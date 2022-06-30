中國留學生的漫漫回家路：疫情增加返鄉難度，但多數家長仍希望子女繼續留在英國

數以萬計留學英國的中國學生，面對即將到來的暑期長假，估計很多都開始為是否應該回國探親而撓頭。儘管中國方面有了入境政策鬆動，但是對他們中間的很多人來說，回家的路還是十分艱難的。

據中國國家衛健委網站6月28日的訊息稱，中國國務院聯防聯控機制發佈第九版COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）防控方案，將密切接觸者、入境人員隔離管控時間從「14天集中隔離醫學觀察+7天居家健康監測」調整為「7天集中隔離醫學觀察+3天居家健康監測」。

這對於海外留學生和許多希望返回中國探親的人來說，無疑是個好消息。

自從COVID-19疫情全球流行以來，包括大量留學生在內的海外華人的「回國」之路可以說難上加難——從航班熔斷到機場滯留，各種困難數不勝數。

特別是對那些低齡留學生——也就是俗話講的未成年「小留學生」來說，難以回家見家長更是苦悶。根據英國寄宿協會BSA發佈的消息，目前在英國的中國低齡留學生約為六、七千人，未成年的他們也要經歷同樣的隔離政策。

BBC中文近日訪問了專注於監護低齡留學生的晟橋監護機構（OPDS）的負責人桑妮（Sunny）女士。想從一線從業人員那裡更好地了解留學生回家難的問題。

據介紹，這家接受訪問的公司監護約110名學生，其中百分之九十的學生來自中國。

留學生回國難

在疫情之前，公司監護的小齡學生每年三個大假期（聖誕節，復活節和暑假）基本都會回國探親，有的學生甚至在期中假期時候也會回去。自從疫情以來，情況就變得困難無比。

桑妮說：「我們本學年開始時也給家長打了預防針，那就是要做好孩子一年無法回家的凖備。」

由於中國的防疫和入境政策經常改變，作為有十多年歷史的監護機構，也需要隨時對各種政策有足夠了解，並與領使館及檢測機構經常聯絡，才能幫助學生能夠成功獲得「綠碼」。

據中國駐英大使館五月發佈的最新要求，無論是否接種疫苗以及接種何種疫苗均只需進行48小時內雙核酸檢測。此外，有感染史人員進行預審無需再提供X光或CT照片。但是聲明也說，赴華人員須在起飛前48小時內進行兩次PCR核酸檢測，且其中至少有一次的採樣是在起飛前12小時內進行。

聽起來感覺，沒有以前的要求嚴格，但是學生們在回家的過程中仍然經歷了很多。

桑尼說：「現在需要12小時候之內的綠碼檢測結果，有些學生是早上的飛機，那就意味著他們需要在前一天夜晚前往做檢測，為了安全，全程都需要有監護老師跟隨。而現在我們通常建議學生提前三、四個小時到機場，所以等做完檢測外加提前去機場，學生基本整夜都不能睡覺，還有旅途那麼久，即使這些都不能改變他們的回家心切。」

回家路漫漫

監護學生的人士介紹，除旅途中長時間的缺少睡眠和心中忐忑不定之外，還有很多因素，有時候都會對學生身心健康產生很大的影響。

一些學生面臨的問題是，在離開英國時去大使館指定的測試地點並獲得綠碼，但到中轉的城市的指定測試點得到的卻是紅碼，讓學生們感到非常失望和壓抑。

比如，隸屬於晟橋監護服務的一名張同學在倫敦時候就成功獲得健康碼，但是在中轉站哥本哈根檢測的時候卻變成紅碼。無獨有偶，另有一位姓劉的學生，在法蘭克福轉機因為變成了紅碼而在那裡的酒店隔離了十天之久，前兩天才剛剛成功地返回了中國。

一位江蘇的家長表示，孩子六月初沒走成，在荷蘭假陽又回倫敦，轉戰香港了。孩子都留心裡陰影了，考試也沒考好。真是一言難盡，還好買到飛香港的票了。

這麼多的困難讓家長和孩子們的思念之情有增無減。那麼對於這樣的情況，作為監護機構也需要經常和學生進行溝通，並給與他們安慰。

寄宿學校的留學生，通常在期中假期都會前往寄宿家庭，但是由於三大年假他們也需要前往寄宿家庭居住。得到寄宿學校協會BSA認可的晟橋監護服務表示，有一些學生也和寄宿家庭的阿姨溝通地不錯。但是即使這樣，這也不是家。學生希望的是回家。

希望他們回家的還有他們的父母。雖然目前回國的機票價格幾乎是天文數字，另外回國之後的隔離等也需要不少費用，但是只要能夠有航班安排，機票再貴也希望孩子能回來度假。

目前在成都的楊女士表示，女兒已經離開留學英國三年多了，在過去兩年裡，真的很難。回國機票特別貴，外加還要隔離，但是想想還能和孩子見上幾個星期，還是值得。

還有一名來英國探親的家長說，「我當時票太難買了，我的簽證也到期了。當時回了倫敦我真有心不走了，但不想給孩子留下遺憾，要讓他知道家是一定能回的。」

目前從英國回國通常要轉道法蘭克福，哥本哈根，阿姆斯特丹或者巴黎，之前網上表示東航或將在7月8日恢復直航，讓很多人感到興奮。但是記者看到東航網站上並沒有對此進行證實。

不過桑妮表示，現在轉機香港的路徑回國已經走通，暑假時會有很多學生以這種方式回國。如果現在回中國的隔離時間變短，這將會給學生們更多時間與家人相聚的時間。

留學熱情不減

儘管對於留學生來說回國如此之難，但是據業內人士介紹，多數家長仍然希望子女繼續在英國學習。

晟橋監護負責人姜樺表示，雖然少數家長決定讓孩子回家不再留英，但是多數家長仍決定繼續，因為這些學生大部分都已在英國學習了一段時間，非常適應這裡的學習和生活，而且家長和學生對留學英國也都很認可。