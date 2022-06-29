以色列「瑣碎政治」拖垮班奈特聯合政府，各黨同意解散國會卻連大選日期都爭吵不休
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面對一連串內部黨員的叛離倒戈後，以色列總理班奈特於20日發表戲劇性聲明，提案解散國會。
文：賴素芬（中央社記者特拉維夫專電）
以色列國會昨日（當地時間27日）經過內務委員會主席幾次拖延，反對派企圖成立替代政府無成後，執政聯盟與反對派終於達成協議，同意29日解散國會。各政黨將重新布局，迎戰新選舉。
面對一連串內部黨員的叛離倒戈後，以色列總理班奈特（Naftali Bennett）於20日發表戲劇性聲明，提案解散國會。
一週後，以色列國會全會昨天開幕。內務委員會原定昨天上午召開會議，討論11項解散國會的法案。這些法案在上週通過初步閱讀，委員會必須在提交給全會一讀之前批准法案。但委員會主席為叛離聯盟的國會議員歐巴赫（Nir Orbach），他之前表示希望延後解散國會，讓右翼集團能在不解散國會的情況下組成替代政府，避免以色列3年內的第5次提前選舉。
解散國會議題拖到昨晚10時餘才達成協議的主要原因之一是，兩派無法就下一次選舉的日期達成協議，陷入僵局。
原本仍然樂觀地認為可以在未來幾天組建替代政府的反對派，要求選舉在10月25日舉行。這日期是以色列猶太法典學校（Yeshiva）學生假期的最後一天，這樣他們可以輕鬆在家鄉投票，對右派反對黨有利。然而，執政聯盟希望投票日期設於11月1日或8日。
除了選舉日期，執政聯盟正在推進的「被告法案」（Defendant Law）也是爭執主因。該法案提議禁止面臨可判處3年以上有期徒刑的人擔任總理，已獲議會立法事務委員會投票通過，仍需提交全會投票並通過三讀。法案如果通過，將可能禁止目前被告收賄的反對派領導人納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）組建政府。
據以色列12頻道（Channel）報導，除了「被告法案」，大多數辯論圍繞著「猶太和撒馬利亞法規」（Judea and Samaria Law）。這法規是1967年六日戰爭結束、以色列占領西岸不久後成立的臨時法規，將定居在約旦河西岸的猶太人涵蓋於以色列法律之內，每5年需經國會重新投票更新。
「猶太和撒馬利亞法規」的更新在6日被反對黨以多數票否決，是政府解散的主要原因之一。6月30日這法規將過期，聯盟希望在議會解散後立即批准該法案，而反對派仍然拒絕讓步。
全會中，議員繼續制定將在國會解散後立即提交投票的法案清單。據報導，雖然許多主題已達成共識，但議員無法克服在許多關鍵立法上的分歧。另外，反對派趁機以瑣碎政治操作解散國會法案，杯葛交通部長提出的地鐵法案，和內政部已與美國協調到最後階段的以色列人到美國的簽證豁免。反對派不願讓執政聯盟贏得這兩項法案成功的成就，刻意讓重要法律的通過停滯不前。
以色列副總理兼外交部長拉皮德（Yair Lapid）昨晚已經跟班奈特交接，準備明後天進入總理辦公室。今天舉行的內閣會議由拉皮德主持。之前，拉皮德曾求助於司法部長薩爾（Gideon Sa’ar），提供他外交部長職位，但薩爾拒絕。因此，拉皮德將同時擔任總理和外長。
在接受12頻道週末新聞採訪時，班奈特提到了拉皮德身兼兩職的重疊任務：「我希望他盡可能做好準備，因為這個角色是宇宙中最困難的角色。」班奈特為他的繼任者準備了一份情報文件，其中包括有關伊朗、加薩和其他安全政策問題的訊息。
班奈特的政治前途尚不明朗。以色列三大電視新聞媒體25日晚間播出的採訪中，他表示，在國會正式解散前，不會宣布他的未來計畫。
同時，據報導，國防部長兼藍白聯盟主席甘茨（Benny Gantz）正在探索與新希望黨（New Hope）黨魁薩爾的可能聯合，但也在試圖招募前參謀長、少將伊岑科特（Gadi Izenkot）。如果伊岑科特加入拉皮德鎮營，可能會削弱甘茨所在政黨的選票，他正試圖將納坦雅胡和拉皮德之間的兩頭競爭變成三頭競爭。
解散國會法案提出後，根據12頻道上週的席位民意調查顯示，沒有任何集團達到成立政府所需的61個席位，而且有4個政黨處於被剔除國會的門檻邊緣。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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36歲身價千萬仍然沒有安全感？善用「負債」，縮短與財富自由的距離
