以色列「瑣碎政治」拖垮班奈特聯合政府，各黨同意解散國會卻連大選日期都爭吵不休

文：賴素芬（中央社記者特拉維夫專電）

以色列國會昨日（當地時間27日）經過內務委員會主席幾次拖延，反對派企圖成立替代政府無成後，執政聯盟與反對派終於達成協議，同意29日解散國會。各政黨將重新布局，迎戰新選舉。

面對一連串內部黨員的叛離倒戈後，以色列總理班奈特（Naftali Bennett）於20日發表戲劇性聲明，提案解散國會。

一週後，以色列國會全會昨天開幕。內務委員會原定昨天上午召開會議，討論11項解散國會的法案。這些法案在上週通過初步閱讀，委員會必須在提交給全會一讀之前批准法案。但委員會主席為叛離聯盟的國會議員歐巴赫（Nir Orbach），他之前表示希望延後解散國會，讓右翼集團能在不解散國會的情況下組成替代政府，避免以色列3年內的第5次提前選舉。

解散國會議題拖到昨晚10時餘才達成協議的主要原因之一是，兩派無法就下一次選舉的日期達成協議，陷入僵局。

原本仍然樂觀地認為可以在未來幾天組建替代政府的反對派，要求選舉在10月25日舉行。這日期是以色列猶太法典學校（Yeshiva）學生假期的最後一天，這樣他們可以輕鬆在家鄉投票，對右派反對黨有利。然而，執政聯盟希望投票日期設於11月1日或8日。

除了選舉日期，執政聯盟正在推進的「被告法案」（Defendant Law）也是爭執主因。該法案提議禁止面臨可判處3年以上有期徒刑的人擔任總理，已獲議會立法事務委員會投票通過，仍需提交全會投票並通過三讀。法案如果通過，將可能禁止目前被告收賄的反對派領導人納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）組建政府。

據以色列12頻道（Channel）報導，除了「被告法案」，大多數辯論圍繞著「猶太和撒馬利亞法規」（Judea and Samaria Law）。這法規是1967年六日戰爭結束、以色列占領西岸不久後成立的臨時法規，將定居在約旦河西岸的猶太人涵蓋於以色列法律之內，每5年需經國會重新投票更新。

「猶太和撒馬利亞法規」的更新在6日被反對黨以多數票否決，是政府解散的主要原因之一。6月30日這法規將過期，聯盟希望在議會解散後立即批准該法案，而反對派仍然拒絕讓步。

全會中，議員繼續制定將在國會解散後立即提交投票的法案清單。據報導，雖然許多主題已達成共識，但議員無法克服在許多關鍵立法上的分歧。另外，反對派趁機以瑣碎政治操作解散國會法案，杯葛交通部長提出的地鐵法案，和內政部已與美國協調到最後階段的以色列人到美國的簽證豁免。反對派不願讓執政聯盟贏得這兩項法案成功的成就，刻意讓重要法律的通過停滯不前。

以色列副總理兼外交部長拉皮德（Yair Lapid）昨晚已經跟班奈特交接，準備明後天進入總理辦公室。今天舉行的內閣會議由拉皮德主持。之前，拉皮德曾求助於司法部長薩爾（Gideon Sa’ar），提供他外交部長職位，但薩爾拒絕。因此，拉皮德將同時擔任總理和外長。

在接受12頻道週末新聞採訪時，班奈特提到了拉皮德身兼兩職的重疊任務：「我希望他盡可能做好準備，因為這個角色是宇宙中最困難的角色。」班奈特為他的繼任者準備了一份情報文件，其中包括有關伊朗、加薩和其他安全政策問題的訊息。

班奈特的政治前途尚不明朗。以色列三大電視新聞媒體25日晚間播出的採訪中，他表示，在國會正式解散前，不會宣布他的未來計畫。

同時，據報導，國防部長兼藍白聯盟主席甘茨（Benny Gantz）正在探索與新希望黨（New Hope）黨魁薩爾的可能聯合，但也在試圖招募前參謀長、少將伊岑科特（Gadi Izenkot）。如果伊岑科特加入拉皮德鎮營，可能會削弱甘茨所在政黨的選票，他正試圖將納坦雅胡和拉皮德之間的兩頭競爭變成三頭競爭。

解散國會法案提出後，根據12頻道上週的席位民意調查顯示，沒有任何集團達到成立政府所需的61個席位，而且有4個政黨處於被剔除國會的門檻邊緣。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航