實地走訪2022威尼斯雙年展（上）：台灣藝術家備受國際肯定，但台灣民眾還需自省美學素養
我們想讓你知道的是
筆者在展場時觀察到，透過文獻的回顧，不難發現不同國家及年紀的觀眾，對台灣的藝術家和其作品並不陌生，例如一組正在等公交船的遊客，一邊探頭探腦、邊走進並好奇這裡是什麼場域時，在走至第57屆檔案櫃前前發出驚呼聲，彼此分享他們對謝德慶作品的了解與想法。
文：両天工作室
今（2022）第59屆威尼斯國際美術雙年展，台灣原先預計以撒古流原民性的主題身份為出發點，以「蔓生：撒古流」為主題，透過雕塑、錄像裝置等作品，以排灣族的宇宙觀及語彙，傳達跨種族間的共存關係。
而其概念與本屆北歐三國瑞典、挪威、芬蘭展館有著巧妙地呼應性，一直以來共享展館的三國，這次以北歐原民名稱——「薩米」，取代原先的國家展館名稱，可看出本次大會除了女性藝術家視角，也相當重視後疫情下人類與物種環境的關係。
不過，就在撒古流藝術家陷入個人道德爭議之後，威尼斯雙年展單位公開除名，至於北美館則必須在2個月的時間內，重新規劃展覽並提出變更申請，同時也需顧及大會主題《Milk of Dreams》的相關性。最後，台灣平行館訂出《不可能的夢Impossible Dreams》，以文件回顧與線上論壇的形式，成功參與第59屆威尼斯雙年展。
在採訪策展人派崔克・佛洛雷斯（Patrick Flores）時問到，為何會以「文件」與「論壇」的方式呈現？派崔克回答：「雖然我有其他想法，但時間緊迫實現不易，最後與北美館團隊達成協議，這樣的方式才有機會在時限內完成任務。」
展呈內容與論壇探討的主題，再現了近30年來台灣的文化脈絡與觀點，但明顯與本屆雙年展強調的女性視角及環境生態對話程度較為低弱。
在筆者親自觀看台灣平行館及本屆威尼斯雙年展後，確實有一疑問，認為館方何不藉著這次藝術家風波，「藉力使力」地透過藝術表現來探討這全球社會亟待解決的課題，同時更加符合本次大會主題。
以本屆德國館為例，主題「Relocating a structure」進去場館空空如也，只有四面牆地板中間還空了一些大洞，也能清楚看到白牆部分被刻意挖除讓紅磚裸露在外。
一頭霧水走出場館閱讀展覽理念後，才發現德國館藝術家Maria Eichhorn原先計劃將德國展館遷移，因耗費過多人力與金錢，最後選擇「挖掉展牆與地基」的方式，讓觀眾看到當年納粹擴建德國館的材料，單刀直入地反思，無論時間過了多久，就算亟欲掩蓋，1933年來德國依舊有納粹時代下尚待解決的財產結構與所有權問題，更別提納粹主義對德國、歐洲與全世界的持續影響。
不過，雖說如此，但在緊迫的時間內，本屆台灣平行館所交出的成績單仍具可看性。「普里奇歐尼宮」是中世紀的監獄，現在更被視作古蹟保存，經過嘆息橋走上曲折陰暗的古老階梯後，可以發現展場格局可分作三個房間，雖然腹地不大但空間挑高所以並未產生壓迫感，在不能釘不能鑽的前提下，展呈勢必有所侷限。
本屆的文獻展呈方式，以年序排列，每一屆就是一個展示櫃，每個展示櫃約2.5公尺寬，裡面放置的文件有該年度的傳單、手冊、照片及具代表性的文件。
除了文獻外，更挑選了七件具有時代意義的實體作品，如姚瑞中的《本土佔領行動》、蔡明亮的《是夢》、謝德慶的《跳》等穿插其中，透過年序排列，能清楚展現三十年來台灣當代藝術的歷程與關注面向，如早期對威權的控訴到近期對媒體監控的反思。
