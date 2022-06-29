「台美21世紀貿易倡議」談判在即：一個可以說NO的台灣，存在嗎？

2022年6月28日，台美21世紀貿易倡議首次在華府，由美國貿易代表署（USTR）與我方代表與會，雙方決定「在共同價值觀基礎上推進貿易優先項目」（advance mutual trade priorities based on shared values），駐美代表蕭美琴表示，7月後有望啟動「正式」談判。

經貿談判正式展開，但我們摸清楚對手了嗎？

台美21世紀貿易倡議能為台灣產業帶來什麼實質利益，是國人最關心的事情，該倡議最終在台灣經濟發展和就業數字上的貢獻，取決於談判結果。

啟動談判前夕我們該看清事實：台灣面對的是全球最擅長經貿談判的美國，這不因川普或拜登執政，共和黨或民主黨誰是國會多數，而有任何差異。

2016年至2020年，美國總統川普執政期間，分別與包括摩洛哥（2018）、突尼西亞（2019）、墨西哥（2020）、韓國（2019）、和日本（2019）簽訂或修訂雙邊貿易、稅務協定，內容大多涉及關稅項目以及市場准入；換言之，美國貿易代表署（USTR）一手提高他國產品關稅豁免的標準，另一手設法加速美國產品流入他國市場，這是美方在貿易談判上一定要達到的目標。

台美21世紀貿易倡議宣稱，是一個不涉及關稅的結構，但這不代表台灣不需要關稅上的優惠。而非關稅上的優惠，如何落實到雙邊貿易上，難度本身可能不亞於關稅談判。

事實上，台美貿易談判的一大障礙，莫過於連年增漲的出超數字。

台灣對美出超在2019年、2020年突破100億美元後，2021年出超規模達到265.4億美元，台灣曾一度處在美方認定的「匯率操縱國」邊緣，連年增長的的對美出超結構，勢必得在談判桌上提出方案。