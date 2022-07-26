「不想讓父母失望」的孝順台灣人，高齡社會下的成人親子衝突如何解？
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從數據分析，採用逃避（自我導向策略）或隱忍（自我犧牲策略），對親子關係、個人幸福都沒有明顯幫助。只有正視衝突，將其視為溝通契機，並採取共享式策略因應，才能夠創造雙贏局面。
採訪撰文：陳子萱
美術設計：林洵安
成年子女的親子衝突議題
成家立業、獨當一面之後，你還會經常和爸媽起衝突嗎？明明已不再是「小孩」，為何與父母的爭執依舊，說理說不通？中研院民族學研究所葉光輝研究員長期研究孝道文化、親子衝突歷程模型，研究對象除了青少年族群，近年更擴大關注成年子女面對親子衝突的處境。研究發現，滿足老年父母的心理需求是關鍵，而這不只是親子互動應關注的問題，更需要被社會制度所看見。
孝敬、不讓父母失望，家庭價值影響台灣人
趁著假期回家，餐桌上爸爸劈頭問起升主管的事，媽則在一旁關心何時結婚生孩子。你埋首扒飯、一臉無奈，但默不吭聲卻又惹來新一輪怒氣……
我們對這種家庭劇碼一定不陌生。2016年台灣社會變遷調查，98％的受訪者認同「對父母養育之恩應心懷感恩」（0－4分評比重要性，給出3分以上者）；「不論父母待你如何，子女仍應善待」有高達86％受訪者贊同；「放棄個人的志向，達成父母的心願」也有約34％同意。
調查顯示，孝敬、不要讓父母失望、重視家人和諧，至今仍是台灣重要的家庭價值。即使已成年獨立、成家立業，父母對孩子的關切影響依舊緊密，甚至左右子女的人生選擇，成人親子衝突必然成為華人家庭的一大課題。
但許多人或許感到困擾：和父母總是說理說不通，該怎麼辦？明明已忍讓逃避，為何最後親子間仍衝突不斷？
中研院葉光輝研究員認為，華人的互動追求和諧、關係優先於個人，「唯有關係好，個人才會好」，因此遇到衝突時經常認為「忍一時」就會風平浪靜。但這種做法往往治標不治本，為下一次的爭執埋下伏筆。
- 問：為什麼會投入親子關係研究？親子關係常針對兒童、青少年，為何會關注到成年子女？
（葉光輝回答，下亦同）我在碩士階段原本念工商組織心理學，到了博士班，指導教授楊國樞先生卻建議我改做孝道議題，他告訴我：「孝道議題研究可以做一輩子。」老實說，當時心裡有點不服氣（笑），不過後來我確實應證了他的話，孝道議題值得研究一輩子！因為這在我們的文化裡非常重要。
孝道是華人社會根深蒂固的文化價值。孝道牽涉親子關係，從親子關係又可以延伸到各種人際互動，從本土心理學的角度，孝道是社會網絡關係的重要基礎。
早期，我主要探討青少年與父母的關係。隨著社會變遷，我開始注意到進入高齡化社會後，成年子女與老齡父母互動成為許多人的煩惱。當爸媽慢慢老去，我們會遇上失智、老年心理變化、高齡照護等問題。親子衝突不再只是青少年的專利，也會是越來越多成年子女的課題。
- 問：與青少年子女相較，成人子女的親子處境有什麼特殊性？
首先，青少年親子衝突通常以爭取自主權為核心，衝突事件可能很廣泛，甚至是芝麻小事。成年子女則多半涉及明確的生活選擇，例如居住安排、奉養、健康照護等。
再來，成人子女就像夾心餅乾：上有年長父母、下有年幼子女，可能同時面對兩種類型的親子關係。他們既作為父母、又身為子女，身處的家庭關係結構本質上就與青少年子女不一樣。
特別是30多年來，台灣從政治戒嚴走向多元開放，經歷劇烈快速的社會變動，世代價值觀迥然不同。六、七年級生應該對「三明治世代」的代間問題最有感，同時面對「威權時代」的父母及「網路世代」的子女，衝突感特別強烈。好比六、七年級生的成長經驗裡，多少還被灌輸「爸媽打你是關心你」；但同一套打罵教育，很難再用到下一代的身上。
不過，從另一個角度來說，正是因為處於兩個世代、兩個價值光譜之間，中生代或許可以擔任緩衝與引導的角色。
- 問：成人子女的親子關係，容易遇到哪些摩擦點？與老年父母溝通，應該注意什麼？
一般成人與青少年子女發生衝突，可以用說理、教導來解決。但父母活了大半輩子，吃過的鹽比你吃過的飯還多，直接說理，很難讓老年人改變長年累積的生活習慣與價值觀。
很多時候，成人子女會下意識想「糾正」父母，往往便成為衝突導火線。
舉例來說，兒女看到母親提重物，直覺要幫忙、告誡媽媽不要總是自己來，結果母親非但不領情、欣慰，反而發起脾氣。為什麼？
可能是媽媽不服老，不想被看做沒用的老人家，或覺得自己有能力、不需麻煩孩子。一旦忽略行為背後的根源，無法同理感受對方的心理需求，認知落差就可能釀成雙方衝突，子女也陷入「老人家很難溝通」、「爸媽都講不聽」的不滿和無力感。
另一方面，成人的親子衝突，也反映出高齡長輩的處境與心理需求。
心理學有一個「社會情緒選擇理論」（socioemotional selectivity theory）。簡單來說，年長者意識到來日不多，會選擇更具體可實現的目標，所以高齡者最重視親密情感的連結、維繫。許多長輩不想學習新東西，因為麻煩又用不到；相反的，跟家人親密共處容易達成，能帶來更大滿足。
換句話說，如果能讓年老父母感受到溫暖、陪伴、被重視，就是溝通的契機。
因為當心情愉悅，不只會忘記負面情緒，同時才有心力思考、同理或轉念。在這種情境下，子女再來引導、溝通便比較容易，這也符合正向心理學的「擴展與建構理論」（Broaden and Build Theory）。
回到前面的例子，子女可以解釋，是因為心疼、害怕媽媽年紀大了會受傷，從關懷的角度開啟溝通，母親或許會感到窩心、也較有機會接納改變。
- 問：面對親子衝突，成年子女有哪些常見的溝通方式？
兒女和父母發生衝突，一般可以粗略分成幾類反應模式：逃避、利己主義（優先滿足自己需求）、自我犧牲（順從，優先滿足父母要求）、折衷妥協（各退一步，退而求其次）、兼容並蓄（找出能滿足雙方需求的共識）。
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