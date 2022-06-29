G7公報關切台海鼓勵和平解決爭端；譴責中國扭曲貿易行為、呼籲施壓俄停戰、停止南海主權聲索
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繼去年首度提到台灣後，G7領袖今年再度在公報中強調台灣海峽和平穩定的重要性，鼓勵和平解決兩岸議題。此外也譴責中國「不透明且扭曲市場的」國際貿易行為，呼籲中國施壓俄羅斯停止侵略烏克蘭，及放棄南海大範圍主權聲索。
G7譴責中國扭曲貿易行為，籲施壓俄停戰
（中央社）七大工業國集團（G7）領袖昨（28）日峰會結束發表公報，譴責中國「不透明且扭曲市場的」國際貿易行為，呼籲中國施壓俄羅斯停止侵略烏克蘭，及放棄南海大範圍主權聲索。
《法新社》報導，G7成員國領袖結束在德國巴伐利亞阿爾卑斯山區（Bavarian Alps）舉行為期3天的高峰會，會後公報中的這番言論，是G7首次直接抨擊北京的貿易行為。
G7領袖在公報中還示意，他們要尋求擺脫對中國的經濟依賴，承諾要「促進多元化與對經濟脅迫的抵抗力，以及降低戰略上依賴度」。
美國長期以來對中國的貿易行為抱持慎防態度，華府相信，中方行為目的是要讓中國企業相對於外國公司享有不公平優勢。
而在俄羅斯2月底侵略烏克蘭後，北京拒絕與俄國總統普亭（Vladimir Putin）保持距離，也引發出口大國德國等其他國家重新思考對亞洲大國中國的經濟依賴。
G7領袖還對中國的人權情況表達「嚴正關切」，強調在西藏和新疆的「強迫勞動」情形「構成重大疑慮」，要求北京尊重基本自由。公報並要求中國履行在中英聯合聲明所做的承諾。
G7領袖同時呼籲中國繼續抱持和平解決爭端的原則、促使俄羅斯撤出烏克蘭；此外停止在南海「擴張式海上主權聲索」。
G7公報再度關切台海，鼓勵和平解決爭端
（中央社）G7峰會昨天落幕，繼去（2021）年後，今年G7在公報中再次關切台海和平，鼓勵和平解決兩岸議題。
美國、加拿大、英國、法國、德國、義大利、日本等7個已開發國家的領導人，26日起在德國阿爾卑斯山區的艾爾莫城堡（Elmau Castle）舉行高峰會。峰會昨天落幕並發表聯合公報。
在「外交與安全政策」部分，G7在公報中首先強調維持印太地區自由開放的重要性，對東海和南海情勢表達「嚴正關切」，反對單方面用武力改變現況或用脅迫來增加緊張。
G7並強調「聯合國海洋法公約」（UNCLOS）的普世性和統一性，重申這個治理海上所有活動法律框架的重要性，認為中國海軍在南海的擴張沒有法律基礎，督促中國遵守2016年7月12日南海仲裁庭的裁決，尊重航行的自由和權利。
繼去年首度提到台灣後，G7領袖今年再度在公報中強調台灣海峽和平穩定的重要性，鼓勵和平解決兩岸議題。
公報中並呼籲中國維護國際法義務，提醒中國遵守聯合國憲章用和平方式解決爭端的原則，戒絕威脅、脅迫、恐嚇或武力。
針對俄羅斯對烏克蘭發動「沒有正當理由、無端和非法」的戰爭，G7在公報呼籲中國施壓俄羅斯立即遵守國際法院3月16日要求停止軍事行動的裁決，並遵守聯合國大會要求從烏克蘭撤軍的決議。
公報也提到香港，呼籲中國信守「中英聯合聲明」及《香港特別行政區基本法》對權利、自由和高度自治的承諾。
G7並對中國人權狀況表達「嚴重關切」，呼籲中國在西藏和新疆尊重普世人權和基本自由，並對新疆的強迫勞動問題表示擔憂。
