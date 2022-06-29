脫歐以後，蘇格蘭還願意留在英國嗎？首席大臣規劃2023年10月舉行獨立公投

蘇格蘭首席大臣施特金（Nicola Sturgeon）週二（28日）宣布，計劃於明（2023）年10月舉行第二次獨立公投，誓言如果英國政府試圖阻止，將採取法律行動確保投票得以進行。

施特金提議將獨立公投日期定在2023年10月19日，這次公投的題目與上一次、2014年獨立公投中的問題相同：「蘇格蘭應該成為一個獨立的國家嗎？」

不過根據「1998年蘇格蘭法令」（Scotland Act 1998），蘇格蘭的愛丁堡議會若要舉行獨立公投，必須首先獲得倫敦當局的同意，英國國會可以授權蘇格蘭政府使用所謂的「 第30條命令」（ Section 30） 舉行公投，這也是蘇格蘭2014年舉行公投的法源基礎。

英國首相強森（Boris Johnson）領導的政府反對蘇格蘭獨立公投，在2020年1月已經拒絕過蘇格蘭獨立公投的請求，表明這個問題已在2014年那場公投中得到解決──當時有55%的蘇格蘭人反對獨立、希望繼續留在英國。

不過斯特金表示，如果強森不批准此公投，她將要求英國最高法院裁定蘇格蘭政府是否有權進行投票，蘇格蘭最高級別的法律官員已於週二將此事提交給最高法院，英國最高法院已確認收到請求，並將交由法院院長韋彥德勳爵（Robert Reed）決定何時審理此案。

「獨立的問題無法被壓制，必須以民主的方式來解決。並且必須透過一個無可非議、值得信任的過程。」斯特金在蘇格蘭議會中對著議員們喊話，她表示：

我不願意做，也永遠不會做的，就是讓蘇格蘭民主成為鮑里斯．強森或任何首相的俘虜。 我的決心是確保一個程序，讓蘇格蘭人民，無論他們贊同、不贊同、或尚未決定（是否要獨立），都能在合法、合憲的公投中表達他們的觀點。

如果最高法院說不，蘇格蘭還可以公投嗎？

斯特金表示， 蘇格蘭政府將在未來幾個月，帶著信心與熱情，為蘇格蘭的獨立提供理由。 她也承認 ，蘇格蘭不能在沒有合法授權的情況下舉行公投，稱這沒有任何效果，也不會得到國際社會的承認，如加泰隆尼亞的2017年獨立公投， 在被法官裁定為非法公投後，至今仍未能成功宣布脫離西班牙獨立。

Photo Credit: AP / 達志影像 兩名身披西班牙與加泰隆尼亞旗幟的民眾走在巴薩隆納街頭。

不過斯特金表示，下一次英國大選將於2024年舉行， 如果英國最高法院裁定，蘇格蘭議會在未經首相同意的情況下不能舉行獨立公投，蘇格蘭民族黨（SNP）將轉戰英國下一場大選，持續為蘇格蘭獨立努力。

蘇格蘭為什麼又要舉行獨立公投？

蘇格蘭與 威爾斯和北愛爾蘭一樣，擁有自己的議會和自治政府，在公共衛生、教育和其他事務上能自己制定政策， 但英國政府仍控制著該地區國防和財政等政策事務。

擁有約550萬人口的蘇格蘭選民在2014年投票中，有55%反對獨立、45%支持。不過蘇格蘭政府表示，英國退出歐盟後，遭到大多數蘇格蘭人的反對，這意味著必須再有一次投票。

另一方面，支持獨立的蘇格蘭民族黨在去年的選舉中贏得了多數席位，斯特金在她所屬的政黨壓力下，承諾在2023年底之前進行獨立投票。

英國怎麼看蘇格蘭獨立公投？

《路透社》指出，英國的構成國（由英格蘭、蘇格蘭、威爾斯與北愛爾蘭組成）是 一個每年價值3萬億美元的經濟體， 如果蘇格蘭公投決定獨立，將是自一個世紀前愛爾蘭獨立以來，對英國的最大衝擊——特別是此時正在努力應對COVID-19的後果、生活成本危機和不斷上升的通貨膨脹。

英國首相強森表示， 他將研究斯特金的第二次公投計劃，也將做出適當的反應，但他強調「國家的重點應該放在建設更強大的經濟上」，而他認為英國與蘇格蘭如果在一起，「將能夠擁有更強大的經濟和更強大的國家」 。

一名首相辦公室的發言人表示，強森的立場 沒有改變，他仍然認為「現在不是談論公投的時候」。

蘇格蘭反對黨稱二次公投是「錯誤的優先事項」

另一方面，蘇格蘭政壇也不是都支持獨立公投。蘇格蘭保守黨領袖羅斯（Ruth Davidson）表示，二次公投是「蘇格蘭錯誤的優先事項」，將阻礙蘇格蘭從COVID-19疫情中復甦過來；蘇格蘭自由民主黨的漢密爾頓（Alex Cole-Hamilton）表示，首席大臣的聲明是「驚人的精力和注意力浪費」，批評斯特金「對分裂國家的執著將永遠勝過人民的需求」。

針對反對派的質疑，斯特金表示，「如果反對派能提出繼續讓西敏宮（英國國會）統治的理由， 那就讓他們提出來，然後讓人民來決定。」

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：吳象元