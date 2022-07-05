2022/07/05,
政治

新北市衛生局遭性侵女職員墜樓輕生案，監委糾正：「突襲式約談關懷」不符合程序正義

新北市衛生局遭性侵女職員墜樓輕生案，監委糾正：「突襲式約談關懷」不符合程序正義
首圖為示意圖 Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

監察委員認為，新北市衛生局雖然知道林女遭性侵，新北衛生局卻未向婦幼隊告發，尤其「五甘心」物理治療所為長照2.0特約機構，衛生局當時也未適當處置。

新北市政府衛生局林姓女職員（以下簡稱林女）在2020年7月間，從衛生局頂樓9樓墜樓輕生，生前在臉書發出千字文控訴生前遭前長官、某物理治療所廖姓執行長性侵，且廖姓執行長持續糾纏，林女選擇告知對方家人後，自己也遭到提告；而衛生局一度接獲匿名檢舉指兩人有不正常男女關係，林女受不了多年痛苦自殺，引起社會關注。

新北地檢署2021年依強制性交因而致被害者羞憤自殺及強制罪嫌起訴廖男，並請法院針對性侵部分量處廖男15年徒刑、強制罪部分1年徒刑。

而監察院委員紀惠容、張菊芳今（5）日下午召開記者會，指出經調查發現，新北衛生局稱所謂的「員工協助關懷」，其過程不符合程序正義，提案糾正。並強調此案凸顯了權勢性交猥褻案件受害者的結構性困境。

監委：「約談關懷」員工不符合程序正義和規範

監察院調查發現，衛生局於2020年7月3日主動約談「關懷」林女，要求林女說明事件始末；林女在會中自述遭到過去任職物理治療所時的執行長性侵，並稱自己兩年來生活慘不忍睹，一度情緒崩潰，然而衛生局會同人事主管卻未停止對話，還對林女表示，「應該要避免單獨跟男性朋友出去吃飯」。

監委紀惠容也指出，在林女被約談的過程中，人事室主管現場出示指涉林女與已婚男子有不倫男女關係的信件，要林女當眾說明回應關於男女交往的個人隱私，還讓林女當眾拆封更為不堪的文字信件。林女當場情緒相當激動，甚至過度換氣，但會中仍繼續釐清照片中的男女關係，輕忽林女已情緒崩潰。談話5點結束，隨後林女傳訊息給記者，並在臉書上貼文「願用這條命讓真相浮出檯面」，隨後在深夜11點墜樓。

紀惠容強調，林女其實在工作表現無任何異狀，也無身心狀況異常，不符合啟動員工協助關懷小組的程序，且人事室在沒有事前說明事由之下，突襲式約談林女，不符合程序正義；新北市衛生局先是聲稱，他們進行的程序是「員工協助關懷」而非「約談」，後來又說還沒有進入員工協助關懷程序階段，只是私下先行瞭解，紀惠容表示，這樣的「員工協助關懷」徒具形式，當天甚至衛生局心理衛生科科長未到場，不符規範。

紀惠容也指出，新北市衛生局在2020年6月29日接獲匿名檢舉信件，內容未涉及公務或與公務無關，都是針對林姓女職員的私人生活，而且文字具攻擊性，依照《行政程序法》規定得不予處理，然而新北市衛生局長陳潤秋仍然交辦副局長高淑貞處理，並進行約談。

而且新北市衛生局雖然知道林女遭性侵，新北衛生局卻未向婦幼隊告發，尤其「五甘心」物理治療所為長照2.0特約機構，衛生局當時也未適當處置，損害政府聲譽之外，也嚴重傷害「長照2.0」特約單位的公益形象；顯有不當，監察院因此提出糾正。

張菊芳表示，本案凸顯刑法中的權勢性交猥褻案件受害者結構性困境，加害人與被害人存有上對下的權力不對等關係，且加害人利用權勢或機會，導致處於權力弱勢的被害人難以抗拒，或不知如何抗拒而進行性行為，但仍嚴重侵害個人性自主決定權。

新北市衛生局：來不及展開協助就發生憾事，對糾正虛心接受

對此，新北市衛生局則透過聲明稿回應， 這起事件當時衛生局接獲關於同仁個人私領域情感問題的陳情案，基於保護同仁的立場啟動必要關懷機制，在關懷過程中，同仁自行揭露遭前僱主性侵害，經了解情況後，隨即展開法律及心理諮商相關協助，未料還來不及協助，優秀的同仁卻發生憾事，令人不捨遺憾。