《中央社》報導，與會的日本首相岸田文雄在峰會後記者會，重申台海和平重要性；並表示中國入侵釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）周邊日本「領海」的情況持續、中國在東海片面開採油氣田，中國在東海及南海所帶來的情況愈來愈嚴重。絕對不能容許試圖以武力片面改變現狀，此一原則G7領袖都同意。
G7峰會落幕，外交部感謝聯合公報強調台海穩定
（中央社）G7領袖峰會在聯合公報強調台海和平穩定重要性，並鼓勵以和平方式解決兩岸議題。外交部昨天表示，對於G7會員國及歐盟領導人連續兩年以具體行動展現對台海和平與穩定的重視，外交部表達高度歡迎與誠摯感謝。
外交部晚間發布新聞稿指出，第48屆「七大工業國集團」領袖峰會昨天中午在德國艾爾莫（Elmau）圓滿落幕，會後發布聯合公報，再次強調維護台海和平與穩定的重要性，並鼓勵以和平方式解決兩岸議題。對於G7會員國及歐盟領導人，連續兩年以具體行動展現對台海和平與穩定的重視，外交部表示高度歡迎與誠摯感謝。
外交部表示，去年6月13日G7領袖峰會聯合公報首度對台海和平與穩定表達重視，今年1月6日「日澳元首峰會」，1月21日及5月23日「美日元首峰會」，5月12日「歐日領袖峰會」及5月21日「美韓元首峰會」，相繼聲明對台海和平穩定的重視，G7領袖峰會連續兩年於聯合公報強調維護台海和平與穩定的重要性，再度顯示關切台海和平與穩定已成為國際共識，並受到世界主要民主國家高度重視。
外交部指出，今年G7由德國擔任輪值主席國，美國、英國、日本、加拿大、法國、義大利及歐盟領袖齊聚於德國南部巴伐利亞邦艾爾莫城堡，針對外交安全政策、氣候變遷、全球疫情及俄烏戰爭引發的危機交換意見，會中並提出「全球基礎建設投資夥伴關係」計畫，將在5年內投入6000億美元，打造足以因應氣候變遷的永續性基礎建設；塞內加爾、南非、阿根廷、印度及印尼國家元首也受邀與會。
外交部指出，台灣作為全球負責任的一員，將持續與國際民主夥伴攜手合作，致力維護以價值為基礎的國際秩序，並秉持透明、高標準及價值驅動等民主原則，與G7成員等理念相近國家深化合作，共同維護印太區域和平、穩定、經濟繁榮與永續發展。
新聞來源
- G7峰會公報譴責中國扭曲貿易行為 籲施壓俄停戰（中央社）
- G7公報再度關切台海 鼓勵和平解決爭端（中央社）
- G7峰會落幕 外交部感謝聯合公報強調台海穩定（中央社）
- G7峰會後記者會 日相岸田重申台海和平重要性（中央社）
延伸閱讀
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- G7會議擴大對俄制裁：日本禁止進口俄羅斯石油，但歐洲國家對能源抵制反應不一
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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圖解智慧國家四大關鍵科技，從不同角度帶你了解台灣的科技應用實力
我們想讓你知道的是
大家都知道台灣有座半導體護國神山，也聽過許多媒體對台灣科技實力的盛讚，但台灣的科技實力到底強不強？我們從四個面向帶你看台灣作為「智慧國家」到底有什麼實力！
大家都知道台灣有座半導體護國神山，也聽過許多媒體對台灣科技實力的盛讚，但台灣的科技實力到底強不強？自己說不如讓國際單位做的調查更客觀顯示。瑞士洛桑管理學院（IMD）每年9月公布的世界數位競爭力（World Digital Competitiveness Ranking）評比，最近一次報告2021年台灣在全球64個主要國家及經濟體當中排名第8，獲得歷年來最佳名次。
