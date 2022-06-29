美國邊境偷渡慘案50人悶死貨櫃車中，墨西哥總統指禍首是「貧困和絶望」與人口販運失控

Photo Credit: Reuters / BBC News 墨西哥總統羅培茲．歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）指責美墨邊境的人口走私問題已經失控

墨西哥總統羅培茲．歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）就發生於美國德州聖安東尼奧偷渡移民慘死貨櫃車中悲劇表態說，「貧困和絶望」導致至少50名移民被遺棄在德克薩斯州的卡車上。歐布拉多總統還指責美墨邊境地區的人口販運已經「失控」。

這是美國歷史上偷渡移民死亡人數最多的一次案例。據最新統計，罹難者中有20多名墨西哥人，7名瓜地馬拉人和兩名洪都拉斯人。

數名倖存者，其中包括4個孩子，已經被送往當地醫院救治。據警方表示，倖存者身體「摸起來很燙」，已經中暑。

到目前為止，墨西哥當局表示，送往醫院的倖存者中，至少兩人可能是墨西哥公民。領事官員正在努力確認他們的身份。

美國和墨西哥政府正在合作，努力確認剩餘受害者的國籍。據美方稱，三名「據信參與人口走私陰謀」的人已被拘留。

墨西哥總統歐布拉多還表示，這是一場「巨大的悲劇」，並表示墨西哥將努力遣返公民遺體。

墨西哥外交部長埃布拉德（Marcelo Ebrard）表示，墨西哥已加入調查，並正在向德克薩斯州派遣一個小組來幫助調查。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 緊急救援人員在接到報警後，於當地時間18:00時（格林尼治標凖時間23:00時）左右抵達現場

偷渡移民悶死貨櫃

據美國媒體早間報導，在德州聖安東尼奧市郊的一輛卡車中發現數十人死亡，並相信死者都是偷渡移民。

聖安東尼奧，距離美墨邊境約250公里（150英里），是人口走私者的主要過境路線。一旦非法移民成功進入美國，人口販子往往會在偏遠地區與非法移民接頭，並用卡車運送他們。

「他們有家庭⋯⋯只是可能想尋找更好的生活」，聖安東尼奧市長羅恩．尼倫伯格（Ron Nirenberg ）說。 「這簡直就是一場可怕的人間悲劇。」

據發佈在社交媒體上的圖片顯示，這輛大貨車周圍有大量緊急救援人員。

聖安東尼奧消防隊長胡德（Charles Hood）表示，緊急救援人員在接到有人死亡的報警後，於當地時間18:00時（格林尼治標凖時間23:00時）左右抵達現場。

胡德說：「我們沒有想到打開一輛卡車，會看到裡面成堆的屍體。我們從未想到會這樣。」

他補充說，這輛車已被司機遺棄，沒有空調，車內也沒有飲用水。聖安東尼奧市的夏季氣候炎熱，周一氣溫達到39.4攝氏度。

聖安東尼奧市警察局長威廉．麥克馬納斯（William McManus）在新聞發佈會上說，有關調查現已移交給聯邦特工，有三人被拘押。

Photo Credit: BBC News 木材場保安愛德華．雷納（Edward Reyna）說，他上夜班時聽到這個消息並不感到驚訝。

可怕的一幕

《BBC》記者安吉莉卡．卡薩斯（Angelica Casas）從聖安東尼奧報導

現在天已經黑了，只有幾輛執法車輛和一些警察在漆黑的道路上用警戒線圍住了這條路，顯然這是一起大規模傷亡事件的現場。

這些受害者據推測是移民，他們可能死於中暑或脫水。

就在幾碼外的一個木材場保安愛德華．雷納（Edward Reyna）說，他上夜班時聽到這個消息並不感到驚訝。

他已經記不清有多少次他看到移民從火車上跳下，而火車就在卡車被發現的地方經過。

「我想遲早會有人受傷，」雷納說。 「帶他們過來的傢伙並不關心他們。」

這個故事以前在聖安東尼奧上演過，但沒有這麼嚴重。2017年，10名移民被發現死在沃爾瑪超市（ Walmart）外的一輛類似的拖拉機拖車內，地點也在該市的南側。

聖安東尼奧最南端是一條走廊，有兩條主要高速公路將城市與德克薩斯州邊境城鎮連接起來。

聖安東尼奧這個地區有很多農村社區、一些垃圾場和少數發展中的社區，這使得這種尺寸的卡車很容易被忽視，直到該事件發生。

據美國德克薩斯州《KSAT》電視台報導，這輛卡車是在聖安東尼奧西南區的鐵軌旁被發現的。

在這輛大卡車周圍可以看到大量緊急救援人員，包括警察、消防和救護車服務人員。

Reuters 當地消防隊長說，60多名消防員參與了救援行動。

美國國土安全部部長亞歷杭德羅．馬約爾卡斯（Alejandro Mayorkas）的部門已經接管了調查。他說：「人口走私者是冷酷無情的人，為了牟利，他們從不考慮遭其剝削和危害的弱勢群體人士。」

墨西哥外交部長馬塞洛．埃布拉德（Marcelo Ebrard）表示，墨西哥領事正在前往事發地點的途中，兩名瓜地馬拉人被送往醫院。但他補充說，其他受害者的國籍尚不清楚。

德克薩斯州的共和黨州長格雷格．艾博特（Greg Abbott）將死亡事件歸咎於美國總統拜登（Joe Biden），並稱這是拜登「致命的開放邊境政策所造成的結果」。

與格雷格．艾博特競爭的民主黨候選人貝托．奧羅克（Beto O'Rourke）表示，這些報導是毀滅性的，並呼籲採取緊急行動「破除人口走私團伙，並以擴大合法移民的途徑取而代之」。

移民在美國是一個有爭議的政治議題，去（2021）年有破紀錄數量的無證移民從墨西哥進入美國時被拘押，許多人是沿著極其危險和不安全的路線前往美國。

Reuters 當地一些拉丁裔社區民眾聚集在事發現場守候

美國執法官員在邊境逮捕的人數有望超過2021年創紀錄的173萬人，大量人員繼續從洪都拉斯、瓜地馬拉和薩爾瓦多等中美洲國家越境進入美國。

為了逃離中美洲的貧困和暴力，許多無證移民最終向人口走私者支付巨額現金，以便在他們的幫助下越境進入美國。

近年來，有許多類似的移民在越境途中喪生的例子，但沒有一起事件像周一發現的那樣致命。

這起悲劇發生後，聖安東尼奧天主教大主教古斯塔沃．加西亞－西勒（Gustavo Garcia-Siller）在推特上寫道：「願主憐憫他們。他們希望過上更好的生活。」