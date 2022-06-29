「五大人格特質」理論：快速探索同事性格屬性，讓你身處職場左右逢源
我們想讓你知道的是
工作愈久往往會發現性格與職場上的位置習習相關，如果作為一位安靜、躊躇的人，當你成為團隊的leader時，就要花比他人更多的力氣來包裝自己帶領團隊，因此今天的這五大人格特質就是幫助你來了解自己的性格，以及適合在職場中擔任甚麼角色。
職場如同社會的縮影，身邊總會遇到擁有不同特質的同事。因此，學習如何探索對方的人格屬性，並接納彼此的個性差異，便成為許多人必須面對的重要課題。今天就跟著VoiceTube來認識「五大性格特質」理論，為大家解釋各特質所呈現的特徵有哪些，讓大家未來在工作場合裡與他人相處都能左右逢源。
五大性格特質介紹
五大性格特質（Big Five Personality Traits）在1961年首度被提出，但要一直到1980年代透過Lewis Goldberg及其他心理學家完成研究與修正後，才演變成現在所見的分類方式。
專家認為，若要完整將人類的個性進行分類，可以分成經驗開放性（Openness to experience）、盡責性（Conscientiousness）、外向性（Extraversion）、親和性（Agreeableness）和情緒不穩定性（Neuroticism）共五種性格。五大性格特質的英文縮寫則是參考每個性格特質的首個字母，寫作「OCEAN」或「CANOE」。
值得注意的是，因為這五大性格特質各個所代表的都是性格極端值間的範圍，例如外向性即包含從「極端外向」到「極端內向」，所以每個特質裡面又可以再細分成六個不同的維度，接下來就讓VoiceTube為大家介紹五大性格特質分類及其包含的六個維度。
五大性格特質有哪些？
經驗開放性（Openness to experience，O）
經驗開放性的定義為衡量人們對於陌生情境的接受程度。通常經驗開放性高的人具有較大的好奇心和冒險精神（a sense of adventure），且在職場上樂於跳脫框架思考（think outside the box）、充分展現自己的創造能力。相反地，經驗開放性較低或經驗「封閉」的人心態則較為傳統保守（conservative），在職場上他們講究實事求是的做事方法，因此不容易接受改變或發揮想像力，也不願意輕易打破常規。
- O1: Fantasy 想像力
- O2: Aesthetics 審美觀
- O3: Feeling 豐富感受
- O4: Actions 願意嘗試
- O5: Ideas 思辨能力
- O6: Values 價值觀
盡責性（Conscientiousness，C）
盡責性主要形容人們從事目標導向行為的組織性和動力性，以及作為一個人是否有良好衝動控制能力的衡量標準。擁有高度盡責性的人工作時較有條理，且具備細心、自律、毅力、做事三思而後行（look before you leap）等特質，因此在職場或學業上的表現通常會比較好。
而盡責性較低的人則多半是以享樂主義（hedonism）的模式在過生活，做事相對缺乏目標導向和自動自發（proactive）的精神，所以會營造出比較不可靠的形象。
- C1: Competence 能力
- C2: Order 條理性
- C3: Dutifulness 責任感
- C4: Achievement Striving 追求成就
- C5: Self-discipline 自律
- C6: Deliberation 深思熟慮
外向性（Extraversion，E）
一個人外向性的高低可以透過其外在的行為表現來判斷，外向性高的人較樂於接觸人群，他們面對陌生人時總不吝於展現自我，且能與任何人侃侃而談，更不排斥成為眾人目光的焦點（steal the show）。
而外向性低的人個性則偏向害羞靦腆，在社交場合（social occasion）中容易感到不自在，因此他們多半比較喜歡獨處（solitary），保留更多可以與自己內心對話的時間。
- E1: Warmth 熱情
- E2: Gregarious 喜歡交際
- E3: Assertiveness 獨斷性
- E4: Activity 活動力
- E5: Excitement Seeking 尋求刺激
- E6: Positive Emotions 正面情緒
親和性（Agreeableness，A）
高度親和性的人通常具備善解人意、大方、樂於助人等特質，他們相信「人性本善」，對每件事都抱持著樂觀（optimistic）的態度，但在職場上就可能會花費過多的時間來處理人際關係問題。
相比起來，親和性低的人則具有較強的競爭意識（sense of competition），不僅難以與他人建立信任，更可能會藉由佔別人便宜（take advantage of）來獲取自身利益。即使會讓人產生「生人勿近」的負面印象，但對於某些必須隨時保持強硬態度的職業來說，卻是不可或缺的關鍵特質，例如：軍人、評論家、企業家等。
- A1: Trust 信任
- A2: Straightforwardness 坦誠
- A3: Altruism 利他主義
- A4: Compliance 順從
- A5: Modest 謙遜
- A6: Tender-mindedness 同理心
情緒不穩定性（Neuroticism，N）
