找到工作就給三萬元！勞動部「青年就業獎勵計畫」開跑，如何申請一次了解
我們想讓你知道的是
畢業季來了，但剛好遇上疫情造成企業人力需求縮減怎麼辦？勞動部今年推出四項方案，用「穩定求職、就業輔導、職業訓練、先僱後訓」等不同管道與模式，幫助應屆畢業青年可以平穩地度過疫情難關，並順利與社會接軌。
為因應疫情今年再次對就業市場造成衝擊，以及鼓勵畢業生能儘早投入職場，勞動部也宣布，今年針對應屆畢業青年，繼續推動四大訓練、就業獎勵計畫。其中，以最先登場的「青年就業獎勵計畫」為例，只要年滿15歲~29歲本國籍青年且符合以下身分規定者，並在規定的期間內就業，即可領到三萬元就業獎勵金。
適用對象
本國籍15至29歲青年，並符合下列身分之一：
- 2021年10月1日 至 2022年9月30日 期間畢業的新鮮人。(或於明年6月底前退役且退役後90日內就業)
- 持教育部、就讀的國內學校認定為2021學年度畢業相關證明文件。
申請條件
而本次的「青年就業獎勵計畫」除了從6月15日正式開跑以外，也特別規劃申請人應持續受僱於同一個雇主，並符合下列情形：
- 於2022年6月15日至9月30日間就業或退役後90天內就業。
- 受僱且按月計酬全時工作。(意即正職員工)
除此之外，若已在2020年1月15日至2022年6月14日間已就業，且仍持續就業者，獎勵金標準就從6月15日開始起算。
補助金額
- 連續受僱於同一雇主滿90天後，一次發給兩萬元就業獎勵金。
- 持續受僱於同一雇主滿180天後，再加發一萬元就業獎勵金。
合計最高每人發給三萬元。
申辦方式
接下來，符合「青年就業獎勵計畫」申請資格的年輕求職者，就請跟著以下步驟提出申請、準備拿錢錢吧。
步驟1：線上先登錄
- 即日起於勞動部網站／疫情紓困專區登錄個人資料。
步驟2：開始找工作
- 接下來，就需要在9月30日前或退役後90日內找到工作，且受僱於同一雇主90天以上。
步驟3：上傳文件
- 應備的文件包括：申請書、畢業證書影本、身分證明文件影本、個人存摺封面影本等。(可線上上傳或是郵寄、親送至工作所在地的勞動力發展署所屬分署)
步驟4：等待補助金匯入
完成上述步驟後，待勞動力發展署審查通過後，就會依申請人受僱天數發給就業獎勵，並直接匯入個人指定金融帳戶。若有相關申請上的疑問，也可直接撥打免付費客服專線0800-777888做洽詢。
青年就業補助還有哪些？
事實上，考量到本土疫情在今年5月再度升溫，勞動部也表示，對於去年推出各項協助青年求職的措施，今年也將持續推動，包括：上述介紹的「青年就業獎勵」以及「青年尋職津貼」、「產業新尖兵」及「青年就業旗艦」等四項計畫。
1. 應屆畢業青年尋職津貼
勞動部將會在8月中旬重新啟動「青年尋職津貼計畫」，只要在線上完成登錄報名及求職準備，就發給2000元。除此之外，尋職期間並接受就業輔導或推介就業服務者，每月再發給一萬元尋職津貼、最多三個月，希望藉此減輕青年找工作的壓力。
2. 產業新尖兵
至於「產業新尖兵計畫」則是鼓勵青年參加數位資訊、電子電機等具產業前景的職業訓練，最高補助訓練費用10萬元。
另外，不管是「產業新尖兵計畫」或是勞動部辦理的職前訓練課程，訓練期間都有提供學習獎勵金，一般課程每月可領3000元；如果是國家重點產業、營建類或照顧服務類等類別的課程，每月可領8000元，最長可領取12個月。
3. 青年就業旗艦
最後一項的「青年就業旗艦計畫」，則是結合企業提供在職訓練機會，以「先僱後訓」的方式進行做中學訓練，並補助雇主每月1萬2000元訓練指導費。想知道更多申請上的資訊，也可至勞動部網站查看喔。
本文經職場熊報Bear Times授權刊登，原文刊載於此
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航
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上班族與學生筆記必買！SwitchEasy魚骨牌iPad全系列配件
