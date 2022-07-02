重讀塔雷伯《反脆弱》：面對隨機黑天鵝世界的解方，如何應用在時間管理與寫作？
我們想讓你知道的是
讓我分4個部份聊聊《反脆弱》這本大書。第1部分先介紹什麼是反脆弱；第2部分會給出一些「脆弱」的例子；第3部分則告訴你要如何「反」脆弱；最後第4部分會舉兩個我的反脆弱應用實例。
文：MaxJames
我們所處的世界似乎總是無序隨機，波動難測。從金融海嘯到現在虛擬幣崩跌；從一二次世界大戰到現在俄烏戰爭，將來必然還有更多不可知等著我們。究竟面對這些黑天鵝的狙擊，我們該如何因應呢？《黑天鵝效應》的作者塔雷伯（Taleb）認為答案是「反脆弱」。
以下讓我分四個部份聊聊《反脆弱》這本大書。第一部分先介紹什麼是反脆弱；第二部分會給出一些「脆弱」的例子；第三部分則告訴你要如何「反」脆弱；最後第四部分會舉兩個我的反脆弱應用實例。
ㄧ、反脆弱定義
你覺得脆弱的相反是什麼呢？強壯、堅固？塔雷伯認為：都不是，答案是「反脆弱」。
什麼是反脆弱？讓我們看下面的包裹例子：
想像一個裝著脆弱東西（如玻璃杯）的包裹，為了怕運送過程中摔碎，你會貼上「請小心搬運」的標籤；但如果是個堅固的東西，你會在標籤上寫「請重摔」嗎？大概不會多此一舉，雖然它不怕，但摔也沒啥好處。
發現了嗎？如果脆弱指的是易受波動（重摔）傷害，那它的相反應該指要能從波動中受益才對。因此反脆弱的基本定義如下：
反脆弱指的是那些會從震撼中得到好處，當暴露在波動、隨機、混亂和充滿壓力因子的環境中時，反而會受益、成長並茁壯的事物。
一個具有反脆弱特質的事物，在遇到黑天鵝（隨機巨大波動）時，非但不會受傷還會從中得利。
根據上述概念，塔雷伯將事物分成三種類別：
- 脆弱：害怕波動，受隨機傷害。
- 強固：不怕波動，對隨機無感。
- 反脆弱：喜歡波動，從隨機受益。
這樣講可能還是有點抽象。讓我舉些例子。先從什麼東西很「脆弱」開始吧！
二、什麼是脆弱的
脆弱的東西害怕波動，容易被黑天鵝狙擊而受傷。以下讓舉四個常見的脆弱名詞。
1. 理論
許多號稱有理論的東西其實很脆弱。我們常以為知識會沿以下邏輯式演進：
學術→應用科學與技術→實務
但塔雷伯發現除某些特例（如原子彈）適用這模型，很多狀況下，反過來，也就是從實務出發轉回學術的狀況，似乎更常見。比如當初萊特兄弟（Wright Brothers）是先精準定義飛行原理才設計出飛機的嗎？並不是，他們的飛機是經過大量的測試、失敗、再調整過後的產物。事實上即便是航空技術發達的現在，對於為什麼飛機的飛行原理答案依舊眾說紛紜。
如塔雷伯說的，鳥不需要知道飛行原理也能飛。理論很多時候只是空中樓閣。
理論相當脆弱；他們來了又走、來了又走、來了又走；現象則留著。
2. 預測
理論往往伴隨著另一個脆弱詞彙：預測。人們喜歡預測，愛用各種理論解釋現象、通曉未來。
然而塔雷伯認為理論是屬於「物理學」的特權。連已被證實不那麼正確牛頓重力理論。在你我能遇到的多數情境（如一顆棒球從手中落地的時間）可預測得很準。
但在其他領域，理論預測就不那麼靈驗了，比如經濟。人們總想用各種理論預測公司未來股價高低、國家幣值漲貶、原物料價格升降，但往往不從人願。像是查理・蒙格（Charles Munger）就批評號稱能幫客戶管理風險專業基金經理人，績效連大盤都不如。
更糟的是，大家喜歡根據預測做進一步干涉。書中大力批評葛林斯潘為了消除「榮枯循環」，而造成2007的經濟爆破。簡單說，理論與預測面對天鵝都呈現脆弱性，試圖干涉往往會讓情況更糟。
