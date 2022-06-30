顧問公司獵頭專業建議：從資方角度聊面試，如何準備才能讓人耳目一新？
我們想讓你知道的是
莫小姐身為顧問公司的獵頭，在業務中，除了接觸中高階主管，也協助日商仲介過許多年輕人才，看過許多形形色色的人才， 這次透過她做為獵頭的角色，怎麼看面試者該怎麼準備，用資方的角度來聊聊面試這件事情。
文：生涯諮詢師 昆陽
儘管稱為職涯諮詢師，但每個人的守備範圍還是有些不同，我在自我認識與探索上有我長期的經歷，不過對於如何準備工作、面試與履歷等經驗上，畢竟我不是以人資和獵頭的角色累積經驗，所以，這次邀請我的好朋友莫小姐來聊聊。
莫小姐身為顧問公司的獵頭，在業務中，除了接觸中高階主管，也協助日商仲介過許多年輕人才，看過許多形形色色的人才， 這次透過她做為獵頭的角色，怎麼看面試者該怎麼準備，用資方的角度來聊聊面試這件事情。
以一言蔽之獵頭的工作在做什麼呢？獵頭接到就是把人才視為商品賣出去，另一方面也協助人才做人生規劃，匹配到更適合自己的公司。
一、如何建議面試者如何準備自己
假設是剛出社會的年輕人，莫小姐說：「他一定要對應徵的職位夠了解，要了解具體這個職位要做什麼。」莫小姐以業務和業務助理舉例。
業務需要的具體工作是：找客戶、承受業績的壓力、應酬，特質來說，業務需要抗壓力、獨立組織規劃、談判溝通能力、快速反應等，在何倫職業興趣更偏向企業型（E）的個性的人會比較適合。
業務助理雖然加了個助理，性質上卻偏差地別，業務是想外跑，業務助理則是協助業務的行政工作和文書工作，更多在辦公室內部溝通或是打給其他廠商，業務助理與業務特質則很大的互補，業務助理更需要穩定、細心且耐心，在何倫職業興趣偏向為常務型（C），可接受穩定、沒有變化的行政工作。
所以，了解工作內容的能力需求以及情境，面試者需要思考自己擁有什麼核心能力和特質上，是否可以配對。
我：「這也是對年輕人的困擾，缺乏經驗去了解自己的技能和特質」
莫小姐：「就以業務來說，有些年輕人會說自己喜歡與人接觸，過去經驗待過餐飲業，喜歡跟客人聊天，但在人資的角度來看，這樣是不夠的，因為沒有提到業務需要的抗壓性，所以應該反過來看。」
職涯建議：先從你喜歡的工作去反過來找自己擁有的特質與能力，從需求面去架構自己的履歷和面試中的自我介紹。
二、面試的挑戰：「你有甚麼資格配得上這個薪資時的想法與建議？」
我：「我自己有朋友就被問到這題，你會怎麼理解資方的動機與建議？」
莫小姐：「1.可能是想要省錢，或是2.壓力測試，看看你是否面對壓力可以反應過來。」
莫小姐也提到很重要的一個建議：
不需要與對方去爭錢的方面，不用提到市場價格和自己的學校等等，可以回到上一題，從需求面去談自己的能力與特質可以幫助到公司的營收和成長，保持一個自信但謙虛的態度就好。
面試建議：
第一步：不用被對方刺激到，不用慌張、生氣或是緊張，保持自信與謙虛，重申自己的特質和能力可以符合對方的職缺需求，先完成面試就好。
第二步：就算薪資符合，面對到對方的態度，也要考慮主管的態度、公司文化是不是自己喜歡的，再來考慮。
三、如何了解公司的內外資訊落差
面試就是一場談判，我們在進去之前，都需要好好的互相挑選，那要如何事前了解一家的公司，其實有很多細節可以觀察。
莫小姐提到一個關鍵的點，進公司的時候就可以開始觀察：
環境：可以觀察裝潢、辦公室的設備，可以藉此了解公司的財力、工作環境的舒適和氛圍，藉此猜測公司是否願一位員工的工作環境投資，是否善待員工，是否顧及門面等。
人：可以觀察櫃台小姐的表情、員工互動的氣氛。