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本文以VI College價值投資學院的學員案例來分析推導，說明透過系統性的分析、目標設定及投資規劃，財富自由並非遙不可及的夢想，甚至能藉此達成財富自由與志業圓滿的雙重目標。
財富自由是許多人共同夢想，如果可以擁有足夠被動收入讓生活無虞，甚至還能每月度假，相信這是許多人欣羨的生活。然而，財富自由確實是很好的理財目標，卻未必是「快樂」的終點。
36歲的心怡過去時常在各地飛來飛去長達八年，高壓工作、生活作息日夜顛倒，也為自己累積下遠高於同齡人的資產。分析心怡的資產負債現況：現金活存、股票、外幣存款、美股、債券、保險，包含名下一棟房地產，即便房子還有500多萬房貸，但總資產淨值有1300多萬。
她的夢想跟許多人相同，希望能靠著理財就不需要工作，每月有10萬元用來度假、15萬生活開銷資金和給家裡5萬的孝親費，同時維持目前每個月公益捐款的好習慣。現階段生活看似豐盛，但是距離自己設定的3億身家還有相當長一段距離，特別是盤點目前可動用初始資金只有美金3萬元，更讓心怡覺得目標難以達成。而在離開上一份工作後就因為帳面不缺錢而始終待業中，也讓心怡對未來不時感到不安。
擁有千萬身價，想要過上相對充裕、財富自由的生活是否是件難事？或許關鍵就在於資產負債組合當中的「負債」！
給心怡的建議一：財富自由的關鍵在於善用「負債」。
與多數諮詢的學員相比，心怡的投資體質跟觀念都算相當完善，特別是本身資產分配方向十分多元，表現出對於投資她是有長期研究且願意嘗試的。而透過完整檢視「資產負債」「資產損益」及「投資組合」三張表格，我可以在短時間內理解學員本身屬於哪種類型投資者，目前於投資理財方面存在什麼問題通常也能一目了然。
財務問題一定是出在負債嗎？以心怡這個案例來看，反而是卡在分配最多資產於「保險」上，而能讓自己加速達成財富自由的機會，反倒是唯一且最大的負債「房貸」。
心怡的房子目前剩餘房貸已經低於房價50%，我建議她可以尋找銀行重新談30年換貸並加上使用三年房貸寬限期，這樣除了立即將每月10,000多元房貸支出減輕為幾千元，對待業中的心怡來說可減輕相當大支出負擔，還能取得一筆不小的資金將防守型資產轉為進攻型資產。如果又進一步將那些投資報酬率過低的儲蓄險贖回，將資金都投入進攻型投資項目中，能在三年寬限期內靠著投資達成每月10,000多元的被動收入，等同於用手邊資金幫自己繳未來每月房貸。
給心怡的建議二：明確財務目標，距離財富自由其實很近。
但想要財富自由真有那麼困難嗎？或許單靠心怡目前手邊資產能在60歲前達成願望。
如果以心怡目前保障型資產高達518萬、防守型資產1400多萬、進攻型資產僅有250萬，分配比例為24：64：12現況來看，如果維持投資組合現況每年約8%獲利計算，要達到3億身家需要40年9個月。
但如果能將保障型資產降低至6%，防守型資產降低為31%，進攻型資產提高到63%，就目前心怡於美股平均獲利為15%，只需要將獲利提高至20%，16年又8個月就能實現3億身家目標。
但事實上3億真的是必要目標嗎？如果以心怡希望的未來生活來看，即使加上換房、換車及新房裝修等開銷，也只需要1億3千多萬資產，同樣投資組合、同樣獲利只需要13年，心怡於50歲前就能實現財富自由夢想。
給大家的財富建議：比起追求金錢，更該追求使命。
雖然心怡有相當大機會達成財富自由的夢想，但在諮詢過程中我也發現她對未來的不安感，主要原因來自缺乏「使命」。即使可以靠著理財就擁有不錯的生活，但缺乏使命可能會讓人覺得人生沒有重量感。除了追求財富自由，我常常建議學員建議一定要找到「沒有錢也會願意做」的事情，才有辦法創造更多財富，所以建議目前待業中的心怡可以趁著目前還沒有生活壓力，找到「使命」並做為主動收入來源。
我也會透過一連串問題引導學員，從這些問題的答案中找到一個方向後確實執行，無論透過創業、找到相關產業或相關職位，建立屬於自己的中長期志業規劃。在執行跟學習過程當中，也能夠找到更多元的新道路，這是每個成功者在找到財富事業前必經之路，藉由系統性的分析、規劃及目標設定，讓自己找到真正的人生快樂泉源。關鍵在於：你有找到屬於自己的「使命」了嗎？
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。