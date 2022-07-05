實地走訪2022威尼斯雙年展（下）：深刻感受「國家館」與「平行館」的差異，台灣甘心止步於此？

文：両天工作室

2022第59屆威尼斯國際美術雙年展，經過肺炎疫情延期一年重新開展，對於其他國家是多了一年的時間籌畫準備，但台灣卻遇到展覽前4個月代表本屆參展的撒古流・巴瓦瓦隆被控訴性侵事件，在威尼斯雙年展主辦單位發出表明立場及聲明後，台灣館需要策劃全新展呈內容與主題，同時向大會提交申請。

如同北美館館長王俊傑受訪時表示：「主辦與協辦團隊在短短一個月之內，最後以主題《不可能的夢》參與本屆雙年展，整個過程更像『不可能的任務』！」

Photo Credit: 北美館提供 威尼斯雙年展台灣館開幕合影，左至右：普宮宮主Mr. Stefano Bellato、臺北市立美術館館長王俊傑、義大利台北代表處大使李新穎、文化組組長鄧美容、國際論壇召集人Patrick Flores

回歸到最一開始，台灣於1995年第一次參與威尼斯雙年展，當時對我方有利的國際情勢與中國尚未加入威尼斯雙年展，台灣連續三屆都是以「國家館」地位參展，台灣藝術家的創作能量，與其帶來的周邊效益帶來不錯迴響。

1997年，當時身為台北市市長的陳水扁親自前往威尼斯觀展，並有意要在主展覽綠園城堡區購買土地，如同日、韓等國自建一座台灣展館，據悉報價及地點都已談妥，但當時的威尼斯市長因為貪污問題被市民彈劾，陳水扁也當選總統，這個事件便被無限期擱置。

而等到中國正式加入後，台灣隨之被除名，這30年及往後不知道還有多久的年月，我們再也不是國家館，更不可能進去兩大國家主場館綠園城堡與軍械庫區。

對內，台灣的公辦藝術單位依然稱自己為「台灣館」；對外，則是被雙年展主辦方以既美麗又模糊的「平行館」包裝，不論對外到底是什麼定位及地位，以每屆政府投入近千萬的資源及預算、媒體聲量及國內藝術市場的評估標準而言，威尼斯雙年展明明確確是台灣藝術家的天花板。