3. 效率
另一個看似美好實則脆弱的東西是效率。很多人喜歡將「優化」掛在嘴邊，殊不知這樣相當危險。效率就像條繃到最緊的弦，乍看流線犀利，但只要一點壓力就會崩斷。
大家應該都有趕車的經驗。為了要有「效率」，你精算沿途走路、通車、買票的種時間，然後在最後一刻出門。結果要嘛電梯突然故障、路上紅燈滿滿，或是票口不知怎麼的大排長龍……只要一點意外（波動）就能讓你前功盡棄。
另一個效率脆弱的例子是大一統中央集權系統，這種上而下的制度乍看有效率，但其實很怕波動，一出錯就難以修正。賈德・戴蒙（Jared Diamond）在《槍砲、病菌與鋼鐵》曾提到，當初明朝曾擁有領先全球的遠洋技術，但因海禁政策沒能繼續發展。中國因而錯失大航海機會，歐洲得以彎道超車。
同樣的，全球化也相當脆弱。地球村的分工生產理論乍看能提高效率，但一遇到黑天鵝，問題就會滾雪球般擴散。這次疫情大家應該都深有感受。
4. 新
「新」相當脆弱。人麼總喜歡去追求最新的資訊、流行。許多人甚至會有FOMO（錯失恐懼症），害怕一錯過就無法跟上。但多數新事物禁不起時間考驗，像.com泡沫前那些打著網路名號招搖撞騙的公司就是很好的例子。
許多資訊也是如此。一則「新」聞往往會伴隨大量雜訊，難辨真假，盲目吸收反而會受害。甚至連相對嚴謹的學術研究都存在這樣的問題。如幾年很夯的胰島素假說，近來便受到許多挑戰。
塔雷伯直言，許多東西存在林迪效應，指的是存在較久的東西，在將來會比新東西存活更久。像我們現在用的如叉子、原子筆，其實與過去相差無幾，且很有可能還會繼續被用下去。
小結以上，要是有人說他有個「新」穎的「理論」，可以準確「預測」，非常有「效率」地幫你XX（賺錢、減肥…，請自行填入），那八成是騙人的脆弱玩意。
好的，談完脆弱，接著讓我們談談反脆弱的方法。
三、如何反脆弱
該怎麼做才能「反」脆弱呢？可用下面五個方法：
1. 試誤修補
第一個方式是多使用試誤法。很多事其實是用下面的迴圈形式呈現：
隨機修補→試探啟發法→實踐與學習→隨機修補→試探啟發法→實踐與學習……
與其迷信精美的理論數式，較好的做法是不斷進行各種小嘗試，快速失敗、快速修正。失敗並不可怕，如尼采（Nietzsche）所言：「凡殺不死的會讓你更強大。」像舉啞鈴給身體壓力反而會長肌肉般，適度「受傷」甚至能幫你茁壯成長。
從面對挫敗的過度反應而釋出的過度精力就是創新！
2. 擁抱隨機
想預知黑天鵝是不可能的（能就不叫黑天鵝）。與其妄想預測與控制，不如享受隨機所帶來的各種可能。上面提的試誤法就是一種玩樂於隨機性中的過程。
如果我能十分精準地預測自己將來的樣子像什麼樣，我會覺得和一隻腳進棺材沒兩樣。
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36歲身價千萬仍然沒有安全感？善用「負債」，縮短與財富自由的距離
我們想讓你知道的是
本文以VI College價值投資學院的學員案例來分析推導，說明透過系統性的分析、目標設定及投資規劃，財富自由並非遙不可及的夢想，甚至能藉此達成財富自由與志業圓滿的雙重目標。
財富自由是許多人共同夢想，如果可以擁有足夠被動收入讓生活無虞，甚至還能每月度假，相信這是許多人欣羨的生活。然而，財富自由確實是很好的理財目標，卻未必是「快樂」的終點。
36歲的心怡過去時常在各地飛來飛去長達八年，高壓工作、生活作息日夜顛倒，也為自己累積下遠高於同齡人的資產。分析心怡的資產負債現況：現金活存、股票、外幣存款、美股、債券、保險，包含名下一棟房地產，即便房子還有500多萬房貸，但總資產淨值有1300多萬。
