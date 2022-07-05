實地走訪2022威尼斯雙年展（上）：台灣藝術家備受國際肯定，但台灣民眾還需自省美學素養

文：両天工作室

今（2022）第59屆威尼斯國際美術雙年展，台灣原先預計以撒古流原民性的主題身份為出發點，以「蔓生：撒古流」為主題，透過雕塑、錄像裝置等作品，以排灣族的宇宙觀及語彙，傳達跨種族間的共存關係。

而其概念與本屆北歐三國瑞典、挪威、芬蘭展館有著巧妙地呼應性，一直以來共享展館的三國，這次以北歐原民名稱——「薩米」，取代原先的國家展館名稱，可看出本次大會除了女性藝術家視角，也相當重視後疫情下人類與物種環境的關係。

不過，就在撒古流藝術家陷入個人道德爭議之後，威尼斯雙年展單位公開除名，至於北美館則必須在2個月的時間內，重新規劃展覽並提出變更申請，同時也需顧及大會主題《Milk of Dreams》的相關性。最後，台灣平行館訂出《不可能的夢Impossible Dreams》，以文件回顧與線上論壇的形式，成功參與第59屆威尼斯雙年展。

Photo Credit: 北美館提供 第59屆威尼斯雙年展台灣館《不可能的夢》主視覺

在採訪策展人派崔克・佛洛雷斯（Patrick Flores）時問到，為何會以「文件」與「論壇」的方式呈現？派崔克回答：「雖然我有其他想法，但時間緊迫實現不易，最後與北美館團隊達成協議，這樣的方式才有機會在時限內完成任務。」

展呈內容與論壇探討的主題，再現了近30年來台灣的文化脈絡與觀點，但明顯與本屆雙年展強調的女性視角及環境生態對話程度較為低弱。

Photo Credit: 北美館提供 國際論壇召集人派崔克‧ 佛洛雷斯

在筆者親自觀看台灣平行館及本屆威尼斯雙年展後，確實有一疑問，認為館方何不藉著這次藝術家風波，「藉力使力」地透過藝術表現來探討這全球社會亟待解決的課題，同時更加符合本次大會主題。

以本屆德國館為例，主題「Relocating a structure」進去場館空空如也，只有四面牆地板中間還空了一些大洞，也能清楚看到白牆部分被刻意挖除讓紅磚裸露在外。

一頭霧水走出場館閱讀展覽理念後，才發現德國館藝術家Maria Eichhorn原先計劃將德國展館遷移，因耗費過多人力與金錢，最後選擇「挖掉展牆與地基」的方式，讓觀眾看到當年納粹擴建德國館的材料，單刀直入地反思，無論時間過了多久，就算亟欲掩蓋，1933年來德國依舊有納粹時代下尚待解決的財產結構與所有權問題，更別提納粹主義對德國、歐洲與全世界的持續影響。

不過，雖說如此，但在緊迫的時間內，本屆台灣平行館所交出的成績單仍具可看性。「普里奇歐尼宮」是中世紀的監獄，現在更被視作古蹟保存，經過嘆息橋走上曲折陰暗的古老階梯後，可以發現展場格局可分作三個房間，雖然腹地不大但空間挑高所以並未產生壓迫感，在不能釘不能鑽的前提下，展呈勢必有所侷限。

本屆的文獻展呈方式，以年序排列，每一屆就是一個展示櫃，每個展示櫃約2.5公尺寬，裡面放置的文件有該年度的傳單、手冊、照片及具代表性的文件。

除了文獻外，更挑選了七件具有時代意義的實體作品，如姚瑞中的《本土佔領行動》、蔡明亮的《是夢》、謝德慶的《跳》等穿插其中，透過年序排列，能清楚展現三十年來台灣當代藝術的歷程與關注面向，如早期對威權的控訴到近期對媒體監控的反思。

筆者在展場時觀察到，透過文獻的回顧，不難發現不同國家及年紀的觀眾，對台灣的藝術家和其作品並不陌生，例如一組正在等公交船的遊客，一邊探頭探腦、邊走進並好奇這裡是什麼場域時，在走至第57屆檔案櫃前前發出驚呼聲，彼此分享他們對謝德慶作品的了解與想法，似乎也對鄭淑麗當時在雙年展進行的公眾活動表演頗具印象，代表著台灣藝術家在國際間的努力已漸漸被肯定。

Photo Credit: 北美館提供 展覽現場照片

Photo Credit: 北美館提供 展覽現場照片

Photo Credit: 北美館提供 展覽現場照片

最後，反觀我國民眾，似乎僅願意在豔陽下排隊整個上午，只為一瞧被媒體大肆宣傳的《奈良美智個展》，或是在疫情時分上網預約一票難求的《塩田千春展覽》，甚至是近期被「殭屍」炒熱的展覽《亞洲的地獄與幽魂》，而我們卻對已在國際上展露頭角或是有極高知名度的台灣當代藝術家所知甚少。

除了媒體與民眾自身的興趣素養，台灣的藝術教育根基與策略也值得重新思考，不論在哪一屆、哪一天前往威尼斯雙年展，不難發現大量觀展者皆是學生族群，歐洲大多大專院校會補助願意自付部分金額的學生至國際展覽觀展，其中更有教授指定看展後立即發表心得的作業，甚至高中生族群也為數不少。

究竟台灣缺少的是優秀藝術家、策展人及舞台，還是缺少願意理解當代藝術深度及意義的觀展者與教育機制？甚願每一位台灣人在走進美術及博物展館後，也能對著台灣參展藝術家的作品侃侃而談，並對於其擁有的高端藝術表現與能量感到驕傲。

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航