我們想讓你知道的是
SwitchEasy 魚骨牌全新推出觸控筆、支架保護套、磁吸保護殼、玻璃螢幕保護貼等iPad全系列配件，靈活多變符合多種使用情境，絕對是學生與上班族學習、辦公的首選利器。
2022年已是雲端當道時代，上班族日常辦公不再只有桌上型、筆記型電腦能夠選擇，各大電腦品牌也爭先推出能夠與市面上電腦、筆電相匹敵的平板電腦。平板電腦攜帶便利，不僅無論身處何種環境，皆能立即進入工作、學習狀態，甚至能夠取代傳統的紙筆，擁有寫字筆記功能，如今iPad也成為許多學生上課做筆記、上班族遠端工作時入手隨身電腦的絕佳選擇。
多種iPad使用情境，SwitchEasy幫你搞定
iPad帶給使用者高度的便攜性，因此支撐高度與觀看視角的各種使用需求也是或不可缺。SwitchEasy魚骨牌全新推出適合上班族辦公、學生做筆記等iPad系列周邊配件，不論是在家工作、追劇、觀看線上課程，抑或是外出攜帶，皆能符合各種環境的使用需求，質感配件不僅擁有產品的功能性，更讓生活多了些儀式感。
SwitchEasy創立於美國加州，多年來在果粉心中也一直是Apple配件的首選精品，所有產品設計都是為了原廠Apple而生，此次為了讓iPad運用效益最大化，開發出符合人體工學、外出居家兼用的精品配件。
學生必備iPad配件，讓你擁有真實書寫體驗
筆記、繪圖絕對少不了觸控筆的存在，EasyPencil Pro 4 iPad觸控筆只需要接近Apple Pencil一半的價錢，就能買到接近原廠質感的觸控筆，並且一次擁有3種不同筆頭，依據不同使用情境更換，亦可磁吸在iPad側邊、跨代使用，大多數iPad型號皆可支援。
3種觸控筆可替換筆頭分別為：
- 通用款 - 最接近Apple Pencil原廠材質，繪畫與書寫皆順暢
- 書寫款 - 金屬材質，通過15萬次耐磨測試，在類紙膜上書寫，也有原子筆手感
- 繪圖款 - 使用PA66材料，提供繪畫時超滑順與靜音體驗
若想要模擬在紙張上書寫的質感，可搭配PaperLike Note書寫版類紙膜使用，不僅擁有抗藍光護眼，磨砂顆粒模擬真實紙質感，高解析、無眩光，不必擔心沾附手上油污及指紋，是使用iPad創作、筆記的最佳選擇！
還原真實書寫體驗、筆記最佳視角就靠Origami全方位支架保護套，保護套支架提供了觀影、閱讀、繪圖等4種角度，可隨各種使用情境隨心轉換，不論是做筆記或是觀看影片，都能夠擁有最佳視角。此外，保護套擁有磁吸外扣的置筆功能，可收納iPad觸控筆，無觸控筆也不會多出筆槽空間。
針對長時間緊盯螢幕、久坐的iPad工作者，解決眼睛疲憊與肩頸問題
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針對上班族需要使用iPad文書處理功能，CoverBuddy提供了巧控鍵盤磁吸保護殼採業界獨家專利設計，可支援Magic Keyboard，讓鍵盤與iPad精準連結、緊密吸附，同時也是全球最輕薄的 iPad保護殼，採用極細纖維內襯，保護iPad不刮傷，還附有ApplePencil專用筆槽，能夠安全收納並支援ApplePencil 2磁吸充電。
上班閒暇之餘也不忘放鬆追劇，擁有抗藍光兼具高清畫質的GlassDefender抗藍光鋼化玻璃螢幕保護貼，也是需要長時間緊盯螢幕的工作者首選。SwitchEasy使用特殊技術處理，讓抗藍光保護膜能夠在還原最佳螢幕解析的同時，保有逼真色彩與裸機體驗，並有效阻擋藍光造成的眼睛疲勞及視力退化的可能。
SwitchEasy獨家推出一系列必入手iPad配件，在兼具外觀與實用的同時，更大幅增加了iPad在工作與學習上的便利性。若欲知更多iPad Air、iPad mini、iPad Pro等配件詳情，可前往 SwitchEasy魚骨牌官網深入了解。
本文章內容由「SwitchEasy」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。