衛生局針對該物理治療所遭陳情案積極調查及裁處，與該治療所合作據點亦於2021年停止合約。

對於監察院提出糾正，衛生局虛心接受、積極面對，盡最大的努力加強性平與性別暴力事件的防治，針對防治職權性侵精進相關作為，包括強化員工性別意識培力，並理解權勢性侵的不均等權力關係與被害者弱勢處境，透過實體或線上性平教育訓練，不僅了解性平事件通報與調查處理程序，也提升性別暴力的覺察力、敏感度與處理技巧。另外也加強性平與性別暴力事件整體防治，含通報、申訴管道宣導與處理的知能。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：翁世航


猜你喜歡

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。
2022/07/01,
藝文

不用是專家也能輕鬆妝點生活，Adobe「攝影計畫」利用AI智慧修圖升級你的照片

不用是專家也能輕鬆妝點生活，Adobe「攝影計畫」利用AI智慧修圖升級你的照片

我們想讓你知道的是

你也喜歡攝影嗎？想讓手上的照片輕鬆升級，那麼你絕對不能錯過Adobe的「攝影計畫」方案，這邊我們就分享幾個利用「攝影計畫」讓照片質感提升的小技巧！

想到創作就會想到Adobe，在Adobe全系列軟體中，Lightroom跟Photoshop是諸多專業攝影師與攝影愛好者必備的軟體。這幾年來，Adobe為它們導入AI科技，讓照片透過簡單步驟就能變得更有質感。

因應現在人手一機的全民攝影的風潮，Adobe特別針對拍照愛好者推出「攝影計畫」，新用戶首年每月方案優惠價不到300元，輕鬆讓你提升照片質感，晉升專業影像玩家。

想讓出遊的照片變得更好看嗎？想讓自己得照片與眾不同嗎？那你肯定不能錯過這篇文章，我們將介紹Lightroom跟Photoshop實用好上手的功能，簡單就能有更好的照片。

一鍵輕鬆編修，讓你幾個步驟就能創造出個人風格的Lightroom

Lightroom是一款深受專業攝影師與攝影愛好者喜愛的影像軟體，它一直以來都以快速地調整、輕鬆的大量管理照片聞名，也讓世界上諸多的攝影師得以創造出專屬自己的影像。如果我們只是平常出遊與享受生活美好的片刻，紀錄下這一切後，Lightroom會不會稍嫌大材小用呢？一點都不會！近期Lightroom也針對現在使用者喜愛的風格，推出各式各樣的預設集，也導入了AI智慧，能夠智慧辨識出主體，就算不是專業大師，只要輕鬆一鍵，就能透過Lightroom將生活日常修整出質感好照片。

首先先來介紹「自適應」這個預設集，它的原理是利用AI演算、辨識出特定主體，讓我們可以套用各式各樣的場景，讓整體照片快速變得好看。

「自適應」預設集裡面分成兩個，其中一個是『主體』。『自適應：主體』這個濾鏡最主要的功能就是辨識出主體後，針對主體的區域進行濾鏡的套用、快速修整。

這個功能非常推薦使用在人像的補光上，會有非常好的效果。在這裡我們分享修整的前後，透過『『自適應：主體』預設集的修整，可以看到人像的主體有更自然的打亮，如果你想製造出更多風格的話，除了主體亮度也能有其他變化。

01
Photo Credit：The News Lens Brand Studio
『自適應：主體』預設集修整前。
02
Photo Credit：The News Lens Brand Studio
『自適應：主體』預設集修整後。選用普普風預設集。

而另外一個『自適應：天空』，顧名思義則是針對天空進行調整。它能辨識出天空的邊界，除了常見的夕陽與日出以外，還有顏色更強烈的調整，能讓照片變得更加吸引人目光。

03
Photo Credit：The News Lens Brand Studio
『自適應：天空』預設集修整前
04
Photo Credit：The News Lens Brand Studio
『自適應：天空』預設集修整後。選用夕陽預設集。

要建立屬於自己的照片風格最常遇到的問題是不知道從何處下手。但在Lightroom裡可輕鬆解決這樣的困擾，使用「圖庫」這個功能分頁下瀏覽、挑選管理照片時，就能用非常簡單的方式編修好手上的照片。

只要在「色調控制」裡面按下「自動」，再透過下面的細項調整曝光、清晰、鮮豔，不需要精密的熟悉每一個選項，幾秒鐘就能輕鬆得到好看的照片，摸索出屬於自己的照片風格。

05
Photo Credit：The News Lens Brand Studio
夜景照片未調整前，畫面些許偏暗。
06
Photo Credit：The News Lens Brand Studio
透過色調控制的「自動」，再簡單根據畫面變化調整曝光、清晰度等選項的結果。