她的夢想跟許多人相同，希望能靠著理財就不需要工作，每月有10萬元用來度假、15萬生活開銷資金和給家裡5萬的孝親費，同時維持目前每個月公益捐款的好習慣。現階段生活看似豐盛，但是距離自己設定的3億身家還有相當長一段距離，特別是盤點目前可動用初始資金只有美金3萬元，更讓心怡覺得目標難以達成。而在離開上一份工作後就因為帳面不缺錢而始終待業中，也讓心怡對未來不時感到不安。
擁有千萬身價，想要過上相對充裕、財富自由的生活是否是件難事？或許關鍵就在於資產負債組合當中的「負債」！
給心怡的建議一：財富自由的關鍵在於善用「負債」。
與多數諮詢的學員相比，心怡的投資體質跟觀念都算相當完善，特別是本身資產分配方向十分多元，表現出對於投資她是有長期研究且願意嘗試的。而透過完整檢視「資產負債」「資產損益」及「投資組合」三張表格，我可以在短時間內理解學員本身屬於哪種類型投資者，目前於投資理財方面存在什麼問題通常也能一目了然。
財務問題一定是出在負債嗎？以心怡這個案例來看，反而是卡在分配最多資產於「保險」上，而能讓自己加速達成財富自由的機會，反倒是唯一且最大的負債「房貸」。
心怡的房子目前剩餘房貸已經低於房價50%，我建議她可以尋找銀行重新談30年換貸並加上使用三年房貸寬限期，這樣除了立即將每月10,000多元房貸支出減輕為幾千元，對待業中的心怡來說可減輕相當大支出負擔，還能取得一筆不小的資金將防守型資產轉為進攻型資產。如果又進一步將那些投資報酬率過低的儲蓄險贖回，將資金都投入進攻型投資項目中，能在三年寬限期內靠著投資達成每月10,000多元的被動收入，等同於用手邊資金幫自己繳未來每月房貸。
給心怡的建議二：明確財務目標，距離財富自由其實很近。
但想要財富自由真有那麼困難嗎？或許單靠心怡目前手邊資產能在60歲前達成願望。
如果以心怡目前保障型資產高達518萬、防守型資產1400多萬、進攻型資產僅有250萬，分配比例為24：64：12現況來看，如果維持投資組合現況每年約8%獲利計算，要達到3億身家需要40年9個月。
但如果能將保障型資產降低至6%，防守型資產降低為31%，進攻型資產提高到63%，就目前心怡於美股平均獲利為15%，只需要將獲利提高至20%，16年又8個月就能實現3億身家目標。
但事實上3億真的是必要目標嗎？如果以心怡希望的未來生活來看，即使加上換房、換車及新房裝修等開銷，也只需要1億3千多萬資產，同樣投資組合、同樣獲利只需要13年，心怡於50歲前就能實現財富自由夢想。
給大家的財富建議：比起追求金錢，更該追求使命。
雖然心怡有相當大機會達成財富自由的夢想，但在諮詢過程中我也發現她對未來的不安感，主要原因來自缺乏「使命」。即使可以靠著理財就擁有不錯的生活，但缺乏使命可能會讓人覺得人生沒有重量感。除了追求財富自由，我常常建議學員建議一定要找到「沒有錢也會願意做」的事情，才有辦法創造更多財富，所以建議目前待業中的心怡可以趁著目前還沒有生活壓力，找到「使命」並做為主動收入來源。
我也會透過一連串問題引導學員，從這些問題的答案中找到一個方向後確實執行，無論透過創業、找到相關產業或相關職位，建立屬於自己的中長期志業規劃。在執行跟學習過程當中，也能夠找到更多元的新道路，這是每個成功者在找到財富事業前必經之路，藉由系統性的分析、規劃及目標設定，讓自己找到真正的人生快樂泉源。關鍵在於：你有找到屬於自己的「使命」了嗎？
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。