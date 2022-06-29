義大利面臨70年最嚴重乾旱：農產減收40％，米蘭關閉公共噴泉，河床乾涸水力發電停運
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儘管當前的乾旱危機被義大利政府歸咎於異常高溫及降雨銳減，但義大利的水利公共設施長期缺乏維護，亦是造成水資源浪費的主因之一。
文：張瑞邦（Tucker Chang）
義大利面臨70年來最嚴重的乾旱危機，義大利西北方大城米蘭（Milano）當前已發布日間限水措施，並依據「因應乾旱」所簽署的新法令，關閉該市公共裝飾噴泉。
據英國《衛報》（The Guardian）報導，關閉公共噴泉一事，是涵蓋米蘭在內的義大利北部倫巴底大區（Lombardy），於2022年6月24日宣布進入緊急狀態後所施行的政策。米蘭市政府希冀能在近日關閉全市100多個公共裝飾噴泉中，至少一半的噴泉，僅有公共飲水機及內有觀賞魚類及景觀植物的裝飾噴泉不受此規定約束。
該生效的法令中亦提及，由於乾旱短期內沒有緩解的跡象，倫巴底大區公布的緊急乾旱狀態聲明，預計施行至今（2022）年9月30日，民眾在此期間須節約用水，盡可能最低限度地使用水資源。
天主教米蘭總教區大主教德爾皮尼（Mario Delpini），選在6月26日前往了米蘭郊區3座為農民服務的教堂，在其參訪期間，也以朗誦經文、舉行儀式的做法祈求降雨。
義大利乾旱問題有多嚴重？
據《法國24電視台》（France 24）描述，光是在米蘭，該市氣溫已連續數週高達攝氏30度以上，且新一波的熱浪恐導致義大利部分地區飆破攝氏40度。
此次乾旱對於義大利北部的影響甚鉅，義大利北部多數地區甚至超過110天未見降雨。《美國廣播公司》（ABC）轉述義大利農牧協會（Coldiretti）的說法表示，義大利最大的淡水河「波河」（Po River）等河溪流域，皆對於全國的農業灌溉至關重要，然而這些河流多數都已乾涸，直接危害到高達30億歐元的農業產值。
義大利農牧協會估計，此次旱災將造成義大利的農作物收成減產30％至40％，預計大麥、小麥、玉米、番茄及葡萄的產量皆會急遽下降。
《法國24電視台》亦引述了農牧協會的說法示警，水源短缺恐會連帶危及畜產供應，以波河河谷周遭為例，若乾旱問題沒有緩解，則該區將有50％的畜產面臨供給風險。此外，河床過低的水位，也可能導致海水滲入低窪農業區，伴隨而來的土壤鹽化問題恐長期危害農民生計。
《衛報》亦強調，這場乾旱不僅對農業灌溉、畜牧產業帶來衝擊，同時也影響水力發電及民生用水供應。《歐洲新聞台》（Euronews）表示，由於缺水嚴重，義大利諸多水力發電廠在過去幾個月裡，已經減少約40％至50％的發電量，河流水位過低的窘境，更造成義大利北部艾米利亞－羅馬涅大區（Emilia-Romagna）省會皮亞琴察（Piacenza）的一處工廠，被迫關閉內部所有的渦輪水力發電機。
目前河床逐漸乾涸的情形，已擴及到義大利中部拉齊奧大區（Lazio）的阿尼內河（Aniene River）、台伯河（Tiber river），以及托斯卡尼大區（Tuscany）的阿諾河（Arnold river），這些河流6月份的流量，僅有往年同時期的一半，甚至連該國南部的部分湖泊、河域水位也迅速下降。
義大利民防保護局局長庫吉（Fabrizio Curcio）認為，當前乾旱問題嚴重，主要與缺少降雨有關，尤其今年的平均降雨量，相較於近年同期遽減了40％至50％、降雪量減少了70％，進而使得波河等流域的水量較往年削減約80％。
義大利還提出哪些抗旱政策？
庫吉表示，其預計義大利中央政府將擬定數項抗旱措施，例如在某些地區進行日間定量供水、夜間用水限制，並利用卡車運水的方式，向部分缺水嚴重的城鎮供水。除北部各城市外，政府亦會陸續向其他行政區發布緊急乾旱狀態聲明。
距離羅馬西北方約32公里的布拉恰諾湖（Lake Bracciano），其鄰近的數個城鎮也實施了限水措施，例如禁止將自來水用於洗車、澆花，或是清潔自家陽台。
《義大利當地報》（The Local Italy）報導，義大利的部分一級行政區已祭出違反用水規定的罰責。例如在托斯卡尼大區的港口城市利佛諾（livorno），若民眾將飲用水作為非家庭用途，最少將面臨100歐元罰款；而位於倫巴底大區的北部市鎮特拉達泰（Tradate），當地居民不可於早晨6點至午夜期間，將飲用水用於其他非必要用途，一經查獲，將被處以最高500歐元的罰款。
《歐洲新聞台》提及，義大利部分地方政府正在評估針對水上遊樂園的限水政策，水上遊樂園業者及相關協會也在考慮，若水上樂園鄰近海岸周遭，或許可使用海水淡化技術來補充遊樂園的淡水。
米蘭地方政府則建議，居住於該城商業及時尚中心的民眾，應減少用水，同時也將限制家中灌溉植栽、花卉的用水量。另外米蘭市府也宣布，除了公用土地內新種植的樹木外，將限制公共草皮、市鎮綠地的灑水裝置使用。
此外，米蘭全市的居民及企業亦被告知，為節省能源，不可將室內冷氣溫度調至攝氏26度以下，且應盡可能地關閉門窗，以此降低電網負荷。
「我們必須採取行動，每個人都必須盡自己的一份心力。我相信我們現在為節約用水所做的努力是正確的。」米蘭市長沙拉（Giuseppe Sala）如此說道。
《美國廣播公司》也提醒，儘管當前的乾旱危機被義大利政府歸咎於異常高溫及降雨銳減，但義大利的水利公共設施長期缺乏維護，亦是造成水資源浪費的主因之一。
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