若想要有更強烈的個人風格的話，Lightroom裡面的「預設集」也非常值得推薦，Adobe針對常見的照片類型提供出許多預設集，讓使用者一鍵套用自己喜歡的風格，再經過微調，就能創作出類似底片拍出的風格照片。

這樣的風格照片涵蓋我們日常會遇到的各種類型，舉凡人像、旅遊、生活紀錄等等…若你是喜歡在IG分享生活或者撰寫部落格的人，這就是一個快速且簡單建立自己風格的方式。

07
Photo Credit：The News Lens Brand Studio
Lightroom「預設集」示範之一
08
Photo Credit：The News Lens Brand Studio
Lightroom「預設集」示範之二
09
Photo Credit：The News Lens Brand Studio
Lightroom「預設集」示範之三

自由創意翻玩，讓Photoshop的AI智慧替你輕鬆編修好照片

如果說Lightroom是Adobe設計給攝影愛好者來調整、管理大量照片的軟體，那具有強大、多元編修功能的Photoshop肯定更是影像愛好者的好幫手。

經過多年的演進，Photoshop如今也發展出獨具一格的AI智慧演算，像是天空取代、神經網路濾鏡、智慧感知，都是能快速上手，快速創意改造照片的必學功能。

以天空取代來說，我們只要在「編輯」中選擇「天空取代」，此時Photoshop會運算出天空的範圍，我們只要從內建的幾個天空圖片中選擇出自己想要的天空，就能輕鬆替換掉。

這個功能很適合用在多雲的天氣，可以讓風景的照片更豐富，甚至還可以根據挑選替換的天空，增添一些雲朵，讓每次出門的風景不受氣象影響，每張都好看。

10
Photo Credit：The News Lens Brand Studio
天空取代，範例之一。
11
Photo Credit：The News Lens Brand Studio
天空取代，範例之二。
12
Photo Credit：The News Lens Brand Studio
天空取代，範例之三。

神經網路濾鏡（Neural Filters）則是Photoshop的獨家功能，它運用了近期熱門的雲端演算技術，分析照片的組成，並將資料上傳到雲端後，再搭配本機電腦的處理運算效果。

神經網路濾鏡目前已有幾種不同的類型，在這裡我們特別推薦「智慧型肖像」與「皮膚平滑化」兩個濾鏡，兩者都能讓我們輕鬆讓人像類型的照片變得更好。

「智慧型肖像」可以在演算後讓我們針對表情、視線方向，甚至是外表年齡跟頭髮厚薄都做調整，是很實用的濾鏡。

13
Photo Credit：The News Lens Brand Studio
經過了「智慧型肖像」濾鏡調整，我們能改變些許表情，讓人像照片更好看。

「皮膚平滑化」則透過雲端的AI演算，能快速簡單的讓我們獲得自然的膚質。簡單就能有好氣色跟膚質，再也不需要花時間使用圖章工具。

14
Photo Credit：The News Lens Brand Studio
「皮膚平滑化」一下子就能讓人像膚質大大提升。

出門在外，遇到人多的觀光勝地，或者是環境中的雜物一時沒注意的話，常常會有預期之外的物件入鏡，以前我們需要使用圖層跟修圖技巧，現在Photoshop的「智慧感知」功能，只要圈選覺得礙眼的雜物，在「編輯」內選擇「內容感知填色」，幾秒鐘的時間畫面雜物就能去除乾淨。

1516
Photo Credit：The News Lens Brand Studio
使用智慧感知後，地上的人孔蓋消失，讓我們視線更集中在人像上。
1718
Photo Credit：The News Lens Brand Studio
漂亮的老房內，預留的插座孔破壞了整體感，「智慧感知」同樣很快的讓照片變得更好看。

攝影愛好者必備Lightroom與Photoshop，AI科技讓你輕鬆增添照片質感

Adobe「攝影計畫」讓所有人都能輕鬆編修照片，它包含了照片編修常用的應用程式：Lightroom、Lightroom Classic、Photoshop 電腦版本與iPad的版本。還包含了20GB的雲端空間，我們隨時都可以分享照片，也可以在不同裝置上同步照片來編修。

Lightroom與Photoshop經過長期的發展，具備許多完善的功能，現在更是導入了AI運算技術，大幅降低了使用難度，在這強調個人風格與影像品質的數位時代來說，不只是專業攝影師能使用，一般的IG分享、部落格撰文，都能提升自身經營的影像質感。

目前Adobe也針對「攝影計畫」服務推出限時八折的優惠，新用戶訂閱計劃，首年每月只要新台幣257元。簡單上手、輕鬆負擔，是時候讓「攝影計畫」輕鬆提升你的照片質感了！

Adobe「攝影計畫」：優惠訂閱方案


猜你喜歡