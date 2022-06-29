菲政府令新聞網站Rappler停業，諾貝爾獎得主瑞薩：小馬可仕上台令媒體業危在旦夕
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小馬可仕即將在6月30日就職菲律賓新總統，而在就職日前夕，菲律賓證券交易委員會（SEC）決定撤銷Rappler公司和Rappler控股公司的公司註冊文件，Rappler是由2021諾貝爾和平獎得主瑞薩所創立。
（中央社）菲律賓總統當選人小馬可仕就職前一天，諾貝爾和平獎得主、新聞網站Rappler執行長瑞薩說，馬尼拉當局將維持之前的決定，勒令Rappler停業。
瑞薩（Maria Ressa）於夏威夷時間28日在美國智庫「東西中心」（East-West Center）的國際媒體會議發表談話時，做上述表示。
Rappler發表聲明說：「這對我們來說一切照舊，因為我們認為，未經法院批准，這不會立即執行。 我們將適應、調整、存活且發展。」
Rappler表示，菲律賓證券交易委員會（SEC）在6月28日的命令中，確認了它先前的決定，將撤銷Rappler公司和Rappler控股公司的公司註冊文件。「律師通知我們，這項裁決證實了Rappler將被停業。」
聲明表示：「我們有權對這項決定提出上訴，也將這樣做，尤其因為這項（證券交易委員會的）程序非常不合常規。」
有線電視新聞網菲律賓台（CNN Philippines）報導，菲律賓證券交易委員會證實這項消息，稱Rappler處於大眾媒體業，根據憲法和總統令，所有權和管理權須限制在菲律賓公民手中。Rappler違反上述規定，「公司註冊和監督部門特此指示，撤銷在委員會的記錄和系統中的Rappler公司和 Rappler控股公司的公司註冊證書」。
菲律賓於5月9日舉行總統大選，小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）獲得近6成選民支持，壓倒性勝出，並將於明天就職。瑞薩5月8日接受中央社專訪時說，小馬可仕選前就操控社群媒體，迴避傳統媒體監督，菲律賓媒體的未來恐怕將危在旦夕。
然而，小馬可仕還沒上任，Rappler恐怕就要面臨停業的命運。
瑞薩和俄羅斯獨立報「新報」（Novaya Gazeta）總編輯穆拉托夫（Dmitry Muratov）因致力捍衛言論自由，去年獲頒諾貝爾和平獎。
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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範
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