自稱先知的沃倫・傑夫斯號稱自己被父親靈魂附身，利用手段取代Rulon在FLDS的地位。

有別於Rulon相對低調的管理方式，沃倫・傑夫斯主張：「妻子越多、孩子越多，就能夠上到更高層的天堂」。他因此共娶了78個老婆、其中24名妻子未成年。同時他也與父親幾乎全部的遺孀都結了婚（其中兩人除外），並生了60個孩子。而關於教派的管理，他也變本加厲，透過手段攏絡人心，並以建立「錫安（教義內的天堂）」為名，大肆壓榨信徒，收集金錢供自己揮霍。

由於手段過於激烈，使得教派內人心不穩。他聲稱其他比較有能力的核心成員信仰不足，害教會出現危機，把可能威脅自己權力的幹部驅逐。而他壓榨的妻兒與年輕人有些也受不了壓力，逃離教派，他造孽之事因而外漏。

2008年，美國聯邦政府大突襲教派位於德州西部的嚮往錫安牧場（Yearning for Zion Ranch），他們發現大量和性虐待、身心虐待相關的駭人證據，並當場帶走400多位孩童，此事也引發全球關注。2011年，沃倫・傑夫斯因為兩起重大性侵兒童案（他娶的未成年新娘），被判處終身監禁。