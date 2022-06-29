當地貨幣匯率暴跌、面臨2004年以來最嚴重物價上漲，一場債務危機正在寮國醞釀
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寮國財政部長本炯（Bounchom Ubonpaseuth）本月承認該國積累了巨額債務，稱每年的對外還款額從2010年的1.6億美元增長至2022年的14億美元；不過本炯在國會第9屆第3次常委會上為該國的外債辯護，稱公共債務不斷增長是因為寮國是個欠發達國家，高度依靠外國投資來推動國內經濟的發展。
文：杰西
寮國可能成為亞洲下一個出現債務違約的國家。這個東南亞國家在過去十年對中國的債務不斷增加，隨著外匯逐漸耗盡，一場債務危機正在寮國醞釀。
過去幾週，寮國的經濟形勢不斷惡化。當地貨幣基普匯率暴跌致使進口成本上升，寮國面臨2004年以來最嚴重的物價上漲，5月通貨膨脹率達到12.8%，今年前五個月的平均通脹率達到9%。
貨幣貶值嚴重影響了當地民眾的生活，寮國政府無法進口足夠的燃料和其他生活必需品。據當地媒體5月報導，加油站普遍出現車輛大排長隊的場面，寮國一半以上天然氣需求無法得到滿足。
儘管世界各國近來幾乎都受到商品價格上漲的衝擊，但寮國面臨的情況尤為嚴峻，因為該國積累了大量的債務，沒有足夠的外匯儲備來支付近期的進口需求。
澳州國立大學的東南亞問題專家雷蒙德（Greg Raymond）對《美國之音》表示：「近期的原因是烏克蘭戰爭導致的油價上漲，以及美國加息導致寮國貨幣貶值。在新冠期間，旅遊收入的下降也具有破壞性。但更深層次的原因包括該國決定大規模舉債，為大型基礎設施項目籌集資金。」
本月中旬，國際信貸評級機構穆迪（Moody's）將寮國的信用評級下調一個檔次至Caa3，理由是債務負擔非常高，外匯儲備不足以支付到期的外債。該機構警告稱，寮國正處於債務違約的邊緣。
大規模舉債
據世界銀行的數據，截至2021年，寮國的公共債務達到約145億美元（約新台幣4303億元），佔國內生產總值的88%，其中約一半債務是欠中國的，主要涉及修建中寮鐵路的貸款。
另據美國威廉和瑪麗學院的AidData實驗室統計，在納入寮國對中國的隱形公共債務（即完全或部分由寮國政府擁有的實體所簽訂、但沒有明確的主權還款保證的債務）後，該國對中國的公共債務總價值約為122億美元（約新台幣3620億元）。該實驗室追踪了中國「一帶一路」項目的債務情況。
實驗室執行主任帕克斯博士（Bradley Parks）告訴《美國之音》：「寮國政府從中國官方債權人處簽約或擔保了價值55.7億美元（約新台幣1653億元）的貸款，但這只是冰山一角，寮國對中國的隱性公共債務風險水平也異常高，價值額外的66.9億（約新台幣1985億元）美元。」
世界銀行稱，在2025年之前，寮國每年需償還超過13億美元（約新台幣386億元）的外債，這幾乎等同於寮國的外匯儲備總額，並相當於寮國國內財政收入的一半。
世界銀行預測寮國經濟今年增長3.8%，但這不足以為寮國政府帶來足夠的財政收入來支付外債。這個700萬人口的東南亞國家人均生產總值約為2600美元（約新台幣1.14億元），仍然是全球最貧窮的國家之一。
寮國財政部長本炯（Bounchom Ubonpaseuth）本月承認該國積累了巨額債務，稱每年的對外還款額從2010年的1.6億美元（約新台幣47億元）增長至2022年的14億美元（約新台幣415億元）；不過本炯在國會第9屆第3次常委會上為該國的外債辯護，稱公共債務不斷增長是因為寮國是個欠發達國家，高度依靠外國投資來推動國內經濟的發展。
他在會上說：「在過去47年裡，寮國借了大約50億美元（約新台幣1484億元）投資於基礎設施，並藉了大約40億美元（約新台幣1187億元）投資於用於出口的商業生產。這些貸款對我國過去幾年的發展是必要的。」
近年來，寮國為了實現「陸路連接國家」和通過水電項目成為「東南亞電池」的雙重目標，在大型基礎設施項目的公共支出持續走高，其中許多項目是藉助中國的貸款。
據中國官媒《新華社》援引寮國官員的報導稱，中國去年繼續穩居寮國最大的外國投資者，共承擔813個項目，總價值超過160億美元（約新台幣4748億元）。
以中國全球基礎設施建設項目「一帶一路」在寮國的旗艦項目中寮鐵路為例，該項目連接中國西南部的雲南昆明至寮國首都永珍，經過5年的建設後於去年12月開通，耗資約59億美元（約新台幣1751億元）。
寮國寄希望該鐵路能夠降低運輸成本，促進出口和旅遊，但也有人質疑寮國為此承擔的債務過重。該項目幾乎所有的資金都來自中國，寮中鐵路公司70%的股份由三家中國國有公司擁有，30%由寮國政府持有，為此寮國負債19億美元（約新台幣564億元），佔其GDP約10%。
推廣可持續全球貿易的非盈利機構韓禮士基金會（Hinrich Foundation）的研究員帕特森（Stewart Paterson）3月在一篇分析文章中寫道：「從中國的角度來看，這個鐵路項目只提供了好處。因為這條鐵路是由中國公司建造的，中國的很大一部分支出已經通過出售機車車輛、鋼材和工程建設的利潤得到了補償。這條鐵路是連接雲南省和泰國灣的重要一步，帶來了經濟和地緣戰略的雙重利益。」
專家表示，寮國的外國投資急劇上升，這些流入的資金必須在規定的時間內連本帶息償還，而目前的資金成本超過了基建項目為寮國帶來的經濟收益。
控制風險諮詢公司（Control Risks）的副主任哈里森·程（Harrison Cheng）告訴《美國之音》：「公共債務水平明顯增加，而地方稅收仍然不佳，多年來沒有穩定地培養外匯儲備，以應對今年初以來發生的類似宏觀經濟衝擊的情況。」
債務違約前景
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