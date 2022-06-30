顧問公司獵頭專業建議：從資方角度聊面試，如何準備才能讓人耳目一新？

文：生涯諮詢師 昆陽

儘管稱為職涯諮詢師，但每個人的守備範圍還是有些不同，我在自我認識與探索上有我長期的經歷，不過對於如何準備工作、面試與履歷等經驗上，畢竟我不是以人資和獵頭的角色累積經驗，所以，這次邀請我的好朋友莫小姐來聊聊。

莫小姐身為顧問公司的獵頭，在業務中，除了接觸中高階主管，也協助日商仲介過許多年輕人才，看過許多形形色色的人才， 這次透過她做為獵頭的角色，怎麼看面試者該怎麼準備，用資方的角度來聊聊面試這件事情。

以一言蔽之獵頭的工作在做什麼呢？獵頭接到就是把人才視為商品賣出去，另一方面也協助人才做人生規劃，匹配到更適合自己的公司。

一、如何建議面試者如何準備自己

假設是剛出社會的年輕人，莫小姐說：「他一定要對應徵的職位夠了解，要了解具體這個職位要做什麼。」莫小姐以業務和業務助理舉例。

業務需要的具體工作是：找客戶、承受業績的壓力、應酬，特質來說，業務需要抗壓力、獨立組織規劃、談判溝通能力、快速反應等，在何倫職業興趣更偏向企業型（E）的個性的人會比較適合。

業務助理雖然加了個助理，性質上卻偏差地別，業務是想外跑，業務助理則是協助業務的行政工作和文書工作，更多在辦公室內部溝通或是打給其他廠商，業務助理與業務特質則很大的互補，業務助理更需要穩定、細心且耐心，在何倫職業興趣偏向為常務型（C），可接受穩定、沒有變化的行政工作。

所以，了解工作內容的能力需求以及情境，面試者需要思考自己擁有什麼核心能力和特質上，是否可以配對。

我：「這也是對年輕人的困擾，缺乏經驗去了解自己的技能和特質」

莫小姐：「就以業務來說，有些年輕人會說自己喜歡與人接觸，過去經驗待過餐飲業，喜歡跟客人聊天，但在人資的角度來看，這樣是不夠的，因為沒有提到業務需要的抗壓性，所以應該反過來看。」

職涯建議：先從你喜歡的工作去反過來找自己擁有的特質與能力，從需求面去架構自己的履歷和面試中的自我介紹。

二、面試的挑戰：「你有甚麼資格配得上這個薪資時的想法與建議？」

我：「我自己有朋友就被問到這題，你會怎麼理解資方的動機與建議？」

莫小姐：「1.可能是想要省錢，或是2.壓力測試，看看你是否面對壓力可以反應過來。」

莫小姐也提到很重要的一個建議：

不需要與對方去爭錢的方面，不用提到市場價格和自己的學校等等，可以回到上一題，從需求面去談自己的能力與特質可以幫助到公司的營收和成長，保持一個自信但謙虛的態度就好。

面試建議：

第一步：不用被對方刺激到，不用慌張、生氣或是緊張，保持自信與謙虛，重申自己的特質和能力可以符合對方的職缺需求，先完成面試就好。

第二步：就算薪資符合，面對到對方的態度，也要考慮主管的態度、公司文化是不是自己喜歡的，再來考慮。

三、如何了解公司的內外資訊落差

面試就是一場談判，我們在進去之前，都需要好好的互相挑選，那要如何事前了解一家的公司，其實有很多細節可以觀察。

莫小姐提到一個關鍵的點，進公司的時候就可以開始觀察：

環境：可以觀察裝潢、辦公室的設備，可以藉此了解公司的財力、工作環境的舒適和氛圍，藉此猜測公司是否願一位員工的工作環境投資，是否善待員工，是否顧及門面等。

人：可以觀察櫃台小姐的表情、員工互動的氣氛。

而網路資訊和面試時的資訊是片面的，網路資訊往往都是大家在情緒很不好時寫的東西，但好的通常不會寫；而面試時，就算問公司的狀況，面試官也不會把話講得直白，大多都會包裝，不論是網路還是面試時，往往很難得到最真實的資訊。

對此，莫小姐也舉例說道：「假設辦公室勾心鬥角，請問哪一個面試官會在面試的時候說，他可能會說我們大家都很專注地在自己的位置上工作，很能夠獨立作業呀，他不會把比較負面的東西說出來，你可能會想，喔對我有獨立作業的能力，就忽略了這個觀察。」

面試建議，「公司文化與氛圍不用問，因為問不出來，用觀察的。」反而可以這樣問問自己：「主管希望員工和同事有什麼樣的特質與能力，如果不是，那也可以想想還要去嗎？」

四、面時時，要散發出怎樣的態度？要假裝好？還是真實好？

莫小姐：「保持真實，但有說話的藝術，同一個意思，說話的方式不同，帶來的感受的不同，也會影響整場面試的結果，面試絕對不要欺騙，欺騙的後果，你即便得到了這個職缺，你要持續騙下去嗎？如果你不演，但進去之後如果出現落差，主管的感覺也會不好。」

面試建議，「保持真誠的方式去面試，但說話要藝術，保持圓融、保持尊敬的態度。」

莫小姐一路走來，表示：「我們路要越走越廣，今天面試的這個主管，或許這次沒有進入這家公司，即便沒有錄取，未來也可能在這個產業會再遇到，未來可能會有合作機會。」

五、社群經營是否影響到面試結果？公司人資會不會看你的臉書？

莫小姐提到，因為現在主管也逐漸年輕化，主管可能會在第二次面試時去觀察，好奇你真實的個性，但如果你要透露你完全的真實的情緒和意見，那可能真的要斟酌了，像是抱怨前公司的制度，那對於公司來說，的確是會考慮的風險，也會擔心你未來進公司後散發很多不好的聲音。

職涯建議

如果真的想要抱怨公司，強烈把貼文建議放在限動，或是將負面情緒的貼文鎖好友，一方面保護自己的形象，也維持有自己的空間。保持職場上的距離，同事終究是同事，老闆終究是老闆，保持專業和距離，保護私人空間。

最後的面試建議：

事前盡力準備 面試前狀態調整：回想自己最有成就的事情；自我對話；深呼吸 面試時坐姿打開，讓自己和對方感覺到自信

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航