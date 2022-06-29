美國名媛麥斯威爾涉嫌助男友誘騙未成年少女，法院認為「完全沒有悔意」判處20年監禁

美國社交名媛麥斯威爾（Ghislaine Maxwell）因幫助金融家艾普斯坦（Jeffrey Epstein）對未成年少女進行性虐待而被判處20年監禁。4名受害者描述他們如何在青少年時期，在艾普斯坦的威脅和利誘遭受他的侵犯，這成為MeToo時代的一個決定性時刻，這群被害者講述了有錢人如何以權勢作為手段，虐待年輕女性。

《路透社》報導，現年60歲的麥斯威爾28日被判處20年徒刑，罪名是在1994年至2004年期間招募和誘騙4名女孩與當時她的男友艾普斯坦發生性關係。自從《邁阿密先驅報》爆料揭發艾普斯坦的性虐待案件， 他於2019年在紐澤西州泰特波羅機場下飛機時被捕，並在曼哈頓聯邦法院被指控性交易未成年少女。被捕後僅一個多月，他就在紐約市聯邦監獄中上吊輕生。

麥斯威爾對這樣的判決結果並不滿意，她將主要的過錯都推給了艾普斯坦。麥斯威爾 曾在曼哈頓聯邦法院的量刑聽證會上說，艾普斯坦是一個「操縱、狡猾和控制欲強的人，他愚弄了他身邊的每個人。」她說她對受害者所經歷的痛苦感到抱歉，並 補充：「我知道我與艾普斯坦的聯繫以及這個案子將永遠地玷污我。」

《NPR》報導，她的辯護團隊說麥斯威爾被關押在拘留中心的時期經歷了艱難的時期，生命甚至受到了威脅，然而檢察官駁回了這樣的說法，認為麥斯威爾對她的行為「完全沒有悔意」。

檢方指出， 從1994年到2004年，麥斯威爾和艾普斯坦為這些被害少女打扮，然後誘拐她們前往艾普斯坦的住所。被害人指出 ，這對情侶經常往返於艾普斯坦在曼哈頓上東區的豪宅、棕櫚灘的別墅、新墨西哥州的牧場、美屬維京群島的私人島嶼和巴黎的公寓之間。

作為回報， 麥斯威爾從 艾普斯坦 那裡獲得了高額的報酬，量刑備忘錄指出， 麥斯威爾收到了艾普斯坦在紐約市為她買的一套別墅，艾普斯坦在事件發生期間總共向麥斯威爾轉移了大約2300萬美元。

《Fox 29》報導，判決中的4名倖存者描述了她們遭受性虐待的過程，其中3 人在法庭上以化名保障個人隱私：包含電視女演員簡、來自英國的前模特兒凱特，和一位從毒癮中恢復過來的媽媽卡羅琳。第4個是法默（Annie Farmer），她是唯一一位在公開發言後在法庭上用真名表明自己身份的原告。

她們描述麥斯威爾如何用談話和禮物吸引她們，並承諾艾普斯坦可以利用他的財富和人脈來幫助實現她們的夢想。然後麥斯威爾帶領他們為艾普斯坦「按摩」，演變成後來的性行為。

《衛報》報導，簡說，1994年她14歲，艾普斯坦開始對她進行性虐待，有時麥斯威爾也在場，甚至參與這種虐待。

凱特說，她第一次見到麥斯威爾是在1994年左右，當時她17歲。麥斯威爾不久後請凱特在她倫敦的別墅裡喝茶，然後在隨後的一次會議上將她介紹給了艾普斯坦。

凱特告訴陪審員，麥斯威爾帶她上樓，艾普斯坦穿著長袍。麥斯威爾關上門，只留下凱特和艾普斯坦在一起。他開始與凱特發生性接觸。在接下來的幾年裡，她每年都會見到他幾次。

卡羅琳作證說，她在2000代初時陷入了麥斯威爾和艾普斯坦的虐待世界，她在14到18歲之間去過艾普斯坦的家超過100次，並回憶起在準備按摩台時與麥斯威爾的身體接觸。

法默作證說，麥斯威爾在她16歲時在艾普斯坦廣闊的新墨西哥州莊園給她做了一次裸體按摩。

「今天的判決要求 麥斯威爾 對兒童犯下令人髮指的罪行負責。」美國檢察官威廉斯（Damian Williams）在紐約南區美國檢察官辦公室發布的一份聲明中說。「這句話發出了一個強烈的訊息，即沒有人凌駕於法律之上，正義永遠不會太遲。」

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責任編輯：陳禹蓁

核稿編輯：羅元祺