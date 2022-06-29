香港移交25年：令人難忘的十件大事

1997年，英國向中國移交香港，中方稱之為「回歸」。25年中，香港經歷和見證了許多跌宕起伏。如今，中國《香港國安法》頒布已有兩年，北京以「愛國者治港」作為「一國兩制」的新標凖，親北京陣營高呼「二次回歸」；與此同時，也有數以萬計的港人選擇移民他國。

在香港移交25週年之際，BBC中文選出以下十件事情，記憶香港走過的這四分之一個世紀。

1. 主權移交

Photo Credit: Davies Surya / BBC News

1997年7月1日零時，香港會議展覽中心內，在英屬香港旗幟最後一次隨「米字旗」落下後，中國解放軍首次在香港奏響《義勇軍進行曲》，五星紅旗與紫荊花旗幟升起。在同一時間，解放軍駐港部隊接管駐港英軍威爾斯親王軍營，成為中國解放軍駐港部隊中環軍營。

約90分鐘後，董建華在時任中國總理李鵬面前宣誓就任香港特別行政區第一任行政長官，主要官員與臨時立法會議員相繼宣讀就職誓詞，中共管治的香港特區正式成立。

高光時刻過後，是接踵而來的挑戰。亞洲金融危機衝擊香港股市與港元匯率，全球首例人類感染H5N1禽流感演變成疫情，啟德機場搬遷至赤鱲角新機場發生混亂……特區時空如此展開。經歷了移民潮之後，留下來的人，一同見證了接下來的事情。

2. 居港權爭議

Photo Credit: Davies Surya / BBC News

中國接管香港，香港永久居民定義隨香港《基本法》實施而有所改變，引發一群香港永久居民在中國大陸所生，但在香港簽證逾期或無證居留的子女，向特區政府入境事務處聲請確認居留權。

港府緊急修訂移民法律，實施「居港權證明書」制度，要求這些「無證子女」返回大陸，一併申請大陸方面簽發的「前往港澳通行證」（單程證）與香港特區簽發的證明書，方可移民香港，並將修例追溯至1997年7月1日生效。一些家庭到特區高等法院提起司法覆核訴訟，尋求直接留港，入境處則著手將沒有提出訴訟的無證子女遣返大陸。

1999年1月29日，特區終審法院裁決吳嘉玲案，裁定港人在中國大陸所生子女，不論有否取得單程證，不論婚生或非婚生，不論出生時父或母是否已成為香港永久居民，均擁有香港居留權。特區政府警告，若執行此裁決，十年內將有約167萬中國大陸居民循此途徑移居香港。

時任特首董建華提請中國全國人民代表大會常務委員會解釋《基本法》相關條文。1999年6月26日，全國人大常委會通過釋法案，規定只有獲批單程證的香港永久居民在中國大陸所生子女才享有居港權，出生時父母仍未成為香港居民的則沒有居港權。這便是俗稱「人大第一次釋法」，全國人大常委會的決定，實質上駁回了香港特區終審法院的裁決。

中國政府強調全國人大對法律擁有解釋權，包括解釋香港《基本法》，香港民主派法律界人士則認為「釋法」衝擊香港司法獨立。

居港權爭議並未就此結束，之後更引申出造成兩人死亡的入境處大樓縱火案，外籍家庭傭工及其子女居留權爭議，與2001年莊豐源案終審裁決。

其中，莊豐源案確立父母皆非香港居民的中國大陸居民在香港所生子女為香港永久性居民，為日後大陸居民赴港產子引發「雙非兒童」問題埋下伏線。

3. 沙士來襲，「23條」與「七一」遊行

Photo Credit: Davies Surya / BBC News

2003年2月21日，廣州中山大學附屬第二醫院的退休教授劉劍倫來港探親，入住酒店不久後出現肺炎症狀入院，最終不治。後來的流行病學調查認定這就是不明原因肺炎疫情在香港爆發的源頭。

當年3月15日，聯合國世界衛生組織正式將病毒命名為「嚴重急性呼吸道綜合症」（SARS），中文簡稱計有薩斯、沙士、非典等。直到6月23日世衛組織將香港從疫區名單中除名為止，香港共有1755人感染沙士，其中299人死亡，包括八名殉職醫療人員。

沙士疫情讓剛從亞洲金融風暴恢復的香港經濟再次遭受重挫，特區政府應對疫情速度受輿論質疑。而在應對疫情之際，特區政府還忙於推動另一項工作：《基本法》第23條國安立法。

立法草案中的「叛國罪」、「顛覆罪」、「分裂國家罪」和「煽動叛亂罪」等，以及警察獲得無須法庭搜查令即可執行搜查等權力，引起親民主派政團與支持者擔憂基本人權與自由遭到削弱。

在眾多不安下，以民間人權陣線為首的泛民主派號召市民於7月1日上街抗議，最終香港島北部鬧市街道，從維多利亞公園起點，到中環政府總部，在那一個酷熱的下午填滿了身穿黑衣的抗議群眾，叫喊著反對「23條立法」與董建華和多名官員的口號。

主辦單位稱有超過50萬人上街，成為1989年聲援北京學運之後，以及1997年主權移交以來，香港最大規模的遊行。

董建華政府最終撤回《國家安全（立法條文）條例草案》，主持立法工作的保安局局長葉劉淑儀，與主持抗疫工作的衛生福利及食物局局長楊永強相繼辭職，董建華也在2005年3月辭職，沒能完成第二個五年任期。

自此，七一遊行成為了香港民主派政治寒暑表的重要組成部分，也跟「23條立法」一起，成為日後香港與北京關係的一道伏線。

另一邊廂，受衛福食局領導的衛生署署長陳馮富珍在應付過禽流感與沙士疫情之後，獲邀到日內瓦擔任世衛組織助理總幹事，2007年獲北京提名並當選總幹事，成為首位出自香港的聯合國高官。

4. 北京奧運

Photo Credit: Davies Surya / BBC News

2008年夏天，有媒體形容是香港「愛國之夏」。北京8月份主辦夏季奧運會，香港也成為了協辦城市，承辦奧運馬術賽事，而這與香港百年賽馬傳統不無關係。