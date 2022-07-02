重讀塔雷伯《反脆弱》：面對隨機黑天鵝世界的解方，如何應用在時間管理與寫作？

文：MaxJames

我們所處的世界似乎總是無序隨機，波動難測。從金融海嘯到現在虛擬幣崩跌；從一二次世界大戰到現在俄烏戰爭，將來必然還有更多不可知等著我們。究竟面對這些黑天鵝的狙擊，我們該如何因應呢？《黑天鵝效應》的作者塔雷伯（Taleb）認為答案是「反脆弱」。

以下讓我分四個部份聊聊《反脆弱》這本大書。第一部分先介紹什麼是反脆弱；第二部分會給出一些「脆弱」的例子；第三部分則告訴你要如何「反」脆弱；最後第四部分會舉兩個我的反脆弱應用實例。

ㄧ、反脆弱定義

你覺得脆弱的相反是什麼呢？強壯、堅固？塔雷伯認為：都不是，答案是「反脆弱」。

什麼是反脆弱？讓我們看下面的包裹例子：

想像一個裝著脆弱東西（如玻璃杯）的包裹，為了怕運送過程中摔碎，你會貼上「請小心搬運」的標籤；但如果是個堅固的東西，你會在標籤上寫「請重摔」嗎？大概不會多此一舉，雖然它不怕，但摔也沒啥好處。

發現了嗎？如果脆弱指的是易受波動（重摔）傷害，那它的相反應該指要能從波動中受益才對。因此反脆弱的基本定義如下：

反脆弱指的是那些會從震撼中得到好處，當暴露在波動、隨機、混亂和充滿壓力因子的環境中時，反而會受益、成長並茁壯的事物。

一個具有反脆弱特質的事物，在遇到黑天鵝（隨機巨大波動）時，非但不會受傷還會從中得利。

根據上述概念，塔雷伯將事物分成三種類別：

脆弱：害怕波動，受隨機傷害。 強固：不怕波動，對隨機無感。 反脆弱：喜歡波動，從隨機受益。

這樣講可能還是有點抽象。讓我舉些例子。先從什麼東西很「脆弱」開始吧！

二、什麼是脆弱的

脆弱的東西害怕波動，容易被黑天鵝狙擊而受傷。以下讓舉四個常見的脆弱名詞。

1. 理論

許多號稱有理論的東西其實很脆弱。我們常以為知識會沿以下邏輯式演進：

學術→應用科學與技術→實務

但塔雷伯發現除某些特例（如原子彈）適用這模型，很多狀況下，反過來，也就是從實務出發轉回學術的狀況，似乎更常見。比如當初萊特兄弟（Wright Brothers）是先精準定義飛行原理才設計出飛機的嗎？並不是，他們的飛機是經過大量的測試、失敗、再調整過後的產物。事實上即便是航空技術發達的現在，對於為什麼飛機的飛行原理答案依舊眾說紛紜。

如塔雷伯說的，鳥不需要知道飛行原理也能飛。理論很多時候只是空中樓閣。

理論相當脆弱；他們來了又走、來了又走、來了又走；現象則留著。

2. 預測

理論往往伴隨著另一個脆弱詞彙：預測。人們喜歡預測，愛用各種理論解釋現象、通曉未來。

然而塔雷伯認為理論是屬於「物理學」的特權。連已被證實不那麼正確牛頓重力理論。在你我能遇到的多數情境（如一顆棒球從手中落地的時間）可預測得很準。

但在其他領域，理論預測就不那麼靈驗了，比如經濟。人們總想用各種理論預測公司未來股價高低、國家幣值漲貶、原物料價格升降，但往往不從人願。像是查理・蒙格（Charles Munger）就批評號稱能幫客戶管理風險專業基金經理人，績效連大盤都不如。

更糟的是，大家喜歡根據預測做進一步干涉。書中大力批評葛林斯潘為了消除「榮枯循環」，而造成2007的經濟爆破。簡單說，理論與預測面對天鵝都呈現脆弱性，試圖干涉往往會讓情況更糟。

3. 效率

另一個看似美好實則脆弱的東西是效率。很多人喜歡將「優化」掛在嘴邊，殊不知這樣相當危險。效率就像條繃到最緊的弦，乍看流線犀利，但只要一點壓力就會崩斷。

大家應該都有趕車的經驗。為了要有「效率」，你精算沿途走路、通車、買票的種時間，然後在最後一刻出門。結果要嘛電梯突然故障、路上紅燈滿滿，或是票口不知怎麼的大排長龍……只要一點意外（波動）就能讓你前功盡棄。

另一個效率脆弱的例子是大一統中央集權系統，這種上而下的制度乍看有效率，但其實很怕波動，一出錯就難以修正。賈德・戴蒙（Jared Diamond）在《槍砲、病菌與鋼鐵》曾提到，當初明朝曾擁有領先全球的遠洋技術，但因海禁政策沒能繼續發展。中國因而錯失大航海機會，歐洲得以彎道超車。

同樣的，全球化也相當脆弱。地球村的分工生產理論乍看能提高效率，但一遇到黑天鵝，問題就會滾雪球般擴散。這次疫情大家應該都深有感受。

4. 新

「新」相當脆弱。人麼總喜歡去追求最新的資訊、流行。許多人甚至會有FOMO（錯失恐懼症），害怕一錯過就無法跟上。但多數新事物禁不起時間考驗，像.com泡沫前那些打著網路名號招搖撞騙的公司就是很好的例子。

許多資訊也是如此。一則「新」聞往往會伴隨大量雜訊，難辨真假，盲目吸收反而會受害。甚至連相對嚴謹的學術研究都存在這樣的問題。如幾年很夯的胰島素假說，近來便受到許多挑戰。

塔雷伯直言，許多東西存在林迪效應，指的是存在較久的東西，在將來會比新東西存活更久。像我們現在用的如叉子、原子筆，其實與過去相差無幾，且很有可能還會繼續被用下去。

小結以上，要是有人說他有個「新」穎的「理論」，可以準確「預測」，非常有「效率」地幫你XX（賺錢、減肥…，請自行填入），那八成是騙人的脆弱玩意。

好的，談完脆弱，接著讓我們談談反脆弱的方法。

三、如何反脆弱

該怎麼做才能「反」脆弱呢？可用下面五個方法：

1. 試誤修補

第一個方式是多使用試誤法。很多事其實是用下面的迴圈形式呈現：

隨機修補→試探啟發法→實踐與學習→隨機修補→試探啟發法→實踐與學習……

與其迷信精美的理論數式，較好的做法是不斷進行各種小嘗試，快速失敗、快速修正。失敗並不可怕，如尼采（Nietzsche）所言：「凡殺不死的會讓你更強大。」像舉啞鈴給身體壓力反而會長肌肉般，適度「受傷」甚至能幫你茁壯成長。

從面對挫敗的過度反應而釋出的過度精力就是創新！

2. 擁抱隨機

想預知黑天鵝是不可能的（能就不叫黑天鵝）。與其妄想預測與控制，不如享受隨機所帶來的各種可能。上面提的試誤法就是一種玩樂於隨機性中的過程。

如果我能十分精準地預測自己將來的樣子像什麼樣，我會覺得和一隻腳進棺材沒兩樣。