「五大人格特質」理論：快速探索同事性格屬性，讓你身處職場左右逢源

職場如同社會的縮影,身邊總會遇到擁有不同特質的同事。因此,學習如何探索對方的人格屬性,並接納彼此的個性差異,便成為許多人必須面對的重要課題。今天就跟著VoiceTube來認識「五大性格特質」理論,為大家解釋各特質所呈現的特徵有哪些,讓大家未來在工作場合裡與他人相處都能左右逢源。

五大性格特質介紹

五大性格特質(Big Five Personality Traits)在1961年首度被提出,但要一直到1980年代透過Lewis Goldberg及其他心理學家完成研究與修正後,才演變成現在所見的分類方式。

專家認為,若要完整將人類的個性進行分類,可以分成經驗開放性(Openness to experience)、盡責性(Conscientiousness)、外向性(Extraversion)、親和性(Agreeableness)和情緒不穩定性(Neuroticism)共五種性格。五大性格特質的英文縮寫則是參考每個性格特質的首個字母,寫作「OCEAN」或「CANOE」。

值得注意的是,因為這五大性格特質各個所代表的都是性格極端值間的範圍,例如外向性即包含從「極端外向」到「極端內向」,所以每個特質裡面又可以再細分成六個不同的維度,接下來就讓VoiceTube為大家介紹五大性格特質分類及其包含的六個維度。

五大性格特質有哪些?

經驗開放性(Openness to experience,O)

經驗開放性的定義為衡量人們對於陌生情境的接受程度。通常經驗開放性高的人具有較大的好奇心和冒險精神(a sense of adventure),且在職場上樂於跳脫框架思考(think outside the box)、充分展現自己的創造能力。相反地,經驗開放性較低或經驗「封閉」的人心態則較為傳統保守(conservative),在職場上他們講究實事求是的做事方法,因此不容易接受改變或發揮想像力,也不願意輕易打破常規。

O1: Fantasy 想像力

O2: Aesthetics 審美觀

O3: Feeling 豐富感受

O4: Actions 願意嘗試

O5: Ideas 思辨能力

O6: Values 價值觀

盡責性(Conscientiousness,C)

盡責性主要形容人們從事目標導向行為的組織性和動力性,以及作為一個人是否有良好衝動控制能力的衡量標準。擁有高度盡責性的人工作時較有條理,且具備細心、自律、毅力、做事三思而後行(look before you leap)等特質,因此在職場或學業上的表現通常會比較好。

而盡責性較低的人則多半是以享樂主義(hedonism)的模式在過生活,做事相對缺乏目標導向和自動自發(proactive)的精神,所以會營造出比較不可靠的形象。

C1: Competence 能力

C2: Order 條理性

C3: Dutifulness 責任感

C4: Achievement Striving 追求成就

C5: Self-discipline 自律

C6: Deliberation 深思熟慮

外向性(Extraversion,E)

一個人外向性的高低可以透過其外在的行為表現來判斷,外向性高的人較樂於接觸人群,他們面對陌生人時總不吝於展現自我,且能與任何人侃侃而談,更不排斥成為眾人目光的焦點(steal the show)。

而外向性低的人個性則偏向害羞靦腆,在社交場合(social occasion)中容易感到不自在,因此他們多半比較喜歡獨處(solitary),保留更多可以與自己內心對話的時間。

E1: Warmth 熱情

E2: Gregarious 喜歡交際

E3: Assertiveness 獨斷性

E4: Activity 活動力

E5: Excitement Seeking 尋求刺激

E6: Positive Emotions 正面情緒

親和性(Agreeableness,A)

高度親和性的人通常具備善解人意、大方、樂於助人等特質,他們相信「人性本善」,對每件事都抱持著樂觀(optimistic)的態度,但在職場上就可能會花費過多的時間來處理人際關係問題。

相比起來,親和性低的人則具有較強的競爭意識(sense of competition),不僅難以與他人建立信任,更可能會藉由佔別人便宜(take advantage of)來獲取自身利益。即使會讓人產生「生人勿近」的負面印象,但對於某些必須隨時保持強硬態度的職業來說,卻是不可或缺的關鍵特質,例如:軍人、評論家、企業家等。

A1: Trust 信任

A2: Straightforwardness 坦誠

A3: Altruism 利他主義

A4: Compliance 順從

A5: Modest 謙遜

A6: Tender-mindedness 同理心

情緒不穩定性(Neuroticism,N)

情緒不穩定性又稱為「神經質」,主要用來衡量一個人的情緒狀態是否會受到外界環境影響而產生變動。通常情緒不穩定性高的人較容易產生負面想法,遇到挫折時難以進行情緒控管,甚至會發展出憂鬱症、焦慮症(anxiety disorders)等常見的精神疾病(mental illness)。

不過,由於這類型的人本身敏感度較高,因此能夠快速察覺到一般人不會特別留意的小細節,進而在職場上展現他們極度敏銳(keen)的觀察力(observation)。

N1: Anxiety 焦慮

N2: Angry Hostility 憤怒與敵意

N3: Depression 沮喪

N4: Self-consciousness 自我意識

N5: Impulsiveness 衝動

N6: Vulnerability 脆弱

以上就是 VoiceTube 為大家整理的五大性格特質介紹!看完這篇文章之後,各位不妨也可以把握這次機會,好好分析一下自己的人格特質,找到自己的合適職場定位,未來工作時才能盡情發揮所長,在工作場合裡大放異彩。

本文經VoiceTube看影片學英語授權刊登,原文刊載於此