情緒不穩定性又稱為「神經質」，主要用來衡量一個人的情緒狀態是否會受到外界環境影響而產生變動。通常情緒不穩定性高的人較容易產生負面想法，遇到挫折時難以進行情緒控管，甚至會發展出憂鬱症、焦慮症（anxiety disorders）等常見的精神疾病（mental illness）。
不過，由於這類型的人本身敏感度較高，因此能夠快速察覺到一般人不會特別留意的小細節，進而在職場上展現他們極度敏銳（keen）的觀察力（observation）。
- N1: Anxiety 焦慮
- N2: Angry Hostility 憤怒與敵意
- N3: Depression 沮喪
- N4: Self-consciousness 自我意識
- N5: Impulsiveness 衝動
- N6: Vulnerability 脆弱
以上就是 VoiceTube 為大家整理的五大性格特質介紹！看完這篇文章之後，各位不妨也可以把握這次機會，好好分析一下自己的人格特質，找到自己的合適職場定位，未來工作時才能盡情發揮所長，在工作場合裡大放異彩。
本文經VoiceTube看影片學英語授權刊登，原文刊載於此
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航
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36歲身價千萬仍然沒有安全感？善用「負債」，縮短與財富自由的距離
我們想讓你知道的是
本文以VI College價值投資學院的學員案例來分析推導，說明透過系統性的分析、目標設定及投資規劃，財富自由並非遙不可及的夢想，甚至能藉此達成財富自由與志業圓滿的雙重目標。
財富自由是許多人共同夢想，如果可以擁有足夠被動收入讓生活無虞，甚至還能每月度假，相信這是許多人欣羨的生活。然而，財富自由確實是很好的理財目標，卻未必是「快樂」的終點。
36歲的心怡過去時常在各地飛來飛去長達八年，高壓工作、生活作息日夜顛倒，也為自己累積下遠高於同齡人的資產。分析心怡的資產負債現況：現金活存、股票、外幣存款、美股、債券、保險，包含名下一棟房地產，即便房子還有500多萬房貸，但總資產淨值有1300多萬。
她的夢想跟許多人相同，希望能靠著理財就不需要工作，每月有10萬元用來度假、15萬生活開銷資金和給家裡5萬的孝親費，同時維持目前每個月公益捐款的好習慣。現階段生活看似豐盛，但是距離自己設定的3億身家還有相當長一段距離，特別是盤點目前可動用初始資金只有美金3萬元，更讓心怡覺得目標難以達成。而在離開上一份工作後就因為帳面不缺錢而始終待業中，也讓心怡對未來不時感到不安。
擁有千萬身價，想要過上相對充裕、財富自由的生活是否是件難事？或許關鍵就在於資產負債組合當中的「負債」！
給心怡的建議一：財富自由的關鍵在於善用「負債」。
與多數諮詢的學員相比，心怡的投資體質跟觀念都算相當完善，特別是本身資產分配方向十分多元，表現出對於投資她是有長期研究且願意嘗試的。而透過完整檢視「資產負債」「資產損益」及「投資組合」三張表格，我可以在短時間內理解學員本身屬於哪種類型投資者，目前於投資理財方面存在什麼問題通常也能一目了然。
財務問題一定是出在負債嗎？以心怡這個案例來看，反而是卡在分配最多資產於「保險」上，而能讓自己加速達成財富自由的機會，反倒是唯一且最大的負債「房貸」。
心怡的房子目前剩餘房貸已經低於房價50%，我建議她可以尋找銀行重新談30年換貸並加上使用三年房貸寬限期，這樣除了立即將每月10,000多元房貸支出減輕為幾千元，對待業中的心怡來說可減輕相當大支出負擔，還能取得一筆不小的資金將防守型資產轉為進攻型資產。如果又進一步將那些投資報酬率過低的儲蓄險贖回，將資金都投入進攻型投資項目中，能在三年寬限期內靠著投資達成每月10,000多元的被動收入，等同於用手邊資金幫自己繳未來每月房貸。
給心怡的建議二：明確財務目標，距離財富自由其實很近。
但想要財富自由真有那麼困難嗎？或許單靠心怡目前手邊資產能在60歲前達成願望。
如果以心怡目前保障型資產高達518萬、防守型資產1400多萬、進攻型資產僅有250萬，分配比例為24：64：12現況來看，如果維持投資組合現況每年約8%獲利計算，要達到3億身家需要40年9個月。
但如果能將保障型資產降低至6%，防守型資產降低為31%，進攻型資產提高到63%，就目前心怡於美股平均獲利為15%，只需要將獲利提高至20%，16年又8個月就能實現3億身家目標。
但事實上3億真的是必要目標嗎？如果以心怡希望的未來生活來看，即使加上換房、換車及新房裝修等開銷，也只需要1億3千多萬資產，同樣投資組合、同樣獲利只需要13年，心怡於50歲前就能實現財富自由夢想。
給大家的財富建議：比起追求金錢，更該追求使命。
雖然心怡有相當大機會達成財富自由的夢想，但在諮詢過程中我也發現她對未來的不安感，主要原因來自缺乏「使命」。即使可以靠著理財就擁有不錯的生活，但缺乏使命可能會讓人覺得人生沒有重量感。除了追求財富自由，我常常建議學員建議一定要找到「沒有錢也會願意做」的事情，才有辦法創造更多財富，所以建議目前待業中的心怡可以趁著目前還沒有生活壓力，找到「使命」並做為主動收入來源。
我也會透過一連串問題引導學員，從這些問題的答案中找到一個方向後確實執行，無論透過創業、找到相關產業或相關職位，建立屬於自己的中長期志業規劃。在執行跟學習過程當中，也能夠找到更多元的新道路，這是每個成功者在找到財富事業前必經之路，藉由系統性的分析、規劃及目標設定，讓自己找到真正的人生快樂泉源。關鍵在於：你有找到屬於自己的「使命」了嗎？
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。