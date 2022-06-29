「已經拿到想要的了」，土耳其不再反對，北約正式邀請芬蘭和瑞典加入聯盟

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg ）週二（28日）表示，在達成協議後，土耳其同意支持芬蘭和瑞典加入北約，北約將於週三（29日）正式邀請芬蘭和瑞典加入該聯盟。土耳其總統辦公室表示，土耳其從瑞典和芬蘭「得到了它想要的東西」。

在俄羅斯入侵烏克蘭以來，芬蘭與瑞典就對這個難以預測的鄰居感到不安，放棄了長期不結盟的立場，5月共同申請加入北約。根據北約條款，對單個成員國的攻擊都將被視為對所有成員的攻擊，並引發整個北約的軍事回擊。

不過土耳其此前強硬表示，不支持芬蘭與瑞典加入北約，土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）表示，這兩個北歐國家是「許多恐怖組織的根據地」，批評他們對境內的「庫德工人黨」（PKK）太過寬大。

經過數週的外交斡旋和數小時的會談，芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）週二表示，這三個國家的領導人已經簽署了一項打破僵局的聯合備忘錄。

Big advance for Nato as Madrid summit gets under way



Finland and Sweden poised to join Nato after Turkey drops veto https://t.co/oPau8cY5OI — Ben Hall (@hallbenjamin) June 28, 2022

土耳其為什麼態度轉彎？

土耳其總統辦公室週二發表聲明，指出在同意支持瑞典和芬蘭加入北約之前，土耳其從瑞典和芬蘭「得到了它想要的東西」。

「土耳其在打擊恐怖組織方面取得了重大進展」，聲明說，這兩個北歐國家同意「與土耳其充分合作，以打擊庫德工人黨與其他庫德軍事組織。」

瑞典外交部長林德（Ann Linde）表示，各方代表展現初驚人的合作意願，談判是有建設性的，我們明確傳達對這些恐怖攻擊的擔憂」，而作為回應，「土耳其同意在2022年馬德里峰會上支持 芬蘭和瑞典成為北約成員國的邀請。」

根據備忘錄 內容，芬蘭和瑞典將在國家安全問題上「全力支持」土耳其，他們確認庫德工人黨是非法組織，並同意不會向與庫德工人黨關係密切的敘利亞庫德民主聯盟黨（PYD）和「人民保衛軍」（YPG）提供支持。另外也同意取消對土耳其出售武器的限制、修改恐怖主義相關的法律、三方將相互分享情報並引渡恐怖嫌疑人。

在此之前，土耳其一再呼籲引渡瑞典與芬蘭境內與庫德工人黨或人民保衛軍有關的人民，特別是有10萬庫德族難民的瑞典。不過芬蘭總統尼尼斯托強調，引渡的原則將與恐怖份子有關，而不會引渡公民。

HERE IS THE JOINT DECLARATION



• Sweden and Finland confirm that there are no arms embargoes against Turkey. pic.twitter.com/gMa0LgQHJO — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) June 28, 2022

瑞典和芬蘭加入北約後有什麼影響？

在土耳其不再反對後，北約秘書長斯托爾滕貝格說，北約的30名領導人現在將邀請芬蘭和瑞典加入北約，芬蘭和瑞典與俄羅斯有1300公里的邊界，而北約 大門將向芬蘭與瑞典敞開。

芬蘭和瑞典加入北約後，北約成員國將擴大為32國，特別是波羅的海地區的穩固。

瑞典前首相比爾特（Nils Daniel Carl Bildt）表示，瑞典和芬蘭如果加入北約，他認為這兩個國家都不會建造新的大型軍事基地，但可能意味著與北約30個成員國之間進行更多的聯合軍事訓練。瑞典和芬蘭的軍隊也可以參與全球其他北約行動，儘管人口不多，但這兩國都是重要的軍事大國。

不過就算獲得正式邀請，芬蘭和瑞典正式加入北約可能需要長達一年的時間，因為30個成員國的國會也需要予以批准。

美國總統拜登也在推特上恭賀芬蘭、 瑞典和土耳其簽署備忘錄，稱這是向芬蘭和瑞典提出加入北約的邀請邁出關鍵的一步，將加強北約的集體安全，這對28日在馬德里展開的北約峰會來說，「是個很好的開始」。

Congratulations to Finland, Sweden, and Turkey on signing a trilateral memorandum – a crucial step towards a NATO invite to Finland and Sweden, which will strengthen our Alliance and bolster our collective security – and a great way to begin the Summit. pic.twitter.com/ug47DhRDGl — President Biden (@POTUS) June 28, 2022

俄羅斯怎麼回應？

俄羅斯總統普亭日前表示，俄羅斯與這些國家沒有問題，並補充說北約的擴張「不會對俄羅斯構成直接威脅」。不過俄羅斯副外長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）週一表示，此舉將是一個具有深遠影響的「錯誤」。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：翁世航