而網路資訊和面試時的資訊是片面的，網路資訊往往都是大家在情緒很不好時寫的東西，但好的通常不會寫；而面試時，就算問公司的狀況，面試官也不會把話講得直白，大多都會包裝，不論是網路還是面試時，往往很難得到最真實的資訊。
對此，莫小姐也舉例說道：「假設辦公室勾心鬥角，請問哪一個面試官會在面試的時候說，他可能會說我們大家都很專注地在自己的位置上工作，很能夠獨立作業呀，他不會把比較負面的東西說出來，你可能會想，喔對我有獨立作業的能力，就忽略了這個觀察。」
面試建議，「公司文化與氛圍不用問，因為問不出來，用觀察的。」反而可以這樣問問自己：「主管希望員工和同事有什麼樣的特質與能力，如果不是，那也可以想想還要去嗎？」
四、面時時，要散發出怎樣的態度？要假裝好？還是真實好？
莫小姐：「保持真實，但有說話的藝術，同一個意思，說話的方式不同，帶來的感受的不同，也會影響整場面試的結果，面試絕對不要欺騙，欺騙的後果，你即便得到了這個職缺，你要持續騙下去嗎？如果你不演，但進去之後如果出現落差，主管的感覺也會不好。」
面試建議，「保持真誠的方式去面試，但說話要藝術，保持圓融、保持尊敬的態度。」
莫小姐一路走來，表示：「我們路要越走越廣，今天面試的這個主管，或許這次沒有進入這家公司，即便沒有錄取，未來也可能在這個產業會再遇到，未來可能會有合作機會。」
五、社群經營是否影響到面試結果？公司人資會不會看你的臉書？
莫小姐提到，因為現在主管也逐漸年輕化，主管可能會在第二次面試時去觀察，好奇你真實的個性，但如果你要透露你完全的真實的情緒和意見，那可能真的要斟酌了，像是抱怨前公司的制度，那對於公司來說，的確是會考慮的風險，也會擔心你未來進公司後散發很多不好的聲音。
職涯建議
如果真的想要抱怨公司，強烈把貼文建議放在限動，或是將負面情緒的貼文鎖好友，一方面保護自己的形象，也維持有自己的空間。保持職場上的距離，同事終究是同事，老闆終究是老闆，保持專業和距離，保護私人空間。
最後的面試建議：
- 事前盡力準備
- 面試前狀態調整：回想自己最有成就的事情；自我對話；深呼吸
- 面試時坐姿打開，讓自己和對方感覺到自信
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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當個人化服務成為剛性需求 品牌如何利用CRM優化後疫情時代的商業模式
我們想讓你知道的是
隨著數位時代演變，個人化服務漸受各方企業重視，本文以數位CRM系統所衍生之各項服務為例，說明PChome如何將「MarTech」運用在個人化服務中，以及其所扮演的各種關鍵性角色。
隨著iOS14的社群隱私權政策改變，以往透過數位廣告帶來的流量紅利已隨之消退，追蹤用戶使用習慣與興趣所帶來的轉換率更是逐漸降低，加上疫情影響，線上消費數量暴增，消費者比以往更重視個人化服務，因此「再」數位化浪潮襲來，「MarTech」（科技行銷）儼然已成為品牌數位轉型的重要工具，如何利用數位CRM（Customer Relationship Management）系統洞察消費者需求、立定行銷策略正是品牌所要面臨的一大挑戰。
以人為出發點：CRM成為科技化行銷的主要策略
過去大眾傳播式的集體宣傳在現在市場中已經逐漸無法滿足消費者需求，消費者越來越注重個人化的體驗。個人化體驗首先要獲得個人化的喜好，因此眾多品牌開始利用數位廣告、商務對話的方式獲取用戶的購物慾望清單，以及點數經濟刺激舊客回購，透過追蹤會員在網站上瀏覽、產生購買行為的行動軌跡，再搭配大數據分析，針對不同族群設計推播內容再加以溝通，以此提升服務品質並深度經營顧客關係。而數位CRM系統則扮演著科技化行銷的主要策略，不僅能協助整合會員數據，更善加運用客戶標籤，傳遞精準的資訊，與消費者互動，提升「獲客」與「活客」的能力，建立忠誠度立足數位市場。