筆者在展場時觀察到，透過文獻的回顧，不難發現不同國家及年紀的觀眾，對台灣的藝術家和其作品並不陌生，例如一組正在等公交船的遊客，一邊探頭探腦、邊走進並好奇這裡是什麼場域時，在走至第57屆檔案櫃前前發出驚呼聲，彼此分享他們對謝德慶作品的了解與想法，似乎也對鄭淑麗當時在雙年展進行的公眾活動表演頗具印象，代表著台灣藝術家在國際間的努力已漸漸被肯定。
最後，反觀我國民眾，似乎僅願意在豔陽下排隊整個上午，只為一瞧被媒體大肆宣傳的《奈良美智個展》，或是在疫情時分上網預約一票難求的《塩田千春展覽》，甚至是近期被「殭屍」炒熱的展覽《亞洲的地獄與幽魂》，而我們卻對已在國際上展露頭角或是有極高知名度的台灣當代藝術家所知甚少。
除了媒體與民眾自身的興趣素養，台灣的藝術教育根基與策略也值得重新思考，不論在哪一屆、哪一天前往威尼斯雙年展，不難發現大量觀展者皆是學生族群，歐洲大多大專院校會補助願意自付部分金額的學生至國際展覽觀展，其中更有教授指定看展後立即發表心得的作業，甚至高中生族群也為數不少。
究竟台灣缺少的是優秀藝術家、策展人及舞台，還是缺少願意理解當代藝術深度及意義的觀展者與教育機制？甚願每一位台灣人在走進美術及博物展館後，也能對著台灣參展藝術家的作品侃侃而談，並對於其擁有的高端藝術表現與能量感到驕傲。
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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【一分鐘講堂】不只控糖護腎保心！放寬糖尿病藥物「腸泌素」給付，為什麼能減少健保支出？
我們想讓你知道的是
台灣糖尿病人口超過250萬人，每年健保支出近310億元，衍生的慢性腎臟病、心臟病等共病，每年健保負擔費用也名列前茅。財團法人糖尿病關懷基金會呼籲，若能早期介入使用適當藥物控制血糖並保護器官，不但可降低糖友發生心腎病變的風險，長期還可大幅減輕健保負擔。
根據中華民國糖尿病學會統計，2000至2014年全台第2型糖尿病人口由84萬人逐步上升至220萬人，且以每年約15萬人的速度持續增加。若以此成長趨勢來看，保守估計台灣目前糖尿病人口約有250-300萬人左右，數量相當驚人。
而台灣糖尿病人口逐年攀升的結果，也反映於國內健保給付支出上。根據健保署統計，2019年用於糖尿病的醫療費用，包括藥物、總診療費、住院費、其他醫材等治療費用，總支出近310億元，名列健保十大支出第二名。
血糖失控影響全身器官！糖尿病心腎共病增健保財務負擔
除了糖尿病本身健保支出醫療費用極高外，財團法人糖尿病關懷基金會執行長，台大醫院內科部臨床教授李弘元醫師表示，「糖尿病同時也是很多疾病的根源，若血糖控制不佳，將進一步影響全身血管與器官。」
尤其糖尿病引起的腎病變，可謂造成國人洗腎最大元兇之一，而腎臟病更是健保「最燒錢」的疾病，根據健保署2019的統計，慢性腎病治療費用高居「10大燒錢國病」之冠，全年度支出高達533億元。
根據統計，台灣有超過三成的糖尿病患者同時併有心血管疾病，健保署同年統計也發現，慢性缺血性心臟病治療費用全年度達122.66億元。綜合上述可知，光是將糖尿病與慢性缺血性心臟病、慢性腎病的健保支出加總，費用就相當可觀，足見糖尿病防治刻不容緩！
想減少健保負擔？糖友控制血糖更要盡早保護器官預防共病
有鑑於此，想要減少健保負擔，及早介入糖尿病患用藥與治療，避免血糖失控引起後續共病的發生非常重要。李弘元醫師指出，「近年來國際上對於糖尿病治療觀念有大幅度的轉變，不再是單純控制血糖，更要盡早保護器官。」
