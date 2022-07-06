蔡英文兩度約詢意願，林佳龍為何堅持拒絕參選新北市長？
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親近林佳龍人士表示，林佳龍已多次表達僅參選台北市，距離7月17日全代會只剩兩週，要林佳龍移駕選新北，有點趕鴨子上架。
民進黨選對會昨（6）日晚間召開選舉對策委員會，一致同意徵召總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）出戰花蓮縣長，台東縣長選舉徵召立委劉櫂豪；雖未將至今仍懸而未決的雙北市長提名列入議程，但據透露，黨主席蔡英文已兩度約詢前交通部長林佳龍討論參選新北市長，但一直堅持如果參選只選台北市的林佳龍，仍對黨主席說「不」。
蔡英文兩度約詢林佳龍遭拒
（中央社）民進黨選對會昨晚雖未將雙北市長提名列入議程，但黨政人士透露，黨主席蔡英文這幾天已兩度約詢前交通部長林佳龍，徵詢參選新北市長意願，但林佳龍仍說「不」。
蔡英文晚間召開選舉對策委員會，一致同意徵召總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）出戰花蓮縣長，台東縣長選舉徵召立委劉櫂豪。選對會將併同彰化縣長候選人黃秀芳、嘉義市長候選人李俊俋，提交今天中執會徵召提名。
台北市、新北市長選舉提名未列入選對會討論議程，不過，知情人士透露，蔡英文已兩度約詢林佳龍，前天下午以及昨晚選對會召開前，與林佳龍會面晤談一個多小時，徵詢參選新北市長意願，黨秘書長林錫耀、桃園市長鄭文燦都在場；林佳龍對於參選新北市長「SAY NO」。
一名選對會成員說，林佳龍所談的首都願景12門課仍可實現，若林佳龍同意選新北，可採用雙北「首都圈」的概念涵蓋，且侯友宜是總統級的市長參選人，選舉過程會很有聲量，全黨會一起拚，希望藉此說服林佳龍點頭。
林佳龍不願選新北原因為何？
黨政人士表示，林佳龍去年已表態不選新北，一年過去，回過頭要林佳龍選新北，2022年這場選戰整體布局與思維究竟為何？黨政人士說，若陳時中要選台北市長，一旦防疫出問題，誰要負責，這些問題或風險都要慎思，不可輕忽。
親近林佳龍人士表示，林佳龍已多次表達僅參選台北市，距離7月17日全代會只剩兩週，要林佳龍移駕選新北，有點趕鴨子上架。其實，這一局林佳龍曾多次私下表示，不一定要選，且同屬正國會的前立委高志鵬、基隆市長林右昌等人也反對林佳龍參選新北市。據指出，高志鵬曾私下表示，反對林佳龍參選雙北，認為林佳龍應好好推動台灣成為一個正常國家。
綜合《聯合報》、《自由時報》和《ETtoday》報導，林佳龍多次受訪時都表示，不會參選新北市長，希望在地優秀人才也有上場機會。他強調，若能參選台北市長將會全力爲團隊爭取勝利，若是別人上場參選，自己也會在場外用力加油。
林佳龍認為，他個性習慣做事要事先有準備，自己是台北人，對首都圈治理覺得能有比較多貢獻，一直以來都在準備台北市長選戰，並沒有準備新北市；加上過去已經公開表明不參選新北，現在如果投入新北，會對新北不尊重；他認為要選舉的人，應該要對在地負責任提出政策，不是為了選而選。而且若參選了就要認真經營，就算選輸了他也會繼續留下來，但黨內其他派系並不一定樂見他續留新北「占地盤」，甚至可能要求選輸了就走人，這一點他做不到。
他也認為新北應該交給行政院長蘇貞昌決定跟操盤；他自己對新北人選過去半年來的主張，就是新北應該要給在地的年輕人歷練，新北光是在地立委就有9位，若在地立委有意願，他卻空降選新北，如此會擋住其他年輕人發展的機會。
新聞來源
- 蔡英文啟動雙北布局 兩度約詢林佳龍選新北（中央社）
- 林佳龍堅定不選新北：給在地人才機會（自由時報）
- 幕後／林佳龍不選新北市長 有2關鍵原因（聯合報）
- 幕後／蔡英文出手！連2天約見林佳龍勸選新北 他提6大理由婉拒（ETtoday）
延伸閱讀
- 距離選舉僅剩4個月，羅致政表態不選新北市長，綠營憂「新北無母雞」恐影響選戰氣勢
- 林佳龍邀蔣萬安對話轉型正義，催黨中央儘快提名台北市長：「沒母雞對小雞有影響」
- 民進黨提名即將進入「深水區」：花東縣長人選將出爐，雙北重中之重難喬定
責任編輯：李秉芳
核稿編輯：翁世航
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