而且值得關注的是，支持數位競爭力的核心要素之一，也就是「科技」競爭力。IMD評比報告揭露台灣拿下全球第2的佳績，從2018年的第11名年排名持續上升，顯見台灣無愧於科技強國之名。
|科技小百科：
瑞士洛桑管理學院（IMD）是一個長期研究國家與企業競爭力，在國際上具盛名及公信力的評比機構，並自1989年起發布「世界競爭力年報」World Competitiveness Yearbook，其評比報告與調查結果更是各國政府擬定相關政策之參考。IMD每年會定期公布兩份競爭力評比報告，其一是「世界競爭力年報」，每年在6月公布，2022年台灣在63個受評比國家中排名全球第7名。另一份報告為「世界數位競爭力評比」World Digital Competitiveness Ranking，每年在9月底公布，本篇文章引用的資料為這兩份研究。
也因為科技與國家發展息息相關，有哪些技術是台灣不為人知的優勢？或是未來產業可大力投資布局的領域？我們找出其中四大項與智慧國家最有關的科技，展現台灣具備強勁的科技能量，或許你已經受惠，也或許你能從其中找到發展的機會。
關鍵科技一、融合海陸空領域的多維通訊
隨著國家管理範圍逐漸擴大，通訊範圍多元且彼此關聯，相關科技如低軌衛星、5G通訊、海底電纜等，形成環環相扣的多維通訊聯網。
仔細洞察2021年的IMD報告，台灣在「行動寬頻的用戶比例」這項指標，拿下全球第1的傲人成績。顯見台灣在通訊基礎建設的投資及普及率，是走在全球領先位置。
尤其5G/6G關聯科技更是未來多維通訊的具舉足輕重的地位，原因是5G衍生的價值鏈相當廣泛，舉凡從晶片、模組、終端、邊緣、系統、到應用服務，可形成完整生態圈。為了強健台灣5G專網的自主技術與供應鏈，從2018年先後成立5G產業發展聯盟、5G垂直應用聯盟、以及5G Open Networking平台，逐漸形成5G國家隊。
除了把5G領先國視為戰略目標，當創新技術落地，更能帶來龐大商機。根據工研院的預估，將5G的小基站、邊緣運算、網路虛擬化等關鍵產品、模組、元件加總起來，2025年的市場規模上看2,510億美元(約新台幣7.5兆元)，其他國家還在積極推動5G聯網建設，顯見相關商機仍有相當大發展空間。
關鍵科技二、新型態數位經濟與網路服務
邁向Web 3.0的交叉點，元宇宙被視為下一代網際網路的新機會，市調機構Gartner預測，2026年全世界將有25%的人口，每天至少有一小時投入元宇宙虛擬世界，進行工作、社交、教育、購物、娛樂等活動，並藉由虛擬貨幣、NFT進行數位資產的交易，虛擬經濟逐漸成形。
所謂元宇宙，需要以5G/6G高速網路為基礎，透過VR頭盔/眼鏡作為進入3D虛擬世界的載體，在元宇宙的各種互動體驗則需仰賴AI運算、雲端/邊緣儲存、區塊鏈等核心技術支援。人們在元宇宙內可以滿足從現實世界做不到的事情，形成穿梭虛擬、現實之間的生活體驗與商業模式。
近七成投入元宇宙相關應用的企業，認為元宇宙在未來5年一定會蓬勃發展，虛擬音樂會、虛擬時裝秀、媒體及產品聯名展示活動，將是元宇宙優先發生的商業體驗。
那麼台灣要投入元宇宙有何利基？解析元宇宙供應鏈版圖，主要可分為晶片、光電、通訊、AR/VR裝置、內容以及AI技術，台灣科技可從硬體方面，包含晶片、感測IC、光學零組件、伺服器等擅長領域切入。像是大家熟知的半導體大廠台積電，對於相關晶片的供應就至關重要，另外光電產業也有揚明光、玉晶光、中光電等企業，讓投影技術更精緻，再來連接元宇宙的通訊技術，也有聯亞來支援，而裝置軟硬體、AI技術則是有創意、世芯、智原等企業投入，最後想到AR/VR集大成者，就不能遺漏宏達電在這一塊的耕耘，同樣威盛電、佐臻、未來市(XRSPACE)等品牌也積極佈局，可見台灣已有完整的供應鏈，接下來有志於加入元宇宙的廠家，不妨從自身的專長去思考，相信不論是哪個領域的企業，都能有更多的創新、應用內容投入，完善整個元宇宙生態。