美國糖尿病學會（ADA）最新公布的治療指引，便建議醫師應從糖尿病患者治療初期就評估心血管疾病與腎臟病等共病風險，而腸泌素（GLP-1 RA）與排糖藥（SGLT2抑制劑）即為指引建議優先考慮使用的藥物。
腸泌素不只穩定血糖、體重，研究：更能減少心腎共病風險
其中，腸泌素在穩定血糖、減重、減緩共病上都有優異表現。但到底什麼是腸泌素呢？李弘元醫師解釋，腸泌素是人體腸道原本就會分泌的一種蛋白質激素，能促進胰島細胞分泌胰島素，並抑制升糖素分泌，達到調控血糖的作用。
腸泌素同時還能進一步作用在人體胃部，抑制胃的排空（胃的排空速度變快便容易產生飢餓感）；並促進大腦中樞神經產生飽足感，對於體型較胖（糖胖症）的糖友也有輔助控制體重的益處。
且國外大型研究數據顯示，在血糖控制相同的狀況下，相較其他控糖藥物者，選用腸泌素治療可減少14%的心血管疾病風險、21%的腎病變發生及12%死亡率。因此，腸泌素自然也成為近年來全世界的各大糖尿病學會指引建議的優先治療選擇。
台灣腸泌素藥物健保給付有多嚴格？為何糖友看得到用不到？
雖然腸泌素在臨床益處顯而易見，可受到健保財務吃緊，2019年起健保給付限縮影響，目前國內腸泌素健保給付僅限於糖化血色素達到8.5％，且時間持續長達6個月；或已發生如心肌梗塞、缺血性腦中風等重大心血管疾病者。
但因為多數醫師不會眼睜睜看著病人血糖持續居高不下，大部分在糖化血色素超標但未達8.5%之前就會調整藥物，導致健保給付門檻和臨床狀況有極大落差，使糖友們看得到卻用不到。
糖化血色素換算平均血糖值
- 正常血糖控制目標：空腹血糖130 mg／dL、餐後血糖160-180 mg／dL、糖化血色素7%以下（根據不同年紀與臨床狀況，控制目標會有些微差異）。
- 糖化血色素8.5％時：平均血糖在200 mg／dL以上，相當於空腹血糖接近200 mg／dL、餐後血糖250-260mg／dL，而這樣的數值離建議目標有一段距離。
李弘元醫師指出，如不符合上述健保給付標準者須自費使用腸泌素，每個月平均要花上3000至4000元的藥物支出，還不含門診掛號、診療、照護等相關費用，長期累積下來金額相當可觀。
因此在現行健保給付條件下，造成很多糖友即使血糖控制不佳，卻因經濟不允許，無法及早使用腸泌素治療，進一步增加衍生心腎共病的風險。此一結果不僅對糖友病情控制是一大打擊，長期也反而更無助於降低整體健保財務支出。
3年就回本！糖尿病關懷基金會：盼下修腸泌素健保給付條件打造雙贏局面
而對於此一現況，李弘元醫師強調，雖然他認同為維持台灣醫療體系長久運作，健保財務考量有其必要性。但就長遠目標來看，腸泌素現有的健保給付標準不僅在臨床實務上有違常理，更不符合國際現況。
李弘元醫師進一步分享，綜觀亞洲地區鄰近國家的藥物給付標準，在日本、韓國、中國大陸都沒有針對腸泌素訂定類似的使用限制；全世界目前也沒有任何一個國家像台灣一樣，必須糖化血色素超過8.5％以上，且持續長達半年才能開立。
同時，李弘元醫師表示，根據糖尿病學會與醫療經濟學專家的計算數據顯示，若能將腸泌素給付標準從糖化血色素8.5％下修到7.5％，雖然短期內藥費支出會增加，但在第三年起即可因減少重大心腎併發症支出，減輕約2300萬點健保支出，相當於前兩年增加藥費支出的總和；且於第四年與第五年分別可節省約6800萬與1億2400萬點，長期下來，有望減少的健保支出花費將相當可觀。
總結來說，如未來相關單位有機會放寬給付標準，幫助糖友盡早使用腸泌素介入治療，不僅有助節省健保開銷，對糖友來說也有器官保護、降低死亡率的益處，是患者與社會皆能受惠的雙贏局面。