建立會員分級制度 打造精準個人化服務
數位CRM是打造顧客回流最佳的工具，不過要讓用戶長期買單，客製化的溝通模式與打造會員分級制度才能有效提升用戶黏著度。例如誠品以書店起家，目前也朝向複合式商場邁進，旗下事業版圖橫跨書店、文具店、電影院、旅館，甚至連生鮮超商、酒窖都有經營，也開始新增許多小規模的社區店；在電商方面，除了自有的誠品線上網站，也在其他電商開設主題館增加接觸點。誠品正在打造自己的生態圈，並努力運用數位足跡進行CRM策略應用，如將會員分卡分級，並給予高等級的會員不一樣的特級制度，但同時也為有特定偏好的會員設立不同的制度，像是針對購書會員推出「讀書人徽章」分級制度，有藝文活動也會優先讓高等級的讀書人先報名。
而PChome旗下的時尚選貨電商MiTCH攜手GoSky建立會員點數系統，利用Messenger Chatbot的功能打造數位會員卡，以簽到集點、兑禮、限時任務等誘因與用戶深度互動，創造每日簽到率81%的佳績。透過這樣的忠誠度計畫，企業更能區別用戶的使用頻率與黏著度，進而建立會員分級制度並精準溝通資訊。另外零售品牌全聯也攜手Appier運用AI技術整合線上線下的會員資料，並利用貼標技術辨別消費者輪廓，分析出會員曾搜尋、瀏覽的軌跡來量身打造客製化的專屬推薦商品。
消費型態轉變 透過生態圈落實CRM掌握會員輪廓
生態圈和全通路是許多零售商和電商目前都在深度經營的策略，為的都是收集更多的數據創造更個人化的體驗。例如誠品的會員制度不只是針對所有會員，還因應會員的消費習慣推出不同的方式和獎勵，讓消費者感到差異化，進而提升品牌黏著度。
電商品牌PChome 24h購物過去利用到貨服務以及不囉唆的退貨機制，作為培養客戶忠誠度的關鍵。他們也藉由完整化金流系統，建立了自己的P幣生態圈，透過完整的通路和支付系統了解消費者的消費習慣，現在藉由數位CRM操作觀察到，對比2019-2020年到今年台灣疫情爆發後，全站消費活躍用戶從本來的25-54歲年齡層，擴增到18-24歲以及65歲以上，另外是熟齡女性用戶比起2019上半年有20%以上的成長，顯示出受疫情影響，整體消費型態的改變更是橫跨各世代族群。
懂得根據數據策略布局才是關鍵心法
針對消費需求的變化，PChome 24h購物進一步將四大主題會場結合時事及需求規劃選品，不論是居家上班上課所需的3C產品、或是照顧到想要培養居家儀式感之族群的電玩、書店、健身等品項，還有提前佈局宅家防疫被悶壞的心，規劃一系列夏季穿搭、防曬彩妝、露營用品等夏季出遊必備產品。
運用數位CRM進行策略行銷，有利於品牌活絡舊客以及帶動業績成長，如PChome 24h購物在22周年慶「狂樂收貨節」利用大數據撈出會員最感興趣的人氣品牌及集品類，進行每日換檔，抑或是看準低接觸外送商機，與foodpanda攜手推出在APP、網站購物消費滿$1即可獲得foodpanda新客5折券，串聯兩大平台資源，建立更大的用戶資料庫，為後疫時代帶來嶄新的商業模式。
除了推品策略，CRM也能有新玩法，PChome 24h購物22周年慶還推出「拉長音折扣賽」，串聯自有平台資源並結合IG濾鏡功能，在社群上與粉絲大玩挑戰任務，完成任務後透過IG Chatbot的行銷技術發送相對應的優惠折扣，而這樣透過開發互動濾鏡的遊戲方式不僅優化用戶的社群體驗，更透過CRM系統將用戶分級，依據達成任務的級距發送獎勵，成功觸動年輕族群，導入站內達成轉換。
Martech是許多企業、品牌在面對數位轉型時重要的行銷利器，其中CRM系統更是品牌與時俱進、端出更好的消費者服務所倚賴的重要工具，打造會員生態圈不僅能夠檢視會員服務的優劣並加以優化，建立會員忠誠度、使顧客不斷回購，更替平台帶入新契機的一大機會點。
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