關鍵科技三、疫後時代興起的智慧型代理人
近年因疫情持續延燒，越來越多領域開始導入「智慧型代理人」，像是零售業者引進半自動化機器，協助人力處理訂單、點餐；又或是醫院使用機器人，藉由AI辨識功能分擔部分醫護工作。
所謂智慧型代理人，以它所知的知識範圍內，自主完成人類所給予的指令任務。智慧型代理人發展至今，能協助人類的廣度、深度越來越多，主要是受惠機器學習的技術更為先進，加上其他的自動規劃、互相協調等演算法的成熟，讓智慧型代理人成為下一波產業發展重點。
世界先進國家紛紛把AI納為國家產業重要發展策略，台灣從2018年就推出「台灣AI行動計畫」，全面啟動產業AI化。發展至今，AI應用已從測試階段逐步應用於各式產業，資策會統計發現，掌握AI技術的新創企業在台灣有300家，逐漸摸索出不同的商業策略與獲利模式。
尤其資通訊、醫療照護是台灣兩大擁有頂尖人才的雙軸產業，在疫情之下，就可以看到醫療＋科技所衍生的智慧型代理人應用。像是過去為了解決醫療量能不足，開發「5G智慧防疫機器人」，用來隔離病房消毒、運送餐盒及藥品物資，比傳統人力消毒方式有效節省50%時間，還能降低醫護人員感染風險，讓醫事工作更有效率。
關鍵科技四、資訊安全網保護每個人數位資產
我國面臨網路犯罪、駭客入侵政府、機關，甚至竊取個人資料事件持續增加，如何保護國民安心使用數位科技、保障財產安全將是未來重要方向。隨著AI普及所衍生的龐大資料量之隱私及資安問題，成為棘手的挑戰。從國際AI資安發展現況來看，歐盟在2021年提出人工智慧規則草案(Artificial Intelligence Act)，鼓勵值得信賴且道德的AI進行研發與應用。微軟更在今(2022)年禁止提供AI推測情緒技術，並制定「負責任AI標準第二版」、Google則停止AI機器人具有自我意識、能與人類溝通等爭議事件，這些做法也都反映美歐在立法之際，業者也在努力自行節制敏感AI技術。
AI資安，是挑戰也是機會。未來，台灣政府與企業也須密切關注美歐相關草案的立法動態，找出AI規範的共同點，以此界定使用AI產品與服務之要求；因此，AI資安不僅需透過科技來防禦，更需要治理與法規，降低AI所帶來的衝擊。
另外，針對5G資安議題，台灣有展開大型科技防禦策略，包含5G資安防護系統、跨機關資安聯防。5G資安防護系統致力確保業者使用的5G系統具備安全、可靠、信賴，與國內5G專網業者進行服務驗證，以強化國產5G系統的整體資安防護能力。跨機關資安聯防的目標放在建立政府與民間的資安聯防體系，藉由橫向整合跨部會，全面提供威脅情資，減少機關隱匿資安事件，降低事件誤報與漏報。
持續提升台灣的科技能量 打造全方位的智慧國家
台灣的科技能量持續提升，從2022年的IMD世界競爭力年報可發現，而且該報告還指出我國擁有高素質勞動力、經濟活力、企業治理能耐、高教育水準等優勢。上述四項與智慧國家高度關聯的新興科技，涵蓋「數位基盤、數位創新、數位包容」等元素，如何借助科技打造創新、包容的社會，在台灣強勁的科技應用產業鏈上，補強創新的能量，並延續發展優勢項目，將是台灣要持續努力的方向。
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