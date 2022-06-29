G7公報關切台海鼓勵和平解決爭端；譴責中國扭曲貿易行為、呼籲施壓俄停戰、停止南海主權聲索

G7譴責中國扭曲貿易行為，籲施壓俄停戰

（中央社）七大工業國集團（G7）領袖昨（28）日峰會結束發表公報，譴責中國「不透明且扭曲市場的」國際貿易行為，呼籲中國施壓俄羅斯停止侵略烏克蘭，及放棄南海大範圍主權聲索。

《法新社》報導，G7成員國領袖結束在德國巴伐利亞阿爾卑斯山區（Bavarian Alps）舉行為期3天的高峰會，會後公報中的這番言論，是G7首次直接抨擊北京的貿易行為。

G7領袖在公報中還示意，他們要尋求擺脫對中國的經濟依賴，承諾要「促進多元化與對經濟脅迫的抵抗力，以及降低戰略上依賴度」。

美國長期以來對中國的貿易行為抱持慎防態度，華府相信，中方行為目的是要讓中國企業相對於外國公司享有不公平優勢。

而在俄羅斯2月底侵略烏克蘭後，北京拒絕與俄國總統普亭（Vladimir Putin）保持距離，也引發出口大國德國等其他國家重新思考對亞洲大國中國的經濟依賴。

G7領袖還對中國的人權情況表達「嚴正關切」，強調在西藏和新疆的「強迫勞動」情形「構成重大疑慮」，要求北京尊重基本自由。公報並要求中國履行在中英聯合聲明所做的承諾。

G7領袖同時呼籲中國繼續抱持和平解決爭端的原則、促使俄羅斯撤出烏克蘭；此外停止在南海「擴張式海上主權聲索」。

G7公報再度關切台海，鼓勵和平解決爭端

（中央社）G7峰會昨天落幕，繼去（2021）年後，今年G7在公報中再次關切台海和平，鼓勵和平解決兩岸議題。

美國、加拿大、英國、法國、德國、義大利、日本等7個已開發國家的領導人，26日起在德國阿爾卑斯山區的艾爾莫城堡（Elmau Castle）舉行高峰會。峰會昨天落幕並發表聯合公報。

在「外交與安全政策」部分，G7在公報中首先強調維持印太地區自由開放的重要性，對東海和南海情勢表達「嚴正關切」，反對單方面用武力改變現況或用脅迫來增加緊張。

G7並強調「聯合國海洋法公約」（UNCLOS）的普世性和統一性，重申這個治理海上所有活動法律框架的重要性，認為中國海軍在南海的擴張沒有法律基礎，督促中國遵守2016年7月12日南海仲裁庭的裁決，尊重航行的自由和權利。

繼去年首度提到台灣後，G7領袖今年再度在公報中強調台灣海峽和平穩定的重要性，鼓勵和平解決兩岸議題。

公報中並呼籲中國維護國際法義務，提醒中國遵守聯合國憲章用和平方式解決爭端的原則，戒絕威脅、脅迫、恐嚇或武力。

針對俄羅斯對烏克蘭發動「沒有正當理由、無端和非法」的戰爭，G7在公報呼籲中國施壓俄羅斯立即遵守國際法院3月16日要求停止軍事行動的裁決，並遵守聯合國大會要求從烏克蘭撤軍的決議。

公報也提到香港，呼籲中國信守「中英聯合聲明」及《香港特別行政區基本法》對權利、自由和高度自治的承諾。

G7並對中國人權狀況表達「嚴重關切」，呼籲中國在西藏和新疆尊重普世人權和基本自由，並對新疆的強迫勞動問題表示擔憂。

《中央社》報導，與會的日本首相岸田文雄在峰會後記者會，重申台海和平重要性；並表示中國入侵釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）周邊日本「領海」的情況持續、中國在東海片面開採油氣田，中國在東海及南海所帶來的情況愈來愈嚴重。絕對不能容許試圖以武力片面改變現狀，此一原則G7領袖都同意。

G7峰會落幕，外交部感謝聯合公報強調台海穩定

（中央社）G7領袖峰會在聯合公報強調台海和平穩定重要性，並鼓勵以和平方式解決兩岸議題。外交部昨天表示，對於G7會員國及歐盟領導人連續兩年以具體行動展現對台海和平與穩定的重視，外交部表達高度歡迎與誠摯感謝。

外交部晚間發布新聞稿指出，第48屆「七大工業國集團」領袖峰會昨天中午在德國艾爾莫（Elmau）圓滿落幕，會後發布聯合公報，再次強調維護台海和平與穩定的重要性，並鼓勵以和平方式解決兩岸議題。對於G7會員國及歐盟領導人，連續兩年以具體行動展現對台海和平與穩定的重視，外交部表示高度歡迎與誠摯感謝。

外交部表示，去年6月13日G7領袖峰會聯合公報首度對台海和平與穩定表達重視，今年1月6日「日澳元首峰會」，1月21日及5月23日「美日元首峰會」，5月12日「歐日領袖峰會」及5月21日「美韓元首峰會」，相繼聲明對台海和平穩定的重視，G7領袖峰會連續兩年於聯合公報強調維護台海和平與穩定的重要性，再度顯示關切台海和平與穩定已成為國際共識，並受到世界主要民主國家高度重視。

外交部指出，今年G7由德國擔任輪值主席國，美國、英國、日本、加拿大、法國、義大利及歐盟領袖齊聚於德國南部巴伐利亞邦艾爾莫城堡，針對外交安全政策、氣候變遷、全球疫情及俄烏戰爭引發的危機交換意見，會中並提出「全球基礎建設投資夥伴關係」計畫，將在5年內投入6000億美元，打造足以因應氣候變遷的永續性基礎建設；塞內加爾、南非、阿根廷、印度及印尼國家元首也受邀與會。

外交部指出，台灣作為全球負責任的一員，將持續與國際民主夥伴攜手合作，致力維護以價值為基礎的國際秩序，並秉持透明、高標準及價值驅動等民主原則，與G7成員等理念相近國家深化合作，共同維護印太區域和平、穩定、經濟繁榮與永續發展。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航