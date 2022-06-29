從神話「莫奶奶」和「昭阿努翁泰」，看湄公河泰寮兩岸的政治雕像與族群認同
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這段歷史源起西元1826 年，當時的永珍（寮北境內）為暹羅藩屬，但永珍的地方首領昭阿努翁卻出兵攻打暹羅另一處屬地：呵叻（泰東北境內）；過程中，莫奶奶帶著呵叻敢死隊，徒手反擊永珍軍隊，並將其擊退，後來莫奶奶受到泰皇室表揚，尊她為民族女英雄。
我喜歡依善（Isan）這個特質，覺得它很有吸引力，但對曼谷人而言，「依善」讓他們聯想到佬族（Lao），我是想要將「佬」字從泰國社會中抹除掉的一員，我反對「佬」這個字的意涵，因為這個字讓泰國東北人遭受輕視，污衊了同樣出生在泰國土地上，每個人都是泰國人的事實。（Duncan Mccargo & Krisadawan Hongladarom, 2004，問卷訪談泰國東北年輕人，註1）
多數華人對東南亞的族群感到陌生，因為這超出很多人的日常經驗，但去除族稱不談，東南亞不少的文化模式和台灣社會相似，這似乎是一個「政治＋族群」的方程式，只是人群不同，但互動模式和文化意義卻是相通的。
東南亞陸路相連，國界邊境是個有點危險又富有文化色彩的地帶，北東南亞的緬泰、泰寮、泰柬與寮越等邊境都因民族多樣性而呈現不同的風情，在這些地域中，以湄公河為界的泰、寮的邊境文化顯得特別，因為湄公河兩岸的主體民族都是佬族，跟其它國家比起來，泰寮邊境的族群關係相對簡單，人文也相近，複雜的只是政治。
泰東北（或稱Isan，依善）和寮北以湄公河為界，一邊一國，但兩地的居民向來有族源、文化和地理上的關連，彼此的民族性具有共通點，若將時間往前推溯150年，這裡的佬族本屬一家。早期湄公河兩岸村莊的不同，只是地方上的，彼此的居民並無隔閡感，直到1893年泰國簽訂《法暹條約》（Franco-Siamese Treaty）後，法國和泰國的古國——暹羅約定以湄公河為界，暹羅王室被迫承認法國在湄公河東岸地區具有「保護」的政權，而湄公河西岸地區則繼續保留於暹羅版圖內。這項條約讓湄公河從地理河川變成國界，而兩岸的佬族也一分為二，成為了跨境民族，久而久之，泰東北的佬族因國族意識和文化融合等因素開始改稱為泰佬人或依善人，在族稱上增加了「泰」的元素，才漸漸與寮國的佬族形成區別。
從「佬族」轉變成「泰佬人」，不是個簡單的過程，必須藉助政治力進行社會記憶的重構。東南亞的政治人物經常以雕像呈現，或用以紀念、或爭取正統，特別對於有爭議的歷史事件而言，這些具政治色彩的雕像有助於建構社會記憶。以泰、寮佬族為例，泰國莫奶奶（Thao Suranari or Grandmother Mo，1771-1852）和寮國昭阿努翁（Chao Anouvong，1767-1828）的雕像製作就是典型社會記憶重構的案例，兩國政府均為各自認證的民族英雄建造雕像、設立神龕，甚至制訂相關節日，操作過程不難看出兩造政權建構史實的政治意圖，以國族敘事合理化往日戰役，並藉此神話莫奶奶和昭阿努翁兩位歷史人物，使其成為泰、寮的民族典範，做為湄公河兩岸佬族的精神領袖。
這段歷史源起西元1826 年，當時的永珍（寮北境內）為暹羅藩屬，但永珍的地方首領昭阿努翁卻出兵攻打暹羅另一處屬地：呵叻（泰東北境內）；過程中，莫奶奶帶著呵叻敢死隊，徒手反擊永珍軍隊，並將其擊退，後來莫奶奶受到泰皇室表揚，尊她為民族女英雄。此事件也記載於寮國，但內容與泰國不同，寮國官方認為昭阿努翁才是民族英雄，他是為了抵抗暹羅的入侵才出兵自保，並不是泰國官方所說的「暹羅政權的反叛者」。泰、寮兩國雖用不同史觀書寫這段歷史，但都巧妙地以藝術結合政治，透過英雄雕像建構社會記憶，企圖改變人們認知，以達到收服民心的目的。
其實莫奶奶事蹟的真實性有不同的說法，但「真相」或許不是泰國政府所關心的重點，官方目的是在創造莫奶奶的神性，故而立碑表彰她是「泰國的」民族英雄，並為其建造神龕，藉此重構泰東北佬族的社會記憶，以消除東北人的反泰意識，促進族群認同。簡單來說，泰政府的用意是要讓依善佬族自覺不同於寮國佬族，因為依善佬族的祖輩多來自於寮國佬族，如果能從意識形態切割依善人和寮國佬族的血緣與文化關係，那麼，依善人親泰的向心力就會越來越強，這有助於邊境安定與國家發展。
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新創盛會線上回歸，技術、經驗、創投全都包！7月15日AWS Startup Day現正報名中
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