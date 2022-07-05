新北市衛生局遭性侵女職員墜樓輕生案，監委糾正：「突襲式約談關懷」不符合程序正義

新北市政府衛生局林姓女職員（以下簡稱林女）在2020年7月間，從衛生局頂樓9樓墜樓輕生，生前在臉書發出千字文控訴生前遭前長官、某物理治療所廖姓執行長性侵，且廖姓執行長持續糾纏，林女選擇告知對方家人後，自己也遭到提告；而衛生局一度接獲匿名檢舉指兩人有不正常男女關係，林女受不了多年痛苦自殺，引起社會關注。



新北地檢署2021年依強制性交因而致被害者羞憤自殺及強制罪嫌起訴廖男，並請法院針對性侵部分量處廖男15年徒刑、強制罪部分1年徒刑。

而監察院委員紀惠容、張菊芳今（5）日下午召開記者會，指出經調查發現，新北衛生局稱所謂的「員工協助關懷」，其過程不符合程序正義，提案糾正。並強調此案凸顯了權勢性交猥褻案件受害者的結構性困境。

監委：「約談關懷」員工不符合程序正義和規範

監察院調查發現，衛生局於2020年7月3日主動約談「關懷」林女，要求林女說明事件始末；林女在會中自述遭到過去任職物理治療所時的執行長性侵，並稱自己兩年來生活慘不忍睹，一度情緒崩潰，然而衛生局會同人事主管卻未停止對話，還對林女表示，「應該要避免單獨跟男性朋友出去吃飯」。

監委紀惠容也指出，在林女被約談的過程中，人事室主管現場出示指涉林女與已婚男子有不倫男女關係的信件，要林女當眾說明回應關於男女交往的個人隱私，還讓林女當眾拆封更為不堪的文字信件。林女當場情緒相當激動，甚至過度換氣，但會中仍繼續釐清照片中的男女關係，輕忽林女已情緒崩潰。談話5點結束，隨後林女傳訊息給記者，並在臉書上貼文「願用這條命讓真相浮出檯面」，隨後在深夜11點墜樓。

紀惠容強調，林女其實在工作表現無任何異狀，也無身心狀況異常，不符合啟動員工協助關懷小組的程序，且人事室在沒有事前說明事由之下，突襲式約談林女，不符合程序正義；新北市衛生局先是聲稱，他們進行的程序是「員工協助關懷」而非「約談」，後來又說還沒有進入員工協助關懷程序階段，只是私下先行瞭解，紀惠容表示，這樣的「員工協助關懷」徒具形式，當天甚至衛生局心理衛生科科長未到場，不符規範。

紀惠容也指出，新北市衛生局在2020年6月29日接獲匿名檢舉信件，內容未涉及公務或與公務無關，都是針對林姓女職員的私人生活，而且文字具攻擊性，依照《行政程序法》規定得不予處理，然而新北市衛生局長陳潤秋仍然交辦副局長高淑貞處理，並進行約談。

而且新北市衛生局雖然知道林女遭性侵，新北衛生局卻未向婦幼隊告發，尤其「五甘心」物理治療所為長照2.0特約機構，衛生局當時也未適當處置，損害政府聲譽之外，也嚴重傷害「長照2.0」特約單位的公益形象；顯有不當，監察院因此提出糾正。

張菊芳表示，本案凸顯刑法中的權勢性交猥褻案件受害者結構性困境，加害人與被害人存有上對下的權力不對等關係，且加害人利用權勢或機會，導致處於權力弱勢的被害人難以抗拒，或不知如何抗拒而進行性行為，但仍嚴重侵害個人性自主決定權。

新北市衛生局：來不及展開協助就發生憾事，對糾正虛心接受

對此，新北市衛生局則透過聲明稿回應， 這起事件當時衛生局接獲關於同仁個人私領域情感問題的陳情案，基於保護同仁的立場啟動必要關懷機制，在關懷過程中，同仁自行揭露遭前僱主性侵害，經了解情況後，隨即展開法律及心理諮商相關協助，未料還來不及協助，優秀的同仁卻發生憾事，令人不捨遺憾。

衛生局針對該物理治療所遭陳情案積極調查及裁處，與該治療所合作據點亦於2021年停止合約。

對於監察院提出糾正，衛生局虛心接受、積極面對，盡最大的努力加強性平與性別暴力事件的防治，針對防治職權性侵精進相關作為，包括強化員工性別意識培力，並理解權勢性侵的不均等權力關係與被害者弱勢處境，透過實體或線上性平教育訓練，不僅了解性平事件通報與調查處理程序，也提升性別暴力的覺察力、敏感度與處理技巧。另外也加強性平與性別暴力事件整體防治，含通報、申訴管道宣導與處理的知能。

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核稿編輯：翁世航